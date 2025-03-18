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苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

2025-03-18 15:54:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑114年3月15日週六~天氣陰雨~又想外出遊玩

    一路向南~來到苗栗公館荷塘居田園餐廳

    雨還是不停的下~陰雨綿綿的天氣~在這有令人

    心曠神怡~另一種美感~流連忘返的意境~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~    

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑電子報上~介紹不少景觀餐廳~因今日雨下不停

    一路向南~雨也忽大忽小~小青和爸爸的目的地

    一直更改中~想到景觀餐廳用餐逛逛~又想著雨不停

    是否該到室內的百貨公司~避免撐傘的麻煩   

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑最後~還是選定了苗栗公館~荷塘居田園餐廳

    慶幸來到這兒~沒有更改至百貨公司的室內場所

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  ↑荷塘居有小小園區~因下雨無法逛逛~到處拍拍

    但小青還是快速的拍了幾張~美美室外的環境照

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑荷塘居園區~栽種多種豐富的植物~雖然小青僅認識

    目前最應景的粉嫩櫻花~還有鶯歌永吉公園最夯的炮仗花

    園區內綠意盎然~各式花草植物~還有養魚的荷花池

    聽說還有季節限定的鳶尾花~真的尤如來到了

    小小秘境花園般的優雅閒靜~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑進入屋內~這大大的告示牌~寫著密密麻麻的字

    人手不足~招待不周~點餐先結帳等~還有排行榜餐點參考

    也算是誠意滿滿的貼心服務~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑點餐櫃檯~本餐廳僅收現金~所以來這兒用餐

    coco要備齊喔~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑菜單一頁二面~本頁為單點及茶飲套餐

    每人低消200元~僅在過年期間加收10%服務費

    客滿時用餐時間為90分鐘~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑本頁為套餐主食~含兒童餐計11品可選擇

    套餐均含~前菜~湯品~麵包~沙拉~主餐~飲料~甜點

    價格落在680-420元之間~換購飲品可折50元或70元

    本套餐不主動提供白飯~若有需要可提出需求~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑這份菜單~設計的相當清楚且貼心

    前菜與湯品~已考慮到不吃牛的及蛋奶素

    或全素的客人~只要您劃清楚~絕對不會弄錯~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑服務員送上2杯温熱的白開水~在這微涼的氣温

    來杯温熱的白開水~喝起來舒服~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~  

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑小青和爸爸是第1組進來的食客~點了餐

    就是小青到處拍照的時間~可以拍到這淨空畫面

    真是好~餐廳走的是懷舊客家風~紅磚牆面

    客家紅花布燈飾~顯的復古卻又熱鬧的氛圍~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑另一用餐區~竟還有這古箏~想著在這飲茶或用餐

    聽上一曲古樂曲~真是古色古香的愜意美境~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑我們被安排在這個靠窗的坐位區~看著爸爸

    安靜的滑著手機~是否有歲月靜好的fu~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑店家非常有設計裝潢的美感

    我們坐位旁有個像木頭棧板~區隔與外面的坐位區

    像是一個小小的私人空間~不受他人影響~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~      

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  ↑從坐位的窗戶往外看~雨兒忽大忽小~窗檯外的綠葉

    被雨水染得翠綠~雨點打在玻璃窗上~嗒嗒嗒直響

    還好下車時~雨剛好變的小小的~現在的大雨

    竟顯得如此唯美~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑拍了照~上洗手間去~發現在這還有小小包廂

    若有家族或同事聚會~真是超級完美的選擇~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑哈~小青去洗手間有這麼久嗎~一出來 

    竟然~已有2大桌客人坐定位~後續又來了幾組

    生意真的很不錯呢~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑上菜囉~首先是前菜三小品~吃牛與不吃牛的區別

    不吃牛的換成日式黑豆~剛好是小青的最愛

    那小白蝦去殼~川燙後底下加了黃金泡菜提味

    杏鮑菇口感扎實~擺盤的挺美~精緻可口~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑麵包奶酥口味~每人2小塊~現烤熱熱的~就是美味~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑湯品~左南瓜濃湯蛋奶素~右蕃茄牛肉湯

    小青的南瓜濃湯~夠熱味道十足~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~      

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑沙拉~多樣新鮮蔬果~搭上特別的黑芝麻優格

    看起來挺大一碗~吃起來口感極佳且營養十足~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑接著主餐上桌~爸爸點的手打起司豬排佐塔塔醬480元 

    口感扎實的里肌肉~炸的外酥內軟~不會太油也不乾柴

    我們沒有加飯~吃完很有飽足感~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑底下還舖著店家自製的蘿蔔糕~~搭著涼拌黑木耳

    服務員端來時~很有氣勢的一道主餐~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑更有這2朵漂亮的食材花朵~超級特別~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑小青點的客家鄉村南瓜盅~葷食搭配客家小炒480元

    店家選用的是栗子南瓜~口感非常的綿密好吃

    淡淡的甜味~店家加入義大利米型麵

    還有紹興酒味的客家小炒~魷魚乾及五花肉質

    Q彈有咬勁~的確是一道非常有特色的菜餚~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~   

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑最後的飲品~熱咖啡+熱牛蒡茶

    甜點是蓮子銀耳湯~不過甜~非常的完美~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

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  ↑之後~客人陸續離席~小青喜歡這裡的優雅清靜

    一點都不急著離開~而且我家爸爸有小午休習慣

    又是小青的拍照時間~到處再拍拍~東拍西拍

    拍了不少美照~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~   

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

   ↑3月16日是結婚30年紀念日~經查是所謂的珍珠婚

     從初認識到結婚不止30年呢~時間如流水般稍縱即逝

     平凡的日子~知足常樂~願在未來的日子裡~更幸福美滿

     白頭偕老~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~   

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑結婚至今~我想說~有你真好~你是我的神隊友

    凡事以我及小孩為主~為我擋風遮雨~不讓我受任何委屈

    著實心存感謝~揪咪~愛你喔~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~   

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑哈~吃飯前~按例先合影

    慶祝30年結婚紀念日part one篇~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑手遊寶可夢~與實境同景補給站2個~還有道館

    真是太開心~苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

   苗栗公館荷塘居田園餐廳~0316結婚30週年紀念日~

  ↑店家資訊

    店名~荷塘居田園餐廳  備有停車場

    地址~苗栗縣公館鄉館南村13鄰332

    電話~0337-233456

    營業時間~平日11:30-14:30 

             假日11:30-14:30  週四公休

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荷塘居田園餐廳 苗栗公館荷塘居 結婚紀念日 田園餐廳 停車方便
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荷塘居田園餐廳

phone037-233-456
place苗栗縣公館鄉館南村13鄰332號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.25
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