來到位於台視電視台附近的一間燒肉餐廳，

Ruby 在 Google 上看到破萬則評價，

對這間餐廳抱有極高期待，因此選擇這間為好友的慶生的餐廳。

我們點了二人豐盛套餐$2880，多加一位支付 $1100。

當天因人手不足，店家無法提供桌邊代烤服務，

因可選擇 $600 的單點肉品，但飲品不包含在內。

讓人意外的是，店內居然沒有提供實體菜單，也沒有 QR Code 或電子選單，

只能自行上網搜尋，雖可能出於環保考量，

但對於沒有智慧型手機的長輩來說，點餐可能是一大困擾。

安排的座位及店員的說話藝術也是有待加強。

溫補雞湯 $80 喝起來不像雞湯，

反而有股淡淡的玉米湯味，口感相當奇特喝起來很不像雞湯的雞湯。

小菜：泡菜無法續加。季節沙拉胡麻 $90

使用高麗菜絲、葡萄乾、堅果與甜椒，

份量偏少，口感普通。

而蔥鹽可以續，可搭配燒肉，

讓平淡無味的肉，多了點層次的味道搭配。

用玄米油刷在食材上，但導致烤到後面也越來越油膩。

朋友形容，這烤盤烤出的肉味道像是中秋節

在家裡用電子烤盤烤出來的味道，

讓選餐廳的 Ruby 真的對他們感到非常抱歉。

綜合野菜 $250

蔬菜新鮮，但也許可能是烤盤的關係，

無法凸顯蔬菜本身的鮮甜味，略為可惜。

白飯 $30

意外成為本次用餐中表現第二好的品項。

鹽蔥牛舌 $400 / 少了應有的脆嫩感。

和牛肋條 $300 油花分布均勻，但口感不如預期，偏油膩。

美國 PR 板腱牛排 500、美國 PR 牛五花 $300、

美國 PR 板腱薄片 $400 、澳牛翼板厚切 $500

選用美國 PR 等級的牛肉，但口感表現平平，

尤其是板腱牛排和牛五花，板腱肉質稍乾柴。

台灣黑豚梅花 $250，黑豚梅花口感普通

霜降豬頸花肉 $250

因烤盤關係，無法烤出脆彈的口感

也有稍微一點豬肉味。

伊比利豬肋條 $250、

豬肉與雞肉表現中規中矩，豬肋條帶有油脂偏高

建議烤久一點把油脂逼出來，

上選無骨雞腿肉 $160

雞腿肉雖嫩，但調味平淡，

需要搭配芥末才能提升其風味。

極鮮干貝/粒 $150 鮮美可口(唯一驚艷的美味餐點)；

日本花枝 $350海味較為突出。

以這樣的價格來說，期待能有更高級例如牡蠣或大蝦。

單點櫛瓜 $150、杏鮑菇 $90

原本期待能夠享受高品質燒肉，然而整體用餐卻覺得 CP值低，

店員介紹肉品也錯誤豬肉介紹成牛肉，

雖環境與擺盤精緻，但餐點未達預期，

肉品的風味與口感都未能帶來驚喜。

此外，套餐價格偏高卻不包含飲品，中間也發生許多不愉快的用餐插曲，

這點也讓人感到可惜，也許店家經營理念或許有其堅持，

但這次的用餐經驗讓我們同行的一群人都感到失望，

不過每個人的口味與感受不同，也許有人會覺得美味，

這僅是我們的個人實際用餐心得，分享給大家參考。

【店家資訊】

👉四時輕燒肉概念屋

🍽 FB官方粉絲團請點此

🏠台北市松山區八德路三段12巷16弄1號1樓

🚈捷運小巨蛋站

☎️0982030404

⏰PM17:00~PM23:00 (一、二公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐

回訪率

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