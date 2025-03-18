捷運南勢角美食推薦/中和景新街古早味小吃【豬一十五刈包.四神湯.眷村麵-新北中和店】鮮蝦小卷米粉/麻油雞腿炸蛋湯麵/爌肉飯/小菜選擇多元又涮嘴(豬一十五菜單)

55秒今日餐食(短影片)快速看 https://youtube.com/shorts/wk9zEAb9374?si=AVbUPm63Wz09ZFUL

之前網路看到新竹文青風格(豬一十五)古早味麵飯食小吃口味選擇元又誘人；四神湯料多多(湯頭看起來超濃郁)放享食口袋名單已久

最近朋友被公司調來中和上班

(LINE聊天時聊到)

中和景新街也有(豬一十五分店)可買

她買吃過~覺得蠻好吃的。這次每月姐妹淘休假聚會日；乾脆直接約這家想吃很久的古早味小吃品牌嘗鮮(回味)

好姐妹聽到我們約吃(豬一十五)

愛吃刈包的她立馬喊+1

內用後直呼: 這家爌肉有滷入味；酸菜也香；花生粉+很多(給過~給過)回家前她還外帶了一份回去孝教兒子(笑~)

豬一十五-刈包.四神湯.眷村麵-新北中和店

電話: 02-2948-0015

營業時間:11:00~22:30

地址: 新北市中和區景新街447號

粉專: 豬一十五-刈包.四神湯.眷村麵-新北中和店

ig: https://www.instagram.com/pig1ten5/

原文網址: 捷運南勢角美食/中和景新街古早味小吃【豬一十五刈包.四神湯.眷村麵新北中和店】鮮蝦小卷米粉/麻油雞腿炸蛋湯麵/爌肉飯/小菜選擇多元又涮嘴(豬一十五菜單)

豬一十五-新北中和店~馬路對面是麥當勞(地標明顯)很好找

目前雙北市僅只有這間(豬一十五新北中和店)分店。

搭捷運享食挺方便的! 從捷運南勢角站4號出口；步行約500m-7分鐘即可抵(豬一十五)

搭公車則是下(三介廟站)

全天營業~無午休時段

在附近上班好友說: 這家生意很好!午晚餐尖峰時段(內用易客滿) 想吃的自在又免候位! 離峰時段來吃就對啦!

門口有MENU可看

(若想內用~客滿時)記得先到櫃檯(拿)候位牌! 再到店外等候叫號

(外帶的話) 則是直接入店排隊在櫃檯點餐

饕客真的是絡繹不絕 一個接著一個進店購買(等候外帶)!

聽朋友說: 這間中和店剛開幕不久!

看今天來外帶客人好像都對餐食挺熟悉的(應該常來買？)尤其是四神湯與麵食超多人點購

內用可掃QR碼點餐。也可到拿紙本MENU

寫上桌號(劃單後)再到櫃台點餐結帳

內用(不收服務費)餐具是客人吃飽後自己拿到『回收區』分類放置! 若入座時發現剛離店客人餐桌(桌面)店員尚未擦拭；可以主動跟店員反應(立即會有人來清理桌面)

豬一十五-新北中和店MENU

菜單(3月拍攝)避免未來店家菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您用餐日期、現場菜單為準

解饞涼拌美食、滷味小菜等....選擇蠻多的(有10多種)

劃單或手機掃QR碼點餐後再自己到小菜冰箱(拿取)

內用飲料免費無限暢飲!

有檸檬紅茶與檸檬水讓客人自取飲用

(筷/匙/醬料碟)與兒童餐具都放在抽屜內(自己拿)

拍張聚餐餐食合照! 開動!

刈包 $65元

爌肉有厚度! 整體吃起來不會有空虛感!

若不加香菜! 點餐時記得先告知喔!

