Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理是新開幕的台中餐酒館，隱身在七期豪宅區最美書店樓上超 Chill 的葡萄酒餐酒館，在時尚感十足的舒適空間裡喝著紅酒白酒，搭配一道道精緻美味的歐陸料理~

如果想找台中約會餐廳、台中聚餐餐廳都很推薦來 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理，而且自備葡萄酒免開瓶費喲！

喝酒不開車，請勿酒駕；未滿十八歲禁止飲酒

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理的位置在七期豪宅區的蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店樓上，不只位置好找，停車也不是問題。

如果是開車來，附近有收費停車場，也不用擔心停車問題~

※ 開車不喝酒，開車來的話，駕駛千萬別喝酒喲！

雖然從外面看不容易發現，只要知道所在位置的話，其實滿好找~ 直接從 TSUTAYA BOOKSTORE 樓梯旁邊的入口，搭電梯到 4 樓就能抵達新開幕的隱藏版好店 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理囉！

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理因為是餐酒館，店內光線整體比較偏暗一些。

並以大量綠色植物點綴空間，氣氛很好，給人的感覺也很放鬆愜意~

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理的空間真的跟店名一樣~

名副其實地讓人很 chill，各種沙發座位，實現癱坐沙發吃飯的懶人夢想。

大露臺旁的座位也很美~

如果是兩個人約在 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理小酌，這位子也很棒！

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理的座位不算少，但也不算很多~

建議大家如果想約比較熱門的尖峰時段，還是先訂位比較妥當。

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理 菜單‧價位

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理菜單也給大家參考~

餐點有開胃菜、主餐、沙拉、烤物、麵飯類主食、炸物、湯品和甜點等各種類別，詳細項目跟價格都通通都附上給大家參考。

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理低消是每人 NT.500+10% 服務費喲！

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理是間以紅白酒為主的餐酒館，葡萄酒的部分可以請服務人員依據個人喜好及當天餐點來推薦搭配的酒~

喝酒不開車，請勿酒駕；未滿十八歲禁止飲酒

如果只想簡單小酌個一兩杯，也不一定要開整瓶，點杯 house wine，NT.200 元一杯的價格沒什麼負擔。

House Wine 的紅、白酒喝起來很順口，平時鮮少喝葡萄酒的我也覺得沒什麼苦澀感~

在國外用餐時我也喜歡點 House Wine 搭餐，好喝又不貴，CP值極高~

喝酒不開車，請勿酒駕；未滿十八歲禁止飲酒

如果自備葡萄酒至 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理用餐，店裡不收開瓶費，只有酌收 洗杯費 NT.70 元 ，超佛心的啦！

接著就來看看我們幾個這次在 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理聚餐的餐點吧！

喝酒不開車，請勿酒駕；未滿十八歲禁止飲酒

烤葡萄卡門貝爾起司

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理人氣招牌菜，每桌必點的就是這道 – 奶油蜂蜜烤葡萄與卡門貝爾起司！

來 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理之前，我們在 Google 評論上也發現真的超多人狂推烤葡萄，我第一次看到原來葡萄也可以拿來烤，實在太令人好奇了~

白葡萄經過手工去皮後放進爐內低溫烘烤，香氣比原本還要更濃、更甜~ 搭配的蜂蜜奶油醬也一起進烤箱低溫烘烤過，淋上去會讓烤葡萄的香甜風味更多豐富。 和起司的吃法是切下一塊起司後，再配一顆白葡萄，吃起來口感柔軟細緻，起司的乳酪香氣與葡萄、蜂蜜奶油醬的香甜也一起在口中化在一塊。

