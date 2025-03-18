福井景點懶人包｜蘆原溫泉、越前蟹、丸岡城、恐龍博物館、清風莊

日本北陸三縣之一的福井縣，幾年前初次認識這裡時，以為是很遙遠的地方，想不到地理位置就在京都上方，現在北陸新幹線開啟了新的路段，大家也能有更多機會多來這裡走走，這篇就來介紹一下我去過的幾個景點和美食分享吧！

福井車站

福井縣早期因為在這裡挖掘到恐龍化石，比例是全日本最高，因此有「恐龍王國」之稱，從福井站一下車，就能看到地上的排隊圖案變成了恐龍腳印，車站內外和市區週邊，也都充滿了恐龍的模型，有大有小，喜歡恐龍的人來這裡會很開心喔！

▲這趟是使用「 關西＆北陸地區鐵路周遊券 」從大阪來到福井，這張周遊券可以使用七天，2024年3月16日以後會開放新的區間「金澤-敦賀」，中間就會經過福井站，到時候從這裡去金澤也會更快

建議可以搭配「 福井樂享周遊券 」的組合方案，可以更划算的玩遍福井喔！

（詳細我有拍小短片分享在我的Facebook上：點這裡）

「 關西＆北陸地區鐵路周遊券 」 官網介紹

票價：成人19000日幣、兒童9500日幣

購買平台：可樂、易遊網、東南、創造、雄獅、、、及各家旅行社

關於福井樂享周遊券

福井樂享周遊券可以在以下七個設施中任選三項使用，期限是一週，一週內都可以兌換喔！

「 福井樂享周遊券 」官網說明

1. 越前鐵道全線1日無限乘車券 ：

一日內可無限次搭乘越前鐵道的三國蘆原線・勝山永平寺線。

※ 不適用：路線巴士・福井鐵道

（請參照此商品之可使用路線圖及官方網站）

2. 蕎麥麵周遊優惠券

可在五間蕎麥麵店鋪使用

一張優惠券含4張面值為300日圓的優惠券，優惠券（實體券）兌換後半年內有效。

3. 複合大樓「Happiring」館內通用優惠券

可兌換1000日圓優惠券，不可兌換現金或找零。

可用於用餐、購買伴手禮等等

彩券、Family Mart、Seiren Planet無法使用

4. 丸岡城入場券

包含「丸岡城」、「丸岡歴史民俗資料館」、「一筆啟上 日本最短書信館」入場費用。

5. 蘆原溫泉「美松」一日泡湯

包含溫泉入湯費、浴巾租借費｜ 官方網站

6. 越前松島水族館入館券

1500日圓優惠券。（僅能折抵入館費） ※ 此票券不會找零｜官方網站

7. 恐龍博物館入館券

可兌換入場門票一張｜官方網站

這張票券可以單買，也可以跟「 關西＆北陸地區鐵路周遊券 」一起購買組合套票，在2024/3/31前向台灣的五間旅行社購買，可享有優惠價格，等於是免費多送你一張福井樂享周遊券，例如關西＆北陸周遊券＋福井樂享周遊券價格為19000+3000=22000日幣→優惠價19000日幣（並且含一張福井樂享周遊券）

▶詳請可以參考以下這五間旅行社（可樂、東南、易遊網、創造、雄獅）

▲福井樂享周遊券之「Happiring」館內通用優惠券，兌換地點在福井站出口右後方 Happiring大樓的一樓服務台

▲1000日元優惠券可以兌換大部分店舖的紀念品伴手禮

▲也可折抵用餐消費，二樓的福福館內有自助餐和定食，可以吃到當地的特色料理，像是炸豆腐，口感有點類似不臭的臭豆腐，但是內裡很鬆軟，可以嘗試看看，口感則看個人喜歡了

蘆原溫泉

已有百年歷史的蘆原溫泉，有著「関西の奥座敷」之稱，溫泉啟用於1883年，今年剛好開湯滿140週年，是福井第一的溫泉地，共有74個源泉，離金澤也不遠，每年八月的8、9日還會舉行溫泉潑水節（感覺好熱？哈哈）平時也有許多各式各樣的體驗活動。

蘆湯

在溫泉街中心內，有一座日式建築，其中有大量使用福井縣產的「笏谷石」建造。並使用兩種泉質不同的源泉，是從地下90公尺處取得的湧泉，含有少量鹽分和許多礦物質，裡面共有五個足湯池，晚上還會點燈，吃飽飯後可以來這裡走走泡腳。

蘆湯 ｜官網

營業時間：7:00～23:00

地址：福井県あわら市温泉1-203｜google map

藤野嚴九郎記念館

就在蘆湯附近，有個藤野嚴九郎記念館，是為了紀念昭和58年(1983年)時，原蘆原町和中國浙江省紹興市簽訂友好城市。藤野嚴九郎是一名解剖學教授，紀念館內有展示許多的書籍、醫療器械、書信等遺物，同時這裡也被登錄為有形文化財。

