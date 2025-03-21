為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2025-03-21 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

喜歡喝茶飲和奶蓋飲品的朋友，推薦你們丘森茶室 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

丘森茶室總店位於竹南大埔，現在新竹及竹北都喝得到了！

還有全國遍地開花呢~

他們採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

特別是每日手工現打奶泡，搭配精選優質茶葉，喜歡喝奶蓋飲品的朋友不能錯過~

新品富士蘋果紅茶，嚴選韓國的富士蘋果搭配莊園紅茶，原價 $65，3/10~4/19新品嘗鮮價$49！

3/17(一)-3/23(日)每天前20名打卡就免費送蘋果紅茶喔 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

 

🍎 早起的蟲兒有口福！每天前20 名打卡就送蘋果紅茶！ ✨
嚴選 來自韓國的富士蘋果 🍎， 搭配 莊園紅茶，
酸甜交織，每一口都是純粹的幸福滋味！ ☕💛

📢 活動時間：3/17(一) – 3/23(日)
📸 全台各店每天前 20 名 來店 拍照 or 錄影打卡，
就能免費喝 蘋果紅茶 一杯！(每人每帳號限領一次)

🔹 如何參加？
1️⃣ 拍照或錄製影片（蘋果紅茶 / 店內環境 / 手持飲品）
2️⃣ 在 IG 或 FB 標記 @丘森官方帳號（擇一即可）
3️⃣ 文字內含 #丘森 #蘋果紅茶
4️⃣ 出示發文畫面 給門市人員，即可兌換蘋果紅茶一杯 🎁
📆 參與活動請先確認門市的公休日唷

✨ 限定一週！快來搶喝這杯幸福好茶！ 🏃‍♂️💨

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉丘森茶室-新竹民族店位置

*******************

丘森茶室新竹民族店位於民族路，靠近東門國小，這間分店的老闆非常親切 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉丘森茶室-新竹民族店環境介紹

*******************

店面設計和杯身融合了極簡與文藝氣息，以墨綠色為主色調，搭配金色品牌標誌 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

品牌名稱「丘森」象徵著苗栗的自然景致，金色代表起伏的山丘與曾經繁盛的礦業歷史，而高明度的青草綠則象徵茂密森林與丘森匠心調和的優質好茶，營造出沉靜富有質感的空間氛圍。

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

很重要再跟大家講一次 XD

🍎 早起的蟲兒有口福！每天前20 名打卡就送蘋果紅茶！ ✨
嚴選 來自韓國的富士蘋果 🍎， 搭配 莊園紅茶，
酸甜交織，每一口都是純粹的幸福滋味！ ☕💛

📢 活動時間：3/17(一) – 3/23(日)
📸 全台各分店每天前 20 名 來店 拍照 or 錄影打卡，
就能免費喝 蘋果紅茶 一杯！(每人每帳號限領一次)

🔹 如何參加？
1️⃣ 拍照或錄製影片（蘋果紅茶 / 店內環境 / 手持飲品）
2️⃣ 在 IG 或 FB 標記 @丘森官方帳號（擇一即可）
3️⃣ 文字內含 #丘森 #蘋果紅茶
4️⃣ 出示發文畫面 給門市人員，即可兌換蘋果紅茶一杯 🎁
📆 參與活動請先確認門市的公休日唷

✨ 限定一週！快來搶喝這杯幸福好茶！ 🏃‍♂️💨

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉丘森茶室-新竹民族店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

店家採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

特別是每日手工現打奶泡，搭配精選優質茶葉，喜歡喝奶蓋飲品的朋友不能錯過！

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉丘森茶室-新竹民族店用餐心得分享

*******************

第一次來的朋友，特別推薦重乳白玉璽、丘森鮮芋珍、蘋果紅茶、秋蜜鳳梨青和奶蓋四季青 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

