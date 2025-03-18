城崎溫泉兩天一夜小資行程｜不吃旅館餐可以吃什麼？溫泉旅館、但馬牛燒肉、七大外湯、夜遊逛街

一直以來城崎溫泉都是很熱門的溫泉旅遊景點，冬天可以吃螃蟹、夏天又有花火祭，最特別的是這裡晚上比其他溫泉區熱鬧，一般溫泉區很多都是晚上各自待在各自的飯店，吃完晚餐泡飯店的溫泉，一天就結束了；但是城崎溫泉比較不一樣，通常是要出來泡外面的公共溫泉（有七大外湯），我訂房時幾乎看完了所有飯店裡的溫泉，發現似乎外湯更有特色，大家幾乎都是泡外湯，一開始覺得好像有點麻煩，但實際上夜晚大家穿著七彩浴衣和木屐在街上走的時候，滿街喀拉喀拉的聲音真的很熱鬧，而且還有一些紀念品店和晚上才會開的遊戲店可以玩，老實說這才是最早以前日本溫泉區的生活模式啊！

而且城崎溫泉還有一個特色就是，即使身上有刺青的人也可以去泡外湯哦！一般來說有刺青是無法進入公共澡堂或溫泉的，這樣讓有刺青的人也可以體驗泡大眾湯的感覺很不錯～

北近畿行程參考

這次走的行程，給大家參考一下路線：

DAY 1、關西機場-京都(住京都)

DAY 2、京都-丹後由良-東舞鶴-京都(住京都)｜看詳細文章

DAY3、京都-城崎溫泉（住城崎溫泉）｜看詳細文章

DAY4、城崎溫泉-丹波篠山-大阪（住大阪）｜看詳細文章

DAY5 、大阪-關西機場-回台灣

JR西日本關西廣域鐵路周遊券

這次使用的票券是： JR西日本關西廣域鐵路周遊券＋KINOSAKI MUST-VISITS PASS(城崎溫泉3日券)

可以無限次數搭乘指定席（機器劃位超過六次的話，第七次開始需要去窗口劃位），從機場開始就可以使用於搭乘 HARUKA 快速抵達市區，也可以搭乘到天橋立、城崎溫泉、舞鶴等地，要注意的是如果要搭乘 山陽新幹線 ，只能在新大阪和岡山之間搭乘，如果要從岡山到京都，需要在新大阪換車，以免被多收車費哦！

使用範圍：

如何前往城崎溫泉

城崎溫泉可以從大阪或者京都搭乘JR電車前往，從大阪前往最快是2小時40分左右，這次我們是從京都前往的，大概是2小時20分，使用JR西日本關西廣域周遊券搭乘，有去城崎溫泉的話建議購買「 JR西日本關西廣域周遊券＋KINOSAKI MUST-VISITS PASS（城崎溫泉3日券） 」的套票，就有包含城崎溫泉纜車、和溫泉區的10間商店、餐廳優惠或贈品。

▲一早我們搭乘8:38 從京都往天橋立的特急列車（要劃位）

▲就是這台橋立號

▲車子前半截會在東舞鶴就分開，後半截繼續開往天橋立，所以一開始我看到前幾節車廂上只寫了東舞鶴又嚇了一跳，還好繼續往後走，我們的車廂上就寫著往天橋立，這才安心上了車～

