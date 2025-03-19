為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > Google 評論4.8高分，頂級無菜單鐵板燒–【新竹｜明水然樂】，人氣套餐$1,600堅持開店以來不漲價，新鮮活龍蝦、日本A4或A5和牛、…

Google 評論4.8高分，頂級無菜單鐵板燒–【新竹｜明水然樂】，人氣套餐$1,600堅持開店以來不漲價，新鮮活龍蝦、日本A4或A5和牛、干貝通通吃得到。

明水然樂 日式無菜單鐵板燒 此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒 蟬連三年冠軍名店 more
2025-03-19 15:04:00 文字：黃嘉慧
share
黃嘉慧

黃嘉慧

/tmp/php1sXWDE

師傅俐落地舞動著手中的鏟子，將新鮮龍蝦輕輕放在炙熱的鐵板上，甲殼伴隨著高溫和滋滋作響的誘人聲音，逐漸轉為鮮豔的橘紅色，雪白龍蝦肉微微捲曲，散發出濃郁的海鮮鮮香。

除了這道令人垂涎的招牌活龍蝦四吃，還有嚴選自生食級鮮干貝頂級和牛時令鮮魚烏魚子南非活鮑魚等頂級板前料理！

/tmp/phpBfy22r

面對不斷高漲的食材成本， 明水然．樂  堅持維持1600+10%套餐價格，就可以享用到頂級精緻板前料理，是不是顛覆你我對高級無菜單鐵板燒的昂貴印象了啊！

難怪是可以連續20232024、2025三年蟬聯「網路溫度計 - 此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」的冠軍名店。

網路溫度計報導：https://dailyview.tw/daily/4452

 

明水然樂新竹林森店｜地址、營業資訊

而且，現在不必遠赴台北信義區，新竹也能吃得到囉！

新竹林森店  就位於新竹車站前的「補給站美食廣場4F」，附近有「城市車旅 - 新竹晶品城站」可停車，擁有Google評論4.8高分！

/tmp/phpPvbF0k

明水然樂    新竹林森店

用餐時間：11:15、13:40、17:15、19:40

電話：03 522 0822

地址：新竹市東區林森路2巷9號 (補給站美食廣場4樓)

粉專：www.facebook.com/minsuizenraku

線上訂位：https://booking.twledodo.com

/tmp/phpdqiuEi

走進餐廳，映入眼簾的是充滿日式典雅風格的空間，細膩的木質裝潢、柔和的燈光，處處營造出寧靜而優雅的氛圍。

懸掛在候位區的一盞明水然樂大燈籠，更是這裡最受歡迎的打卡熱點，許多顧客在集體開席之前，都會特地與大燈籠合影留念，我也忍不住跟風拍了幾張。

/tmp/php6pD9Qx

料理台上，各式頂級食材整齊排列地擺放著，其中最引人注目的，莫過於這一整塊日本A5和牛，肉質鮮紅、油花紋理清晰的切面，美到讓人迫不及待地想品嚐品嚐。

剛從活體龍蝦缸中撈出的龍蝦，觸鬚還在不停地擺動著，等待著師傅的巧手烹調。

/tmp/phpjlj3OG

/tmp/phpRkluJP

 

高檔日式無菜單鐵板燒｜套餐價位

『日本職人之匠心』源自1945日本的高規格鐵板燒技術，廚師們對料理全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節。

明水然樂以「日式無菜單鐵板燒」為品牌主軸，透過主廚精湛的鐵板手藝，將 Omakase 無菜單鐵板燒精髓完美演譯，以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材。

/tmp/phpG8Dx7X

用餐採預約制，除了開放式的鐵板料理區，餐廳內更設有獨立包廂，是商務宴請、慶生情侶約會、家聚的用餐首選。

到了假日一位難求，強烈建議務必要提早預訂，即使是平日中午來吃，我也只預約到13:40的離峰時段，就知道明水然樂有多難訂。

這裡的價位除了有「$1600+10%樂饗宴套餐」，還推出更豐盛的「$2400+10%樂盛宴套餐

/tmp/phpPNwrN9

日本酒 / 紅白酒 酒水單

升等後的「$2400樂盛宴」食材更加頂級奢華，套餐中除了原有的時令活龍蝦北海道生食級干貝外，還可品嘗到鹽蒸南非活鮑魚珍稀整尾現流魚日本赤海膽日本A5和牛菲力 or 西班牙伊比利豬，CP值超高！

