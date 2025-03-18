愛媛縣景點懶人包(下）｜大山祇神社、島波海道、別子銅山、新宮茶

愛媛縣景點懶人包來啦！這次去愛媛縣除了大家喜歡的道後溫泉之外，還有很多厲害的景點，因為內容比較多，我分成上下兩集整理給大家看！

/上集：介紹愛媛縣 中予 和 南予 地方/看文章

/下集：介紹愛媛縣 東予 地方/即此篇文章

愛媛縣東予地方景點

大山祇神社

大山祇神社位在愛媛縣今治市的大三島上，建於神武天皇時代，至今已有2600年以上，主要供奉大山祇神，是日本全國的山神、海神、武神的總本社，也有「日本總鎮守」之稱，自古以來也受到許多武將的信仰，包含伊達政宗、武田信玄等人，都會把自己打完勝仗後的武器或盔甲獻給神社，館內收藏了大量的武士刀和盔甲等，喜歡日本戰國劇的人一定會想要進去看看！

大山祇神社 ｜官網

地址：〒７９４－１３９３ 愛媛県今治市大三島町宮浦３３２７｜google map

神社開放時間：日出後到17:00

寶物館開放時間：09:00～16:30

入館料：寶物館、海事博物館/大人：1000円、高大生：800円、小中生：400円

▲綠意盎然的神社外貌，但沒有想過一間神社裡面居然有那麼多看頭和寶藏！不過寶物館內不能拍照攝影，沒辦法跟大家分享內部，但是大太刀最長有超過180公分的刀，重4.9公斤，最重的盔甲也有16.7公斤，還有國寶葡萄禽獸鏡等寶物（目前借給奈良出展中）。

▲神社內有一株「小千命御手植之楠」，已經有2600年樹齡，樹幹周長11公尺、樹高15. 6公尺，傳說只要閉氣繞著樹走三圈，願望就能成真；另一邊還有另外一株「能因法師雨乞いの楠」，是高達3000年樹齡的神木，但目前已經枯萎。愛媛縣景點懶人包(上）｜機場免費接駁車、道後溫泉、冬季滑雪、大洲城下町、松山城

▲神社內除了御守，還有12生效的可愛小動物緣起物！超可愛的！

今治毛巾本店

大家一定都有聽過日本的今治毛巾吧？但你們知道產地就是愛媛縣的今治市嗎？這130年裡，今治毛巾以超強吸水力和耐用度成為日本第一的毛巾品牌，也因為今治市的水質純淨、高品質的棉紡、以及高標準的嚴格檢驗，深受日本以及世界各地遊客的喜愛！來愛媛縣怎麼可以不帶幾條回去呢！

今治毛巾的檢驗標準之一，就是傳說中的五秒入水，將毛巾放入水中，五秒內整條毛巾會沉入水底，這樣強大的吸水力真的很厲害！實際問了店員，甚至店內有的毛巾是只要三秒、或是一秒不到就沉下水裡的，真的非常厲害！

還有其它最低標準，全部符合並且是今治本地產的毛巾，才能被貼上今治毛巾的LOGO哦！

✔吸水測試：放入水中5秒內能夠下沉

✔ 色牢度測試：確保毛巾不易褪色

✔ 耐洗測試：清洗多次後仍能保持該有的柔軟度

✔ 安全性測試：不含有害化學物質，嬰兒和敏感肌膚都可以使用

今治タオル 本店 ｜官網

地址：〒794-0033 愛媛県今治市東門町5丁目14番3号｜google map

營業時間：9：30 ～ 18：00

▲今治毛巾本店陳列了非常多的毛巾種類！一進去簡直多到選擇障礙！種類和顏色都有超多種！而且這裡是可以免稅的哦！記得要帶護照來採買！

▲光是白色的浴巾種類就超級多種！而且摸起來都好軟，因為今治市的水質除了很好之外，還是很不錯的軟水，硬度僅有30mg，可以讓毛巾保持蓬鬆柔軟，同時不用添加那麼多柔軟劑，因為柔軟劑添加過多雖然觸感會更軟，但是也會讓吸水力變差，這也讓我想起常常買到很軟的毛巾但是都不太吸水，粗糙的毛巾反而很會吸水，原來是這樣的原因！

龜老山展望公園

有經過瀨戶內島波海道的話，絕對不能錯過龜老山展望公園！雖然去的那天能見度不太好，但是天氣晴朗，依稀能看到來島海峽大橋，這裡海拔307公尺，視野有360度無遮蔽，天氣好的話也可以看到很不錯的日落景觀。

龜老山展望公園 ｜介紹網站

地址：今治市吉海町南浦487-4｜google map

▲這裡除了看風景之外，一定要看的就是展望台的建築設計，這是「隈研吾」老師設計的，隈研吾老師有過許多著名的設計作品，像是2020年的東京奧運主會場、淺草文化觀光中心、日本三大觀光列車之一的四季島列車、甚至是台中巨蛋、台中勤美美術館，很多很多台中的建築都是他設計的哦！