▲中間會在福知山換車一次，然後繼續前往城崎溫泉，兩個班次都是指定席對號座，要記得提早先劃位唷！

▲10:58抵達城崎溫泉站啦！這裡月台是有電梯的，大行李也OK！

▲出來後就會看到溫泉街的入口了！從這裡走路去逛街，沿路就有好多吃的了！

城崎溫泉觀光中心

▲不過我們要先去把行李送到旅館，在車站的正對面可以看到這個「城崎溫泉観光センター」，這個比較日式的觀光中心裡面可以把行李寄到飯店和租腳踏車等等

城崎溫泉観光センター ｜官網

地址：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島78｜google map

營業時間：09:00~17:00

營業項目：行李寄放、行李運送至飯店、腳踏車租借（也有電動的）

▲有的旅館離車站很遠也不用擔心，當天下車後可以將行李交付櫃檯，會幫你直接送到入住的旅館裡，只要200日圓（限城崎溫泉組合加盟旅館，大部分的旅館都有的）

▲我第一次看到共用雨傘這麼美！還是櫻花色系！自己都想要一把了！！來城崎溫泉可以不用帶雨傘真好，回車站的時候記得放回來就好。

SOZORO城崎溫泉遊客中心

接著到車站的右前方，有另外一棟遊客中心，這裡主要是提供旅遊方面的協助，包含兌換 KINOSAKI MUST-VISITS PASS(城崎溫泉3日券) 、以及一些餐廳的預約協助、行程諮詢等等，也有寄放行李的服務（但沒有送到飯店）、以及腳踏車租借。

SOZORO城崎溫泉遊客中心 ｜官網

地址：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島96｜google map

營業時間：08:45～18:00

▲就是這間在轉角處的淺黃色建築

▲這裡可以兌換 KINOSAKI MUST-VISITS PASS(城崎溫泉3日券) ，還有附贈一張明信片

▲憑這張三日券可以享有10間餐廳或店家的優惠，有去這些店家都可以出示使用

▲寄了行李，也拿好了票券，就可以兩手空空的去逛溫泉街啦！

溫泉街美食餐廳、甜點

來城崎溫泉其實也可以不一定要安排飯店的一泊二食，因為這裡有很多東西可以吃，也可以是純住宿的模式遊玩，以前去溫泉區要省旅費的時候都會只訂純住宿，然後晚上要吃外面的時候會覺得自己有點像個孤兒，因為不一定找得到東西吃，不是要走很遠就是沒什麼選擇。但是這裡晚上或早上可以吃的東西太多啦！尤其是早餐，如果在飯店裡吃飽了就沒辦法吃外面的美食了！誠心建議也可以在外面吃早餐哦！

発酵餡菓 うかわ

先從車站附近吃起哈哈！因為第一家看到的就是這個，這家 発酵餡菓 うかわ 是2023年10月底開幕的，從外面的透明窗就可以看到師傅在製作這個看起來好好吃的點心！雖然是炸甜甜圈但本人完全不油膩！也不會過甜！有六種口味，但內餡分別是丹波黑豆、發酵紅豆、和卡士達醬這三種，我們點了外面是丹波黑豆粉，裡面是紅豆＋鮮奶油 / 360日圓，紅豆完全不會很甜！！鮮奶油超順口不膩！平常不愛吃甜點的男友都誇讚這個好好吃！

丹波黑豆是兵庫縣丹波市的名產，如果有去丹波篠山的話，那邊有很多黑豆麵包、黑豆冰淇淋等等可以吃哦！

発酵餡菓 うかわ ｜官網

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島95｜google map

營業時間：10:00-17:00

たまご専門 本巣ヱ 城崎総本家

在車站附近還有一家厲害的甜點店「 たまご専門 本巣ヱ 」，這間只有兩家店，分別是在城崎溫泉和東京麻布十番，招牌是「 濃厚たまごパン 」濃厚雞蛋麵包，但其實本體應該是蛋糕啦！類似輕乳酪蛋糕但是沒有乳酪的味道，完全由雞蛋單挑大樑，吃起來有棉花般入口即化的口感，蛋香很濃郁，卻也不會過甜，有固定的出爐時間，熱熱的吃很鬆軟！表層有用糖粉炙燒出一層薄薄的焦糖提升口感，吃起來蠻特別的，但是我還是比較喜歡輕乳酪啦！少了乳酪的味道有點不習慣，一定要選的話我會挑剛剛的甜甜圈，層次比較豐富。

