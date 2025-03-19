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【苗栗】大湖榮貴草莓園 / 草莓收成的季節 環肥燕瘦各顯其美

2025-03-19 12:00:00 文字：Bunny
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Bunny

Bunny

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每年都會有不少遊客專程到苗栗大湖草莓園採草莓，
尤其2-3月是苗栗大湖草莓的盛產季節，
不僅果實大顆，香甜滋味更滿足味蕾，
推薦過【苗栗】大湖郁盈草莓園 拉邦山郊小邦高冷草莓
 / 抓住草莓季的尾聲
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想體驗採草莓的樂趣，怎能不到苗栗大湖一遊，
這回選擇苗栗大湖的『榮貴草莓園』，
果園位在馬路邊，不用繞到鄉間小路就能找到，
不過各家草莓園的產期不一，加上草莓的產量不一，
前往任何果園前建議先打電或詢問店家

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榮貴草莓園』有提供停車場，
採草莓不用擔心停車問題，
而且老闆娘親切熱心，
當天先致電詢問草莓可以採摘的數量，
老闆娘很坦白的說下午有多團遊客預約前往，
建議中午前採摘能採的比較多，
所以Bunny在中午前抵達果園

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入園前看一下入園守則，
當個採草莓的好遊客，
尤其不可以邊採邊吃，
不過老闆娘現場直接提供一盤的草莓試吃，
草莓上還撒了梅粉，酸甜的滋味更明顯，
而且風味更加獨特，越吃越涮嘴，
Bunny幾乎快吃完一盤了

 

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吃足了新鮮草莓，
就要開工採摘新鮮草莓了，
草莓園佔地說大不大、說小不小，
整個都有設置防護網，一眼望去很整齊乾淨

 

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一顆顆漂亮的草莓，
陽光的照射下，看起來更鮮紅，
每一顆草莓質感都很好，
不少草莓都藏在葉子下，
不過都逃不掉Bunny的火眼金睛 XDDD

 

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草莓不論環肥燕瘦，
通通鮮嫩欲滴，
一次採好、採滿，
讓人採到有種欲罷不能的感覺

 

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不用管大小顆，
完全不用怕採不到，
每一排都能採到數十顆以上

 

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結帳時要面對荷包消瘦的現實，
當天一台斤 NT$400，
按斤計價，採多少、秤多少～

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Bunny大豐收，
絕對是樂趣大於收穫，
一年一次非常值得～

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『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

 

榮貴草莓園 | Facebook
 

地址：
苗栗縣大湖鄉舜興10-1號


電話：
0958-192-578


營業時間：
08:00–17:00

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