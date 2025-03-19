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【必買伴手禮-平價彌月蛋糕-蓁古早味現烤蛋糕-無添加防腐劑的簡約美味-牛奶布丁蛋糕/陸海空起司蛋糕推薦】

2025-03-19 00:04:00 文字：熊甜蜜的分享園地
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熊甜蜜的分享園地

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【必買伴手禮-平價彌月蛋糕-蓁古早味現烤蛋糕-無添加防腐劑的簡約美味-牛奶布丁蛋糕/陸海空起司蛋糕推薦】

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你也跟我一樣喜歡吃簡單無添加的美味平價彌月蛋糕嗎?

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那你一定要試試蓁古早味現烤蛋糕

 

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口味多元高達10餘種供客挑選

 

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無論是慶生還是彌月蛋糕都是相當不錯的選擇

 

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簡單樸實無添加防腐劑且經濟實惠的必買古早味蛋糕/伴手禮盒蛋糕

這次選擇的口味是陸海空起司蛋糕與牛奶布丁蛋糕

包裝精美大方送禮自用兩相宜

 

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高質感的提袋與那活潑生動的提盒都相當引人注目

每盒蓁古早味現烤蛋糕皆會附上紙盤/塑膠叉子與切刀

 

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特別需要注意的是因為蓁古早味現烤蛋糕無添加任何防腐劑

 

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所以開封後要盡早食用-必須要放冰箱冷藏保存喔

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現烤的經典布丁牛奶蛋糕-蛋糕體如雲朵般鬆軟厚實

中間內層夾擊那綿密香甜的布丁

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一口咬下潤實並甜軟的口感真是意猶未盡

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滿口滑潤的蓬鬆感盈滿口腔

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將此份濃郁的幸福感不斷蔓延上升到心內~~

 

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滑順自然的蓬鬆舒軟與那綿柔細緻的牛奶布丁醬相互搭配

 

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真的超級好吃又毫無違和感

 

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搭配咖啡/紅茶/冷飲都是會讓人充滿深深悸動的好感滋味

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同場加映的還有陸海空起司蛋糕

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它美妙的多層次夾層內餡與表層共有三種不同的起司

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層遞出鹹香並存相融化不開的極致綿柔起司滋味

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滑順柔蜜與那蓬鬆豐厚的口感互相牽制影響所帶起的舌尖美味漣漪

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瞬間讓人感到細密的品嘗感也是一種十分滿足的單純幸福

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喜歡單純典雅可口美味無添加防腐劑的簡單滋味

 

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那麼你不妨試下蓁古早味現烤蛋糕喔

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蓁古早味現烤蛋糕 平價彌月蛋糕 牛奶布丁蛋糕 陸海空起司蛋糕
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