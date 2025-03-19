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小林拉麵菜單

小林拉麵必點餐點

小林拉麵店家資訊

小林拉麵店家介紹

生長在永和樂華30幾年了，夜市已經不是當初的夜市！多了很多不同種類的小吃，以及多元化的娛樂，現在！連巷弄裡也開了間拉麵店─小林拉麵

店內僅有老闆一人，可說是一人身兼數職，不僅要煮麵還要收拾餐具以及招呼客人、支援收銀！

要說小林拉麵是間拉麵店，不如說他是間「職人拉麵」，老闆有著職人精神，對於餐點的品質也非常講究！

小林拉麵老闆親自研製，多年來研究日本拉麵，不僅如此更遠赴東京和專業日本師傅學習，想將道地日本風味融入每碗拉麵中！

店內座位數不多，僅有吧台座位區而已，一共可以容納4組客人：8個位子，在這樣日系溫馨氛圍的店內用餐，有一種彷彿置身日本巷弄內享用美味的拉麵！

身為日本戰國同好的老闆，也在店內販售與戰國時代相關的銅章吊飾或一些周邊小物，也因此吸引了不少日本戰國饕客們前來用餐！

每一桌前面都會附著一些調味料，也會有如何享用美味拉麵的小小秘訣！老闆特別說：如果可以接受蒜味的話，一定要加蒜泥到拉麵吃，別有一番風味！

小林拉麵菜單

拉麵的口味非常簡化，卻能吃出拉麵精髓！很多不愛吃拉麵的饕客，擔心拉麵湯頭死鹹、麵條過硬不入味，但到了小林拉麵完全不用擔心這個！

不管是湯頭的鹹淡、麵條軟硬，甚至是湯頭口味與拉麵醬，都能根據個人喜好勾選客製化，最厲害的是連油量都可以做選擇～

讓每個人都能吃到一碗最符合自己理想口味的拉麵！

小林拉麵必點餐點

豪華拉麵$310

這碗豪華拉麵湯頭選擇醬油口味，拉麵醬選擇醬油，其他麵條硬度、鹹度、油量都是普通，豪華拉麵中有四片叉燒、海苔六片、溏心蛋一顆

選擇湯頭豚骨、拉麵醬醬油，整體來說吃起來鹹淡度剛剛好，豚骨湯頭喝起來口感絲滑，每一口拉麵吃進嘴中不僅帶著醬油的香氣

吃起來相當入味，就連叉燒吃起來也很鮮嫩不乾柴，每一口都能吃到豚骨帶來的濃厚的香氣，感受到最濃醇的風味！

超級叉燒拉麵$320

超級叉燒一端上桌，我就被那滿滿七片的叉燒給震撼了！這碗的湯頭是豚骨、拉麵醬鹽味，麵條軟、鹹度淡、油量少

這一碗的口味選擇，除了麵條外，其他都選擇推薦口味，這樣的口味非常適合不敢嘗試重口味拉麵者！麵條的軟度不影響拉麵整體口感，鹽味的拉麵一點都不死鹹，吃起來反而是另一種清爽感，更能襯托出豚骨的濃醇感，使得整體口感相當濃郁、涮嘴，叉燒肉片老闆都會用火炙燒過，更能吃得到叉燒香！



小林拉麵店家資訊

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