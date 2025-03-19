師傅俐落地舞動著手中的鏟子，將新鮮龍蝦輕輕放在炙熱的鐵板上，甲殼伴隨著高溫和滋滋作響的誘人聲音，逐漸轉為鮮豔的橘紅色，雪白龍蝦肉微微捲曲，散發出濃郁的海鮮鮮香。

除了這道令人垂涎的招牌活龍蝦四吃，還有嚴選自生食級鮮干貝、頂級和牛、時令鮮魚、烏魚子、南非活鮑魚等頂級板前料理！





面對不斷高漲的食材成本， 明水然．樂 仍堅持維持1600+10%套餐價格，就可以享用到頂級精緻板前料理，是不是顛覆你我對高級無菜單鐵板燒的昂貴印象了啊！

難怪是可以連續2023、2024、2025三年蟬聯「網路溫度計 - 此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」的冠軍名店。

網路溫度計報導：https://dailyview.tw/daily/4452

▼而且，現在不必遠赴台北信義區，新竹也能吃得到囉！

新竹林森店 就位於新竹車站前的「補給站美食廣場4F」，附近有「城市車旅 - 新竹晶品城站」可停車，擁有Google評論4.8高分！

明水然樂 新竹林森店

用餐時間：11:15、13:40、17:15、19:40

電話：03 522 0822

地址：新竹市東區林森路2巷9號 (補給站美食廣場4樓)

粉專：www.facebook.com/minsuizenraku

線上訂位：https://booking.twledodo.com



走進餐廳，映入眼簾的是充滿日式典雅風格的空間，細膩的木質裝潢、柔和的燈光，處處營造出寧靜而優雅的氛圍。

▼懸掛在候位區的一盞明水然樂大燈籠，更是這裡最受歡迎的打卡熱點，許多顧客在集體開席之前，都會特地與大燈籠合影留念，我也忍不住跟風拍了幾張。

▼料理台上，各式頂級食材整齊排列地擺放著，其中最引人注目的，莫過於這一整塊日本A5和牛，肉質鮮紅、油花紋理清晰的切面，美到讓人迫不及待地想品嚐品嚐。

剛從活體龍蝦缸中撈出的龍蝦，觸鬚還在不停地擺動著，等待著師傅的巧手烹調。

『日本職人之匠心』源自1945日本的高規格鐵板燒技術，廚師們對料理全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節。

明水然樂以「日式無菜單鐵板燒」為品牌主軸，透過主廚精湛的鐵板手藝，將 Omakase 無菜單鐵板燒精髓完美演譯，以最簡單的調味彰顯食材本味，讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材。

用餐採預約制，除了開放式的鐵板料理區，餐廳內更設有獨立包廂，是商務宴請、慶生、情侶約會、家聚的用餐首選。

到了假日一位難求，強烈建議務必要提早預訂，即使是平日中午來吃，我也只預約到13:40的離峰時段，就知道明水然樂有多難訂。

▼這裡的價位除了有「$1600+10%樂饗宴套餐」，還推出更豐盛的「$2400+10%樂盛宴套餐」。





日本酒 / 紅白酒 酒水單

升等後的「$2400樂盛宴」食材更加頂級奢華，套餐中除了原有的時令活龍蝦、北海道生食級干貝外，還可品嘗到鹽蒸南非活鮑魚、珍稀整尾現流魚、日本赤海膽、日本A5和牛菲力 or 西班牙伊比利豬，CP值超高！