油封東北小卷

這道油封東北小卷是我個人很喜歡的下酒菜~

以油封的手法料理小卷，以橄欖油為基底，加入雞湯、蒜頭、乾辣椒、花椒、洋蔥…等，每一口都是鹹香微辣的鮮味，單吃就很過癮！

也可以搭配一旁切片的法式麵包一起享用，有種在吃西班牙 TAPAS 的感覺，和葡萄酒也超搭~

酥皮牛肉捲

酥皮牛肉捲也很推薦，是道吃了會心情很好的料理~

可以把這道酥皮牛肉捲視作「一口版的威靈頓牛排」，把原本大份量又不易分食的威靈頓牛排，變成適合聚餐一起享用的搭酒小點，

直接用手拿，好吃又方便，感覺不只聚餐，連派對都很適合來一份呢~

層層堆疊的酥脆外皮，包著以美國牛胸肉與牛五花製成的絞肉，咬下去 Juicy 的肉汁在嘴裡炸出濃濃香氣，真的是很過癮的一道！

起司焗節瓜

起司焗櫛瓜也是可以用手輕鬆享用的一道開胃菜~

鋪在節瓜上的起司是用香料奶油起司製成，摻入多種香氣濃郁的食材增添風味，讓這道節瓜吃起來清爽又美味。

威士忌菲力烤甜椒

愛吃牛排的話，一定要來份威士忌菲力佐烤甜椒配紅酒~

肉質細緻的美國菲力牛排，經威士忌的浸潤充滿煙燻香氣~

搭配焦糖洋蔥奶油醬，搭配烤甜椒一同入口，吃起來不只鮮嫩多汁，也嚐得到牛肉肉汁的鮮甜，和醇厚酒香。

威士忌菲力佐烤甜椒預設熟度是 5 分熟~

如果偏好其他熟度，可以在點餐時跟服務人員說喲！

櫻桃鴨胸佐肉桂蘋果

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理先將櫻桃鴨胸肉以香料鹽水醃過，再用心先煎後烤，才能以這樣粉嫩多汁的模樣上桌~

和鴨胸一起的配菜，除了多種新鮮時蔬，最特別的是以肉桂酒醃漬過的肉桂蘋果！

建議可以先嚐嚐鴨胸肉的原汁原味，接著將肉桂蘋果和鴨胸一起搭著吃，酸酸甜甜的滋味和鴨胸真的超搭！

奶油櫛瓜培根義大利麵

奶油櫛瓜培根義大利麵也是 Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理的招牌菜！

店家將充滿勁道的寬麵，以雞湯、香蒜、和橄欖搭拌炒，配上香氣厚重的培根，並加入削成和麵同寬的櫛瓜薄片，無論是香氣還是口感都很豐富～

吃的時候別忘了把蛋黃一同拌勻，蛋黃不只為義大利麵增加絲滑口感，也和松露一起讓這份義大利麵的香氣變得更為濃郁扎實。

香菜花生蛤蠣燉飯

香菜花生蛤蠣燉飯也很特別！

這組合料理出的燉飯我是第一次吃，如果喜歡香菜可以嘗試這道～

Diner Chill 揫‧ 歐陸小料理使用義大利米製作出口感道地的義式燉飯（不過這道口味比較台），讓米粒西寶蛤蜊鮮美湯汁，並使用帶著微微甜味的花生和微微辛辣的薑汁做平衡，最後再以香菜提味。

這道因為使用了花生和香菜，屬於喜歡的人會很愛，但如果討厭就真的完全不能接受～

是比較有個性、看個人喜好的一道料理，其他幾位朋友都給這道滿高的評價，說香菜和花生味道不重，但對真的很討厭香菜的我來說，還是…試過味道就好…

英式洋蔥湯

湯的部分，朋友點了濃郁的英式洋蔥湯~

以雞白湯為基底，加入胡蘿蔔、鮮奶油和大量洋蔥一起熬煮，味道香濃又鮮甜。

上方焗烤過的酸種麵包一定要沾著洋蔥湯吃！

將麵包浸入湯裡，發現裡面有好多煮得超入味的香甜洋蔥，和麵包一起吃超搭的~

烤布蕾

相較於其他餐點，最後這道甜點的名字「烤布蕾」三個字顯得特別簡潔~

沒想到它卻是最浮誇的一個！

烤布蕾會先藏在煙霧繚繞的玻璃罩中，上桌後，服務人員確認打家都準備好自己的手機、相機，才會緩緩掀開玻璃罩，這畫面個人建議用拍動態影片~

烤布蕾的奶香和蛋香都很足，口感也相當綿密滑順，入口就能感受它在舌尖瞬間化開~

也別忘了加入一旁的黑糖珍珠，Q彈有嚼勁的珍珠，香香甜甜的濃郁黑糖香氣跟烤布蕾的奶香真是絕配~

如果問台中餐酒館推薦哪間？趕緊把西屯七期的這間 Diner Chill 揫 歐陸小料理收進口袋名單吧！

Diner Chill 揫 歐陸小料理不只用餐歡進超 chill，讓人感到舒適又放鬆，餐點也都精緻美味，可以搭配店員精選推薦的紅、白酒，也可以衝著免開瓶費自備葡萄酒，輕鬆享受微醺時刻~

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