113. 12. 5 (四) 蛋室

這天中午是姐妹約會日，感謝史努比排休假同樂

我們來到捷運頂溪站附近踩點，一起解鎖口袋名單

「蛋室」位於住宅區巷弄裡，清新的門面讓人眼睛一亮

店家LOGO是小花造型荷包蛋，主要供應早午餐、漢堡、披薩和各式飲品

門口擺放菜單，方便客人瀏覽與參考

最特別的是有供應"布蕾結麵包"，這是一般早午餐店較少見的

門口的戶外座位可用餐，亦是拍人物照的好地方

我們是第一組客人，趕緊把握時間先拍淨空照

座位上擺放小花抱枕，太可愛了

平日中午也接近客滿，建議事先訂位較保險

我們三人選坐這個獨立的座位區

我們的座位也有小花抱枕，好喜歡這樣的小巧思

窗邊高腳椅座位很有設計感，適合獨自用餐者

除了兩張基本菜單，另有平日內用限定套餐可供選擇

選好餐點到櫃台點餐、結帳即可

等待餐點的時間，先拍幾張姐妹合照留念

回到座位後，餐點也陸續送上桌了

德式香腸太陽蛋布蕾結拼盤+奶蓋紅茶 $340

布蕾結麵包是德國最受歡迎的國民麵包，微韌口感越嚼越香

搭配德式香腸、太陽蛋、炒蛋和生菜沙拉，非常豐富

瑪格麗特小花披薩 $290

起司片組合成三朵小花，是一款好看也好吃的薄脆披薩

蛋室牛堡+薯條+抹茶拿鐵 $410

漢堡選用手工德國鹼水圓麵包，比一般漢堡更有嚼勁

牛肉排、太陽蛋佐起司、洋蔥、生菜，多層次口感很過癮

原味薯條

趁熱食用最美味

抹茶拿鐵

三朵小雛菊拉花令人驚艷，給店家的用心程度100個讚

蛋室卡布 $130

我的卡布奇諾搭配荷包蛋造型奶泡，瞬間變得更好喝

蛋室奶蓋紅茶

這杯也有荷包蛋造型奶蓋，卡哇伊～

療癒餐點大集合，視覺味覺一次滿足

好姐妹共享三種餐點，吃得飽足又開心

我的卡布奇諾喝完了，"荷包蛋"還在杯底，呵呵

我們不約而同都穿了"牛仔元素"的服裝，這是好姐妹之間的默契

友誼歷久一樣濃，有妳們陪伴真好

＜蛋室＞新北市永和區信義路126號

0928 - 818993 (週一公休)

營業時間 11:00～21:00 (週二三四五)

10:00～20:00 (週六) 10:00～18:00 (週日)

FB粉絲頁：Eggstra Ordinary蛋室

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