[法式餐廳、甜點／台北東區]



法國人的日常吃得好，那是他們常常接觸好的食材，講究吃，自然久了就形成其舉世聞名的美食文化觀。

來到位於台北東區的巴黎日常PARADE，不以追求價昂花巧的星級料理為目標，

而是呈現出法國，特別是在時尚之都巴黎，人人所能夠吃到的日常料理，可說高貴而不貴。

就讓自己與所愛的人從食文化開始好好生活，一同體會生命之美好吧！



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說到法國，一般人通常會有什麼樣的印象？

像是法語說起來溫溫柔柔很好聽、法國國土在地圖上，就像個正六角形；

首都巴黎被稱為時尚之都，法國女性即使到了一定的年紀也多能夠維持一貫的優雅與性感；

包括LV、Hermès、CHANEL等所謂世界三大精品在內，更是出了很多高檔奢侈品品牌；

法國大革命更是促進了世界上各地人民對自由平等的追求。







當然，一定也有法式料理好吃，但是很貴，吃個飯還要吃很久；

法國人很愛喝酒，特別是各種葡萄酒；

法國人死不講英文很冷漠、法國男性不愛工作愛度假，而且一個個都很會泡妞…



今天要來分享的，就是一場法式日常食文化的生活體驗，

不用拿護照，上飛機，也不用費心準備法文的菜單對照或叫上ChatGPT之類的AI求助，

只要來到台北東區的巴黎日常PARADE就行！



回到前面一開頭說到的各種看法，其實這些都是希沙良詢問了AI之後得到的回答，

所以這些也都是實際上、出自大家觀察下的結論。

不過，其實這些都只反映了一部分的法國，

而之所以會有這麼多不同的面向，有些甚至還可能帶點兒矛盾，

其實，只要了解一個重點，就能夠完全說得到，

那就是因為法國人最注重的就是「生活」。







生活是一種態度。

而這種態度的顯現，就是文化。



包括教育、醫療保險、住宅補貼、失業救濟和養老金等等，法國的社會福利十分完善，

雖然沒有到傳說中工作半年可以休息半年的誇張地步，

不過法國的法律對於加班補償有相當嚴格的規定。

也因此，法國人不愛加班，下班了就回家做喜歡的事，或者和心愛的人去約會，

他們愛美食，愛藝術，也對他們的文化感到自豪。





店頭也有擺放展售一些精選及聯名的相關商品，送禮自用皆宜。



不說別的，當跟法國人聊到吃，甚至實際上製作的時候，就能夠看到他們的講究和一絲不苟，

若是膽敢在他們面前亂搞他們的美食，

那就等著看優雅的法語裡頭到底有沒有罵人的髒話唄！笑





話題扯遠了，我們回到PARADE。

parade這個字英語的語源應該就是來自於法語，

本義是遊行，也引申作一隊人，或是一系列事物的展示。

那麼，來到這處PARADE，會看到什麼樣的展示呈現呢？







巴黎日常PARADE位於台北東區以前神旺飯店後方的巷弄之中，

從忠孝敦化站之間，大馬路上唯一那個可以穿越，有紅綠燈，

也就是屹立多年MANGO旗艦店所在的巷口走入，

經過神旺飯店歇業後仍留下營業的普諾麵包坊、全家的超市店型，以及一間挑高超高的郵局後，

在郵局同側即會見到這間PARADE，突出半圓的紅色招牌很是醒目。



能夠令人聯想起血和溫度的「紅」，是充滿熱情的顏色，

PARADE的外牆以紅色作為色彩主軸，

就是這樣充滿熱情地，迎接著所有的賓客前來體驗及品味法式生活風情。











在紅色背景的襯托之下，即便是門外的等候空間，都與眾不同，妝點著有趣的藝術作品，

而這些帶著不同風格旨趣的當代藝術作品，也都巧妙地融合在餐廳的各個角落，

不是可望不可及，而是可以靠近，或甚至可以碰觸、能落坐其上，

這也符合我們對於浪漫法國文化裡頭，處處充滿不同藝術感受，兼且具有生活感的印象。



關於PARADE的裝潢布置，還有另外一個很有趣的地方，不曉得大家有沒有發現？

就是同樣從門口開始，除了搶眼的色彩運用和處處融入藝術作品之外，

