2025中臺灣元宵燈會以「蛇現幸福」為主題在臺中市中央公園舉行，主題取用「實現」的諧音，寓意祝福大家蛇年心想事成，燈會設有九大主題燈區，其中臺中市教育局以「閱讀」與「藝術」為元素，打造了「蛇畫故事」燈區，充滿童趣的「金蛇尋寶」故事結合了燈光、藝術、音樂等元素，帶領民眾展開一場奇幻的光影之旅！

~2025中臺灣元宵燈會~

活動日期：2024/2/8~2/23

活動時間：17:00-21:30（開幕日&假日延長至22:00）

活動地點：臺中市中央公園

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2025臺中燈會｜展場地圖

今年臺中燈會以節慶經濟、光影藝術、傳統工藝、永續發展、幸福氛圍、城市行銷等六個面向為核心，規劃九大主題燈區，範圍相當大，其中臺中市教育局的「蛇畫故事燈區」位於8號燈區處，就在中央公園白色藝術牆旁，離P4地下停車場比較近~

2025臺中燈會教育局展區

「蛇畫故事」燈區設置了六座特色燈組，每一座燈組都代表著故事中金蛇王子冒險的不同篇章，讓民眾隨著故事的進展，逐步進入更奇幻的世界~

開啟藝境

開啟藝境象徵著故事的開始，也是旅程的第一步~~走入燈區時，立馬被巨石跟瀑布所吸引，彷彿即將進入一個充滿無限可能與創意的藝術世界~

「蛇畫故事」燈區的故事圍繞著勇敢的金蛇王子，為了尋找與公主定情的琉璃石，勇闖重重難關，開啟了一段充滿挑戰與夢幻的冒險之旅~~

逼真的巨石與精緻人物的花燈，讓人在這區就抹殺了不少記憶空間，震撼的大型花燈相當有畫面，拍起來好好看啊!!

準備好跟金蛇王子和公主一起走進蛇畫故事的藝想世界了嗎~~跟著金蛇王子與公主一起，穿梭於這片奇幻燈光世界，感受充滿創意與藝術氛圍的「蛇畫故事」燈區吧！

隨著進入藝想世界可以看到許多時空之門，各種不同顏色及方向的門框代表著不同的選擇，每個門框拍起來的背景畫面都不一樣，趕緊來發揮創自拍出自己特色的美照~~

條漫世代

條漫世代融合了現代動漫的風格，將金蛇王子與公主的冒險故事以手機畫面呈現~~讓人忍不住想要跟隨故事的步伐，一探究竟

每一個燈箱都有蛇王子及公主的故事，畫作是由高中生所繪製，做成可以打卡的手機畫面，讓人可以走進手機畫面中與蛇王子及公主互動，能近距離與生動活潑的漫畫拍照，是非常棒的IG打卡景點唷~

沿途有一整片不同的花卉花燈，有蒲公英、奇異小花小草等一整區超好拍，美麗的花燈交織出夜晚美麗的樂章~

彩繪迷宮

色彩斑斕的彩繪迷宮是這座燈區的亮點之一，燈光與彩繪元素的結合，使得整個迷宮看起來既繽紛又讓人想探險~~

走入迷宮後驚喜的發現石虎跟歐米馬在【彩繪迷宮】區跟大家打招呼，迷宮中每一個轉角都隱藏著不同的驚喜，很適合小朋友們來此探索迷宮~

繽紛的花卉花燈看似簡單卻藏著不易，彩繪迷宮是由瑪利亞天使們一筆一畫將畫作給繪畫出來，而繽紛的迷宮對於小朋友來說就是一場華麗的冒險，在迷宮中追逐就是最快樂的事~~

璀璨琉璃

充滿夢幻的海洋世界超美的，隨著水母的腳步以及腳下的魚群，乘著海浪找尋到了蛇王子與公主的幸福之物「琉璃石」，一開一合的貝殼寶盒也為花燈帶來了生動趣味感~

貝殼寶盒超美的，還有許多爸爸將小孩抱上頭頂看貝殼寶盒內的寶石呢~~大部分的人都在這裡佇立許久，女孩們來到這區肯定少女心立即爆發，怎麼拍都不過癮~

豐富的海底世界畫面拍起來超夢幻，不論是水母或是海豚，甚至投影的魚群們讓人感受到海底世界的熱鬧，唯美的畫面讓人有種身處童話世界之錯覺~

奇幻森林

隨著金蛇王子的冒險深入，來到了充滿神秘氣息的奇幻森林，迷幻的森林景象，讓人仿佛進入了另一個異次元，卡哇伊的精靈燈飾與地上的燈飾，光影交織帶領民眾體驗了奇妙的探索之旅~

充滿童趣的精靈們每一隻都有著圓滾滾的大眼睛，可愛的模樣萌化了大小朋友的心，超多小朋友在這裡拍照奔跑，玩到欲罷不能呢~~

追尋幸符

「追尋幸符」是教育局主燈區，將故事帶入了高潮，金蛇王子與公主協力找到琉璃石，並尋找到了幸福的樂章，藍鵲、黑熊、山羌、獼猴、貓頭鷹、山豬與石虎等森林動物演奏著悠揚的樂曲，隨著音符跳動，為這段奇幻旅程畫下完美的句點~

走過鋼琴會有不同的燈光效果，讓小朋友可以跟花燈做互動，與動物們一起加入歡樂的氛圍~

可愛的森林小動物彈奏樂章，許多音符都跳出在草坪上，讓整個森林好不熱鬧，隨著音樂節奏跳動，營造出一種動感與熱鬧的氛圍~怎麼拍都拍不膩~~

這次臺中市教育局的燈會相當精彩，「蛇畫故事」燈區將藝術、音樂、故事講述與現代燈光技術相結合，創造出一個獨具特色的視覺和聽覺盛宴，每一個細節都展示了臺中市教育局對藝術與文化的重視，不僅僅是一場視覺上的盛宴，更是一次心靈的旅行!!快來隨著金蛇王子和公主一起，踏上充滿光影、音樂與藝術的奇幻冒險之旅，紀錄美麗的花燈化作永恆的記憶~~

別忘了上教育局的Facebook粉絲專頁，可獲得最新燈會活動與抽獎好禮的資訊！燈會期間，只要在中央公園教育局燈區拍照並留言分享，還有機會抽中iPad！

更多燈會消息以及旅遊資訊，可上臺中觀光旅遊網查詢

2025台中燈會交通資訊

管制時間/周邊停車資訊

若自行開車須注意管制的區域及時間，善用周邊的停車場看燈會更輕鬆~

公車資訊/假日免費接駁路線

不想塞車就善用大眾交通工具吧~有公車及假日免費接駁公車可以到達，逛完燈會還有腳力也可以到逢甲夜市走走逛逛~~

~2025中臺灣元宵燈會~

活動日期：2024/2/8~23

活動時間：17:00-21:30（開幕日&假日延長至22:00）

活動地點：臺中市中央公園