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新北板橋美食平價串烤推薦“蔬一十五 蔬食炸烤”-親民的美味與清幽的環境!!吃過還會再來的串烤店!!

2025-03-19 08:26:00 文字：熊甜蜜的分享園地
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熊甜蜜的分享園地

熊甜蜜的分享園地

 

新北板橋美食平價串烤推薦“蔬一十五 蔬食炸烤”-親民的美味與清幽的環境!!吃過還會再來的串烤店!!

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你也跟我一樣

吃膩了油膩膩的燒烤串嗎?

想要串烤卻又怕負擔滿滿的罪惡感嗎

那可以來蔬一十五 蔬食炸烤

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鄰近板橋江子翠捷運站走路只要六分鐘即可到達

靜謐單純的用餐環境相當適合三五好友/親戚家人/情侶夫妻相聚的好所在

整體的環境明亮戶外展現點點星光的浪漫閃耀感

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店內有各式各樣的冷飲酒水可供客人選擇

也有提供販售蔬食的冷凍調理包

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蔬一十五 蔬食炸烤的菜單如下


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<<店家資訊>>

店名-蔬一十五 蔬食炸烤

店址-新北市板橋區長江路二段217巷2弄2號

營業時間-周二到周日17：00–21：30

IG/ FB -https://www.instagram.com/su15vege/

 https://www.facebook.com/p/蔬一十五-61556274233517/

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培根金針菇捲

美滋滋的培根金針菇捲絕對是蔬一十五 蔬食炸烤招牌必點

一口咬下那根根分明的金針菇與酥嫩的培根一氣呵成的口感

超級酥脆又爽口~~直接一整直接開胃的無敵概念

當成開胃菜就是滿分到點啊!!

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豆包熱狗捲

一口吃到雙重享受的豐滿口感

香噴噴的豆包與實在的熱狗風味

完全就是色香味俱全的體現

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豆干

簡單吃就會很純粹的美味

醬料的鹹香與自然的豆香相互呼應的感受

吃來就相當相當的平和並勾起滿滿的食慾

我非常喜歡呢~

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百頁豆腐

軟嫩的口感像極棉花鹹蛋糕

搭配醬料完美釋放軟彈嫩的新鮮滋味

真的相當相當好吃喔

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甜不辣

大串醇厚的甜不辣經烘烤後會散發出那自然敬業的香甜

鮮甜滿分香嫩的口感真的超美味

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豆皮

能將簡單的食材烤出透潤單純的味道

咬下卡滋卡滋的香脆是絕對不能錯過的好滋味

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杏包菇

彈潤厚實的杏包菇風味具有多層次的美味

與那醬料互相搭配的口感真是怎麼吃都涮嘴

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香菇

讓人吃了欲罷不能的香菇

烤完真的多汁又甜嫩

一口咬下實在超級下酒下飯的

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炸豆蛋

不加任何調料的炸豆蛋也能如此開胃

香酥自然又不甜鹹的自然蛋香

吃來口口不膩又相當暖胃

香醇卻又不會油膩

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這次來吃真的超飽又經濟實惠

想要吃好吃飽無負擔就來蔬一十五 蔬食炸烤

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蔬一十五 蔬食炸烤

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place新北市板橋區長江路二段217巷2弄2號2弄2號
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服務品質
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裝潢氣氛
5.00
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