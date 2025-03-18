台南市將軍區公所將於2025年3月29日 (星期六) 上午8:30 ~ 下午13:00 在苓仔寮木棉道舉辦「2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，打造地方產業與觀光魅力的雙重盛會，拔紅蘿蔔活動與彩虹奶凍杯手作，3月17日上午 09:00開放網路報名，至3月20日午 17:00截止報名，歡迎民眾踴躍參加。



將軍區紅蘿蔔產季於農曆年後正式開始至三月適逢木棉花開，將軍風貌變得熱鬧非凡，而將軍區的農業收成季節，就從紅蘿蔔收成開始，喜氣洋洋的紅色感染大眾的心情。



活動區內盛開的木棉花道 (拍照日期：2022/03/16)



活動區內盛開的大波斯菊



軟萌可愛的寶可夢公仔



台南市將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶艷同樂會，活動內容包括：舞台表演、吉祥物人偶 (將軍紅蘿蔔娃娃) 互動、園遊會市集、彩虹奶凍杯手作、花田賞花、樹苗贈送、摸彩活動、嘿呦嘿呦拔蘿蔔等豐富內容。



活動中除了可以欣賞表演、園遊會逛市集、手作課程，也能沿途欣賞花田美景，更能領樹苗 (計七里香 50株、變葉木 50株、茉莉 50株、矮仙丹 50株及羅漢松 50株) 回家種 。

透過「嘿呦嘿呦拔蘿蔔」活動，讓民眾親自下田動手體驗嘿呦嘿呦拔蘿蔔樂趣。



2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會

活動時間：2025/03/29 (星期六) 上午8:30 ~ 下午13:00

活動地點：Google - 苓仔寮木棉花道 (座標23.222826,120.168514)

活動內容：舞台表演、吉祥物人偶 (將軍紅蘿蔔娃娃) 互動、園遊會市集、彩虹奶凍杯手作、花田賞花、樹苗贈送、摸彩活動、嘿呦嘿呦拔蘿蔔等。

報名時間：免費拔紅蘿蔔活動及彩虹奶凍杯手作，2025/03/17 (星期一) 上午9:00 起開放網路報名，至 2025/03/20 (星期四) 下午17:00 或報名額滿時截止報名。

報名網址：https://www.beclass.com/rid=294fe116799e39e0971e

公共交通：

1. 南下：由新營搭乘大臺南公車棕幹線至佳里，轉乘藍1或藍10線。

2. 北上：由臺南搭乘大臺南公車藍幹線至佳里，轉乘藍1或藍10線。

3. 西行：請由玉井、大內、善化等地搭乘橘幹線至佳里，轉乘藍1或藍10線。

以上至苓子寮站下車，再步行約650公尺抵達會場。

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