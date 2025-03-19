＂店家資訊＂：雙星寓所

＂地址＂：100台北市中正區忠孝西路一段50號地下三樓 (台北捷運地下街Ｚ2出口)

＂時間＂：入住：15:00以後，退房：中午12:00以前

＂instagram＂：https://www.instagram.com/twinstarinn/

＂訂房網址＂：agoda、Booking

＂GOOGLE 地圖＂：https://maps.app.goo.gl/uyKNiK2Ww6skyAHh6

台北車站捷運站走路7分鐘 450M

＂推薦指數＂：

乾淨🌸🌸🌸🌸🌸 服務（無提供）

環境🌸🌸🌸🌸🌸 環保🌸🌸🌸🌸🌸

空氣🌸🌸🌸🌸🌸 早餐（無提供）

雙星寓所位於台北市中心，與捷運站及火車站相連，讓想要來台北不熟地點的朋友，也可以輕鬆前往各大觀光景點或商業區。

從住宿地點出發，不管是要前往西門町、101，還是士林夜市，都能快速抵達，對於喜歡深入探索城市的朋友來說，真的超級方便。

從台北捷運站出口～往Ｚ2出口 ,就能看到”合眾廣場”的ＬＯＧＯ,往下走兩層就能到了

超長的ＬＯＧＯ不怕走丟！

如果你正在尋找一個交通便利、環境舒適且適合獨自旅行者的台北住宿選擇，雙星寓所無疑是一個值得考慮的地方。

門口還有座椅區，北車附近吃的都大爆滿，我買了麥當勞回來吃！！

吃飽一進電動門，就看到這台智能Check in機器，不用面對陌生人真的是造福我這個Ｉ人

我這次住的是雙星寓所的豪華單人房，307號房，上面還有ＷiFi帳號密碼也太貼心了吧！

打開大門竟是無人的櫃檯，上面有個電話，需要支援還是可以呼叫店員的啦！！

旁邊還有長長的吧台，可以讓你辦公用的，還有插座可以充電，真的是完美！！

不想外面找咖啡廳的，也能在這站著辦公，順便訓練一下腿力～～

吧台的盡頭，對聲音比較敏感的朋友，還有耳塞可以索取喔！！

之後路過長廊就是有垃圾桶、飲水機＆茶包、咖啡機、微波爐、冰箱等等.....一應俱全

可惜沒有奶茶 , 半夜我肚子餓喝了一包咖啡我還怕睡不著....還好沒有 , 舒服睡到差點遲到

裝潢是超級好看的咖啡金色調，簡單中又有高級感

用英文字做的燈畫, 簡約又好看，這三款都好適合做成名片的封面！！哈哈

長廊上都有ＬＧ的鑲金的空氣清淨機～

正想說回家來查查多少錢，一大早就收到ＭＯＭＯ寄的ＥＭＡＩＬ！我的天啊！一兩萬塊!!

拿出最重要的小卡～去哪都要帶著他！上廁所也不例外!!

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