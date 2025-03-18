沐藏料理所， 彰化美食推薦 。彰化隱藏版無菜單日本料理你吃過嗎~座落巷內的沐藏料理所主打日本料理、日式鍋物套餐、握壽司，現在還推出無菜單料理1人/$1580，選用當季新鮮魚貨，道道充滿創意跟驚喜，要提前一天預訂才吃得到唷~

沐藏料理所X海龍王

地址:彰化縣彰化市彰泰一街125號

電話:0983-629-986

時間:平日11:00–14:00,17:00–22:00

六日11:00–15:00,17:00–23:00

(周一休息)

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彰化美食推薦

沐藏料理所在哪裡?

沐藏料理所位在彰泰國中附近，座落住宅區鬧中取靜，店面是低調沉穩的日式風格

沐藏料理所停車資訊

周邊有免費停車場，開車前往也可以~

沐藏料理所環境介紹

店內約可容納20位左右座席，以四人桌跟板前座位為主。他們家有販售日式鍋物套餐，還在桌子安裝了IH爐真不錯~

店內選購套餐皆可享有自助飲料、冰淇淋任你吃~

沐藏料理所菜單價位

沐藏料理所主打日式料理、鍋物、握壽司，有套餐、單點可以選。另有隱藏版無菜單料理，都是以當日新鮮食材下去搭配，想要嘗鮮記得提前一天預約唷~

沐藏料理所菜色介紹

師傅自製醃蘿蔔，清爽柚子風味，酸甜開胃

山藥球佐藍莓果醬

光是第一道就宛如藝術品般的分子料理，以煙燻方式製造泡泡球增添木質跟柑橘風味，裡頭是山藥球搭配師傅自製藍莓果醬，充滿創意的組合真是好吃又好拍。

紅魽魚肚

冬季的魚油脂就是豐富，師傅切了紅魽魚肚讓我們品嘗，Q滑口感帶點油脂香氣，搭配新鮮山葵以及日式醬油享受奢華的極致口感。

海鱺魚

海鱺生魚片也是我的愛~口感Q脆有嚼勁、味道又很甜

橙酒火焰蝦

師傅選用阿根廷紅蝦，以橙酒下去燃燒增加風味，再接著炙燒讓表面上色，呈現層次口感，裡頭依舊保有蝦肉的鮮甜滋味。推薦先嘗一口原味，再搭配沾醬，不同的享受。

松露菠菜茶碗蒸

師傅將菠菜打成汁融入到蒸蛋裡，這口味是我第一次嘗試，沒想到意外的好吃。上面多了松露醬的點綴，奢華感又拉高了幾分。

握壽司

接著依序吃到黑毛魚、真鯛、大葉花枝握壽司，師傅刀工細膩，處理食材也格外小心，完美展現魚肉鮮美滋味，每一貫都讓人意猶未盡。

煙燻黑椒鮪魚

撒上黑椒粒炙燒，再加以煙燻賦予多層次的風味在裡面，鮪魚握壽司也能這樣多變化，真讓我驚艷。

本港旗魚

旗魚肉質鮮美軟嫩，油花比例均勻，切的厚度也恰到好處，上面用了柚子胡椒去提味，完全是不一樣的味蕾新體驗。

比目魚鰭邊肉

人氣招牌就屬這個比目魚鰭邊肉最夯了！炙烤過程魚肉的油脂跟香氣不斷散發出來，入口即化的極致口感，吃過的都懂~

北海道干貝

現煎北海道干貝搭配海苔，干貝飽滿又大顆，肉質也很甜我覺得還不錯~

松阪豬

粉嫩的肉色令人食指大動，保留了外脆內嫩的口感，帶點鹹香還挺開胃的。

黑喉魚白湯

當日現流的黑喉魚，魚骨也不浪費拿來熬煮湯頭，加入了蛤蜊讓湯頭鮮味再提升一個檔次，暖心又暖胃的湯品，喝完有種幸福感。

黑喉魚肉炊飯

這天運氣不錯吃到現流黑喉，肉質非常鮮美，搭配師傅特製鮭魚卵炊飯，整個非常有飽足感。

藍莓乳酪蛋糕

就連甜點也都是師傅手工製作，新鮮藍莓搭配果凍、慕斯、餅乾底組合的蛋糕。很有層次感，吃完也不覺得膩口，很棒的ENDING~

店家資訊

沐藏料理所X海龍王

地址:彰化縣彰化市彰泰一街125號

電話:0983-629-986

時間:平日11:00–14:00,17:00–22:00

六日11:00–15:00,17:00–23:00

(周一休息)

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