首壽司， 台中平價日本料理推薦 。隱身台中太平住宅區的人氣日式料理，首壽司主打刺身、握壽司、手捲、丼飯、烏龍麵、炸物、烤物等，更推出高CP值無菜單料理套餐，只要$880就可以吃到！老闆每天清晨親自前往早市挑選魚貨，新鮮度沒話說，平日假日都有不少客人，建議前往用餐記得電話訂位唷~

首壽司

地址:台中市太平區新平路三段430號

電話:04-2393-6933

時間:平日11:30~14:00 17:30~21:00

假日:11:30~14:30 17:00~21:30

(周一休息)

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首壽司在哪裡?

首壽司位在祥順路與新平路交叉口附近，附近路段都是車水馬龍。店門口有自家停車場整個方便許多~

首壽司環境介紹

首壽司提供現金支付，也可支援LINE PAY等多種支付

走進店內充滿日式氛圍，吧檯及牆面運用不少日式元素在裡面。

來這用餐都是家庭客居多，有吧檯座位以及2~4人桌位，對於朋友聚餐也相當合適

首壽司菜單價位

首壽司主打生魚片、握壽司、丼飯、烏龍麵等家常日式料理，可單點也有套餐。想吃精緻一點或是老闆的功夫菜很推薦他們家的無菜單料理，$880可以吃到九道菜真的划算。另外每天都有老闆到市場挑選的新鮮魚貨和海鮮，不定期有些隱藏版海味可以嘗鮮。

>>詳細菜單請點我

餐點都是現點現做，等待餐點上桌前，可以先喝杯熱茶暖暖胃，旁邊還附上一盤毛豆可以解饞一下

店內所使用的魚貨都是冰鮮，不會為了延長食用期限做冷凍，看著師傅現場手作握壽司就是療癒，每一貫都相當誘人~

老闆自己去市場挑選食材，食材成本佔營業成本的40%，但還是堅持薄利多銷，吃過的老饕都還是會回來光顧。

半開放式廚房都能看到每個師傅各司其職，製作美味料理

握壽司盛合-特上8貫

喜歡吃握壽司首推這個，握壽司盛合，生食跟炙燒都能一次滿足。炙燒安格斯牛肉香氣迷人，豐富油脂伴隨著醋飯真讓人意猶未盡。

星鰻、紅甘、干貝各種高級食材都吃得到，生魚片握壽司沾上醬油就超好吃

鮭魚握壽司炙燒後富含香氣口感外焦裡嫩，味道是鮮甜香醇，入口後帶有嚼勁跟油香

海鱺握壽司吃起來淡淡清香，口感鮮甜富有彈性

無菜單料理

沙拉

沙拉有鮮蝦、水果、時蔬、黑豆、生菜下去搭配，配色非常豐富，和風醬汁清爽開胃

刺身

無菜單內可以吃到鮭魚、鮪魚、紅甘3種生魚片，每片的光澤都好誘人，魚肉鮮美爽口，搭配山葵醬油別有一番風味。

前菜

米茄田樂燒是我第一次吃到的茄子料理，入口即化的醬燒茄子口感讓人難以忘懷。

蒸物

蝦球搭配勾芡高湯的精緻菜色，很像宴會吃到的羹品小點，蝦球口感紮實，調味也恰到好處。

手卷

甜蝦、松葉蟹膏、鮭魚卵製作的海苔手卷，可以自己DIY把料包覆起來，咬一口滿滿的鮮味太過癮了~

烤物

烤午魚是我的最愛，肉質細緻，幾乎沒有魚腥味，搭配胡椒鹽可以細細品嘗魚肉本身的鮮美滋味。

捲壽司

一次能吃到3種生魚片的捲壽司，不同魚肉的口感層次交疊，看似小巧但也是能增添一些飽足感

湯物

黃金蜆蒜湯簡單卻很暖心，滿滿的鮮味都融入在這碗湯裡，蒜頭更是入口即化

甜點

最後的甜點是紅豆麻糬，紅豆餡甜而不膩，Q彈麻糬吃起來不黏牙，還有濃濃的花生粉香氣好喜歡

現流單點-海膽干貝漢堡

這個是另外單點的海膽干貝漢堡，真的是高檔食材完美結合。海膽真的超級鮮甜，以干貝蟹膏讓整體鮮味在提升一個檔次，完全是一個奢華的享受。

店家資訊

首壽司

地址:台中市太平區新平路三段430號

電話:04-2393-6933

時間:平日11:30~14:00 17:30~21:00

假日:11:30~14:30 17:00~21:30

(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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