創始於宜蘭五結的的饗點鍋在台中也能吃到，398 起就能享有豐富的蔬食吧、多樣副食、飲料、冰品，還有零食、小點心，通通自助無限吃到飽，八種湯頭囊括清爽養生到濃郁的風味，想要純吃菜、或是肉多一點都能任由自己喜好搭配主餐，多達 25 種食材的蔬食自助吧讓你實現菜盤自由，再也不用看著單點小火鍋默默畢業的食材嘆氣啦！

饗點鍋營業資訊

饗點鍋精緻鍋物 台中文心店

訂位專線：04-2328-2323

餐廳地址：台中市西屯區大墩 18 街 132 號

官方line: @782tfknp

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結帳方式：現金、信用卡、LINE Pay 等支付方式

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營業時間⏰：全日11:00-22:00下午不休息

【台中文心店限定】(詳細活動內容以店內公告為主)

1.軍公教憑證件享 88 折(平日週一至週五)

2臉書追蹤+置頂文按讚即贈梅花豬或小肥牛 60g(每天都有)

饗點鍋精緻鍋物 彰化員林店

訂位專線：04-8323456

餐廳地址：彰化員林中山路二段 73 號(動力主義斜對面)

官方line：@071egylq

IG： https://www.instagram.com/joy.hotpot4/

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結帳方式：現金、信用卡、LINE Pay、台灣pay、街口等等其他支付方式

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營業時間⏰：全日11:00-22:00下午不休息

正對店門右手邊為特約停車場

單張發票消費滿 1000 即優惠一小時停車代幣兩枚

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饗點鍋 台中文心店位置與停車場

▼饗點鍋台中文心店位置在兩座捷運站的中間，無論從捷運市政府站、水安宮站步行都只要 6-7 分鐘，附近有多條公車路線經過，

▼騎車、自行開車者，店家周邊也有多處停車場，建議停在「市政公園地下停車場」為最佳位置，一小時只要20元。

饗點鍋 台中文心店用餐空間

▼用餐桌面空間大，大肉盤、菜盤放在桌上不擁擠。

▼用餐空間清爽明淨，聘請專業消毒公司， 進行一個月四次的定期大消毒。

▼團體座位有四人、六人座，部分座位適度隔開成獨立而不受打擾的用餐環境，喜歡吊燈，點亮溫馨的氣氛。

▼在最角落設有單人高腳座位，位置很好啊！很符合社恐 I 人用餐習性。

自助區

▼ 蔬食自助吧原形食物比重高，也都清洗得很乾淨。服務人員經過時，也都會注意我們的湯鍋是否需要加湯，有需要加湯時，需告知服務人員，基於安全考量，不能自行加湯。

▼一般單點式火鍋店都是固定配好的菜盤、火鍋料，並非都是自己喜歡的食材，但是饗點鍋準備了豐富的自助蔬食吧無限享用，就能挑自己的食材夾取，避免浪費。

▼在單點式火鍋店吃一鍋也要 250-300元起跳，以前流行的一百多元平價小火鍋價格也逼近 200 元上下，還不見得吃得飽，像我常常吃家裡附近某連鎖火鍋店，店家會把食材更換更廉價的，或把食材對半切，價格持續飆升之下，感受不佳，但是以饗點鍋一人一份低消 398 元起的火鍋套餐，食材性的選擇多很多，喜歡特定食材就能吃個過癮。

