竹北這家「晟鴻電器行早餐店」不僅價格便宜，份量也不少喔！
店家最早是在賣電器，後來轉型經營早餐店。
特別推薦古早味炒麵，附一顆荷包蛋，不用50元就買得到
還有肉泡飯、皮蛋粥、炒飯、湯品等，都只要一個50元銅板價就可以解決~
在竹北這個天龍國裡，真的是一家便宜又不錯吃的早餐店
還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。
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👉晟鴻電器行早餐店位置
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晟鴻電器行早餐店位於東興路，靠近ㄚ祥薑母鴨。
👉晟鴻電器行早餐店環境介紹
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說也奇怪，我們剛到的時候只看到兩個店員，訂完餐後陸續出現好幾個店員，我猜想他們應該是一家人吧
後來也陸續出現好幾位客人光顧，真的很熱鬧。
愛吃辣的朋友不能錯過豆豉辣椒醬，鹹香帶辣，加什麼都很提味
還有蔥油、醬油等其他醬料。
👉晟鴻電器行早餐店菜單目錄搶先看
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來看看價格吧！是不是很便宜？
加顆荷包蛋的炒麵只要40元，大份的也只要45元，是大家的月底救星
大胃王朋友點大份的炒麵，再加杯冰豆漿就可以吃很飽~
肉泡飯、皮蛋粥也只要一個50元銅板價就可以解決！
蛋餅只要25元，在竹北這個價格真的很便宜，還有三明治、湯品可以搭配，每樣都超平價的
今天來不小心手滑兩大袋才235元，讓我們4個人吃很飽 XD
👉晟鴻電器行早餐店用餐心得分享
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買完就來竹北水豚麥胖跟員工分享平價早餐啦！
我們買了炒麵、炒飯、肉泡飯、皮蛋粥、蛋餅、腸子湯和豆漿，總共才235元，是小資族的月底救星
首推炒麵(小40元)，記得要加豆豉辣椒醬喔，鹹香帶辣，加什麼都很提味
炒麵即使涼掉，都還是有Q的口感，搭配鹹香滷肉汁，很有古早味，讓人一口接一口吃不停~
愛吃古早味早餐的朋友不能錯過
蛋餅(25元)挺大片的，加醬油膏或蔥油都很不錯。
炒飯(35元)看起來很像油飯，也很有古早味。
配料有三色豆、香菇、肉絲，以鹹香醬油、油蔥酥調味，再點一杯飲料不用50元就可以吃飽喔
肉泡飯(50元)配料有肉片、滷肉，搭配清甜的湯頭。
肉片嫩嫩的，早上吃一碗暖呼呼的肉泡飯很暖心
皮蛋粥(小40元)有甜甜的肉鬆和皮蛋香，大小朋友都會很喜歡
腸子湯(35元)份量不少，早上想喝湯湯水水的朋友，可以點個湯品加炒麵，也可以吃很飽
豆漿(10元)表現得中規中矩，而且只要10元大家就別要求啦 XD
以上是我們的心得分享，竹北難得還有這麼便宜的早餐店，對上班族和學生來說不用花大錢就可以吃很飽，是大家的月底救星！
推薦給想要花少少的錢就可以大快朵頤的朋友
👉晟鴻電器行早餐店營業時間地址
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🌟店家資訊：晟鴻電器行早餐店
🏠地址：新竹縣竹北市東興路一段867號(Google搜尋晟鴻電器行)
⏰營業時間：05:40–09:30
➡️現金交易/無收取服務費
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