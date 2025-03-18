關西｜丹波篠山一日遊～城崎溫泉順遊行程推薦

從大阪或京都過去城崎溫泉的時候，車程都要兩個半小時左右，途中其實還可以到丹波篠山走走，「丹波篠山市」是一個很新的地名，是2019年令和元年誕生的！在此之前是叫做「篠山市」。這邊人不多，卻很有老京都的氛圍，有很傳統的麵包店、咖啡廳、也有丹波燒器皿店，無論是否有要去城崎溫泉，都很推薦來這裡一日遊走走，感受一下沒那麼多觀光客，卻又能走在時光流逝的街道上的自在體驗。

北近畿行程參考

這次走的行程，給大家參考一下路線：

DAY 1、關西機場-京都(住京都)

DAY 2、京都-丹後由良-東舞鶴-京都(住京都)｜看詳細文章

DAY3、京都-城崎溫泉（住城崎溫泉）｜看詳細文章

DAY4、城崎溫泉-丹波篠山-大阪（住大阪）｜看詳細文章

DAY5 、大阪-關西機場-回台灣

JR西日本關西廣域鐵路周遊券

這次使用的票券是： JR西日本關西廣域鐵路周遊券＋KINOSAKI MUST-VISITS PASS(城崎溫泉3日券)

可以無限次數搭乘指定席（機器劃位超過六次的話，第七次開始需要去窗口劃位），從機場開始就可以使用於搭乘 HARUKA 快速抵達市區，也可以搭乘到天橋立、城崎溫泉、舞鶴等地，要注意的是如果要搭乘 山陽新幹線 ，只能在新大阪和岡山之間搭乘，如果要從岡山到京都，需要在新大阪換車，以免被多收車費哦！

使用範圍：

如何前往丹波篠山？

丹波篠山主要是從大阪前往，或者是先從京都前往城崎溫泉，回程要回大阪的時候，可以中途下車到達丹波篠山，若要從京都來回一日遊也沒問題，用JR西日本關西廣域鐵路周遊券搭都很方便！

▲我是從新大阪搭乘9:04往城崎溫泉的班次，這個是特急列車要記得先劃位哦！

▲從大阪有直達城崎溫泉的班次，途中會經過「篠山口」這站，就是要前往丹波篠山的車站了，所以從城崎溫泉回來的路上去其實更順路

▲ 要搭到「篠山口」下車，除了JR西日本關西廣域鐵路周遊券，還需要指定席券

▲ 搭車時間很快大概一小時左右，就抵達篠山口了

▲從車站西口出來，在2號巴士月台，搭乘這個「1篠山營業所」巴士，大概搭15分鐘就會到了，看你想去的店有哪些，就在哪裡下車

小西のパン

第一站我們來到「小西のパン」，因為丹波這裡盛產黑豆，所以有幾間老麵包店，是單純只販售一樣產品，就是黑豆麵包！原本對黑豆沒有太大興趣的我，這次居然頭一次覺得黑豆好好吃！

小西のパン ｜官網

地址：兵庫県丹波篠山市魚屋町23｜google map

營業時間：08:30–16:00（每週二休息）

▲小西のパン麵包店外觀，是經典的傳統白壁建築，裡面單純的就只賣黑豆麵包

▲我買了三個一包的黑豆麵包/660日圓，當下立刻吃了一個，原本對日本的豆類都會有過甜的偏見，沒想到這個黑豆吃起來是很綿密但不會沙沙的，也不會過甜，就只是一點點的甜味，加上香甜的傳統麵包，其實是很普通的傳統麵包+黑豆而已沒有其他內餡，但因為黑豆用的很大方，每一口都能咬到2~3顆黑豆，吃起來很飽足，也感覺比奶油餡的還要養生，可是還蠻好吃的！

Natural Backyard

買完麵包後往前走，就會看到一間木造的雜貨店，外觀上是很容易被忽略的店家，因為招牌不是很明顯，可是裡面有許多木製的特色雜貨紀念品可以逛！也有一些木作的體驗。

Natural Backyard ｜官網

地址：兵庫県 丹波篠山市二階町89-1｜google map

營業時間：11:00 ～ 17:00（星期六、日、假日才有營業，平日為預約制）

▲店家外觀，是都用實木打造的，看起來有點像私人住宅

▲店門口放的這台木造扭蛋機吸引了我的注意

▲要投入的硬幣要去櫃檯購買，就是這個木頭的貓咪幣！也太可愛了吧！投入後還要自己轉動大貓頭才會有扭蛋掉下來，超級可愛！

▲店內有許多木製小玩具、擺飾品、碗盤杯子等等。

▲我買了一個給姪女用的乳牙保存盒！是不是很可愛哈哈！

但馬牛炙肉壽司 篠山屋

在兵庫縣很多地方都可以吃到但馬牛，在丹波篠山這裡也看到路上有一家握壽司，馬上就想要買一個來吃看看！這家是2023年9月開始營業的，也有賣牡丹豬的版本喔！

但馬牛炙り肉寿司 篠山や ｜店家IG

地址：丹波篠山市二階町64｜google map

營業時間：10:00~17:00（每週二休息）

▲我買了800日圓的但馬牛握壽司，不過覺得好像炙燒的比較熟一點，若是生一點可能會更好吃。

丹波名物牡丹鍋

來丹波篠山還可以吃看看這裡有名的牡丹鍋，是以丹波的山豬肉排成牡丹花的形狀聞名，冬天熱熱的吃一定會很舒服！這裡有幾家餐廳都有販售牡丹鍋，據說這裡的野外山豬都是吃丹波栗子和松茸之類的植物，所以肉質不會很油，吃起來也很清爽，有機會的話可以吃吃看哦！