蘋果紅茶原價65元，3/10~4/19新品嘗鮮價只要49元！

來自韓國進口的富士蜜蘋果醬搭配莊園紅茶(甜度固定)，經過傳統手搖調和，茶湯表層有細緻泡沫，帶來層次豐富的口感與芳香 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

喝起來酸甜解膩，帶有回甘不苦澀的茶香，還有蜜蘋果果粒脆度口感，女士們會很喜歡 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

奶蓋控小米特別推薦招牌重乳白玉璽(95元)，甜度冰量都是固定的，只有大杯。

以優質烏龍茶為基底，搭配鮮乳和手工芝士奶蓋，表層鋪上香氣四溢的黃豆粉~

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

濃郁的芝士奶蓋微鹹帶甜，加上清香的烏龍鮮奶茶和香氣四溢的黃豆粉，有多層次的味覺享受 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

咀嚼控必點丘森鮮芋珍(60元)，珍珠、小芋圓、蕃薯圓、仙草凍配上些許冬瓜茶調味，附上一顆奶油球。

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

小芋圓Q軟有嚼勁，越嚼越有芋頭甜香~

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

仙草凍口感滑溜、珍珠也挺有嚼勁的，加上清甜冬瓜茶，是飲品也是甜點，下午茶喝上一杯很有飽足感 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

奶蓋四季青(70元)以四季青茶為基底，搭配手工芝士奶蓋，甜度建議微糖比較剛好。

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

吃飽飯後或夏天推薦秋蜜鳳梨青(55元)，鳳梨果醬的甜香搭配青茶，清爽甘甜很解渴，很適合搭配雞排喔 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

冬季限定的薑香黑糖(50元)，很適合女士們不方便的那幾天飲用 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

以薑母茶、黑糖和薑片調配而成，喝起來帶有黑糖甜香，不會太嗆辣，冬天喝上一杯溫暖在心頭 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

不喜歡太嗆辣薑茶的朋友推薦給你們。

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

薑片以黑糖熬煮過，有黑糖甜味不會太嗆辣，可以拿來吃喔。

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

以上是我們的心得分享，丘森茶室採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品。

喜歡手搖飲和奶蓋飲品的朋友推薦給你們 新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉丘森茶室-全台各分店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：丘森茶室-新竹民族店
🏠地址：新竹市東區民族路33-52號
☎電話：0922 852 040（3公里內滿200元或超過8杯以上飲品即可外送）
加入我們的Line好友可線上點餐： https://line.me/R/ti/p/@687gcpzd
⏰營業時間：10:00–20:00
粉絲團：丘森茶室新竹民族店
➡️現金交易/無收取服務費

台北
華碩立功店｜台北市北投區立德街115號3樓｜0966203526｜

新竹
香山店｜新竹市香山區大庄路28號｜03-5380005｜
竹科店｜新竹市東區光復路一段211號｜03-6662198｜
竹北店｜新竹縣竹北市中華路343-9號｜03-5520881｜
新竹民族店｜新竹市東區民族路33-52號｜03-5268808｜

苗栗
竹南科店｜苗栗縣竹南鎮科專五路102號 ｜0981-181393｜
頭份店｜苗栗縣頭份市信東路350號｜0971-693325｜
竹南博愛店｜苗栗縣竹南鎮博愛街87號｜03-7552337｜
後龍店｜苗栗縣後龍鎮中華路151-1號｜0968-720583｜

台中
台中金典店｜台中市西區健行路1049號B1｜04-23232388｜
豐原店｜台中市豐原區豐東路381號｜0902-556-177｜

高雄
岡山店｜高雄市岡山區柳橋西路42號｜0966430498｜

宜蘭
宜蘭店｜宜蘭縣宜蘭市中山路三段28號｜03 935 5877｜

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 

新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
新竹市東區一連七天免費請你喝富士蘋果莊園紅茶！必點招牌重乳白玉璽每日限量20杯！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

丘森茶室-新竹民族店

phone0922-852040
place新竹市東區民族路33-52號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up