たまご専門 本巣ヱ 城崎総本家 ｜官網

地址：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島97｜google map

營業時間：10時〜17時（售完為止）每週三休息

但馬牛 Delica茶屋

這間小店賣的是但馬牛肉包，原本只是肚子餓亂點一個，沒想到很好吃！肉包的表皮是很甜的，不像一般的肉包比較沒什麼味道，且內餡味道足夠，雖然吃不出但馬牛的高級感，但是是好吃的，隔天我們買了路邊名產店旁的小餐車但馬牛肉包，就整個被我們打槍，要吃肉包的話請來這間吃哈哈！

但馬牛 Delica茶屋 ｜官網

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島２３１｜google map

營業時間：10:00～17:00

定休日：星期三、四休息

但馬牛 いろりダイニング三國(但馬牛Irori Dining三國)

因為城崎溫泉的螃蟹季節是秋冬，夏天來雖然沒有螃蟹，但是也可以吃吃看這裡的但馬牛，據說神戶牛的小牛就是從但馬牛分出去的，可以算是神戶牛的祖先！價格自然也是很不親民，但是都來這裡了那一定是要吃吃看的！

但馬牛Irori Dining三國和「小宿 緣」旅館都是三國屋公司經營，住在小宿緣的話一泊二食可以吃到但馬牛料理，但是不住這裡也可以吃到，它本身就是一間餐廳，但是晚餐價格很高，所以我們選了中午來用餐，吃午間套餐嚐鮮。

但馬牛 いろりダイニング三國 ｜官網

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島219｜google map

營業時間：午餐11：00～14：00、晚餐18：00～20：30

中午菜單｜晚上菜單

▲餐廳在二樓，座位蠻多的，我們中午去的時候不用訂位就可以入座，但是晚餐建議要訂位

▲但馬玄カツレツセット/3900日圓，我們點了一個炸但馬牛定食，這個我覺得蠻好吃的，炸得酥脆的七分熟，肉質很香，中間雖然是半熟，但是很好咬，1日限定20份，是推薦好吃的！

▲但馬牛ローストビーフ丼セット/3500日圓，另外點了一份這個烤但馬牛丼飯，賣相看起來非常厲害，可是吃起來口感很有嚼勁，味道是不錯的，但對喜歡吃軟嫩口感的我們來說就是有點可惜。

其實我們點的這兩個套餐是但馬牛的價位中算很低的，因為100g的但馬牛牛排基本上就要7500日幣起跳，有點像神戶牛隨便吃都要5000日幣起跳，事後雖然有點後悔沒有直接吃但馬牛牛排（怕100g吃不飽哈哈），但是也是一個經驗啦！大家想吃但馬牛的話我覺得至少要點它的牛排會比較厲害，它的但馬牛排100g還有分三種等級，分別是7500/18500/30500日圓，好想知道30500吃起來是什麼神仙等級喔！！因為我看地圖評價真的很推薦！只能期待大家吃給我看了哈哈！

炭味火処 和る

晚餐我其實訂房前一直在飯店餐和吃外面掙扎，因為飯店餐有的也有但馬牛，可是就是只會有兩片左右，有吃過飯店的一泊二食就會知道，會席料理的菜單通常會很長一串，一吃就是一兩小時，裡面還不見得都是自己喜歡吃的，後來我決定還是吃外面，因為像是單點的燒肉店，就可以選擇自己想吃的部位，由於我們兩個都是肉控，所以也可以把胃留著吃肉肉！

炭味火処 和る ｜官網

地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島667-1｜google map

營業時間：18:00 ～ 22:00（最後點餐21:30）

這間燒肉店雖然沒有明寫，但是我現場也有問過老闆娘，用的肉都是但馬牛，只要別點錯的話其實真的蠻好吃的！划算度不輸飯店餐呢！

▲上面的是カルビ（牛五花）1450日圓，下面是上カルビ（上等牛五花）2780日圓，可以發現油花整體差看起來就很多，上面的牛五花吃起來比較有嚼勁，下面的上等牛五花吃起來才是有厲害牛肉的等級，才是想像中又軟又香的日本牛啊！後來我們歸納出一個結論，就是要吃但馬牛的話，只能往越貴的價格點，千萬不要點便宜的哈哈！

