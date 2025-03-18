↑114年3月15日週六~天氣陰雨~又想外出遊玩

一路向南~來到苗栗公館荷塘居田園餐廳

雨還是不停的下~陰雨綿綿的天氣~在這有令人

心曠神怡~另一種美感~流連忘返的意境~

↑電子報上~介紹不少景觀餐廳~因今日雨下不停

一路向南~雨也忽大忽小~小青和爸爸的目的地

一直更改中~想到景觀餐廳用餐逛逛~又想著雨不停

是否該到室內的百貨公司~避免撐傘的麻煩

↑最後~還是選定了苗栗公館~荷塘居田園餐廳

慶幸來到這兒~沒有更改至百貨公司的室內場所

↑荷塘居有小小園區~因下雨無法逛逛~到處拍拍

但小青還是快速的拍了幾張~美美室外的環境照

↑荷塘居園區~栽種多種豐富的植物~雖然小青僅認識

目前最應景的粉嫩櫻花~還有鶯歌永吉公園最夯的炮仗花

園區內綠意盎然~各式花草植物~還有養魚的荷花池

聽說還有季節限定的鳶尾花~真的尤如來到了

小小秘境花園般的優雅閒靜~

↑進入屋內~這大大的告示牌~寫著密密麻麻的字

人手不足~招待不周~點餐先結帳等~還有排行榜餐點參考

也算是誠意滿滿的貼心服務~

↑點餐櫃檯~本餐廳僅收現金~所以來這兒用餐

coco要備齊喔~

↑菜單一頁二面~本頁為單點及茶飲套餐

每人低消200元~僅在過年期間加收10%服務費

客滿時用餐時間為90分鐘~

↑本頁為套餐主食~含兒童餐計11品可選擇

套餐均含~前菜~湯品~麵包~沙拉~主餐~飲料~甜點

價格落在680-420元之間~換購飲品可折50元或70元

本套餐不主動提供白飯~若有需要可提出需求~

↑這份菜單~設計的相當清楚且貼心

前菜與湯品~已考慮到不吃牛的及蛋奶素

或全素的客人~只要您劃清楚~絕對不會弄錯~

↑服務員送上2杯温熱的白開水~在這微涼的氣温

來杯温熱的白開水~喝起來舒服~

↑小青和爸爸是第1組進來的食客~點了餐

就是小青到處拍照的時間~可以拍到這淨空畫面

真是好~餐廳走的是懷舊客家風~紅磚牆面

客家紅花布燈飾~顯的復古卻又熱鬧的氛圍~

↑另一用餐區~竟還有這古箏~想著在這飲茶或用餐

聽上一曲古樂曲~真是古色古香的愜意美境~

↑我們被安排在這個靠窗的坐位區~看著爸爸

安靜的滑著手機~是否有歲月靜好的fu~

↑店家非常有設計裝潢的美感

我們坐位旁有個像木頭棧板~區隔與外面的坐位區

像是一個小小的私人空間~不受他人影響~

↑從坐位的窗戶往外看~雨兒忽大忽小~窗檯外的綠葉

被雨水染得翠綠~雨點打在玻璃窗上~嗒嗒嗒直響

還好下車時~雨剛好變的小小的~現在的大雨

竟顯得如此唯美~

↑拍了照~上洗手間去~發現在這還有小小包廂

若有家族或同事聚會~真是超級完美的選擇~

↑哈~小青去洗手間有這麼久嗎~一出來

竟然~已有2大桌客人坐定位~後續又來了幾組

生意真的很不錯呢~

↑上菜囉~首先是前菜三小品~吃牛與不吃牛的區別

不吃牛的換成日式黑豆~剛好是小青的最愛

那小白蝦去殼~川燙後底下加了黃金泡菜提味

杏鮑菇口感扎實~擺盤的挺美~精緻可口~

↑麵包奶酥口味~每人2小塊~現烤熱熱的~就是美味~

↑湯品~左南瓜濃湯蛋奶素~右蕃茄牛肉湯

小青的南瓜濃湯~夠熱味道十足~

↑沙拉~多樣新鮮蔬果~搭上特別的黑芝麻優格

看起來挺大一碗~吃起來口感極佳且營養十足~

↑接著主餐上桌~爸爸點的手打起司豬排佐塔塔醬480元

口感扎實的里肌肉~炸的外酥內軟~不會太油也不乾柴

我們沒有加飯~吃完很有飽足感~

↑底下還舖著店家自製的蘿蔔糕~~搭著涼拌黑木耳

服務員端來時~很有氣勢的一道主餐~

↑更有這2朵漂亮的食材花朵~超級特別~

↑小青點的客家鄉村南瓜盅~葷食搭配客家小炒480元

店家選用的是栗子南瓜~口感非常的綿密好吃

淡淡的甜味~店家加入義大利米型麵

還有紹興酒味的客家小炒~魷魚乾及五花肉質

Q彈有咬勁~的確是一道非常有特色的菜餚~

↑最後的飲品~熱咖啡+熱牛蒡茶

甜點是蓮子銀耳湯~不過甜~非常的完美~

↑之後~客人陸續離席~小青喜歡這裡的優雅清靜

一點都不急著離開~而且我家爸爸有小午休習慣

又是小青的拍照時間~到處再拍拍~東拍西拍

拍了不少美照~

↑3月16日是結婚30年紀念日~經查是所謂的珍珠婚

從初認識到結婚不止30年呢~時間如流水般稍縱即逝

平凡的日子~知足常樂~願在未來的日子裡~更幸福美滿

白頭偕老~

↑結婚至今~我想說~有你真好~你是我的神隊友

凡事以我及小孩為主~為我擋風遮雨~不讓我受任何委屈

著實心存感謝~揪咪~愛你喔~

↑哈~吃飯前~按例先合影

慶祝30年結婚紀念日part one篇~

↑手遊寶可夢~與實境同景補給站2個~還有道館

真是太開心~

↑店家資訊

店名~荷塘居田園餐廳 備有停車場

地址~苗栗縣公館鄉館南村13鄰332

電話~0337-233456

營業時間~平日11:30-14:30

假日11:30-14:30 週四公休

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