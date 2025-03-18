新竹竹北火鍋推薦深紅汕頭鍋物（新竹竹北店）！說起新竹火鍋餐廳，2900多則網路評價、高達4.8顆星的浮誇海鮮火鍋深紅汕頭鍋物（新竹竹北店）以新鮮豪華的食材擄獲饕客們的心，尤其屠龍計畫系列套餐更是家庭聚餐、公司聚餐及生日慶生都保證滿意的盛宴~

深紅汕頭鍋物 新竹竹北店

深紅汕頭鍋物 新竹竹北店 營業資訊： 官方網站：https://www.shengred.com

門市地址：新竹縣竹北市文喜街13號

營業時間：17:00–22:00（六日11:00–15:00, 17:00–22:00）

電話號碼：03 558 3223

深紅汕頭鍋物是深耕台中多年的高級火鍋品牌，雖然價格乍看下好像比較高，但食材的豪華陣容及無可挑剔的新鮮度，整體CP值相當不錯~ 吃過的老饕們都說讚！ 深紅汕頭鍋物新竹竹北店位置相當方便，不僅易達性高，附近也有路邊停車格和停車場。

這次卡琳和朋友們約在深紅汕頭鍋物新竹竹北店聚餐，運氣很好地在店門口就找到停車位，幸運成為當日入店的第一個客人，就先在店裡稍微參觀了一下~

深紅汕頭鍋物新竹竹北店風格簡潔明亮，乾乾淨淨的~

因為桌子很大，間距也擺得相當寬敞，容客數會比較沒那麼多，建議事先預約訂位會比較好喲！

深紅汕頭鍋物新竹竹北店也有設置獨立包廂，特別適合各種聚餐、聚會的客人預訂。

深紅汕頭鍋物 菜單價位

深紅汕頭鍋物點餐方式是先選湯頭，再選擇副食及套餐，最後再看看有沒有其他要加購的單點品項~

完整菜單可以上深紅鍋物官網查詢喲！

深紅鍋物的套餐都滿大份，以食材品質及豐盛度來講，定價真的很令人滿意~

難怪深紅汕頭鍋物的每間門市都有超高評價，也有不少人一試成主顧，還會上官網訂購深紅微超市的食材宅配到府呢！

深紅汕頭鍋物 屠龍肆人

我們這次選的是海陸食材都能享受到的屠龍計畫4人套餐「屠龍肆人」！

先給大家看一張食材照，這還不是全部餐點，真的有夠浮誇~

湯頭選擇「火燒麻辣鍋」和「黃金花膠雞湯」~

黃金花膠雞湯是以整隻老母雞燉煮至湯頭金黃，湯頭濃郁富含膠原蛋白，無論是海鮮還是肉品都很適合，煮青菜也相當好吃喲！

火燒麻辣鍋則是以四川大紅袍花椒，加上各種中藥材爆炒，最後加入金門58度高粱酒，辣度不算很辣，但香氣滿濃，吃起來溫溫的我滿喜歡~

飲品我們選了老甕烏梅汁 & 梅香桂花釀，都屬於比較開胃解膩的飲料，與火鍋搭配很合適。

副食就開始讓人有點選擇困難~

深紅鍋物的副食也很強欸！

炙烤和牛佐干貝鮭魚卵蓋飯

炙烤和牛佐干貝鮭魚卵蓋飯絕對是各桌必點！

稍微炙燒過的和牛肉片，搭配炙燒過的生食級干貝，以及滿滿的鮭魚卵，太享受了~

鮭魚卵佐越光米飯

偷瞄了一下別桌，鮭魚卵佐越光米飯也是人氣選項~

新鮮的鮭魚卵在逼逼啵啵的在口中爆出香氣，真的是吃不膩的好滋味。

被火鍋耽誤的滷肉飯

「被火鍋耽誤的滷肉飯」個人也很推薦，吃一口就知道名字不是亂取的，滷肉飯真的很有水準！

日本讚岐烏龍麵麵條Q彈，我個人也滿喜歡~

蛤蠣雞湯粥

也可以加購蛤蠣雞湯粥~

以濃郁雞湯加入大量蛤蠣煮出鮮味十足的一鍋粥，分量還不少~

看~直接拍桌面給各位看份量！

