石川景點懶人包｜金澤、加賀、山代山中溫泉、景點＆美食、住宿整理

講到石川縣，第一個想到的一定是金澤，但是其實石川縣也挺大的，從南端的加賀市、小松市、白山市，直到最北端的能登半島，至今我也沒去完，這篇就先把我去過的一些景點和美食、住宿整理給大家！

「 關西＆北陸地區鐵路周遊券 」 官網介紹

票價：成人19000日幣、兒童9500日幣

購買平台：、、可樂、易遊網、東南、創造、雄獅、及各家旅行社

▲這趟是使用「 關西＆北陸地區鐵路周遊券 」從大阪來到石川，這張周遊券可以使用七天，2024年3月16日以後會開放新的區間「金澤-敦賀」，中間就會經過福井站，到時候從福井去金澤也會更快！

（詳細我有拍小短片分享在我的Facebook上：點這裡）

金澤東茶屋街

金澤最知名的莫過於這裡了，離金澤車站不遠，一直都是人聲鼎沸的散步路線，也是日本少數現存保有藝伎文化的地方，尤其是京都和金澤才有的茶屋街，算是最傳統的藝妓存在形式，於平成13年被選定為重要伝統的建造物群保存地區，金澤有三大茶屋街：「東茶屋街」、「西茶屋街」、「主計町茶屋街」，其中東茶屋街和主計町茶屋街都在附近而已走路都可以抵達，來這裡不妨多留一些時間把三個地方都走遍。

東茶屋街 ｜官網

地址：金沢市東山一丁目｜google map

▲在東茶屋街有許多紀念品店和甜點店，不能錯過的就是加賀棒茶製成的甜點，但其中我亦很推薦的是「 金澤ぷりん本舖 」的能登鹽布丁，加了能登鹽的布丁口感完全不會很甜，比起一般布丁來得更喜歡，真的好吃！這裡也有許多九谷燒，逛街的時候可以細細欣賞。

金澤和服體驗

來金澤逛東茶屋街時，也很適合租和服或浴衣走走拍照，時下流行的蕾絲和服這裡也很多店家都有出租，穿著和服走走、吃甜點都很愜意，路面也都很平坦沒有上下坡，現在也流行和服搭配靴子，走起來也不會太累。

▲這次一起穿和服的可愛旅伴們： 歐拉、斑比和姵璇，和服店裡也有租借的靴子可以穿，意外的很軟還蠻好穿的，冬天也比木屐保暖，我們穿的這間店是「金沢着物レンタル椿」，衣服款式顏色都很多很齊全，衣服款式顏色都很多很齊全，有蕾絲和服之外，也有一些復古

圖案的。店家就位在東茶屋街街口，算是蠻方便的。

▲ 很喜歡幫斑比拍下的這一張，又專業又美的畫面好喜歡，一向喜歡低調的她這次選的顏色和髮型也非常美。

▲旅途中遇到的日本女孩，徵得同意後幫他們拍了一些照片，笑容好甜（照片有獲得本人同意使用）。

▲ 雖然那日我們也有穿和服，不過看到兩位日本女孩的和服更別緻，穿著和髮型也綁的很仔細，腰帶就有四件的裝飾，所以也有幫大家問了他們選的店家，剛好Klook也可以預訂，大家可以參考一下：

金澤 VASARA 和服＆浴衣租借 ｜

主計町茶屋街

離東茶屋街不遠處，站在淺野川大橋上，就可以看到沿著淺野川岸一整排的日式房屋，這裡就是主計町茶屋街，由於商店不多的關係，人潮也不多，是個散步拍照的好地方，目前也還是有許多茶屋，櫻花季時河岸的櫻花滿開時也會非常美！

主計町茶屋街 ｜官網

地址：〒920-0908 石川県金沢市主計町｜google map

兼六園

石川縣最知名的景點之一，當然不能少了兼六園，無論自由行或是旅行團都一定會來的地方，從小聽到大，日本三大名園自然不必我贅述，但其實我最期待的是冬季雪景有雪的時候，可惜目前還沒有機會遇到，這次去剛好也是陰雨天，比較可惜一點，希望下次來會是好天氣。

兼六園 ｜官網

地址：〒920-0937 石川県金沢市丸の内１−１｜google map

兼六亭

這次我們在兼六園內的兼六亭用餐，從餐廳內看得到外面的庭園風景，窗景也都非常大方，除了三餐之外還有甜點可以選擇，無論肚子餓不餓都好推薦進來坐一下，寬敞的窗戶可以看到外面庭園景色，也可以吃到石川縣名物「治部煮」！治部煮通常是以鴨肉或雞肉為主，搭配地元蔬菜，裹上麵粉用高湯燉煮，主的時候會發出滋哺滋哺的聲音，以日文來唸就是治部煮的由來。

而這間兼六亭，是始創於大正七年(1918年) ，於2022年重新翻修，是一間以「傳達文化的料理店」為目標的鄉土料理餐廳，有機會也可以來嚐嚐看～光是聞著那碗飯就好香！

