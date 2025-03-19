113. 12. 5 (四) 蛋室
這天中午是姐妹約會日，感謝史努比排休假同樂
我們來到捷運頂溪站附近踩點，一起解鎖口袋名單
「蛋室」位於住宅區巷弄裡，清新的門面讓人眼睛一亮
店家LOGO是小花造型荷包蛋，主要供應早午餐、漢堡、披薩和各式飲品
門口擺放菜單，方便客人瀏覽與參考
最特別的是有供應"布蕾結麵包"，這是一般早午餐店較少見的
門口的戶外座位可用餐，亦是拍人物照的好地方
我們是第一組客人，趕緊把握時間先拍淨空照
座位上擺放小花抱枕，太可愛了
平日中午也接近客滿，建議事先訂位較保險
我們三人選坐這個獨立的座位區
我們的座位也有小花抱枕，好喜歡這樣的小巧思
窗邊高腳椅座位很有設計感，適合獨自用餐者
除了兩張基本菜單，另有平日內用限定套餐可供選擇
選好餐點到櫃台點餐、結帳即可
等待餐點的時間，先拍幾張姐妹合照留念
回到座位後，餐點也陸續送上桌了
德式香腸太陽蛋布蕾結拼盤+奶蓋紅茶 $340
布蕾結麵包是德國最受歡迎的國民麵包，微韌口感越嚼越香
搭配德式香腸、太陽蛋、炒蛋和生菜沙拉，非常豐富
瑪格麗特小花披薩 $290
起司片組合成三朵小花，是一款好看也好吃的薄脆披薩
蛋室牛堡+薯條+抹茶拿鐵 $410
漢堡選用手工德國鹼水圓麵包，比一般漢堡更有嚼勁
牛肉排、太陽蛋佐起司、洋蔥、生菜，多層次口感很過癮
原味薯條
趁熱食用最美味
抹茶拿鐵
三朵小雛菊拉花令人驚艷，給店家的用心程度100個讚
蛋室卡布 $130
我的卡布奇諾搭配荷包蛋造型奶泡，瞬間變得更好喝
蛋室奶蓋紅茶
這杯也有荷包蛋造型奶蓋，卡哇伊～
療癒餐點大集合，視覺味覺一次滿足
好姐妹共享三種餐點，吃得飽足又開心
我的卡布奇諾喝完了，"荷包蛋"還在杯底，呵呵
我們不約而同都穿了"牛仔元素"的服裝，這是好姐妹之間的默契
友誼歷久一樣濃，有妳們陪伴真好
＜蛋室＞新北市永和區信義路126號
0928 - 818993 (週一公休)
營業時間 11:00～21:00 (週二三四五)
10:00～20:00 (週六) 10:00～18:00 (週日)
FB粉絲頁：Eggstra Ordinary蛋室