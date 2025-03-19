每年都會有不少遊客專程到苗栗大湖草莓園採草莓，

尤其2-3月是苗栗大湖草莓的盛產季節，

不僅果實大顆，香甜滋味更滿足味蕾，

推薦過【苗栗】大湖郁盈草莓園 拉邦山郊小邦高冷草莓

/ 抓住草莓季的尾聲



想體驗採草莓的樂趣，怎能不到苗栗大湖一遊，

這回選擇苗栗大湖的『榮貴草莓園』，

果園位在馬路邊，不用繞到鄉間小路就能找到，

不過各家草莓園的產期不一，加上草莓的產量不一，

前往任何果園前建議先打電或詢問店家



『榮貴草莓園』有提供停車場，

採草莓不用擔心停車問題，

而且老闆娘親切熱心，

當天先致電詢問草莓可以採摘的數量，

老闆娘很坦白的說下午有多團遊客預約前往，

建議中午前採摘能採的比較多，

所以Bunny在中午前抵達果園



入園前看一下入園守則，

當個採草莓的好遊客，

尤其不可以邊採邊吃，

不過老闆娘現場直接提供一盤的草莓試吃，

草莓上還撒了梅粉，酸甜的滋味更明顯，

而且風味更加獨特，越吃越涮嘴，

Bunny幾乎快吃完一盤了

吃足了新鮮草莓，

就要開工採摘新鮮草莓了，

草莓園佔地說大不大、說小不小，

整個都有設置防護網，一眼望去很整齊乾淨

一顆顆漂亮的草莓，

陽光的照射下，看起來更鮮紅，

每一顆草莓質感都很好，

不少草莓都藏在葉子下，

不過都逃不掉Bunny的火眼金睛 XDDD

草莓不論環肥燕瘦，

通通鮮嫩欲滴，

一次採好、採滿，

讓人採到有種欲罷不能的感覺

不用管大小顆，

完全不用怕採不到，

每一排都能採到數十顆以上

結帳時要面對荷包消瘦的現實，

當天一台斤 NT$400，

按斤計價，採多少、秤多少～



Bunny大豐收，

絕對是樂趣大於收穫，

一年一次非常值得～



『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

榮貴草莓園 | Facebook



地址：

苗栗縣大湖鄉舜興10-1號



電話：

0958-192-578



營業時間：

08:00–17:00

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