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<一分鐘短評>



「即使累得像狗，還不斷被人糟蹋，去找出屬於你持續的真正原動力；你不必感到愧咎，你只是還沒找到原動力，你並沒有放棄病患。」--- 白江赫教授



一部節奏暢快，完全不拖泥帶水短短八集的迷你韓劇影集，從白色巨塔正反派的內鬥對決、掌權政客施壓白色巨塔高層、媒體瘋狂追逐報導、左右一般大眾之間的恐怖平衡，外傷第一現場到院內救治，寫實血腥又令人驚艷敬佩的高超手術，韓國國內到中東阿富汗，再到非洲南蘇丹的跨國醫療救援，峰迴路轉髙潮疊起的劇情轉折，幽默又充滿人生智慧啟發的對白，集醫學團隊團結、幽默對白、反威權體制內抗爭於一劇！





根據維基百科簡介 ，今年1月24日在Netflix 平台播出的原創韓劇《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)，別名《重症外傷中心》，《外傷重症中心》，改編自一位實習醫生兼作家韓山怡(本名李洛俊)撰寫，並在Webtoon平台刊登的網路小說《外傷重症中心：黃金救援》;



Webtoon（웹툰）又稱「條漫」，是一種創始於韓國的新概念網路漫畫，由「Web(網路)」及「Cartoon(漫畫、卡通)」組成，只需向上下滑動就能閱讀，不需翻頁，是一種專為電腦及行動裝置而設計的新形態漫畫。



《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)由電影《好朋友們》的李度潤執導，《獵鑽緝兇》崔太強編劇，朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩領銜主演，共8集的迷你醫療電視劇，在今年一月一播出，因為全劇劇情流暢，在角色之間充滿幽默又溫暖的對白中， 探討了白色巨塔內嚴肅內鬥的醫療議題，醫療第一線，在第一時間展開救人暖心的義舉，引發廣大的觀眾共鳴，更一舉超越了聲勢浩大的《魷魚遊戲2》，搶下了當時Netflix全球收看率的冠軍，可說是小兵立大功!

《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=-nSuieL6jNU





《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)全劇從朱智勳飾演的主角白江赫教授，被金善映飾演的未來韓國總統候選人，位高權重的保健福祉部部長姜明熙引薦，以空降部隊之姿，進入韓國大學醫院，希望藉由他的手，改革重振外傷重症團隊， 但也因此引爆一連串跟醫院高層三大巨頭，包括金義聖飾演韓國大學醫院院長崔朝殷，金元海飾演感染內科教授、企劃協調室長洪載勛，與尹敬浩飾演得獎無數人脈雄厚的肛門外科教授韓宥林之間的內鬥戰火就此點燃，衍伸出八集高潮迭起的抗爭陷害!



當然全劇最精采的賣點，就看朱智勳飾演的主角白江赫教授如何屢次驚險過關斬將逆轉勝，打得三人灰頭土臉的過程! 朱智勳的俊帥外表與深刻演技，將身處外傷急症中心的醫生， 那種充滿使命必達的熱情與衝勁，對官僚上層的抗爭反擊，跟對病人與醫護的關懷，詮釋得鞭闢入裡，讓人看得入迷!





全劇製作預算龐大成本雄厚，全劇穿梭在韓國境內不同地點、中東阿富汗與非洲南蘇丹拍攝，給人一種遼闊無垠的邊際感! 當然朱智勳飾演的主角白江赫教授在劇中又開直升機、救護車、空中垂降、風沙滾滾的戰地與沙漠荒野裡，獨自騎著摩托車飆速，穿梭在無情子彈四射的戰火中， 展現了無比的酷勁!





