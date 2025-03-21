喜歡喝茶飲和奶蓋飲品的朋友，推薦你們丘森茶室

丘森茶室總店位於竹南大埔，現在新竹及竹北都喝得到了！

還有全國遍地開花呢~

他們採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品

特別是每日手工現打奶泡，搭配精選優質茶葉，喜歡喝奶蓋飲品的朋友不能錯過~

新品富士蘋果紅茶，嚴選韓國的富士蘋果搭配莊園紅茶，原價 $65，3/10~4/19新品嘗鮮價$49！

3/17(一)-3/23(日)每天前20名打卡就免費送蘋果紅茶喔

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

🍎 早起的蟲兒有口福！每天前20 名打卡就送蘋果紅茶！ ✨

嚴選 來自韓國的富士蘋果 🍎， 搭配 莊園紅茶，

酸甜交織，每一口都是純粹的幸福滋味！ ☕💛

📢 活動時間：3/17(一) – 3/23(日)

📸 全台各店每天前 20 名 來店 拍照 or 錄影打卡，

就能免費喝 蘋果紅茶 一杯！(每人每帳號限領一次)

🔹 如何參加？

1️⃣ 拍照或錄製影片（蘋果紅茶 / 店內環境 / 手持飲品）

2️⃣ 在 IG 或 FB 標記 @丘森官方帳號（擇一即可）

3️⃣ 文字內含 #丘森 #蘋果紅茶

4️⃣ 出示發文畫面 給門市人員，即可兌換蘋果紅茶一杯 🎁

📆 參與活動請先確認門市的公休日唷

✨ 限定一週！快來搶喝這杯幸福好茶！ 🏃‍♂️💨

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👉丘森茶室-新竹民族店位置

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丘森茶室新竹民族店位於民族路，靠近東門國小，這間分店的老闆非常親切

👉丘森茶室-新竹民族店環境介紹

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店面設計和杯身融合了極簡與文藝氣息，以墨綠色為主色調，搭配金色品牌標誌

品牌名稱「丘森」象徵著苗栗的自然景致，金色代表起伏的山丘與曾經繁盛的礦業歷史，而高明度的青草綠則象徵茂密森林與丘森匠心調和的優質好茶，營造出沉靜富有質感的空間氛圍。

很重要再跟大家講一次 XD

🍎 早起的蟲兒有口福！每天前20 名打卡就送蘋果紅茶！ ✨

嚴選 來自韓國的富士蘋果 🍎， 搭配 莊園紅茶，

酸甜交織，每一口都是純粹的幸福滋味！ ☕💛

📢 活動時間：3/17(一) – 3/23(日)

📸 全台各分店每天前 20 名 來店 拍照 or 錄影打卡，

就能免費喝 蘋果紅茶 一杯！(每人每帳號限領一次)

🔹 如何參加？

1️⃣ 拍照或錄製影片（蘋果紅茶 / 店內環境 / 手持飲品）

2️⃣ 在 IG 或 FB 標記 @丘森官方帳號（擇一即可）

3️⃣ 文字內含 #丘森 #蘋果紅茶

4️⃣ 出示發文畫面 給門市人員，即可兌換蘋果紅茶一杯 🎁

📆 參與活動請先確認門市的公休日唷

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👉丘森茶室-新竹民族店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品

特別是每日手工現打奶泡，搭配精選優質茶葉，喜歡喝奶蓋飲品的朋友不能錯過！

👉丘森茶室-新竹民族店用餐心得分享

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第一次來的朋友，特別推薦重乳白玉璽、丘森鮮芋珍、蘋果紅茶、秋蜜鳳梨青和奶蓋四季青

蘋果紅茶原價65元，3/10~4/19新品嘗鮮價只要49元！

來自韓國進口的富士蜜蘋果醬搭配莊園紅茶(甜度固定)，經過傳統手搖調和，茶湯表層有細緻泡沫，帶來層次豐富的口感與芳香

喝起來酸甜解膩，帶有回甘不苦澀的茶香，還有蜜蘋果果粒脆度口感，女士們會很喜歡

奶蓋控小米特別推薦招牌重乳白玉璽(95元)，甜度冰量都是固定的，只有大杯。

以優質烏龍茶為基底，搭配鮮乳和手工芝士奶蓋，表層鋪上香氣四溢的黃豆粉~

濃郁的芝士奶蓋微鹹帶甜，加上清香的烏龍鮮奶茶和香氣四溢的黃豆粉，有多層次的味覺享受

咀嚼控必點丘森鮮芋珍(60元)，珍珠、小芋圓、蕃薯圓、仙草凍配上些許冬瓜茶調味，附上一顆奶油球。

小芋圓Q軟有嚼勁，越嚼越有芋頭甜香~

仙草凍口感滑溜、珍珠也挺有嚼勁的，加上清甜冬瓜茶，是飲品也是甜點，下午茶喝上一杯很有飽足感

奶蓋四季青(70元)以四季青茶為基底，搭配手工芝士奶蓋，甜度建議微糖比較剛好。

吃飽飯後或夏天推薦秋蜜鳳梨青(55元)，鳳梨果醬的甜香搭配青茶，清爽甘甜很解渴，很適合搭配雞排喔

冬季限定的薑香黑糖(50元)，很適合女士們不方便的那幾天飲用

以薑母茶、黑糖和薑片調配而成，喝起來帶有黑糖甜香，不會太嗆辣，冬天喝上一杯溫暖在心頭

不喜歡太嗆辣薑茶的朋友推薦給你們。

薑片以黑糖熬煮過，有黑糖甜味不會太嗆辣，可以拿來吃喔。

以上是我們的心得分享，丘森茶室採用台灣在地的烏龍茶、青茶以及各地極品好茶，並融合在地元素製作特色飲品。

喜歡手搖飲和奶蓋飲品的朋友推薦給你們

👉丘森茶室-全台各分店營業時間地址

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🌟店家資訊：丘森茶室-新竹民族店

🏠地址：新竹市東區民族路33-52號

☎電話：0922 852 040（3公里內滿200元或超過8杯以上飲品即可外送）

加入我們的Line好友可線上點餐： https://line.me/R/ti/p/@687gcpzd

⏰營業時間：10:00–20:00

粉絲團：丘森茶室新竹民族店

➡️現金交易/無收取服務費

台北

華碩立功店｜台北市北投區立德街115號3樓｜0966203526｜

新竹

香山店｜新竹市香山區大庄路28號｜03-5380005｜

竹科店｜新竹市東區光復路一段211號｜03-6662198｜

竹北店｜新竹縣竹北市中華路343-9號｜03-5520881｜

新竹民族店｜新竹市東區民族路33-52號｜03-5268808｜

苗栗

竹南科店｜苗栗縣竹南鎮科專五路102號 ｜0981-181393｜

頭份店｜苗栗縣頭份市信東路350號｜0971-693325｜

竹南博愛店｜苗栗縣竹南鎮博愛街87號｜03-7552337｜

後龍店｜苗栗縣後龍鎮中華路151-1號｜0968-720583｜

台中

台中金典店｜台中市西區健行路1049號B1｜04-23232388｜

豐原店｜台中市豐原區豐東路381號｜0902-556-177｜

高雄

岡山店｜高雄市岡山區柳橋西路42號｜0966430498｜

宜蘭

宜蘭店｜宜蘭縣宜蘭市中山路三段28號｜03 935 5877｜

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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