▲在路上看到「ぼたん鍋」就是豬肉牡丹鍋了！路上看到好多間呢！

黑豆麵包 パンのプー

走著走著又看到一間黑豆麵包店，價格也是一樣的，但是店面我很喜歡，前面種滿了植物，由年邁的老奶奶和老師傅做著麵包，光是這樣的景象已經讓我覺得很幸福了，但是剛剛吃了一整個黑豆麵包實在太飽了！

パンのプー

地址：兵庫県丹波篠山市二階町５７｜google map

營業時間：10:00–16:00（星期一～三休息）

丹波黑豆布丁

沿路除了黑豆麵包，還有看到許多黑豆做的甜點，像是黑豆蛋糕捲、黑豆冰淇淋等等，這家黑豆布丁也很特別，看到很多人買就跟著買了！這家丹波路布丁，在兵庫縣有四家店，他們家的黑豆布丁要耗時四天才能完成，前三天要熬煮黑豆，慢慢的熬煮，隨著時間的推移才能讓黑豆呈現飽滿、柔軟、又有光澤和甜度。

丹波路ぷりん 城下町店 ｜官網

地址：〒669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町１０－２｜google map

營業時間：10:00~17:00（不定休）

▲這個黑豆布丁，布丁和黑豆的比例是1:1，上層是柔嫩的布丁，下層是黑豆果凍和飽滿整顆的黑豆，吃起來也不會太甜，很扎實很有飽足感，在別的地方吃不到呢！

篠山城

丹波篠山比較熱鬧的街道，基本上就是圍著篠山城繞一圈的範圍，篠山城有著四邊各長400公尺的護城河，建造於1609年，並於2006年被選為日本100名城。從剛剛去的地方要往下走到「河原町妻入商家群」需要一段路程，途中會經過篠山城外護城河，也可以搭剛剛的巴士可少走一段路。

河原町妻入商家群

這是一條長約600公尺，保留著江戶時代後期特色的街道，是當初建造篠山城的時候，因為河道南移所形成的街道，當年的房屋數量據說和現在還是相同的，是寬度較窄，大概寬5~8公尺，深度卻達40公尺的房屋，並且保留了當時的窗型和大門等等，目前是「國家重要傳統的建造物群保存地區」。

河原町妻入商家群

地址：兵庫県丹波篠山市河原町｜google map

▲從這裡進去，就是河原町妻入商家群

▲蜿蜒的街道，和比鄰相間的傳統建築，很喜歡在這樣的街上散步，特別是遊客稀少的地方

丹波燒 ハクトヤ

丹波除了黑豆有名，還有丹波燒！但並不是銅鑼燒之類的，是陶瓷器皿哈哈！丹波燒以前是給平民使用的，所以比較樸素，通常不上釉，特色是赤土色的樸素基底，帶有青綠色調的自然釉。每次來日本我都會喜歡看當地獨特的器皿，因為自己也是碗盤控，很喜歡那種獨一無二、手作感十足的碗盤，如果你也是的話，那麼你來這家店會逛到瘋掉！我足足逛了一小時有！

器とくらしの道具 ハクトヤ ｜官網

地址：丹波篠山市河原町121-1｜google map

營業時間：11:00–18:00（星期四休息）

▲就是左邊轉角這間，看起來不大，但其實裡面擺了超級多超級多的碗盤！

▲原本沿路上看都沒太多遊客，沒想到遊客都集中在這家店了！一進門的感覺就知道我要花很多時間在這逛了！

▲不光是碗盤，還有木製的砧板、杯墊等等，看起來都很特別，我買了兩個原木浮雕杯墊，質感很好！

▲這些碗盤每個都好想帶回家啊！每個拿起來都是長得不太一樣的，甚至形狀大小都不同，顏色也很喜歡！

▲除了一樓之外，還有二樓和中庭，雖然是店舖，卻也有一種走入別人家參觀的感覺，很舒服的一個地方！

丹波燒 あめや

在斜對面還有一家器皿店「あめや」（Ameya），但是這間賣的器皿看起來比較傳統一些，店面也稍微小一點，但價格也不會太貴，有時間可以一起逛一下！

民芸の店 あめや ｜官網

地址：丹波篠山市河原町116｜google map

▲逛完之後，可以從剛剛的商家群入口處，再搭巴士回到篠山口站，再搭電車回到大阪或是京都，也算是個充滿古色古香的一日遊行程！我覺得這裡的商店賣的東西比較不像京都市區那麼觀光化，雖然量可能不是很多，但都是很有特色的，值得細細走一遍！推薦給大家～