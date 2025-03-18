去年剛開幕沒多久的鹿芝谷生態景觀園區，是近期超夯的景點

應該蠻多朋友都已經搶先去玩樂過了～～

我們覺得很棒的是，雖然要門票，但是可以全部折抵

不管是要吃下午茶、多肉DIY、園區買東西吃菇神等通通可以，完全沒有任何限制

跟著我們一起到鹿芝谷生態景觀園區玩吧！！有好多動物呢～～

鹿谷親子景點推薦｜鹿芝谷生態景觀園區

鹿芝谷生態景觀園區位在於鹿谷鄉，距離交流道也不會很遠

而且是往溪頭自然教育園區與妖怪村的中繼站，位置非常好找

再來是有超大的停車場，停車很方便，也能停到 菇神鹿谷店！！

園區內也有販售各種動物商品與各式各樣的菇類產品，都可以選擇，也能折抵門票，真的超讚的～

假日會有街頭藝人表演哦～～

也能到對面菇神用餐，另外菇神用餐滿500元可獲得免低消入園券一張

免收門票：六歲以下者、持有身心障礙證明及一位陪同者、戶籍居住地在南投縣者(須看身分證)

多區推車可入園，寵物牽繩可入園，長輩親子都很合適～

這裡原本是中興養鹿場，所以園區內有許多鹿，整個園區超大的，約有5000坪

目前持續在規劃中，所以陸陸續續都會看到不同的東西進駐，每次來都會有驚喜哦！！

是不是超棒的～～而且空間很舒服外，空氣又很好，到山上就是要好好呼吸一下新鮮空氣～

門票有含飼料，所以一人都會有一罐！！一開始會詳細說明哪種動物可以餵什麼！？

好可愛啊！！！！

現在小孩最愛的卡皮巴拉鹿芝谷生態景觀園區也有哦！！

超級可愛的～～已融化！！最後還看到泡在水裡面

梅花鹿超多的～～

園區的動物算是蠻多的，而且都會以溫馴動物為主，不會傷害到客人

最喜歡這個造景，眼睛是會動的哦！！！

除了動物外園區內還有雜貨點與玩樂的商品，都是免費玩的～～

還有超大的棋桌，可惜當天都有其他人在玩

最推薦的就是多肉DIY啦！！很推薦直接搭配這組合套票或是選購耶～

各式各樣的多肉植物，都能自行挑選，種類多也會有詳細的說明～這一區與動物區都很夯

選盆栽與擺飾品，再選多肉

就連小小朋友都可以一起玩哦～～

除了多肉外現場也有許多空氣鳳梨與鹿角蕨，超級壯觀！！

長輩們應該也會很喜歡這區，鹿芝谷生態景觀園區真的是老少咸宜～

在鹿芝谷生態景觀園區至少待了有2-3小時吧！！！是該吃下午茶了ＸＤ

園區內就有自有品牌茶飲茶

提供各式各樣的桌遊與遊戲供玩樂，都能自行拿取～～

這一點真的太好了吧！！，可以再玩上1-2小時

鹿谷最有名的就是凍頂烏龍茶阿～～必喝，不苦澀又非常濃郁，茶香味很明顯！！

點選蛋糕與飲品，均有附上小點心（自家產品）與奶酪

蛋糕很特別耶！！很大一塊味道也很濃郁，塔皮非常香～

他們家的餐飲也相當有水準！！

鹿芝谷生態景觀園區絕對是大人小孩會喜歡的地方

大人可以好好的休息，直接讓孩子放電

我們當天在這就待了整天，包含到菇神用餐，一整天的行程都包了

鹿芝谷生態景觀園區真的是超棒的地方！！

再跟我們到菇神鹿谷店用餐吧～～～點我點我

鹿芝谷生態景觀園區

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

電話：049-2753377

營業時間：

主場館：09:00-18:00

園區內：平日：10:00-17:00／假日：09:30-17:00（16:30最後入園）

鹿芝谷生態景觀園區官網

鹿芝谷生態景觀園區粉專





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