▲照google地圖網友的推薦，點了一個內臟鍋，不得不說這個鍋可能才是主體，好好吃喔！算是韓式的做法，但是湯頭很夠味，裡面有滿滿的豆腐和豆芽菜、高麗菜、以及一些內臟大腸等等，完全不吃內臟的我就是專門清蔬菜和豆腐，湯頭鹹甜微微微辣（不吃辣的人應該都可以接受），這個冬天下雪來的話點上一鍋一定超舒服啊！我自己都會想要下次再來吃這個！

川口屋城崎リバーサイドホテル

Kawaguchiya Kinosaki Riverside Hotel

這次住的旅館，我真的挑了足足三天有，因為城崎溫泉區的房價其實都很高，我去的時候是六月，平日住一晚雙人房都要至少26000日幣起跳，帶餐的話就看餐點等級，大概都要40000~60000日幣，甚至更高，最後我選擇的是不帶餐的方案，想要用最省的方式玩城崎溫泉，但同時我也不想住太老舊的旅館，所有飯店看完一輪之後，發現川口屋城崎River side hotel剛好符合我的需求，房價便宜、又可以純住宿、房間也乾淨舒適又是大型旅館。

川口屋城崎River side hotel ｜官網

地址：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島880-1｜google map

這次住的川口屋城崎，不是在溫泉街上的川口屋本館，而是在車站走過來後，溫泉街的起點那邊，原本以為看地圖這間位置感覺好像離溫泉街很遠，但實際上從飯店走到纜車口是15分鐘，走到中間的溫泉街大約7~8分鐘，走到晚餐燒肉處也才3分鐘，在溫泉街上都是會慢慢的散步一家一家的逛，所以其實住哪裡都沒有什麼太大的差別，反正行李有專車會送，而且如果是比較偏遠的飯店，也都會有飯店的接駁車接送你去洗溫泉或是逛街，川口屋湖畔館也是有接駁車的，不含餐價位一晚也在26000日幣左右，我覺得CP值算很高。

▲雖然這間旅館外型比較普通，但是房間也是正常舒適的，窗景看不到溫泉街，但是價位相對便宜許多，房間看起來也比溫泉街的還要大一點，也和其他旅館一樣有各種不同顏色的浴衣可以選，對我來說算是沒有什麼可以挑剔的。

▲旅館內也有大浴場，真的懶得去泡外湯的話還是可以在飯店泡湯

溫泉街散步

下午三點進到飯店check in完之後，就可以換上飯店提供的浴衣和木屐，繼續在溫泉街上遊蕩啦！

▲我挑了一件很適合夏天的黃色！意外的很好拍

▲溫泉街是沿著大谿川兩岸的街道為主，但是從車站過來的那一條也很熱鬧，兩岸種滿了柳樹，夏天看冬天看都很美

▲兩邊有許多商店可以逛，慢慢逛大半天就過去了，飯店給的木屐也不會太難走路（可能我穿習慣了？哈哈）

煮溫泉蛋體驗

在搭乘纜車的入口處旁，有可以自己煮溫泉蛋的地方，這裡旁邊同時也是城崎溫泉的源泉處，可以購買一袋雞蛋，照著旁邊的指示計時煮蛋，3顆蛋是350日圓

▲自己煮溫泉蛋還挺好玩，現場有敲蛋工具跟鹽巴可以用，吃起來滑滑軟軟的而且好香啊！

城崎溫泉纜車

有時間的話記得還可以去一下山上的溫泉寺走走，利用 KINOSAKI MUST-VISITS PASS(城崎溫泉3日券) 可以直接換票搭乘，但是搭乘前要爬一小段樓梯，有穿浴衣的話可能不太方便，建議是穿便服的時候前往。