加上劇中的老中青配角不論男女，都跟主角之間有很精采的對手戲與帶點出人意表的幽默，讓全劇在黑白對決的緊張感之餘，又帶著一種意在言外的輕鬆氛圍，讓觀影者看得輕鬆又入迷。每集長度都介於53 ~ 54 分鐘，看來十分輕鬆，加上白色巨塔內，被掀開的醫療劇情十分吸引人。

劇中朱智勛飾演的主角白江赫教授，有著神祕不為外人知的黑歷史，在成為韓國大學醫院新任的外傷外科教授之前，他曾在全球最大的民間軍事企業「黑翼」團隊中擔任醫生，手臂上也刺有顯眼的紋身，引發周邊人對他出身黑道的聯想，也成了劇情趣味幽默的發展一環。





1982年5月16日出生的朱智勛，現年42歲，本名朱永鑂（주영훈／朱永鑂 Ju Yeong-hun ?），韓國男演員與模特兒，擁有188公分高人一等的身材，加上俊朗酷帥的外貌，2002年出道後沒幾年，便在2006年以MBC水木劇《宮 --- 野蠻王妃》皇太子李信一角爆紅， 擠身一級韓星之列，但2009年因涉嫌吸食大麻而遭拘留起訴，獲判6個月有期徒刑，緩刑一年執行，陷入了無戲可接的窘境，沉寂了一段相當長的時間；





直到2017年憑藉著系列電影《與神同行》與2019年Netflix首部自製韓劇影集《屍戰朝鮮》系列，重拾人氣，今年更因點燃收視熱潮的《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)，再次攀上事業巔峰，他在片中飾演的白江赫教授，和《浪漫醫師金師傅》的角色原型，都源自真實世界「國民醫生」李國鍾教授本人。

《外傷重症中心》花絮一，外傷重症中心／朱智勛被秋英宇大讚很性感 他幽默問：我當時沒穿褲子? /噓星聞，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=KbLwNsulyMw

看似以自身高超醫術，與過往在中東阿富汗與非洲南蘇丹擔任傭兵部隊隨隊醫生，練就出一身驚人全方位的超人體力與技術傲人，行事作風不按牌理出牌，更常與醫院高層對著幹，對手下醫生與護理師要求嚴苛，但劇中與不同的配角之間的對話，引發出觸動人心，發人省思的金句，值得大家細細品味。



「你覺得如何？醫院虧損的元凶，難道真的是一切以救助傷患為優先的外傷重症中心?」



「為什麽需要外傷外科，現在你明白了嗎？外傷重症，是誰都可能遇上的事，不要傻傻地以為不會發生在你身上。」



「拯救生命，這難道不是各位讀醫科的原因嗎？」



「人，很難放棄自己夢寐以求的名利，於是隨著時移事往，往往因此失去了當初年輕充滿理想的自己，透過觀看影集中各個人物角色的變遷，找回初心的自我。」



「向每一天都在傷病最前線拯救生命的醫護人員，致上深深的感謝。」



當然片中的第二主角由秋英宇飾演的 原肛門專科楊載源醫師，被白江赫教授取了難聽的綽號肛門與一號，除了跟主角之間有許多時而緊張、時而傻白甜、時而認真學習、時而感動落淚的對白外，最讓人印象深刻的就是他與朱智勛飾演的白江赫教授兩人在劇中不斷在奔跑，從醫院不同樓層，到開車車禍現場救人， 甚至是搭乘直升機垂降山谷險境，為救人與時間競賽的狂跑，讓我不由自主地聯想到台灣資深歌手包偉銘，1981發行的成名曲「跑 ! 向前跑 !」， 他們在劇中的狂奔急跑的模樣，竟然跟歌詞中的幾句不謀而合，如果選為主題曲，也是十分吻合劇情主題，又帶點幽默。



包偉銘演唱的歌曲「跑 ! 向前跑 !」，詞：李岩修 曲：徐嘉良，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=Hua5J90Cd7E&t=35s



「跑跑跑 向前跑 經過小巷和大道



跑 跑跑跑 向前跑 困難艱難腦後拋



跑跑跑 向前跑 珍惜一分和一秒」



跑跑跑，向前跑，分秒必爭救人命！



《外傷重症中心》花絮二，朱智勛化身外科醫師連生氣都帥！霸氣.俏皮一線之隔 上司遭連根拔起(？)爆笑畫面一次公開！ 換手術衣華麗轉身工作人員都被逗樂XD｜三立娛樂星聞，影片引用自

https://www.youtube.com/watch?v=KbLwNsulyMw

喜歡創新醫療劇的朋友，即刻至Netflix 平台觀看這部於2025年1月24日上映的《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)中朱智勛、秋英宇、賀營、鄭宰光、尹敬浩的迷人魅力!





