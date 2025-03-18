四國高知｜東部景點、餐廳懶人包～莫內庭園、土佐黑潮鐵道、室戶岬

上次去了高知十幾天，才發現高知也是挺大的！主要也可以分成東部、中部、西部三個大區域，這篇文章就來分享一下其中的東部區域有什麼好玩、好拍、好吃的東西！

高知東部在哪裡？

大家可以看下面這張照片，高知有分成東部、中部、西部三個大區域，今天要分享的是藍色那塊東部區域，東部地形上都是高山居多，從海岸邊就可以看到旁邊就是高聳的山脈，山上風景也很好！從高知市區就可以搭乘海岸線列車慢慢欣賞這片風景喔！

地圖來源：とさ恋ツアー https://tosakoi.jp/sightseeing/

從高知龍馬空港出發！

這次是搭乘虎航從桃園直飛高知龍馬空港，抵達後有接駁巴士可以直達高知車站，也可以從高知龍馬空港，直接搭乘計程車至野市站，到高知東部更方便！就不用繞到高知車站了哦！搭乘處在出口左手邊走到底左轉，需事前預約，一人只要500日幣超佛！！是算人頭的，就算只有一個人搭計程車也是500日幣哦！

預約頁面：https://www.kochiap.co.jp/sp/taxi/

土佐黑潮鐵道

從高知市區，可以搭乘「土佐黑潮鐵道、後免奈半利線」前往高知東部，這台列車有一整條開放式的觀景陽台長廊，陽台面對的是土佐灣及太平洋海岸，沿途除了漂亮的海景，還有許多日式房屋，以往都是隔著窗戶欣賞的，這次居然可以就這樣站在簍空的窗邊（沒有窗戶！！），吹著海風看海景！也太值得搭了啦！！

土佐黑潮鐵道

路線＆時刻表

（しんたろう2号從高知也可以搭乘哦！但是觀景陽台只有後免站-奈半利站之間才有開放～）

我們是從「野市站」一路搭到「伊尾木站」，車資是720日幣！超便宜！這台是普通車，所以也不用預約劃位，不用買PASS也可以輕鬆搭到海岸線列車～應該也是我搭過最便宜的觀光列車了！雖然內裝是很普通，而且有陽台的只有一節車廂，但是也很特別！陽台在照片的右手邊，有一個長廊可以走出去。

伊尾木洞

搭乘土佐黑潮鐵道後，我們在伊尾木站下車，走路到伊尾木洞只要5分鐘不到，但是卻彷彿到了一個室外桃源，洞口明明都還有汽車行經的吵雜聲，進去後就完全像是進入了一個秘密基地，聽不到現在都市的聲音，還很像是誤入了宮崎駿的動畫場景中，很難相信離車站這麼近的地方，不用像屋久島爬那麼久，就可以有類似的場景，太厲害了！

伊尾木洞

地址：高知県安芸市伊尾木117｜google map

入場費用：免費

導覽解說：每人1,000日圓（2～10人）、每人700日圓（11人起），僅限日文，需提前1週電話預約

電話：0887-34-8344

一開始我看照片其實對伊尾木洞沒有太大興趣，因為看起來就是一個山壁然後佈滿了蕨類這樣，但是實際去走了一輪之後，反而喜歡上這個地方了！裡面並沒有什麼人工步道，都是天然的環境，需要自己徒步走過許多大大小小的石頭，但是也不需要爬山，都很平緩，可是也能體驗到一些小小的涉水、攀爬小梯子等等的過程，重點是裡面非常寧靜，被高聳的蕨類包圍的感覺很舒服！

也許照片比較難看出我說的感覺，但是實際去走一次就會愛上的地方！如果我住在這附近，應該會常常來喔！

車站附近有免費租借雨鞋的服務，但是雨鞋的底部比較薄，踩到石頭會有點腳底按摩的感覺，徒步過程大概單程15-30分鐘，途中都會有積水、或是小河流等等，所以鞋子會濕掉，建議還是租一下囉～

海岸全景餐廳-望海ノ菜緣

沿著海岸線，我們在這間坐擁漂亮海景的餐廳用餐，這間餐廳的名字好好聽，叫「望海ノ菜緣」，原本的舊名稱是「安田の茶屋」，這間餐廳的餐點是當地現採的新鮮食材製成的創意料理，當時我吃的牛肉tataki我覺得超好吃！！也有安田町當地知名的吻仔魚蓋飯，都很不錯～海景又很棒！十分推薦！