藤野嚴九郎記念館｜官網

入場費：210日圓

地址：福井県あわら市温泉1-203｜google map

湯けむり横丁

這裡是晚上喝酒吃宵夜的好去處，也是旅人可以互相交流的屋台村，有鐵板燒、拉麵、啤酒、串燒店等等各式各樣的店舖，晚上點了燈後氣氛也很不錯，推薦吃飽後來走走～位置也就在蘆湯旁邊而已。

湯けむり横丁 ｜官網

地址：910-4104 福井県あわら市温泉1丁目207｜google map

營業時間：17:30~23:30（每日營業時間可能不同）

福井縣立恐龍博物館

福井最有名的景點之一就是恐龍博物館了，作為恐龍化石發掘地的福井，這間博物館陳列著各種恐龍化石，雖然其中有一些是複製品（為了保護真跡），也有歐美國家的化石，最扯的是居然有真的恐龍化石是可以任意給摸的！可見福井的恐龍化石真的很多，也有許多會動的恐龍模型，小朋友來應該會很喜歡！

▲從前往恐龍博物館的路上，就已經可以看到許多大型恐龍模型了，館內也有許多會動的模型，背景也很用心，人站進去就像真的與恐龍共生的感覺。此外紀念品店也有許多可愛的恐龍玩偶吊飾，還有扭蛋，友人就收集了一整套！

福井縣立恐龍博物館 ｜官網

地址：〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11｜google map

門票：成人1000日圓、小孩500日圓

營業時間：上午9:00~下午5:00(夏季延長7月20日~8月18日為8:30~18:00)

東尋坊

東尋坊是越前加賀海岸國立公園的國家天然紀念物，是約1300萬年前岩漿噴發到地表附近,在冷卻凝固的過程中，形成了五角形或六角形的柱狀。後來經由地殼變動，岩石才出現在地表，海岸線延伸約1公里，附近也有紀念品土產店、和一些海鮮餐廳，從蘆原溫泉過來的話沿途會經過越前松島水族館

東尋坊 ｜官網

地址：913-0064 福井縣坂井市三國町安島｜google map

蘆原溫泉清風莊

前往「蘆原溫泉」的話，必定建議要在這住上一晚，這裡的溫泉首推清風莊，有「 北陸最大級庭園露天溫泉 」的美名，去過兩次都沒讓人失望，男女都有室內外的不同溫泉，還有美肌牛奶湯！並且還能在晚餐吃到越前蟹！離「湯けむり横丁」也很近走路就到了，早餐也超級好吃！十分推薦！

清風莊 ｜官網｜

地址：〒910-4198 福井県あわら市温泉3丁目 803｜google map

▲庭園溫泉真的很大，冬天泡露天的溫泉真的太舒服！（溫泉照片經飯店同意拍攝）

▲來福井必定要吃上的越前蟹！「 越前蟹 」是指在福井縣漁港打撈的雄蟹，在山陰地區被稱為「松葉蟹」、在石川縣被稱為「加能蟹」，根據打撈的漁港來命名品牌，印有品牌標誌的黃色標籤是「越前蟹」的標誌，分別是越前漁港、三國港、敦賀港、小濱港等四個港口上岸的，肉質鮮甜！也是號稱螃蟹中的王者！在清風莊就有提供包含越前蟹的組合，但是也需要看季節，大約是每年11/6解禁，直到隔年的三月截止，所以要吃到也要來對時機喔！

丸岡城

丸岡城 ｜官網

地址：福井県坂井市丸岡町霞町1−59｜google map

入場費：大人450円 / 小孩150円

最後介紹一個我覺得非常讓人憂傷的日本城，一直以來我對日本城都沒有什麼特殊想法，但是這次卻是帶著惆悵的心情離開的。這個日本現存的12天守閣之一「丸岡城」，城外種滿了櫻花樹，原想著櫻花時節應該會很美，也爬了超抖的階梯參觀完城堡內部，正要離開時，發現旁邊有一座慰靈碑，上面謝著「人柱お静」，我們一群人細細讀完上面寫的之後，覺得這個地方實在好讓人難過。

▲慰靈碑上寫著一段可怕又難過的傳說，在1576年建造丸岡城時，據說無論如何石牆都會坍塌，工程一直毫無進展，當時就有家臣建言要打生樁，也就是在底下活埋一個人，白羽之箭選中了寡婦阿靜，阿靜獨自帶著兩個孩子，生活困難，當時成為人柱的條件就是讓她的其中一名兒子當上武士，阿靜也被活埋在丸岡城底下，工程順利結束了。

但是後來因為城主勝豐被移封到長濱，就遺忘了要讓阿靜兒子當武士這件事情，沒有信守承諾，因此每年在清除護城河藻類的時候，都會氾濫發生洪水，當地人覺得這是因為城主沒有信守承諾，被稱為「お靜の淚雨」，後來才建了慰靈碑供奉，以慰含冤犧牲的阿靜。

是不是蠻讓人難過的！其實日本也有許多地方有人柱的作法，只是我第一次來到現場看到，覺得很惆悵，好在現今科技日趨發達，已經沒有這樣的傳統迷信了。

以上就是福井縣的一些景點和美食介紹啦！下次有機會再來到福井，會再繼續更新上去的！