我們都是香菜控! 總覺得吃刈包若沒加香菜；感覺少一味(必加)

刈包皮軟中帶Q

爌肉不會太肥膩! 肥肉部位滷的很透(咬食不會有爆油感)瘦肉部位有將(滷汁香)滷進去。口感好咬食、不會乾柴

酸菜量給不少且花生粉也+很多

這刈包滋味我和朋友都喜歡!

想拍短影分享 總共點了2份!

點餐時商請店員一份幫我們用盤子裝盛

只因刈包控朋友剛剛進店時看到

(下圖)牆上寫的『刈包在手、錢財就有』標語

她說: 使用盤子裝刈包拍照比較有畫面(吃刈包招財運/字意很討喜)她拍了多張自拍照(想放LINE群) 其朋友群也是台味小吃刈包控

看了肯定會一窩蜂的詢問(在哪？在哪也想買)

豬一十五刈包(肥瘦比例)約1:2。肥肉比不會佔太多(瘦肉居多)

較特別的地方(花生粉與砂糖)是分開灑(不像坊間店家)是直接將花生粉與糖粉mix拌勻後灑舖。總之~這是我喜歡的古早味fu(老少咸宜)

吃辣的話! 可以到醬料區(自加少許蒜味辣椒醬)提香!

四神湯 $75元

吃刈包配四神湯! MENU寫這組合(來店必吃)

湯頭已熬煮到呈現濃郁乳白色澤；隨手一撈(湯匙)就滿滿配料

入口帶著淡淡酒香 湯韻濃醇回甘

這味道像極了小時候回外婆家(外公)精心熬煮的四神排骨湯韻味！湯裡還加了枸杞與紅棗增添(四神湯)天然甘甜味

原本以為料不會很多

沒想到我們各分食幾匙四神湯品飲後

哇塞! 裡頭小腸、薏仁、蓮子、豬肚份量給不少捏! 若點一碗~ 兩人分食很可以

小腸與豬肚有處理乾淨! 加上出餐時有加一點點米酒提香so不會有豬內臟腥味! 燉煮時間夠久~內髒類嫩口好咬食

薏仁與蓮子也是燉煮到入口口感鬆綿

連(牙口不好老人)也能輕鬆享食!

然怪剛剛有多位阿婆與阿公進店(外帶)都有買四神湯

刈包控好友! 享食無辣不歡!

剛剛看到menu內這碗催淚皮蛋拌麵 $85元

超好奇它是怎麼個令人催淚法？於是點了一碗嚐鮮趣!

PS: 豬一十五(乾麵系列)有加花生碎! 若您用餐不愛+蔥、芹、蒜泥、香菜(辛香佐料)或對花生過敏者；點餐時記得先告知(不加)！

對了~麵食目前有:細麵、寛麵、米粉(3種選擇) 朋友選細麵!

點麵食與飯食都可以+20元 加一顆炸蛋

(朋友最後沒加價加蛋) 細麵拌勻後醬色看起來蠻誘人食慾der

催涙皮蛋拌麵 主食除了皮蛋丁；還+很多肉絲

逆紋切豬肉絲(口感較軟嫩)不硬柴。

咀嚼時吃的到新鮮肉絲甜味!

至於催涙嗎？

我們覺得這辣度屬大眾均可接受的(微辣~小辣)之間!

麵條是我喜歡的口感! 微Q彈(不軟爛)

加花生碎多了堅果香有畫龍點睛作用更很耐吃。脆口豆芽菜與蔥花香讓這碗乾拌麵增添許多層次感與香氣;是一碗蠻有特色乾拌麵

無辣不歡辣控好友！自己又加了些許蒜味辣椒醬拌佐

(然後就....真的辣到催涙啦!)

此時趕緊喝杯檸檬紅茶解辣意!