▼還有單點火鍋店比較不會出現的水蓮。

▼店家補食材的速度很快，也會時時注意自助區的清潔。

▼有些火鍋店的菜盤都把玉米用玉米筍取代了，視覺上跟爽度就有差了，饗點鍋提供的玉米超甜一定要夾。

▼蔬食吧對面則備有各式附餐、小零嘴、小點心與醬料。

▼也適合用來按耐小孩的小餅乾、小零嘴與糖果，目測多達六種，很用心在挑選。

▼副餐麵食有冬粉、蒸煮麵、韓國泡麵、意麵、雞絲麵、王子麵，能自由任選不同的麵條口感。

▼包子、小饅頭、燒賣等小點心用來餐前墊胃，燒賣好吃，燒賣皮不會過度軟爛。

▼肉燥飯滷汁鹹香，肉燥細緻，吃得出濃濃懷舊感，雖然好吃但是不敢吃太多，主餐火鍋吃不下就可惜了！

▼各式醬料任由自己調製喜歡的沾醬口味。不過特色湯底基本上把食材下鍋後就能帶出味道了，不用沾上太多醬料。

▼飲料區提供了柳橙汁、冰沙、咖啡、烏梅汁，想要喝甜、喝咖啡、清爽解膩的茶品都有。

▼也有現成的瓶裝汽水：雪碧、可樂、芬達、美粒果果汁、麥香綠茶。

▼冰櫃內有蛋糕、水果、中華豆花、統一布丁，連雞蛋都能自取。冰品則是提供杜老爺、雙葉兩種品牌。最神奇的是竟然還有提供外面不容易看到的阿薩姆草莓、蘋果口味的奶茶。

饗點鍋 台中文心店菜單

▼每人低消一份火鍋套餐 NT$398 起，原味蔬菜鍋、柴魚高湯鍋免費，特色湯底額外加購，加湯也是加入原來的湯頭，不會用一般湯頭導致稀釋後變淡。

看店家粉專，不定時會推出各種促銷優惠，有一種三不五時上門都會有驚喜的感覺。

▼素食者可選擇健康蔬食鍋，而獨享套餐 NT$428 起，可視個人食量增加肉量。

▼若雙人或三五好友同行，可選擇大份量的肉盤或海陸拼盤一起分食。

▼蠻驚訝的是，蝦竟然可以單點一尾，對單人用餐超友善，不過，天使拼盤也只要 NT$168 ，當然來一盤啦！組合拼盤也不貴，單人也能吃得很好。

特色湯底

▼當日四人同行，我們選擇各自有興趣的湯頭種類。同行朋友點的椰子雞湯鍋（素），湯底清醇，加入椰子乾、枸杞，還有紅棗，顯得甜味更濃郁。

▼同行朋友點的麻辣牛奶鍋，有牛奶湯底的鮮香感，也有充足的麻辣香味與辣度，但是牛奶湯底又能減少辣度的衝擊，適合有選擇障礙的人。

▼同行朋友點的胡椒雞湯鍋質地細緻，湯頭辛香不嗆口，食材下鍋涮煮過後，被浸透胡椒香，真的不需要沾醬，強烈建議沾醬前都先嚐嚐時才被湯頭煮過的風味。

▼香濃牛奶鍋加入鮮奶與鮮奶油調製，所以乳香特別豐厚，下鍋後的食材口感絲滑鮮甜。

▼盛裝蔬食、火鍋料的容器質感好很加分，大小、深度適中，一次夾取想吃的食材通通放進去很剛好。

饗點鍋 18 盎司極寵和牛套餐

▼基於人數優勢，無懸念點了 18 盎司極寵和牛套餐，依序擺放 Choice 安格斯牛小排、Prime 頂級肩小排、Prime 美國霜降背肩牛、Choice 低脂板腱牛，右側為 A5 日本和牛上後腰脊蓋肉。依照肉品分級，都是特選至極佳，也就是最好的前兩個等級肉品。

Choice 安格斯牛小排細軟，帶有原始牛肉香，Prime 頂級肩小排油花豐富細緻、 油嫩厚實，均勻油花穠纖合度。 Prime 美國霜降背肩牛口感柔軟中帶有咬勁。

▼Choice 低脂板腱牛脂肪含量較低，吃起來肉質不柴無負擔，口感精實堅韌。

▼A5 日本和牛上後腰脊蓋肉是較為稀少的部位，肉味與牛油味濃郁有嚼勁。

▼A5 日本和牛上後腰脊蓋肉油花、瘦肉並存，特色鮮明，能一次享受兩種口感。

▼Choice 安格斯牛小排下鍋涮過後，肉筋變得紮實有勁，脂肪適中。

20盎司本產豬崽套餐

▼來自台灣產的國產豬-20盎司本產豬崽套餐，包括梅花豬、培根豬、松阪豬三種部位，推薦給不吃牛肉的朋友。懂吃的朋友竟然吃得出他們肉片厚度有 0.2 mm ，厚度很實在也很有感，缺點是食量不大的人可能很快就感受到飽足感！

梅花豬放射狀的油花帶來很好的口感，粉紅的肉色，看得出新鮮度，無論下哪一種湯底，都能咀嚼初其中的細緻鮮美。

培根豬不乾澀不油膩，可在煮火鍋其他食材之前先放入一兩片引出油脂增加湯頭風味。

▼松阪豬紋路細緻、嫩中帶脆。

大文蛤

▼大文蛤為湯頭增加鮮甜微鹹的海味，煮開後肉質鼓起來，入口後連同文蛤肉內的鮮湯一起入口實在太銷魂！

天使拼盤

▼天使拼盤包括白蝦 4 尾、草蝦與天使紅蝦各 2 尾，天使紅蝦色澤透亮，肉質飽滿緊實還有蝦膏，喜歡這種少量多樣的搭配。

▼餐後要有甜點來收尾才算完整！水果的品質好，至於小甜點當然無法跟外面咖啡店甜點師的相比，但是至少吃起來不粗糙，不會乾乾的，都保有一定的水平。

結語

如同饗點鍋以自助吧供應食材的火鍋店很多，自己過往也吃了不少，但是有些店只是看似擺很多種類出來，實際上不見得品質都很好，而饗點鍋自助蔬食吧準備了 25 種新鮮食材，不多不少剛剛好，肉類、海鮮都能看到嚴選品質的用心，提供的甜點、零嘴、點心誠意十足，一餐吃下來，花費不比一般單點小火鍋店多很多，選擇卻多很多，無論社牛、社恐者來這裡都會吃得開心，推薦給大家。