<《外傷重症中心》全八集標題與劇情大綱>



第一集 : 瘋狂醫師登場(韓語：안전핀이 뽑힌 또라이）



韓國大學醫院的外傷外科一直都不是獨立的存在，而是由各外科的值班醫師輪值，所以常造成急救的一團混亂。白江赫一抵達，根本無暇參與自己的就任儀式，就必須應付遭刺傷與登山墜落的傷患。



第二集 : 第一號弟子誕生（韓語：1호의 탄생）

白江赫極力拉攏楊載源進入外傷重症小組，與韓宥林展開了搶人大戰，而外傷重症中心終於成立了。



第三集 : 繼續奔跑（韓語：우린 계속 뛰어야 한다）

在處理連環車禍的重傷患時，意外進行了親屬間的肝臟與腎臟的移植手術。但也因為連續的虧損，審計組接二連三寄來刪減經費的警告信…即便如此，外傷重症中心仍必須為了救活病患而繼續奔跑下去。



第四集 : 誰都可能遇到的事（韓語：보이는 것보다 더 가까이）

當爭執不休的預算會議進行到一半時，韓宥林的女兒因車禍被送了進來，情況危急，但白江赫還是完成了困難的心臟縫合手術。之後，與白江赫過往有關的傳聞被傳了開來。



第五集 : 黑色代碼（韓語：코드 블랙）

大橋發生了大型的連環車禍，為數龐大的重傷患者考驗著醫護人員的分秒必爭。白江赫決定帶著楊載源親自深入災難現場，進行檢傷分類的首要任務，楊載源也首度扛起緊急執刀的重任。藉此契機，白江赫成功透過媒體達到社會大眾對外傷外科人力與預算的重視。



第六集 : 不放棄的理由（韓語：포기하지 않을 나만의 이유）

洪載勛想盡一切辦法讓白江赫獨木難支，外傷重症中心陷入舉步維艱的困境。



第七集 : 南蘇丹的緊急求救訊號（韓語：남수단에서 온 구조 신호）

洪載勛自食惡果，但風波也愈鬧愈大，此時白江赫必須前往南蘇丹救治一位性命垂危的上尉才能捍衛自己的名聲，可他首先要面對的就是當地醫療短缺的問題。



第八集 : 患者姓名：白江赫（韓語：환자명: 백강혁）

從南蘇丹救命成功，光榮歸國的白江赫，還來不及抵達醫院就投入了火災現場，但卻被爆破碎片傷及內臟…...，此時楊載源必須做出唯一的抉擇，以救活白江赫教授， 他將如何通過此次的考驗。



韓國大學醫院終於建設好停機坪，也購置了醫師直升機，外傷重症中心終於邁出了一大步，但在舉辦公開典禮的過程中，又收到了消防局救援中心的緊急來電，以病患性命優先的外傷重症中心團隊又出勤了!

外傷重症中心 중증외상센터

別名 重症外傷中心 Severe Trauma Center

出品國家 : 南韓

劇集語言 : 韓語

全劇集數 : 共8集

製作公司 : Studio N/Mays Entertainment

發行公司 : Netflix

首播頻道：Netflix

播出日期：2025年1月24日

電視劇類型 : 醫療劇、職場

小說原著 : 《外傷重症中心：黃金救援》

劇集導演 : 李度潤

劇集編劇 : 崔太強

領銜主演 :

朱智勛飾演外傷重症中心白江赫教授

秋英宇飾演楊載源， 原肛門專科醫師，外號「肛門」、「一號」，被白江赫拐去外傷重症中心的外傷外科醫師，成為白江赫的第一個弟子。

尹敬浩飾演韓宥林，肛門外科教授，也是人脈雄厚的外科科長。初期對白江赫很反感，但女兒被他救回後開始改觀，並在他有困難時挺身相助。

賀營飾演千薔薇，外傷重症中心的護理師，綽號「黑道」，富有責任感與使命感，是白江赫的得力助手。

鄭宰光飾演朴敬遠，麻醉疼痛科住院第四年的醫師，雖然準備著專科考試，但仍自願負責各種手術，臨危不亂，實力備受白江赫看好。

金義聖飾演韓國大學醫院院長崔朝殷，只會計算著醫院的盈虧而不在意病患，因此對白江赫造成的虧損十分不滿。但年輕時是會堅持拯救患者直到最後一刻的醫生，也是白江赫想成為醫生，並來到韓國大學醫院的主因。