平常不太敢喝檸檬紅茶的我! 覺得豬一十五(自助) 檸檬紅茶挺順口的~今天總共喝了3杯

天冷或想補補身子時最適合來碗麻油系列麵食

尤其是若家中有產婦正在坐月子！也可以買碗麻油雞腿湯麵吃 $140元 (附一顆麻油炸蛋)

湯頭麻油香氣很順口(夾帶著精心熬煮之高湯回甘感)

麵食朋友選細麵 麵條入口滿是麻油香

雞腿肉質嫩口(不乾柴)

帶著淡淡當歸藥材滷製後(當歸雞腿肉香氣) 尤其是雞腿皮~超香!

麻油炸蛋先泡在麵湯內一下下；讓蛋吸附麻油湯再吃! 好補~給人一種正在做月子的錯覺(哈哈) 湯韻很可以

經典麵食系列 鮮蝦小卷米粉 $150元

米粉湯好吃與否？ 湯頭很重要!

這碗米粉湯入口帶著薑絲香氣與煮過海鮮後之鮮甜味。湯色(微微乳白色澤)應該是店家+熬煮的大骨湯頭煮海鮮後呈現的顏色吧？!

123...6總共有6隻鮮蝦+2隻小卷

小卷鮮甜、蝦子Q彈

細緻的新竹米粉口感！

吸飽飽海味高湯鮮滋味!

這是我們愛吃的細米粉(我們不愛粗粗埔里米粉)(細米粉不會吸湯吸到漲)

(等下回)若再吃豬一十五這品牌；我也要點一碗吃吃

愛吃辣朋友! 很喜歡豬一十五辣椒!

嘴裡喃喃自語著: 不曉得這蒜末辣椒醬有沒有單賣？

想買蒜味辣椒醬回家當佐料

我們聽到後(笑著回應她): 是妳這碟『特調辣椒佐醬』味道調的很夠味! 拌麵或佐食滷味小菜都好吃

老實說: 自助吧的(蒜末辣椒醬)真的蠻香的(辣度)也很夠

燙青菜 $45元

我不曉得青菜得是固定出空心菜？ 還是會隨季節或當日採買蔬菜做變換？

空心菜份量很多 出餐有淋蔥油+醬油膏(先拌勻後再開吃) 嫩脆爽口~不油膩。油蔥酥香氣很夠 (我們一下下就整盤吃光光)

飯食類有:滷肉飯、爌肉飯、當歸雞腿飯

我是無飯不歡(飯控)正餐若沒吃飯! 常覺得莫明的空虛感!

爌肉飯 $75元 也可+20元加炸蛋

配菜有滷魯絲與炒酸菜

筍絲不會有藥水味! 也不會像某些賣爌肉飯店家滷的滷絲那樣(油多到爆) 筍絲很嫩、不會油

爌肉是串一塊肥肉+瘦肉滷製而成；鹹度嘟嘟好(不死鹹)

外觀看起來酷似『滷腿庫』但...看這豬皮切法又不太像!！

忘了詢問店員: 總之豬皮肥而不膩(軟Q軟Q) 瘦肉部位不會硬!有滷透! 一口爌肉+一口淋了滷汁白飯再配一口炒酸菜(正港ㄟ古早味)

蒜泥鮮蚵 $85元

底層有舖燙豆芽菜! 鮮蚵直接夾配薑絲吃？還是沾佐哇沙米醬油？或全部配料mix攪拌均勻後再享用？隨您意!(您喜歡就好)

我們是將豆芽菜與蒜茸、薑絲拌勻後再夾食鮮蚵一起入口

蚵仔新鮮QQ的~無腥味

小菜類: 我們一致(推薦)這盤滷味拼盤 $65元

一次可同時吃到滷豆乾、滷蛋、滷海帶與豬耳朵(很適合2~3人共享) 人多的話! 當然是直接點單一滷味(份量會比較多)

豬耳朵 帶著煙燻香氣! 很香

滷海帶 有用心滷製喔! 不會硬~入口滿是滷汁香

滷蛋 入味與否？看蛋白便知一二!! 朋友說: 蛋白與蛋黃都滷的超級入味又香!