望海ノ菜緣

店家IG

電話：0887-38-5070

地址：高知県安芸郡安田町大字安田１５７４－３ google map

（目前店家營業時間比較不一定，請大家前往前可以先和店家確認一下比較好哦！）

吉良川老街（吉良川の町並み）

吉良川老街位於室戶市的吉良川町，這裡因為緊臨海岸線，時常有颱風侵襲，還被稱為「颱風銀座」，所以房屋大多是使用石頭和土佐日灰泥建造，搭配特殊的「水切瓦」屋頂，來達到防颱的功效。這個小鎮目前有大約 134 棟從明治時代到昭和時代建成的特殊日式建築，因此在1997年10月，吉良川街道被選為高知縣重要的傳統建築群保存地區，人煙稀少但非常適合散步，有許多特殊的建築結構可以細細欣賞喔！

吉良川の町並み ｜官網

地址：高知県室戸市吉良川町甲2200-1｜google map

體驗活動：土佐備長炭風鈴製作體驗，每人2000日幣，詳情請見官網預約方式

▲在吉良川老街散步非常愜意，這裡沒有任何觀光化的商業氣息，非常值得來走走

▲老街上有一間古老的麵包店「ホームベーカリー徳屋」，有販售高知有名的帽子麵包喔！

室戶名物！金目鯛丼飯-料亭 花月

來到室戶一定要吃看看的就是這裡知名的「室戶キンメ丼」金目鯛丼飯！而最推薦的餐廳就是這間大正１４年創業的「料亭 花月」，開業以來被眾多電視台輪番報導無數次，想吃金目鯛丼飯就來這裡就對了！

料亭花月 ｜官網

地址：〒７８１－７１０２高知県室戸市室津２５８６｜google map

電話：０８８７－２２－０１１５

營業時間：１７：３０～２３：３０ （午餐需要前一天預約才有營業）

休假日：星期日及假日

▲這碗就是超好吃的「室戶キンメ丼」室戶金目鯛丼飯啦（1800日幣）！

上面那排油亮油亮很像鴨腿的，就是照燒金目鯛！平常不太愛吃整碗生魚片的我覺得很讚！而且就算是炙燒過的肉質也非常軟嫩，超好吃！搭配底下淋上照燒醬的白飯，只能說太幸福了啊～

在室戶其實也有很多餐廳有販售金目鯛丼飯，但是要能被稱作室戶金目鯛丼飯，還得達到三個條件：

1.只能使用室戶當地捕撈的金目鯛

2.一定要有照燒金目鯛和當地的生魚片

3.要有一碗自己的金目鯛高湯

▲也有這樣澎湃滿滿的「金目鯛重定食」（3200日幣），這個照燒金目鯛基本上沒有什麼刺，大份量吃起來很過癮！

室戶岬

室戶岬擁有豐富的地質海岸景觀，是經過世界地質公園認證的特殊地形，屬於室戶阿南海岸國定公園的一部分，海岸線本身不大，可以下車走一小段看看風景，因為這裡地勢向太平洋突出，所以看日出或日落都很適合喔！

室戶岬 ｜官網

地址：高知県室戸市室戸岬町｜google map

室戶岬觀光地圖

▲那天去的時候剛好是背光，有點可惜，但沿著步道走其實蠻舒服的

▲這裡有一個地方很神奇，就是這個「あこうの木」，本體是橡樹，但是因為這裡是海岬風很大，所以樹根衍生成很粗壯的樣子，從四面八方的緊緊抓著下面的石頭，當地也有稱它為「絞殺樹」，坐在下面感覺很壯觀！

室戶岬燈塔

在室戶岬的山坡上，還有一個當地情侶喜歡去的地方，就是室戶岬燈塔，這個燈塔的特別之處在於，使用的光照鏡面寬度達2.6公尺，是日本最大級別的寬度，光照距離也長達49公里，因為這裡海岬的地形比較複雜，海岸邊都會有礁石，所以使用這麼高規格的燈塔來照射，防止漁船誤觸礁岩。

室戶岬燈塔

地址：高知県室戸市室戸岬町｜google map

室戶廢校水族館

室戶還有一個蠻特別的地方，就是以舊學校改造的廢校水族館，這裡以前是「室戶椎名小學校」，2018年廢校後將校內改造成特別的水族館，我覺得特別的地方在於，裡面很多海洋生物是我以前沒有在其他水族館看過的，都是當地的物種，我覺得很特別！雖然廢校水族館在日本很多地方都有，不過這裡的有很多奇奇怪怪的種類，連名稱我都沒聽過的，很值得進去看看喔！

