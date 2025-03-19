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桃園楊梅美食推薦｜大楊梅鵝莊：必吃鵝肉料理，饕客最愛

2025-03-19 14:41:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

如果你是鵝肉控，那 桃園楊梅美食推薦 絕對不能錯過大楊梅鵝莊

這家在地經營多年的楊梅鵝肉名店，以皮Q肉嫩、鵝香四溢的美味，讓無數饕客一吃成主顧

不管是現場熱騰騰品嚐，還是外帶回家加菜，都能滿足你的味蕾，絕對是桃園楊梅必吃美食

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說到楊梅美食推薦，大楊梅鵝莊絕對是榜上有名

這間店主打新鮮現宰鵝肉，不僅肉質鮮嫩，還帶有一股天然的鵝油香氣，讓人忍不住一口接一口

許多在地人都說：沒吃過大楊梅鵝莊，別說你懂楊梅的美食

電話：034813389

📍 地點：桃園市楊梅區中山北路二段209

🕒 營業時間：11:30–14:0017:00–20:30(週二公休)

🚗 環境寬敞，還有專屬的停車場，吃飯很方便

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來到大楊梅鵝莊，除了鮮嫩的鵝肉，還有一款讓人魂牽夢縈的美食—芋香米粉鍋

這道料理一上桌就飄來陣陣芋頭香氣，讓人迫不及待想開動

芋頭綿密鬆軟，入口即化米粉細緻滑順，吸滿湯汁精華湯頭濃郁香醇，帶有淡淡鵝骨熬煮的甜味

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讓人懷念家常味的梅干扣肉，這道菜選用肥瘦相間的五花肉，經過慢火滷煮

搭配鹹香的梅干菜，每一口都是濃郁的古早味，讓人忍不住多扒幾口飯

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必吃招牌推薦｜大楊梅鵝莊必點料理

🐦 鵝肉切盤（招牌必點）

Q彈嫩口的極致享受！店家選用優質鵝肉，先經過慢火烹煮，讓肉質保持多汁彈嫩，再切片上桌

每一塊鵝皮油亮透光，咬下去帶有微微膠質感

搭配特製的 薑絲甜油醬，那股細緻的肉香瞬間在嘴裡擴散，真的超級享受

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除了肉類料理，別忘了點一盤 炒高麗菜來平衡味蕾

這道看似簡單的家常菜，卻因為大火快炒，加上鵝油的加持

讓每一口都充滿濃郁的香氣，吃起來清甜又過癮

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青菜類也是不能錯過的美味！炒蕹菜（空心菜）是店內人氣配菜之一

簡單的蒜香爆炒，卻能帶出蕹菜的鮮甜與爽脆，吃起來特別過癮

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清蒸鱸魚絕對是一道不容錯過的經典！以新鮮活鱸魚製作，簡單清蒸後

搭配店家特製的醬汁，每一口都能吃到最純粹的魚肉鮮甜

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菜脯蛋絕對是讓人一吃就愛上的必點美食！金黃煎蛋包裹著脆口鹹香的菜脯（蘿蔔乾）

簡單卻超級下飯，每一口都充滿懷舊風味

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大楊梅鵝莊

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place桃園市楊梅區中山北路二段209號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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