黑豆干 沾佐自調蒜末辣椒醬油~配麵配飯很涮嘴

沒想到在這裡竟然還有鯊魚煙可點食 $75元

鯊魚煙看起來很像是選用鯊魚魚腹部位(油脂較豐富) 入口較滑嫩(不會硬)滿滿質感

別忘了到醬料區(自調)芥末醬油沾佐嘿!

鯊魚煙質地新鮮 微微(哇沙米)嗆辣味蕾真爽!

小菜類若您看MENU不曉得實品長的如何？可以直接到小菜櫃看看(實品)再勾選點餐(自取)

紅油魚肚、宜蘭鴨賞、日式雞胗、紅油鳳爪、涼拌脆腸等...

冰箱內有一些解饞小菜(是MENU沒Key的) 可能是剛推出的新品？ 總之您可以走過來(小菜櫃)看看還有哪些想點食的解饞配菜唷

涼拌魚皮 近年很夯! 我在別家餐廳吃過

豐富膠質、口感QQ(不會有軟趴趴的軟爛噁心感)。因朋友都不敢吃魚皮~我今天就沒點啦!

粉腸 (不曉得這和大甲知名小吃『粉腸』口感一不一樣？) 想不到豬一十五也有賣這古早味美食!懷舊台式小菜(選擇算多)

芥末魷魚 您喜歡吃微微嗆辣感海鮮嗎？這個~有哇沙米味喔!

Google星評秀給店員查看(現送)價值45元 麻油粉肝乙份

(每次消費/每桌限贈送乙份)so今天朋友先兌換

紅油鴨賞 $65元

帶著辣豆瓣香氣! 脆口微辣

麻油粉肝 $45元

朋友google好評免費兌換(麻油粉肝)乙份

這豬肝有下功夫去處理且醃漬的相當入味。

口感非常軟嫩、相當好吃

真的是『粉』嫩味蕾涼拌麻油豬肝喔！超涮嘴

最近調來中和工作的朋友則是對宜蘭鴨賞情有獨鐘 $65元

雖然這裡賣的鴨賞沒有拌蒜苗絲是讓客人品嚐(無配料)原始滋味

但~不得不說: 這份鴨賞鹹度嘟嘟好且香氣十足! 單吃就好吃。

點食的朋友(真心愛捏) 一口湯麵配一口鴨賞、一下下就整碟吃光光

豬一十五-刈包.四神湯.眷村麵-新北中和店

雖然是賣台式古早味小吃(飯麵食)店家

但~店內裝潢很新穎! 文青風格明亮用餐環境看了很舒服

唯一美中不足的是店舖不大(椅子無椅背)

包包或冬天穿外套內用；無地方可擺放! 若能增設『置物籃』讓客人用餐時放置餐桌底下；享食時肯定會更舒適

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除了內用與外帶！也有外送服務

消費滿多少錢？可外送？請您自己電洽店家詢問喔!

中午(無午休)全天從早到晚都可以吃到

剛開不久~生意很不錯!

饕客一個接一個進店用餐、外帶

如果您不會太餓(時間充裕)建議您離峰時段來內用(比較不會遇客滿)用餐品質也較好

內用(無收服務費) 吃飽~離店前

別忘了『餐具』必須自己拿到櫃台左手邊的『餐具回收區』先將剩食或碗內湯汁(倒)廚餘桶內、面紙垃圾(倒)垃圾桶裡；再將空碗盤放置(餐具回收)架上再離店

您也喜歡吃台式古早味小吃(飯麵食與小菜嗎？)

這家(豬一十五)餐食新鮮都有到味! 尤其是四神湯~我超愛(料多湯濃)cp值很讚

刈包、湯麵與乾拌麵系列也好吃~分享給您!!

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每個人對『豬一十五』餐食喜好不盡相同。2025-3/5食記心得僅供參考 。 營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力) 一起趴趴走找尋下一站美食和景點go