▲用城崎溫泉三日券可以在纜車站直接換票搭乘

▲搭纜車的時候風景很好耶！這裡秋天的時候也會有紅葉，應該也很漂亮～

▲ 纜車搭到一半的時候可以到溫泉寺下車，參拜溫泉寺＆買御守

▲再繼續往上搭，山頂有一間「 城崎珈琲みはらしテラスカフェ 」咖啡廳，在這裡的感覺和山下的感覺又截然不同，登高望遠的感覺很開闊，而且沒開冷氣也好涼爽

▲有時間的話，真的可以上來坐坐，不只是參拜溫泉寺，這裡山頂的風景很漂亮也很舒服！留一點時間在這裡喝杯咖啡也很不錯喔！

夜晚的城崎溫泉

晚上的城崎溫泉，和其他傳統溫泉區比起來真的熱鬧了許多，街上會有許多遊客穿著浴衣悠哉的閒晃，有些是要去泡溫泉，有些是要去購買紀念品，一般日本鄉下的店家通常五點後就會都關閉了，這裡不僅大浴場會開到晚上11點，有些紀念品店甚至開到晚上10:00，街上更是燈火通明，相較其他溫泉區是晚上就街上摸黑不著的感覺，真的熱鬧許多！我想這也是城崎溫泉吸引人一定要來住一晚的原因！

▲晚上九點仍是燈火通明，熱鬧的街上還有開著的紀念品店

▲還有遊戲店可以玩射擊遊戲！而且居然大家都是手伸超長貼超近的打，明目張膽的作弊超好拿分，老闆感覺也很喜歡這個設定哈哈！獎品也很好拿～女生隨便也是打一整排！

▲這裡也有打小彈珠的店，跟電動機台，我突然玩起了很違和的大力士遊戲機！

▲吃飽玩完後，可以徒步去喜歡的外湯泡溫泉，御所溫泉就在玩遊戲店的附近，而且很大一間，泡完還有牛奶可以喝！要記得帶零錢投牛奶，和飯店給的通行證哦！

城崎溫泉外湯

城崎溫泉開湯已有1300年之久，算是歷史很悠久的溫泉區，傳說元正天皇養老元年（717年），道智上人來到城崎，看到患有各種病痛的人。道智上人向鎮守四所明神祈禱說：「想拯救患有重病的人們！」

然後，他就夢到了一位白髮老人，要他去挖掘某個地方。

道智上人就在白髮老人所說的地方，一千天裡，不斷的念著《八曼陀羅經》，經過日夜不停的祈禱後，就湧出了神聖的溫泉，這就是曼陀羅湯的由來，也是城崎溫泉的起源，後來他也建造了溫泉寺，以守護城崎溫泉的繁榮。

現在只要來到城崎溫泉住宿，都可以在各大旅館拿到通行證，進入各個外湯泡溫泉，甚至退房後還可以繼續泡喔！

曼陀羅湯

/祈求商業繁盛之湯/

營業時間：15:00～23:00

休息日：星期三

▲曼陀羅湯內觀

御所之湯

/火伏防災・良緣成就、 美人之湯/

這是個大外湯中最有人氣的一個，裡面蠻大的，有山景瀑布等造景，還有可以站立的立湯區。

營業時間：7:00～23:00

休息日：星期四

▲御所之湯內觀

一之湯

/合格祈願・交通安全、開運招福之湯/

營業時間：7:00～23:00

休息日：星期三

▲一之湯內觀

地藏湯

/家內安全之湯/

營業時間：7:00～23:00

休息日：星期一

▲地藏湯內觀

柳湯

/子授安產、求子之湯/

營業時間：15:00～23:00

休息日：星期四

▲柳湯外面可以泡腳哦！

▲柳湯內觀

鴻之湯

/夫婦圓滿、不老長壽、幸福之湯/

營業時間：7:00～23:00

休息日：星期二

▲鴻之湯內觀

里之湯

還有一個里之湯，目前正在整修中，所以現在暫時是只有六個外湯有開放

各大外湯其實都有各自的特色，住一晚真的不太可能每間都去泡到湯，這次我去泡的是御所之湯，我覺得意外的蠻大間的，裡面的衛浴設備也很整潔，感覺真的可以秋冬的時候再來一次這裡，特別是下雪的時候，應該也很不一樣！以上就分享給大家啦！