更是有著許多非直線，而是以曲線呈現的所在。

不論隔間牆、小桌、層架…均是結合直線與圓角的設計，

甚至還有一座霧金色的迴旋梯通往挑高隔層上的空間（據說是在活動時作為舞台之用）。







用餐區的最後方，以紅色玻璃作為區隔，視線上得以通透的半包廂區，

其背側牆面更是以斑馬般的黑白發散曲線紋樣作為主題牆面，

與出現在前方吧台上頭，天花板上的類似風格裝飾遙相呼應。

當然，可別忘了入口處旁那有如劇院售票處的突出半圓空間，

還有三角窗店頭另一側的拱型落地窗，也都是屬於曲線設計。



看膩了時下許多網美餐廳工業風格的剛硬線條？

PARADE就是一處大異其趣，充滿法式的優雅和柔美，

甚至能夠讓我們聯想到幾許性感的特別打卡所在。







PARADE，是老朋友，也是曾經推出一系列開喜婆婆廣告，

並曾將PAUL和松露之家等多家知名法國品牌餐飲引進台灣市場的行銷創意鬼才葉兩傳，

於經過人生的起伏跌宕之後，以回歸日常生活為主軸，所開設的一家法式餐廳。



在大多數人的概念裡頭，法餐總是特別高貴，

特別是近幾年大家追捧星級餐廳與主廚，要吃上一頓這樣的料理總是所費不貲。

然而事實上，就算是以如此精緻料理文明的法國，星級餐廳一樣很高貴，

在地的人們也是不可能天天吃上如此高等級的料理。

然不論是和家人、伴侶，亦或是正在追求、曖昧中的對象，

偶爾外出上個選用好食材的館子，讓自己陪著所愛的人一同，

吃得好一點，喝得開心一些，卻是他們的日常生活一部分。





後側包廂主題牆與吧台上方的黑白曲線設計相互對應。



在看了PARADE設多不同面向的展示呈現後，

在店頭的拱窗間，希沙良見到了一個副題── La Vraie Vie真實的人生，

沒錯，就是這個處於真實人生裡頭的日常生活。

正是一直以來自許「台灣，是我的母親，而法國，是我的情人。」的葉老闆，

在洗盡鉛華之後，已邁入七十的他想要重新主張，

帶給台灣人一種在法國──特別是巴黎人──的日常生活。









拱型裝飾落地窗的內與外。



因此，PARADE在菜色的選擇上，雖然也會請到星級主廚來客座監修，

不過絕非什麼誇張了不起的花巧大菜，而是以法式傳統口味為主，

就是一般巴黎小酒館、小餐館所能夠吃到的料理及味道；

在價位的設定上，也是較為平易近人，讓一般人不用存上個把月資金，還得早早預訂，

只要想吃，隨時都可以過來打打牙祭，慰勞一下自己。



開幕已年餘的PARADE在這樣的定位下，自是也已經開始有不少時常回籠的老顧客，

就連我們選在年假期間到訪，都能夠見到附近的鄰居們闔家前來用餐。

特別是其中的女性長輩，舉止優雅，

一如希沙良印象中，會出現在巴黎哪處街頭的Madame貴夫人。







也是因為我們到訪時還在放假期間，乾脆也就輕鬆一點，

不特意點用套餐，而是由平常便會在店裡店外忙活的葉老闆推薦幾道料理，

讓此行的好朋友們一同SHARE享用。



終於寫到菜色啦！

首先是火腿與起司拼盤（大／NT$700；小／NT$520）。

如果希沙良沒看走眼的話，這裡包括卡門貝爾、煙燻起司和瑞士艾曼塔起司，

三款口感稍有不同的起司均是一般台灣人接受度很高的品項，

搭配沙樂美腸和酸黃瓜，鹹香的滋味一整個適合下酒啊！









我們這天搭配的是法國布列塔尼蘋果微氣泡Cider 2％（Cidre Artisanal Doux）。

這款酒精度不高，只有2％的Cider酒，是由布列塔尼的酒莊Les Celliers Associés (LCA)，

與如今希沙良仍常在進口超市購買其奶油餅乾，

以往同系列餐廳曾經引進過台灣的La Mère Poulard普拉嬷嬷所聯名，

不僅相當適口，喝起來像汽水一般，中午喝也很輕盈，

用於配搭各種甜鹹輕食也都很是合宜。











再來是經典的絲絨白花椰菜湯（NT$220）。

不曉得會不會有人擔心花椰菜的菜味太重？