這些升級的珍饈美食原來都是明水然樂的招牌加點單品，單獨加點要超過$1,500才能享受到，現在只要加價800就可以現場升級，那我當然是不能錯過啦！

/tmp/php3A0koh

和風甜蝦蕎麥麵

為這場盛宴揭開序幕的是一道清爽開胃的 和風甜蝦蕎麥麵，冰鎮的蕎麥麵條吃起來Q彈有勁，沾裹著底部的特製和風醬，口感非常清爽。

新鮮的甜蝦肉質飽滿、入口即化，鮮甜滋味在口中蔓延開來，增添了一分驚艷。

/tmp/php5c3qSB

/tmp/phpYG4r5h

緊接著上桌的 晶凍龍螯，是招牌活龍蝦四吃之一，這道料理選用龍蝦前螯部位，以蒸煮的料理方式完美保留了龍蝦肉質的鮮甜與彈性。

入口時，飽滿的龍蝦肉在舌尖綻放，鮮嫩多汁，每一口都充滿了大海的滋味。

/tmp/phpnCJEJb

晶凍龍螯

搭配以檸檬汁和柚子醬熬煮出的晶凍，清爽的酸甜滋味，以龍蝦的鮮美完美融合，美味更加倍！

「$1600樂饗宴」提供的是黃金蒜蜆湯，以大量的蒜頭和黃金蜆下鍋熬煮，金黃色的湯頭清澈見底。

/tmp/phpGunfno

黃金蒜蜆湯

入口溫潤順滑，沒有過於濃烈的蒜味搶走黃金蜆的鮮甜，暖心又暖胃～

取代黃金蒜蜆湯的升等料理為日本赤海膽，以濃郁滑順的口感聞名，一入口就能感受到醇厚甘香的鮮味，搭配魚卵和米餅更添風味！

/tmp/phpO7O1jd

2400升等套餐－日本赤海膽

胡麻豆腐 選用口感更為綿密的木棉豆腐，細緻的豆腐質地，與濃郁的胡麻醬汁完美結合，表面再撒上些許日本彩膳芝麻，增添其香氣與口感層次。

入口時，胡麻的香氣與豆腐的滑嫩在口中交織，味道恰到好處，不會過於濃厚。

/tmp/phprcQnRw

胡麻豆腐

  /tmp/php4TQDY8

明太子山藥

明太子山藥 選用自日本淮山山藥，表層淋上店家特調的明太子醬，並加入魚卵提升整體口感，鮮甜交織的滋味在口中蔓延，美味地讓人回味無窮～

隨著師傅熟練的鏟刀翻動，一個個飽滿圓潤的北海道生食級干貝隨著鐵板溫度的升高，表面微微轉為誘人的焦糖色。 

/tmp/phpIjpq9E

北海道生食級干貝

稍稍灑上紫蘇鹽提個鮮，就能夠將干貝的鮮美滋味昇華。

輕輕舀起一口，蒸蛋的滑嫩瞬間在舌尖上化開，溫暖高湯與蛋香和小卷的鮮甜交織，讓人好吃到完全停不下來。 

/tmp/phpCqjVSl

小卷蒸蛋

加入樂多多APP免費會員，即可獲得入會禮乙份，橘紅色澤的炙燒烏魚子切片一入口，就帶有綿密細緻的微微黏牙感。

醇厚甘香的油脂香氣在口中慢慢釋放，隨著咀嚼，愈吃愈能品嚐出多層次的鹹香風味。

/tmp/php7pTd1q

 /tmp/php2fDTwl

入會禮－炙燒烏魚子

搭配白蘿蔔和蘋果切片一起吃，清爽口感會中和烏魚子的濃郁，即使是第一次吃烏魚子的人也不會不習慣。

樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮，點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就可以再次展延60天效期囉！

