【必買伴手禮-平價彌月蛋糕-蓁古早味現烤蛋糕-無添加防腐劑的簡約美味-牛奶布丁蛋糕/陸海空起司蛋糕推薦】

你也跟我一樣喜歡吃簡單無添加的美味平價彌月蛋糕嗎?

那你一定要試試蓁古早味現烤蛋糕

口味多元高達10餘種供客挑選

無論是慶生還是彌月蛋糕都是相當不錯的選擇

簡單樸實無添加防腐劑且經濟實惠的必買古早味蛋糕/伴手禮盒蛋糕

這次選擇的口味是陸海空起司蛋糕與牛奶布丁蛋糕

包裝精美大方送禮自用兩相宜

高質感的提袋與那活潑生動的提盒都相當引人注目

每盒蓁古早味現烤蛋糕皆會附上紙盤/塑膠叉子與切刀

特別需要注意的是因為蓁古早味現烤蛋糕無添加任何防腐劑

所以開封後要盡早食用-必須要放冰箱冷藏保存喔

現烤的經典布丁牛奶蛋糕-蛋糕體如雲朵般鬆軟厚實

中間內層夾擊那綿密香甜的布丁

一口咬下潤實並甜軟的口感真是意猶未盡

滿口滑潤的蓬鬆感盈滿口腔

將此份濃郁的幸福感不斷蔓延上升到心內~~

滑順自然的蓬鬆舒軟與那綿柔細緻的牛奶布丁醬相互搭配

真的超級好吃又毫無違和感

搭配咖啡/紅茶/冷飲都是會讓人充滿深深悸動的好感滋味

同場加映的還有陸海空起司蛋糕

它美妙的多層次夾層內餡與表層共有三種不同的起司

層遞出鹹香並存相融化不開的極致綿柔起司滋味

滑順柔蜜與那蓬鬆豐厚的口感互相牽制影響所帶起的舌尖美味漣漪

瞬間讓人感到細密的品嘗感也是一種十分滿足的單純幸福

喜歡單純典雅可口美味無添加防腐劑的簡單滋味

那麼你不妨試下蓁古早味現烤蛋糕喔

看更多美味資訊請至下列連結

官網： https://www.baked-cake.com.tw/

Facebook： https://www.facebook.com/bakedcakech

Instagram： https://www.instagram.com/bakedcake2010/





【#彌月蛋糕推薦】、【#平價彌月蛋糕】、【#彌月禮盒推薦】、【#平價彌月禮盒】、【#彌月禮】、【#彌月禮盒】、【#彰化伴手禮】、【#桃園伴手禮】、【#新竹伴手禮】、【#嘉義伴手禮】、【#彰化必買】、【#桃園必買】、【#新竹必買】、【#嘉義必買】、【#彌月蛋糕】、【#古早味蛋糕】、【#彰化伴手禮-蓁古早味】、【#桃園伴手禮-蓁古早味】、【#新竹伴手禮-蓁古早味】、【#嘉義伴手禮-蓁古早味】、【#彌月蛋糕-蓁古早味】、【#彌月禮盒-蓁古早味】







文章標籤