其實喝起來並不會，整體口感細膩，奶香十足，

上頭還用少許的蔬菜酥炸過後切碎作為點綴，增添不同的口感。



說到法國人的日常主食，那就一定會想到法國麵包，

PARADE這裡會依照需求與設定來搭配適當的麵包產品，這回上桌的是經典的Baguette法棍，

一整個烤到香酥，單嚼都美味，越嚼越香。

當然，也可以依照喜好再搭配抹上發酵奶油，或者是PARADE特製的檸檬卡士達醬，

微微的果酸搭配麵包香，竟別具一番不同滋味。







我們還品嘗了一款名字很有意境的熱前菜──春天之吻。

原來，2025年PARADE以巴黎「真實 歡樂 團聚」為主軸，

設計出了四款有趣的熱前菜，來增添時尚飲食的新風貌。



「九降風輕拂出糖心柿子 七兩烏魚炙出流心上子 偕子之手 如沐春風」

對於我們這天品嘗到的春天之吻，葉老闆可是吟出了一段如同詩句一般的介紹，

香甜的柿乾搭配片至輕薄通透，幾可透光的炙燒烏魚子，上頭還輕灑上繽紛的食用花瓣，

似乎帶點台味，卻又有著法式的優雅，不只帶有創意又兼有趣味，也符合著葉老闆一直以來的心境。







（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）









再來到得麵飯類主餐，這回送上的是一款杜蘭朵公主松露麵（NT$580）。

淡綠色的菠菜寬麵，搭配馨香無比的松露，再以柔和的白醬相互融合、收汁，

最後撒上滿滿的起司，上桌後就處在那將融不融的狀態中，

各元素相互之間既不搶味，卻又得以有存在感受，

是道所有人接受度高，而且技巧也相當不錯的一品招牌主餐。



最後的肉類主食部分，

我們以當天到訪四人各自點用一款或是經典，或是推薦之創意料理來相互分享的方式進行。







首先，說到法式的肉類主餐，不少人應該會第一個想到油封鴨腿這道功夫菜吧？

光是進店時大家看到層架上一隻隻可愛的鴨鴨玩偶，

便隨即與此產生連結，即可知此料理的名聞遐邇。

不過，這天的鴨肉料理則是屬於更為簡單樸實的一款透紅胭脂鴨（NT$1480）。

採用的是鴨胸部分，經熟成後，再煎烤至呈現胭脂一般的粉色而成，

恰到好處的油脂，由上桌那一刻起，就飄散著滿溢的馨香。

整體厚實帶有微微的嚼勁，肉質卻又相當細膩，不至於難以咬斷，

點在白盤中作為搭配的應該是以紅酒醋作為主體的濃醬，一整個很是受到好評。







希沙良吃的是豬滾球（NT$980）。

採用的是記得由雲林起家，除了做到產銷履歷驗證、溯源牧場之外，

目前更是在諸多米其林級等餐廳信賴選用的台灣品牌豬肉究好豬，

其特色就是肉質細膩緊緻，而且帶有淡淡的肉甜味。

在此即便整塊豬排切得如此厚重實在，吃來卻依舊細緻，不會落於乾柴，

搭配上橙汁醬，也讓整體更顯清爽。







除了依食材選用不同醬汁作為搭配，盤中也會附上各式蔬菜，

像是烤過後更加香甜的紅蘿蔔、櫛瓜、洋蔥、甜菜等等，

襯上少許油炸過後的蔥段，香酥的口感更添層次。



再來的兩款肉類皆是海物，友人的一款淘浪紅條魚（NT$1080）剛開始上桌時，

從希沙良這頭看過去完全掩藏在烤至香軟、糖蜜盡出的大片南瓜下頭，

不過其實紅條魚就是外皮呈紅色的石斑魚，

屬於肉質細緻中帶著些許Q彈緊實的白肉魚，加上魚刺不多，方便食用，

做成魚排之後簡單抹粉煎烤，不只美味，而且還充滿營養。











最後一道是很有趣的章魚瑪利（NT$880）。

選用2.5公斤級，個頭大的現釣大章魚，每支腳都約有4公分直徑，很有大口嚼肉的感覺。

先輔以大量的蔬果根莖類入水煮過，最後再煎烤到軟嫩彈牙卻不爛，

吃來不僅入味，竟還帶有清爽的檸檬微香。

搭配上清爽的花椰菜，連平常比較不愛此類外星生物的希沙良，

都能夠輕易入口，邊嚼邊領會那帶有顆顆吸盤的獨特觸足口感。













因為一路上輕鬆聊天，所以當我們用餐進行到最後的甜點之際，

已然是下午可以感受到日光開始斜照的時分，原本大片玻璃的明亮採光到了這時候，