/tmp/phpr2QgeG

時令鮮魚

師傅巧妙地將口感細緻的時令鮮魚，與鮮甜絲瓜結合，真的特別喜歡這種尾韻帶有一絲甘甜的驚艷感。 

取代時令鮮魚的升等套餐為一整尾的時令現流魚，這指的是當天捕撈、未經冷凍的漁獲，由於其新鮮度極高，且種類繁多，特別考驗師傅的烹飪技藝與經驗。

/tmp/phpnfaUui

2400升等套餐－時令現流魚

今日選用的現流魚種為石狗公，外型呈現褐色或褐紅色、並帶有斑紋，吃起來肉質鮮美細嫩，令人回味無窮。 

聽說團隊中有師傅熱愛海釣，經常出海垂釣，所以也很有機會品嚐到師傅親自釣獲的新鮮活魚喔！

/tmp/phpe8IVrK

龍蝦粉絲煲

下一道是招牌活龍蝦四吃中的龍蝦粉絲煲，師傅選用龍蝦頭部與粉絲一同煨煮，吃的時候建議將滑嫩蝦膏充分沾裹在粉絲上，風味更佳！ 

小小一個日式和牛照燒堡也太可愛了吧，特調的照燒醬汁鹹甜適中，巧妙地襯托出和牛漢堡肉的濃郁香氣。

/tmp/phpc5qR10

日式和牛照燒堡

升等套餐的再饗鹽蒸南非活鮑魚，口感彈牙鮮美，與松露醬的海陸搭配吃法也太新鮮了吧！ 

我特別喜歡明水然樂的原因，在於它不像許多高級鐵板燒只著重於食材的奢華，對料理的美味也很注重。

/tmp/phpdmC2ET

 2400升等套餐－再饗鹽蒸南非活鮑魚

像是味道濃郁的明太子醬與松露醬，並非人人都能輕易接受，我其實就不太習慣。 

但是，經過主廚的巧妙調和之後，不僅保留了食材原有的風味，味道更貼近大眾口味，這就是明水然樂和其他高級鐵板燒的不同之處。

 /tmp/phpxY1F0z

 芒果冰沙

▲▼重口味的料理過後，來上一杯芒果冰沙清新味蕾，接著享受活招牌龍蝦四吃的重頭戲－清蒸龍蝦身。 

明水然樂的每份套餐可吃到1/2尾活龍蝦，雪白龍蝦肉非常輕易地就能脫殼，厚實飽滿的肉質一入口，口感彈牙鮮美。

 /tmp/phptJwxkJ

清蒸龍蝦身

沾裹上一旁的蕃茄龍蝦醬，滿溢著幸福的好滋味，也太好吃了吧！

選用星級餐廳指定的國產桂丁雞，飼養過程不施打抗生素、不使用生長激素飼養，外皮煎得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁不乾柴，每一口都香到讓人好滿足，是完全不輸和牛的頂級美味。

/tmp/phpnOxp8q

/tmp/phpho4RHl

國產桂丁雞

日本是和牛最早的發源地，其英文「Wagyu」的「Wa」是指日本、和；而「gyu」則是牛的意思，所以即稱為和牛。

和牛的特色就在於肌肉纖維之間含有豐富的脂肪細胞「油花Marbling」的分佈越均勻越細緻，等級就越高，越能感受和牛一入口，豐富油脂融在口中的香氣與幸福感。

/tmp/phptsUvfi

2400升等套餐－日本A5和牛菲力

師傅在料理A5和牛菲力時，還會貼心詢問每個顧客要的熟度，五分熟口感鮮嫩，七分熟口感焦香、外酥內嫩。

選擇「$1600樂饗宴」的姊妹，本來只是想小嚐一口，結果一吃就愛上這焦香的好滋味，一塊接一塊停不下來，誰說牛排吃五分熟才不算對頂級食材的褻瀆？

 /tmp/phpHpODeG

烏魚子炒飯

粒粒分明的烏魚子炒飯，鹹香烏魚子與翠綠蔥花交織，不用加入主廚附的干貝辣椒醬，就已經很香很好吃。 

搭配一碗以龍蝦腳熬煮的龍蝦味噌湯，是龍蝦三吃升級為四吃的全新料理，湯頭鮮美濃郁，喝起來整個人都暖洋洋的。

/tmp/php5xLnKM

龍蝦味噌湯

真沒想到，鐵板燒也能變出如此精緻的甜點。 

吐司在炙熱的鐵板上反覆翻面，表層輕灑的糖粉隨著高溫，幻化成誘人的金黃色澤，空氣中瀰漫著濃郁的焦糖香氣，入口酥脆香甜。

/tmp/phpe885bn

焦糖吐司冰淇淋

冰淇淋夾心點綴著堅果巧克力脆片，冰涼滑順的口感與熱騰騰的焦糖吐司交織，冰火交融所帶來的豐富層次，每一口都讓人幸福不已。 

當月壽星還會招待生日蛋糕或主廚私房甜點耶！

/tmp/phpsN4vqp

 

推不推薦明水然樂無菜單鐵板燒？

明水然樂推出的每一道餐點，都是歷經日本主廚與台灣主廚3個月以上的研發與創新，約莫兩個月菜色就會新增或微調內容，頂級卻符合大眾的高CP值美味，很值得再三回訪，每次來都很有新鮮感。 

現場不僅有專屬的職人師傅親自料理，更有貼心的服務人員在旁，隨時為您斟茶、清理桌面，並細膩地觀察每位顧客的用餐節奏，精準地掌握上菜時機。

/tmp/phpBIWsPQ

物價已經回不去的現在，明水然樂以大量採購的議價優勢，取得低於市場價的成本，才能夠將高端食材的價差回饋，堅持開店以來不漲價。 

目前在台灣、日本已有10餘家門店，由於人氣爆漲，所以展店動作不斷。 

頂級的食材、尊榮的服務、舒適的裝潢、美味的料理，更是港澳口耳相傳、來台必探的高CP值無菜單鐵板燒。

/tmp/phpkPOELL

聽主廚說，2025已陸續開到台南、西門町、台中七期。 

不僅如此，明水然樂還紅到國外日本、香港、新加坡，馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光。

 
文章標籤
合作邀約 新竹無菜單鐵板燒 日式無菜單鐵板燒 明水然．樂 明水然．樂 仍堅持維持1600套餐價格，更是將14品料理數
創作者介紹
創作者 耶加 的頭像
耶加

耶加の生活空間

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

明水然·樂-無菜單鐵板燒 新竹林森店

phone03-5220822
place新竹市東區林森路(補給站美食廣場4樓)2弄9號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.33
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up