不只蛤蠣雞湯粥分量很大，四人套餐有兩份菜盤，也都很大一盆呢！

深紅汕頭鍋物的套餐都會有季節綜合時蔬，分量依套餐調整，一盆是2人份。

深紅鍋物的時蔬品質也都很棒，新鮮又漂亮~

海鮮盤上桌的時候，真的會被眼前彭湃的畫面給震撼到！

深紅鍋物的海鮮盤居然是用扛上桌的耶！

活體波士頓龍蝦

屠龍計畫4人套餐有2隻活體新鮮波士頓龍蝦，這兩隻都不小隻喲！

光這海鮮盤就覺得，嗯~性價比很可以耶！

龍蝦初登場時，是完整的狀態，這是為了讓大家拍照好看~

拍完之後，服務人員會詢問想要由廚房蒸熟，還是他們切好送回來自己丟入火鍋煮？

因為想吃新鮮龍蝦的本味，所以我們選擇由廚房料理蒸熟，果然新鮮的龍蝦簡單吃原味就很棒~

除了龍蝦，還有超多新鮮草蝦和白蝦~

服務人員還貼心為我們提供去殼服務，剝蝦殼這最麻煩的步驟有人代勞，負責吃的感覺真的太棒了！

阿根廷天使紅蝦

另外還有涮一下就可以享用的阿根廷天使紅蝦，及一大堆生鮮蛤蜊。

日本生食級干貝 & 活凍鮑魚

另外還有日本生食級干貝及活凍鮑魚，套餐內容真的超豪華~

深海紅魚

深海紅魚的部分提供的是紅條，也是比較高檔餐廳才會出現的石斑魚類，肉質細緻Q彈。

船凍小卷

船凍小卷也很鮮甜~

廣島牡蠣 & 牛奶貝

另外也超推薦加購廣島牡蠣和牛奶貝！

廣島牡蠣和牛奶貝目前都有買一送一優惠，不只價格超優，品質也真的很讚！

廣島牡蠣和牛奶貝都超大一顆，煮熟之後的肉也還是無敵飽滿！

吃起來真的超過癮~

人數夠的話，真的很推薦點屠龍套餐！

海陸食材都能吃得盡興，除了前面那浮誇的超狂海鮮盤，肉品也提供好幾種。

日本A5和牛

日本A5和牛的肉質沒話說，看看這大理石班超美的油花~

稍微涮一下，放進口中那入口即化的口感，漫開的牛肉香甜，難怪不少吃過深紅汕頭鍋物的人會在深紅鍋物的官網買和牛宅配回家。

台灣嚴選雞腿肉

台灣嚴選雞腿肉的肉質很好，肉也切得夠大塊，可以品嘗台灣雞腿肉的Q彈鮮甜肉質。

另外還有一盤雙拼牛肉盤，也都是相當好吃的牛肉~

無骨牛小排

無骨牛小排油花同樣也很美~

肉片切得厚度也很剛好，涮一下吃，口感和香氣都迷人。

美國雪花牛

雪花牛的品質也很好，我們特別喜歡雪花牛搭配麻辣鍋~

台灣梅花嫩豚豬

很推薦屠龍計畫套餐一方面是套餐不只海陸食材都有，肉類也是牛豬雞三個願望一次滿足！

豬肉肉片選用台灣本土的梅花嫩豚豬肉，完全沒有豬腥味，試用各種湯底。

井裡月頂級木耳飲

套餐甜點我們選的是基本款的井裡月頂級木耳飲，銀耳搭配紅棗、枸杞等養生食材熬煮成的無負擔甜品，咕溜咕溜的滿好吃。

才吃完沒多久，朋友就開心跟我分享說，最近有另一個新活動，加價199可以吃到這鍋有牛奶貝、蛤利、小干貝的鍋物！

喜歡充滿鮮味的貝類海鮮鍋不要錯過喲！

深紅汕頭鍋物一直收藏在我的口袋名單中，這次和朋友相約在深紅汕頭鍋物新竹竹北店聚餐，屠龍肆人餐浮誇的超狂海鮮盤吃得好過癮，滿足視覺與味覺的海陸饗宴~

如果聚餐餐廳想找新竹火鍋店推薦的話，推薦可以來深紅鍋物，不只有各種新鮮活體龍蝦，也是很受歡迎的新竹帝王蟹鍋物餐廳喲！

懶得出門也沒關係，深紅鍋物不只有食材宅配到府，也有推出屠龍到府服務，讓用餐型態更多樣化選擇~

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