沖繩民宿推薦｜無敵海景＋超大廚房、客廳＆戲水池！恩納村綺麗な海獨棟Villa

嗨嗨！這次要跟大家分享的是這趟在沖繩住的Villa，很推薦大家庭或是人數多的朋友一起住，我們早上起床都直接被這片美景給美醒了！床又軟又舒服～廚房器具齊全！真的超讚！綺麗海是這間民宿的其中一棟villa，他們總共有六間民宿（列表看這裡）

綺麗な海VILLA ｜官網

地址：沖縄県国頭郡恩納村字仲泊1425-5｜google map

airbnb訂房連結｜官方line

停車位：可停2~3台車，民宿樓下即可停車，且不會淋到雨

提供的設施&服務：Wifi、戲水池、大廚房、洗衣機、烘乾機、烤箱、微波爐、咖啡機、Netfilx等等

綺麗海villa位在沖繩中部的恩納村，離青之洞窟車程10分鐘左右，位在有一點點高度的山坡上，所以看海景非常漂亮！這邊是西岸所以天氣好的話看日落也很不錯，位置上很寧靜，而且視野幾乎無遮蔽，彷彿位在半島峭壁上的感覺，非常舒服！

▲進到二樓門口後，玄關處有一個小沙發，二樓有三個房間、一個浴室，主要的房間都在這裡

▲門口有室內拖鞋和室外拖鞋

▲這是第一間房間，是最大的房間，可以睡到四個人，並且正前方有門，打開就直通外面的戲水池了！

▲外面的戲水池和台階上的洗手台都是民宿的範圍，戲水池不深，比較適合小朋友玩耍，大人的話大概只能泡腳看夕陽，不過在恩納要玩水當然是直接下海啦！

▲這間房間真的很大，如果是親子遊客，也很推薦，因為民宿很貼心有準備了嬰兒床、幼兒馬桶座、還有給小朋友的餐具也準備妥當～

▲這是第二間房間，另外兩間都是差不多的格局，都是雙人房，外面的落地窗打開也是直通外面戲水池，外面可以晾乾每天的泳衣和裝備

▲我很喜歡木頭背板的溫暖感，床和枕頭都很軟很好睡，我們喜歡偏軟的枕頭，在這裡住兩晚都睡得很香！

▲第三間房間，長得和第二間是一樣的，就是左右相反而已

▲二樓的浴室也是乾濕分離的，適合有小朋友或長輩沐浴

▲盥洗台在浴室外面，即使有人在裡面洗澡，外面的人也可以使用，旁邊有好幾層置物區，可以放大家個人的用品

▲二樓的吹風機是國際牌的負離子吹風機，三樓的則是Dyson的，我個人比較喜歡國際牌的哈哈，兩種都有很讚！畢竟每個人喜歡的不一樣

▲民宿總共有四層樓，一樓是停車位，二樓是房間，三樓是客廳+廚房+和室房，四樓則是發呆的地方

▲三樓也有洗手間

▲一進來映入眼簾的是寬敞的客廳+和室房，木頭地板好溫暖好喜歡！真的很像家一樣

▲從客廳落地窗走出去看見的風景！真的是好美的海景！！恩那的海好漂亮啊！

▲電視有NETFLIX可以看，晚上我們都會聚在這裡討論行程或看電視

▲和室房大概有6疊，旁邊有拉門可以拉上，還有小窗戶可以看外面，感覺是小朋友會喜歡的地方！

▲還有一張八人座的餐桌，早餐都坐在這配海吃，真的超級美！！

▲第二天早上看出去的樣子，超漂亮啦！沖繩的大海和藍天真的很完美！看著都想立刻跳下海了！

▲這裡的廚房也很大！是一整個完整的廚房空間，連冰箱都很大一個！

▲最裡面有爐台、美式烤箱，但是美式烤箱我比較不會用哈哈！

▲小家電也是準備的很齊全耶！有微波爐、百慕達蒸氣烤箱、電飯鍋、熱水壺、還有咖啡機！這台百慕達烤箱可以自己加水製造蒸氣，烤土司很好吃喔！

▲是說醬料的部分，應該是我目前看過的民宿裡面準備的最齊全的！！幾乎是要什麼有什麼，根本不用額外買東西！

▲而且還有洗碗機！出來最討厭還要洗碗了，尤其好多人同時要用餐有很多碗盤的話，有洗碗機根本太方便！

▲碗盤的部分也是要多少有多少，還有兒童塑膠碗！

▲另外一邊打開是各種杯子和茶壺、酒杯等等～

▲一些廚具都在抽屜裡，幾乎是要什麼有什麼

▲連烤肉夾也是各種尺寸具備，我完全不知道這裡還缺什麼！

▲鍋具也是滿滿一抽屜！而且全都很乾淨的擺放整齊，朋友有拿來煎牛排什麼的，但是因為我們一整天在外面潛水行程太累，不然也好想自己煮東西吃啊！

▲也有咖啡包和茶包～準備了很多很多哈哈

▲三樓有盥洗台、和洗衣機、烘衣機、以及浴室

▲三樓的浴室很棒可以看海景！害羞的話也可以把窗簾拉下來！這間有長長的浴缸

▲四樓則是發呆區，可以吃東西或是看夕陽等等，但是現在九月，頂樓還是太熱了我們只上去一下下就下來了哈哈，覺得秋天吹著海風應該會很舒服！

在這邊的兩天我們住的很舒服，附近也有好吃的燒肉店，也有超市可以去，開車去哪都很方便。

▲行程的第二天我們去了青之洞窟浮潛，真的超美！推薦一定要來！但是可以的話建議避開暑假七八月，人比較沒那麼多哈哈！