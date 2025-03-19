「餅乾打人Cookies Hitpeople」名字逗趣又富有記憶點

店家位於捷運北門站步行約11分鐘的距離，周邊熱鬧非凡

不僅鄰近香火鼎盛的台北霞海城隍廟，還能順道漫遊充滿歷史風情的迪化街

店門口販售許多婚禮小物，搭配店內精緻的喜餅禮盒，剛剛好滿足新人送禮的需求，

小小的店舖布置得溫馨可愛，只要客人走進店裡，老闆都會熱情地喊著：「歡迎試吃！」

「餅乾打人Cookies Hitpeople」主打伴手禮、彌月禮盒及喜餅禮盒，多款禮盒樣式任君挑選

「餅乾打人Cookies Hitpeople」獲獎無數，是實力備受肯定的餅乾專賣店

現場提供免費茶飲試喝，搭配餅乾剛剛好！

單包餅乾集點活動，集滿10點贈精美禮物

現場有各式各樣的餅乾免費試吃，挑到喜歡的再下手！

完成「餅乾打人Cookies Hitpeople」指定活動，贈送小禮物一包唷～

這次來開箱「餅乾打人Cookies Hitpeople」的三款精美禮盒～

禮盒可自行挑選口味～

金色年華 餅乾大禮盒17包，禮盒由不同大小的圓圈組成，以金黃色系為底色

搭配金色緞帶，展現出高貴質感，配套的禮袋金光閃閃，與禮盒相得益彰

金色年華 餅乾中禮盒12包，禮盒由不同大小的圓圈組成，以金黃色系為底色

搭配金色緞帶，展現出高貴質感，配套的禮袋與禮盒完美相襯，毫無違和感

熊熊漫遊 彌月小禮盒，採用掀蓋式設計，盒身印有可愛的動物圖案

充滿童趣與溫馨氛圍，為寶寶的誕生增添更多喜悅與祝福～

甘之乳飴(牛乳酥)，餅乾上點綴了細緻的奶粉，奶香四溢且相當濃郁

吃起來既香滑又不膩口！是當下午茶點心的完美選擇！

浪蔓時刻(蔓越莓)，蔓越莓果乾酸甜軟Ｑ，搭配燕麥與碎核桃的顆粒口感

每一口都香濃又有層次，好吃到讓人一口接一口，停不下來～

啡常幸福(咖啡)，餅乾帶有咖啡的微微苦味，表面散佈著咖啡渣，讓風味更加濃郁

很適合搭配有糖飲料，苦與甜的完美平衡，讓人回味無窮～

想念檸(檸檬)，中央點綴著淡雅的桂花，咬下一口，檸檬的清香與微酸感在口中綻放

細看之下，還能發現細碎的綠色檸檬皮，為整體口感增添了一份細緻與驚喜

茶韻回香(烏龍茶)，餅乾中央點綴著淡雅的桂花，視覺上加分不少

烏龍茶的幽幽香氣在口中緩緩散開，甜度輕盈，滋味細膩又和諧～

百花起放(起司)，起司鹹香濃郁，餅乾表面有起司淋醬，視覺上讓人垂涎欲滴

選用進口起司粉，帶出淡淡奶香，毫無疑問是我心目中最愛的餅乾口味～

辣妹駕到(辣椒)，以香菇與昆布細心熬煮入味，搭配中央點綴的綠香菜，風味層次豐富

辣度在尾韻緩緩釋放，舌尖微微發熱卻不刺激，帶來出乎意料的新奇口感～

洋洋得意(洋蔥)，餅乾散發著洋蔥獨特迷人的風味，嚐起來有古早味鹹餅乾的懷舊感

每一口都香氣十足，既能滿足味蕾，又不會讓人口乾舌燥

蔥明絕頂(香蔥)，這款餅乾甜度適中，濃郁的蔥香撲鼻而來，口感香醇

表面佈滿薄脆的柴魚片，帶來一絲海味的鮮美，簡單味美～

好事花生(落花生)，嚴選自雲林的落花生，製成的花生球口感紮實，香氣迷人

咬開後，裡面隱藏著整顆杏仁果，質樸又原始的美味，可口又美味～

巧奪天工(巧克力)，可可甜度恰到好處，外層覆蓋滿滿杏仁片

咬下一口，內層還藏著核桃，口感豐富有層次，巧克力控別錯過！

舞動起蹟(起司)，起司球小巧玲瓏，表面覆蓋豐盈的乳酪絲～

咬開後裡面藏著蔓越莓，鹹香與酥脆的口感搭配著酸甜的果味，滋味妙不可言

米漫花香(紫米、花生)，以紫米為基底，搭配花生與豬肉鬆，米香十足

口感不過硬也不甜膩，隨著品嚐微微的辣感悄然襲來，很令人印象深刻！

杏福美滿(杏桃鳳梨)，以初榨冷壓橄欖油與高山峰蜜取代奶油與糖

打造硬脆有嚼勁的餅乾，每一口都散發鳳梨果香，越嚼越香，滋味很讚！

苔味實足(海苔肉鬆)，口感紮實且硬脆，彷彿煎餅般的咀嚼感

搭配大量白芝麻增添香氣，豬肉鬆巧妙融合鹹香海苔，相當好吃～

紫愛苔味(海苔脆片)，這款天然薄脆海苔，表面豪氣撒上白芝麻，增添了獨特的香氣

海苔之間包裹著米香與堅果，口感鹹香酥脆，無論男女老少都能輕鬆愛上！

天作芝合(白芝麻)，名字取的很有寓意，融合了白芝麻的香氣和奇亞籽的營養

讓每一口都充滿了健康的滋味，既迷人又滿足！我自己很喜歡這一款

有鳳來儀(土鳳梨)，土鳳梨酥讓人一試成主顧，餅皮輕盈不油膩

內餡酸甜適中，完美平衡了鳳梨的清香與微酸，美味度令人難以忘懷

「餅乾打人 Cookies Hitpeople」每款餅乾都超有特色，隨便拿一款都能讓人驚豔

大多數餅乾的甜度輕盈，吃多也不會有負擔，無論是送禮還是自用都非常合適！

「餅乾打人Cookies Hitpeople」有提供喜餅試吃申請和彌月試吃申請～

餅乾打人Cookies Hitpeople

地址：台北市大同區迪化街一段72巷14號(霞海城隍廟正對面72巷)

捷運北門站3號出口‧塔城街 往迪化街方向走‧步行約5分鐘

營業時間：週二~週日 上午9:30~下午18:00(週一公休)

客服時間：週二~週日 上午9:30~下午18:00(週一公休)

客服專員：吳小姐(Linda)

客服電話：0923-190-095

LINE ID：a141421141421

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