室戶廢校水族館 ｜官網

地址：高知県室戸市室戸岬町533番地2｜google map

營業時間：９時～ 18時（４～９月）、９時～ 1７時（１０～３月）。

北川村 莫內庭園

莫內庭園「 モネの庭 」｜官網

地址：〒781-6441 高知県安芸郡北川村野友甲1100番地｜google map

電話：0887-32-1233

營業時間：9:00～17:00（最終入園時間 16:30）

休園日：6月～10月第１個週三、及12月1日～2月底

這次最喜歡的景點之一，就是莫內庭園了！秋末的時候來，可以一人獨享整片水杉森林～但是這裡比較著名的其實是夏天的睡蓮，目前只剩幾顆小小的有開花，這裡種滿了各種以莫內畫作為場景的花卉，夏天的時候應該會超美！這裡同時也是法國莫內庭園在全球海外唯一認證可以冠上「莫內庭園」名稱的庭園，據說兩邊門票還能通用喔！

庭園的造景有別於一般的花卉庭園，通常我們看到的花卉庭園都是以量取勝，大片花海越大越好，還是那種排列超整齊的花海，但這裡是以莫內在地中海看到的景象畫作為藍圖，所以花草樹木都是很繽紛交錯的，看起來就像是自然生長的，不太有人工的整齊感，感覺也很棒！比起那種太規律整齊的花海，我反倒更喜歡這裡比較自然繽紛的感覺！

岡御殿お姫様和服體驗

在高知還可以體驗日本的傳統公主服裝！而且價格也太便宜了只要1000日幣呢！而且換好衣服後，就可以原地在岡御殿內拍攝，這裡本身就很好拍！根本不用到處找景點走到心累～這裡也沒人跟你搶背景，也太好了吧！

岡御殿 ｜參考網站

地址：高知県安芸郡田野町2147-1｜google map

交通方式：ごめん・なはり線「田野駅」下車，走約7分

電話：0887-38-3385

門票：大人500円、中高生300円

營業時間：9:00～16:30

休假日：每週二（如遇假日則休隔天）、年末年始

不過這裡的お姫様公主和服，是簡易型的（類似假兩件那種形式），只有兩件（2單）整個穿衣過程才兩三分鐘，也不用被綁的很緊繃，但是拍起來有那麼一回事，就是一個體驗感這樣～正統的日本宮廷貴族服飾可以到12件（12單），12件衣服穿起來重達20公斤！一般也沒有這樣的體驗啦～

岡御殿是江戶時代的五大富商之一的宅邸，是天保15年（1844年）建成的，使用的是江戶時代末期的書院建築，目前已被指定為高知縣有形文化財產，裡面保留了御殿、茶水間、木瓦屋頂等等，還有拉門的畫作，都很值得來一趟參觀！

土居廓中・野良時計

在高知的安藝市，有一個土居廓中傳統建造物群保存地區，這裡是江戶時代的土佐藩家主五藤家遷入後進行整修維護的，特別的地方是，這裡有保存著以前江戶時代的步道寬度，可以看到許多武士住宅周圍環繞著竹子和籬笆，這個是比較少見到的，這裡也是國家指定的「重要傳統建築群保存地區」。

這裡也可以看到當時的安藝城遺跡，安藝氏於鎌倉時代在這裡建造了城堡，一直住在這裡直到到戰國末期，導覽員說：當時經過城外步道的百姓或軍隊都要脫帽子行禮，否則都要被砍頭的！

▲而「土居廓中」的意思就是江戶時代圍著要城的武士居住地，可以看到這邊的房屋牆壁是用石頭建造的，還有用橡樹跟竹子做成的圍籬，圖片中的道路寬度也是當時江戶時代的寬度哦！

廓中ふるさと館-吻仔魚丼飯

在高知還有一樣推薦吃的名物，那就是ちりめん丼（吻仔魚丼飯），有分成兩種，一種是「釜あげちりめん丼」，是直接把吻仔魚鋪在飯上的，另外一種是「かき揚げちりめん丼」，就是我照片這種，配上蔬菜一起做天婦羅油炸過的，我覺得後者比較好吃！搭配店家的醬汁很下飯！也是這間餐廳的名物！這間餐廳就在土居廓中這裡，可以順道當午餐哦！

廓中ふるさと館（鄉土館） ｜參考網站

地址：高知県安芸市土居1017-1｜google map

電話：0887-34-0701

營業時間：9：00～17：00（午餐11：00～16：00、最後點餐15：30）

休息時間：每週一（若遇假日則有營業）

▲但其實我個人更推薦這個茄子蓋飯！茄子也是這裡的名產，炸得酥脆的茄子林上特製醬汁，這真的超好吃！有點像茄子麻婆豆腐的感覺，但是更下飯，如果再給我一次機會我會想要點這個！

以上就是這次去高知東部的一些景點整理給大家啦！我覺得高知真的很富有人文歷史，自然景觀也不少，要是喜歡觀察建築和關於龍馬的一些歷史，一定要來高知走一趟的！