金元海飾演感染內科教授、企劃協調室長洪載勛，一心想成為下任院長。非常討厭白江赫，甚至刻意讓救援直升機無法出動，導致患者延誤就醫，企圖陷害白江赫。

朴藝妮飾演急診科新調來的外傷重症中心護理師宋阿格尼絲，天主教徒。

張星允 金成潤 外傷重症中心的護理師，與千薔薇常打賭。

金允貞 洪允貞 外傷重症中心的護理師。

方俞仁 方俞仁 外傷重症中心的護理師。

金忠吉 黃宣佑 麻醉疼痛科研究醫師，常因偷懶或等下班，而刻意忽視外傷重症中心的呼叫。

李正仁 朱亨旭 肝膽胰外科研究醫師，楊載源的朋友。

尹大烈飾演整型外科教授鄭俊守

成道賢飾演腎臟內科科長辛廷宇

金炳哲飾演急診醫學科科長林民浩

趙在英飾演急診醫學科住院醫師趙在英

吳廷佑飾演急診醫學科實習醫師吳廷佑

尹成源飾演心臟內科科長申宰旻

趙正煥飾演神經外科科長魯準鎔

閔英飾演麻醉疼痛科科長馬泰琳

李鎬澈飾演麻醉疼痛科研究醫師。

金才殷飾演麻醉疼痛科研究醫師。

尹志勇飾演麻醉疼痛科研究醫師。

李柱松飾演外傷外科科長權學洙，原為外傷重症中心的領導者，後因過勞而病倒。

金善映飾演保健福祉部部長姜明熙，引薦白江赫進入韓國大學醫院，支持他重振外傷重症團隊並提供金援。

洪宇鎮飾演119中央救援隊隊長安重鉉，一度被調任至總部行政支援隊。

朴正允飾演韓宥林的女兒韓智英，韓國大學醫學院學生，因車禍而心臟破裂。

肖恩 · 理察 華特飾演黑翼指揮官，在南蘇丹為外傷重症小組提供幫助。

朴庸飾演七星醫院院長吳聖欽，向姜明熙推薦白江赫。

權愉峻飾演器官捐贈協調師姜昌洙。

金柱日飾演消防空勤隊隊長趙德圭

李哲恩飾演消防廳長李哲恩

郭民浩飾演遭生魚片刀刺傷的黑道，心包填塞患者。

鄭煥旭飾演攀登北漢山時失足墜落，在直升機上接受顱骨穿孔。

李之永飾演腦死患者，生前已簽署器官捐贈同意書。

金多懷飾演李基榮，李之永的兒子，前往醫院途中遭遇連環車禍，後接受肝臟移植。

李珢造飾演李慧榮，李之永的女兒，前往醫院途中遭遇連環車禍，後接受腎臟移植。

許根英飾演李明淑，行人交通事故傷患，到院前死亡。

裴理健飾演曹奭俊，大橋車禍傷患，上下腹部破裂。

李蒼勳飾演李蒼勳，大橋車禍傷患，腹部遭鋼管刺穿。

張智優飾演張智優， 大橋車禍傷患，脛骨開放性骨折。

徐炳業飾演金東碩，攀登北漢山時失足墜落，因消防局救援隊拒絕派出救援直升機而耽誤救治。

金泰潤飾演金東碩的母親，質疑院方醫療疏失。

丁延泰飾演丁延泰，頸動脈大動脈刺傷患者。

李世浩飾演李賢仲，韓光部隊上尉，在南蘇丹遭槍擊。

金載原飾演隨行於南蘇丹的軍醫徐棟柱

官網 : Netflix

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(註)

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二、本文介紹的電視劇《外傷重症中心》(중증외상센터/Severe Trauma Center)中文預告，影片引用自 ，引用自Netflix Taiwan Youtube 頻道平台，版權歸屬Netflix Taiwan所有。



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