金澤21世紀美術館

這是一間與世界的今日共存的美術館，說來慚愧因為我本身沒有太多藝術細胞，沒辦法和大家分享太多心得，不過有許多地方都很值得停下腳步欣賞，美術館建築本身是圓形的，並沒有設常規入口，是鼓勵大家從各個角度來觀賞，從外圍就能看到許多作品，若是喜歡靜靜欣賞藝術作品的人，肯定會很喜歡這裡。

21世紀美術館 ｜官網

地址：〒920-8509石川県金沢市広坂1-2-1｜google map

營業時間：10:00～18:00（五六日到20:00 ）

近江町市場

從金澤站走路約10~15分鐘即可抵達的近江町市場，有許多新鮮海產和在地小吃，也有水果和零食店，將近有170間店舖，且已有300年的歷史了，也是金澤人每日採購漁獲的地方，還能買到活跳跳的越前蟹、加能蟹等。

近江町市場 ｜官網｜場內地圖

地址：〒920-0905 石川県金沢市上近江町50｜google map

營業時間：09:00~17:00

▲市場內也有香箱蟹，據說是唯一可吃的雌性蟹，為保護海洋生態，限定每年僅在11至12月期間捕捉香箱蟹，較其他蟹的解禁期短，以免其數量過少而絕種，所以也是為數不多的。另外市場內也可以吃到能登牛握壽司，肉質香嫩十分美味！也很推薦給大家。

箔一金箔盤Diy體驗

在金澤逛街時，經常看到箔一的產品，出了許多的金箔相關商品，也有金箔冰淇淋，但其實也有DIY體驗，拿來當伴手禮也是不錯的，做法簡單，也可以挑自己喜歡的圖樣，我在這八個圖案裡面猶豫不決好久哈哈！最後選了比較萬用的梅花～箔一在東茶屋街和兼六園都有店面，逛街的時候也可以做一個帶回家，盤子款式也有好幾種，這次我們則是在本店的箔巧館體驗。

箔一

地址：石川県金沢市森戸2丁目1-1｜google map

加賀月兔之里

不用去兔子島也可以看到滿地萌兔子在短腿跳，太可愛了啦！！！立刻被萌到啊～～～！加賀的月兔之里（月うさぎの里），多年前就已經被我列為清單之一，這裡因為冬天冷，兔兔都會長滿厚厚的毛，又是垂耳兔，真的超級可愛。

月兔之里（月うさぎの里） ｜官網

地址：石川県加賀市永井町43-41｜地圖

營業時間：AM9：00～PM5：00

門票：免費

交通：可搭加賀周遊巴士，在海線第16號站下車

山中溫泉

有著1300年歷史的山中溫泉，也是我非常喜歡的一個溫泉街，觀光客不多，溫泉街中的菊之湯，位於山中溫泉街的中心，從開湯1300年以來都沒有改變地點，非常的有歷史價值，連俳句詩人松尾芭蕉都有來過這裡，館內還有傳統劇場「山中座」。

山中溫泉 ｜官網

地址：922-0112 石川県加賀市山中溫泉西桂木町To5-1｜google map

山代溫泉

與山中溫泉有著同樣1300年的歷史，早年還有個傳說，是一位叫做行基的高僧在前往修行的途中，在這裡看見一隻烏鴉在溫泉邊整理羽毛療傷，後來又被叫做「烏の湯」，溫泉街上的古總湯非常值得進去泡一下，牆上貼滿了九谷燒的玻璃磚，陽光灑進來的時候非常漂亮！

山代溫泉 ｜官網

地址：922-0243 石川県加賀市山代温泉北部3丁目70番地｜google map

魯山人寓居跡

魯山人寓居跡是1870年建造的，加賀地區的傳統建築會用一種紅殼做為建物塗料，因為內含鐵質，作為建材的顏料很耐用。這裡在2001年被登錄為國家有形文化財產，魯山人是1883年出生的京都藝術家，喜愛陶藝，是織部燒的人間國寶。

魯山人寓居跡 ｜官網

入場費：560円

營業時間：9:00～17:00(每週三休館）

▲進到大廳就可以看到這個很美的公共空間，可以坐在這裡體會四季，非常漂亮。

（照片拍攝日期為2019/12/9）

山代溫泉葉渡莉

住山代溫泉的話，我很推薦這間葉渡莉，光是名字我就愛上了！整間飯店是以葉子為主題，搭配溫暖的木質，一走進來就給人非常溫暖和諧的氣氛。

葉渡莉 ｜官網｜

地址：922-0254 石川縣加賀市山代溫泉通17｜google map

▲大廳有こたつ暖桌，還放了貓咪玩偶，背景也十分別緻，倒是很少見到這樣的大廳。晚上還有太鼓表演，也有KTV和桌球室等等，館內與客房可看到特別的水墨畫，作者是福井出生的藝術家「上田Miyuki」旅館的日式浴衣也是由她設計的。

▲溫泉有天然檜木與石造兩種，好喜歡外面露天檜木溫泉，環境超優美！只是我也很少見到浴池在中間，然後沐浴在兩邊，這樣沐浴時感覺會被中間浴池的人看著的感覺，稍稍沒有安全感哈哈，但露天的氣氛很好！

以上就是石川縣的相關景點和住宿介紹啦～之後有新到訪的景點會再加入的！