「隈研吾」老師的設計理念，大多是將建築本身與環境融合再一起，充分利用自然材料，而非單純的破壞地形再重建，來這裡都會發現即使是觀景台，都被他做得很不簡單！

▲從觀景台可以看到來島海峽大橋，也是日本最早的三連橋之一

島波海道自行車體驗

大家應該都有聽過來島波海道一定要騎自行車慢慢的體驗橋上以及沿途風景，才能將瀨戶內海的美盡收眼底，畢竟開車的話不是隨時能停都可以停下的，島波海道全長約70公里，連接日本本島與四國，從愛媛縣今治市一直到廣島縣尾道市，中間經過六個島嶼，曾被CNN評為世界最美騎行路線之一。

▲島波海道路線圖，如果是想要體驗而沒有要騎完完整的路線，可以只從今治市騎到大島，量力而為，畢竟每個人體力不同，也有人會騎兩天一夜，中間找地方住宿休息，都是很棒的旅遊體驗。

SUNRISE糸山 ｜官網

地址：〒794-0001 愛媛県今治市砂場町2丁目8番1号｜google map

▲SUNRISE糸山提供了300~400台各式各樣的單車選擇，也有住宿的方案，是今治市最大的腳踏車店，整條島波海道大概有2000台可以租借，總共有十個站點可以甲租乙還，官網也有英文可以預約。

別子銅山

別子銅山是愛媛縣新居濱市的銅礦區，是曾經世界最大、也是日本歷史最悠久的銅礦區，也是住友集團的發源地，1690年開始由住友家開採，在工業時代給了日本很大的工業支持，直到1973年開採完畢，之後就成為觀光地區，展示過往的開採遺跡、開採工具等等，還可以體驗搭乘復古礦山小火車，還有淘金體驗，還可以泡溫泉喔！

別子銅山 ｜官網

地址：愛媛県新居浜市立川町707-3｜google map

小火車體驗＋坑道見學：成人1300日幣｜詳情

淘金體驗：成人750日幣｜詳情

▲紅磚屋遺跡是以前礦石精煉的區域，堅固的紅磚可以耐高溫，這裡也被稱為東洋的馬丘比丘，在群山環繞的霧中畫面也很神秘。

▲復古小火車體驗，火車頭真的很小一個很可愛！搭乘小火車還可以順便參觀以前的礦坑。

▲淘金體驗也很不錯，雖然是人工放進去的，但是就是體驗這個淘金洗砂的過程，大家都有淘到一些金子或是銀、鑽石顆粒等等的，而且因為冬天外面寒冷，這裡的水還是溫水，可以順便暖手好貼心。

道の駅 霧の森

如果要從愛媛縣前往高知，途中可以到這個霧之森休息站停留休息或用餐，這裡真的現場如其名，是被濃霧環繞的森林！宛若仙境一般！空氣也十分清新，有機會的話也能在這裡看到雪哦！秋季也有紅葉景觀可以欣賞。

道の駅 霧の森 ｜官網 （目前連不上可能在維修中）

地址：四国中央市新宮町馬立4491−1｜google map

山頭被薄薄的白雪點綴，又有濃濃的大霧圍繞，冷冷涼涼的感覺很舒服！

霧の森レストラン ｜google map

這裡有一間霧之森餐廳，可以嚐到當地食材做成的各種料理，例如新宮茶做成的抹茶蕎麥麵、河魚和野菜等等，還有很好吃的豆腐！是使用新宮地區的優質大豆和天然水製作，每一口都能吃到純正好吃的豆腐香，加點醬油也十分好吃！

霧之森茶フェゆるり ｜IG

喜歡品茶、或是吃茶類點心的話，更一定要去這間霧之森茶フェゆるり，裡面有非常日式的囲炉裏座位區，茶類會由店員教導正確的泡茶方式，有專用的泡茶器具和沙漏計時，不同的茶沖泡的溫度和方式也不太一樣。

現場有專門的點心房在做茶類的點心，種類也非常多！有茶口味起司蛋糕、茶聖代、還有著名的霧之森大福，裡面有使用新宮抹茶製作的抹茶奶油，搭配不會很甜的紅豆餡，還有茶口味的生巧克力等等，都十分好吃！

關於新宮茶

在愛媛縣到處都可以看到新宮茶的商品，是四國中央市的新宮村產的茶，這裡因為有高山環繞、氣候也很濕潤、晝夜溫差大，能夠幫助累積茶的甘甜和香氣，獨特的回甘口感和溫潤的澀味，也深受日本人歡迎！

八十八夜摘み

這裡也有販售八十八夜茶，所謂的八十八夜是指在立春後的第88天，也就是五月初的時候，這時候新長出來的茶葉是最鮮嫩又最濃郁的時候，店員推薦我們買的就是這款茶，此外也有其他的焙茶、冷泡茶等等，都非常適合買回家！

以上就是愛媛縣五天四夜的行程懶人包啦！希望大家會喜歡！愛媛縣是個得天獨厚的寶地，下次很希望在祭典或是櫻花時節再來造訪一次！應該可以看到更多不同的風景！