廣島住宿推薦｜崖上猫の宿～鞆之浦有貓咪的民宿～鞆猫庵

在廣島住過的地方裡面，要說印象最深刻的，一定是在鞆之浦住過的這一晚，當時在找住宿的時候，一看到這間，就立刻排除萬難先訂下來了！看到官網的照片完全被深深吸引！這個窗景有伊根漁港的感覺，位在小山崖上，又因為是獨棟，一天只接待一組客人，所以也不太好訂，我去的五天裡面只有一個晚上有房間，二話不說直接訂下來！

鞆猫庵 ｜官網

地址：〒720-0201 広島県福山市鞆町鞆8｜google map



鞆之浦其實是一個很讓人流連忘返的地方，寧靜的小漁村，和慵懶的貓咪，和這昭和時期留下來的日式房屋，給人非常治癒的小旅行，非常推薦在廣島的時候來這裡住一晚！絕對會是很不錯的享受！

宮崎駿其實也在鞆之浦待過一段時間，在那之後他就創作出了「崖上的波妞」動畫，場景都與鞆之浦十分相似，而這間民宿也和宮崎駿很有淵源，這間民宿辦理入住時需要到「御舟宿 いろは」這個民宿辦理，而這個地方當年也是坂本龍馬跟人談判的地方，過後有一段時間被荒廢了，後來是宮崎駿參與了這間民宿的翻修計畫，所以在「御舟宿 いろは」這裡可以看到當初宮崎駿畫的民宿外觀手稿，可是入住的人才能看到的，可惜我出發前功課做得不夠詳細，事後才知道這件事情！

Screenshot

▲民宿官網的照片，就是當初宮崎駿畫的手稿！天啊有夠棒的！！！

▲鞆猫庵位在一處民宅巷子內，巷口有專用停車位可以停（住客可以免費停）

▲接著要爬一小段階梯才能抵達民宿，大約三層樓高吧！不會很累，但是就無法拉大行李箱上去了，所以我們提早一天把一個晚上要用的行李打包成一袋，然後將大行李箱放在車上，自駕也是有這樣的好處！

▲階梯沿路上可以看到許多貓咪的元素，上面除了民宿之外，還有一間崖上的餐廳。

▲左邊這間就是要入住的民宿啦！階梯上隨時會有浪貓跑出來跟你玩！每隻都好可愛！能看見貓咪的機率比尾道高一點，因為牠們就是旁邊餐廳在餵養的浪貓～

▲我超級喜歡這間！！！整排的窗景可以看到港灣，只可惜那天去的時候是陰天，但是還是很漂亮！房子是翻新的，內裝很新，但還能看到舊的支柱遺跡，有兩張單人加大床，最多可以住兩大兩小。

▲看看這個窗景，是不是很棒！感覺可以很放鬆！也好像動漫裡的漁村場景！

▲還有一間不算小的書房，整個擺設超像日式建築的展示間，也像是某個偉人住過的書房遺跡，但其實我的猜測沒有錯！後來回家查資料才發現，這組桌椅正是宮崎駿早期實際使用過的桌椅！！！這恐怕是我離宮崎駿最近距離的一次吧哈哈！可是回國才知道，要是當下知道的話，我就會多摸幾下哈哈哈！而且窗景真的美的很加分！雖然是薄薄的木玻璃窗，但是非常寧靜，完全沒有任何嘈雜的聲音。

▲坐在位子宮崎駿用過的桌椅上，感覺智力+5、想像力+10 哈哈哈！我們特地下午五點前就來入住了，因為這裡的氣氛真的很適合賴在這裡。

▲桌上擺了很多關於貓咪的書，這本寫真書真的太可愛了！

▲角落還有貓咪小凳子，跟放滿日本書籍的書櫃

▲衛浴要往下走幾階，洗漱台好寬敞，還有一個以前留下來的浴室遺跡，現在是沒有用處的，但屋主特地留了下來。

▲化妝室的拖鞋超級可愛！！是貓咪拖鞋啊！

▲這間獨棟的屋子是四面環窗的，所以每個角落都能有自然光灑落，我超級喜歡耶！！連洗手間都能感受到溫暖的陽光，而且也足夠寬敞，滿滿的木質感，洗澡的地方則是在另外一邊，是淋浴間。

▲還有一個小廚房＆餐廳，冰箱、微波爐、電磁爐、碗盤、熱水壺等等都有，而且後面的窗戶打開，能看到外面的貓舍，一早起床就能跟貓咪打招呼！真的好溫暖！

▲後面的貓宿舍，是屋主另外打造，用來收容浪貓的，一開始原本覺得牠們被關起來好可憐，但其實認真想起來，這幾天在尾道看到的貓咪、和這裡外面的浪貓，都有呼吸道的問題，一把眼淚一把鼻涕的，或是有眼疾，但是這邊收容的浪貓全都非常健康！胖胖懶懶的，吃飽喝足又不用淋雨曬太陽，真的健康許多！

▲貓咪們看起來都十分健康，也很親人，真的太好了！

▲原本以為牠們只有外面那個宿舍好像很熱，怕牠們沒地方活動，但其實有貓咪通道通往裡面的大房子，大房子裡還有冷氣、貓跳台、足夠的食物和飲水，是牠們的豪華宿舍！外面看到的只是牠們曬太陽的地方，太熱或冬天牠們就會進來屋子裡了～看起來每天都有人會來打掃餵飯，我真的感到很開心～

▲在裡面慵懶的趴在窗台上的貓咪，是不是看起來很肥！

▲不過這裡主人有公告不能餵食貓咪，因為貓咪們每天也有自己的飯吃，我只能跟牠們碰碰手指和鼻子，摸摸貓咪們的手掌～好想抱抱牠們啊！

▲這裡的貓咪們都有名字，主人有幫貓咪們做了名片（？）哈哈

▲不過沒有關係，外面階梯上還有其他的浪浪們可以摸，看起來也都結紮了！

▲退房後我們在外面的階梯上待了許久，跟這四隻貓咪玩了一會才離開

▲這裡入住的住宿費，會有一部分是拿來幫助這些浪貓的，雖然崖上沒有波妞，但是有滿滿的貓咪也好可愛！現在又開始想念牠們了！

離開民宿後，民宿主人讓我們可以把車停到下午三點為止，所以我們就在附近走了一上午，享受這個漁港小鎮帶來的寧靜，真的很喜歡這裡！是下次還會想來的地方！推薦給大家！