可能對部分在意白皙的小姐們而言，將成為稍有擔憂的曬黑之源，

葉老闆也很貼心地幫大家拉上了遮陽。

隨著也是一片大紅的落地簾幕拉至相闔，又再度喚起了大家腦海中巴黎紅磨坊一般的劇場感，

這樣的體會也可說是獨具時下其他餐廳少見的特色。







這天，我們在PARADE品嘗到了四款不同的精緻甜點，分別是：

栗子蒙布朗（NT$320）、凍動奶酪（NT$200）、香草檸檬塔（NT$260），

還有凱旋門千層派（NT$360），都相當受到好評。（甜點依每日製作供應）

有關這四款甜品的詳細內容，先前IG已有介紹，這部分就請大家移駕CHECK啦！



※更多PARADE甜點介紹請見IG──【細膩費工的法式甜品】一文：

https://www.instagram.com/p/DGIMz2FzHbL/











隨著這些甜點品項的一一到位，宣告著PARADE正式追加了大家敲碗已久的下午茶，

亦讓這處希沙良深覺不只是法式餐廳，而是有著沙龍風格的空間，

邁入了全時段的營運，真正成為生活日常的一個所在。



酒類之外，可用於搭配甜點的飲品還有咖啡及茶飲。

咖啡這邊除了清涼西西里氣泡冰咖啡之外，另外還有兩款是為AI-Drip黑咖啡和AI-Drip手沖咖啡。

AI-Drip從名字上聽起來似乎很厲害，來自於智能手沖咖啡機iDrip。

這台機器在結合了物聯網技術與精品工藝後，據說最厲害之處是可以還原各個世界冠軍的手沖技能。

希沙良這天喝的正是AI-Drip黑咖啡（冰／熱各NT$120），

口感溫潤，果香和烘焙皆恰到好處，不曉得AI在裡頭有多少獨到功夫，

這一點就有待日後到訪或遇到再行確認了。







茶飲部分選擇較多，提供有可可豆茶、TWININGS的鉑金系列，

也有台灣Wolf Tea琅茶的炭焙凍頂及東方蜜美人。

朋友挑選的晨光草原甘菊花茶以克羅埃西亞的頂級甘菊製成，

是屬於TWININGS的鉑金系列，這系列均可以選擇熱壺或冷萃茶（各款均為NT$160），

一般像這種洋甘菊茶不光只無咖啡因，而且多具有寧神鎮靜之類的多種效用，

在歐美地區早已是日常生活的常用飲品。







很多時候，當我們在看事物的時候，常常一開始只能夠接觸到外表的皮毛，

唯有把相關的體驗一次次融入到生活之中，才能夠真正了解一種文化。

法國人的日常吃得好，那是他們常常接觸好的食材，講究吃，自然久了就形成其舉世聞名的美食文化觀。

來到位於台北東區的巴黎日常PARADE，不以追求價昂花巧的星級料理為目標，

而是呈現出法國，特別是在時尚之都巴黎，人人所能夠吃到的日常料理，可說高貴而不貴。

就讓自己與所愛的人從食文化開始好好生活，一同體會生命之美好吧！







其他相片可參考KISARA的相簿

《20250201 PARADE》



※FALLOW希沙良的Instagram→愛吃玩 Eat Play Love。希沙良的部屋

※FALLOW希沙良的Telegram→希沙良的部屋Telegram

※FALLOW希沙良的twitter→希沙良的部屋 美食-旅遊-生活twitter



[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。











巴黎日常PARADE



台北市大安區忠孝東路四段170巷11號1樓

02 2711-0800／0970581522

11:30~21:30

周一休



※另加10％服務費。



官網→PARADE

FB→PARADE法式餐廳



※台北捷運板南線（MRT藍線／BL）忠孝敦化站，3號或5出口，徒歩約2分；

公車可搭至捷運忠孝敦化站、敦化安和路口、仁愛安和路口等







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[右上方插圖 by 熊寶]