這些升級的珍饈美食原來都是明水然樂的招牌加點單品，單獨加點要超過$1,500才能享受到，現在只要加價800就可以現場升級，那我當然是不能錯過啦！

和風甜蝦蕎麥麵

▲為這場盛宴揭開序幕的是一道清爽開胃的 和風甜蝦蕎麥麵，冰鎮的蕎麥麵條吃起來Q彈有勁，沾裹著底部的特製和風醬，口感非常清爽。

新鮮的甜蝦肉質飽滿、入口即化，鮮甜滋味在口中蔓延開來，增添了一分驚艷。

▼緊接著上桌的 晶凍龍螯，是招牌活龍蝦四吃之一，這道料理選用龍蝦前螯部位，以蒸煮的料理方式完美保留了龍蝦肉質的鮮甜與彈性。

入口時，飽滿的龍蝦肉在舌尖綻放，鮮嫩多汁，每一口都充滿了大海的滋味。

晶凍龍螯

搭配以檸檬汁和柚子醬熬煮出的晶凍，清爽的酸甜滋味，以龍蝦的鮮美完美融合，美味更加倍！

▼「$1600樂饗宴」提供的是黃金蒜蜆湯，以大量的蒜頭和黃金蜆下鍋熬煮，金黃色的湯頭清澈見底。

黃金蒜蜆湯

入口溫潤順滑，沒有過於濃烈的蒜味搶走黃金蜆的鮮甜，暖心又暖胃～

▼取代黃金蒜蜆湯的升等料理為日本赤海膽，以濃郁滑順的口感聞名，一入口就能感受到醇厚甘香的鮮味，搭配魚卵和米餅更添風味！

2400升等套餐－日本赤海膽

▲胡麻豆腐 選用口感更為綿密的木棉豆腐，細緻的豆腐質地，與濃郁的胡麻醬汁完美結合，表面再撒上些許日本彩膳芝麻，增添其香氣與口感層次。

入口時，胡麻的香氣與豆腐的滑嫩在口中交織，味道恰到好處，不會過於濃厚。

胡麻豆腐

明太子山藥

▲明太子山藥 選用自日本淮山山藥，表層淋上店家特調的明太子醬，並加入魚卵提升整體口感，鮮甜交織的滋味在口中蔓延，美味地讓人回味無窮～

▼隨著師傅熟練的鏟刀翻動，一個個飽滿圓潤的北海道生食級干貝隨著鐵板溫度的升高，表面微微轉為誘人的焦糖色。

北海道生食級干貝

稍稍灑上紫蘇鹽提個鮮，就能夠將干貝的鮮美滋味昇華。

▼輕輕舀起一口，蒸蛋的滑嫩瞬間在舌尖上化開，溫暖高湯與蛋香和小卷的鮮甜交織，讓人好吃到完全停不下來。

小卷蒸蛋

加入樂多多APP免費會員，即可獲得入會禮乙份，橘紅色澤的炙燒烏魚子切片一入口，就帶有綿密細緻的微微黏牙感。

▲醇厚甘香的油脂香氣在口中慢慢釋放，隨著咀嚼，愈吃愈能品嚐出多層次的鹹香風味。

入會禮－炙燒烏魚子

搭配白蘿蔔和蘋果切片一起吃，清爽口感會中和烏魚子的濃郁，即使是第一次吃烏魚子的人也不會不習慣。

樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮，點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就可以再次展延60天效期囉！

時令鮮魚

▲師傅巧妙地將口感細緻的時令鮮魚，與鮮甜絲瓜結合，真的特別喜歡這種尾韻帶有一絲甘甜的驚艷感。

▼取代時令鮮魚的升等套餐為一整尾的時令現流魚，這指的是當天捕撈、未經冷凍的漁獲，由於其新鮮度極高，且種類繁多，特別考驗師傅的烹飪技藝與經驗。

2400升等套餐－時令現流魚

▲今日選用的現流魚種為石狗公，外型呈現褐色或褐紅色、並帶有斑紋，吃起來肉質鮮美細嫩，令人回味無窮。

聽說團隊中有師傅熱愛海釣，經常出海垂釣，所以也很有機會品嚐到師傅親自釣獲的新鮮活魚喔！

龍蝦粉絲煲

▲下一道是招牌活龍蝦四吃中的龍蝦粉絲煲，師傅選用龍蝦頭部與粉絲一同煨煮，吃的時候建議將滑嫩蝦膏充分沾裹在粉絲上，風味更佳！

▼小小一個日式和牛照燒堡也太可愛了吧，特調的照燒醬汁鹹甜適中，巧妙地襯托出和牛漢堡肉的濃郁香氣。

日式和牛照燒堡

▼升等套餐的再饗鹽蒸南非活鮑魚，口感彈牙鮮美，與松露醬的海陸搭配吃法也太新鮮了吧！

我特別喜歡明水然樂的原因，在於它不像許多高級鐵板燒只著重於食材的奢華，對料理的美味也很注重。

2400升等套餐－再饗鹽蒸南非活鮑魚

像是味道濃郁的明太子醬與松露醬，並非人人都能輕易接受，我其實就不太習慣。

但是，經過主廚的巧妙調和之後，不僅保留了食材原有的風味，味道更貼近大眾口味，這就是明水然樂和其他高級鐵板燒的不同之處。

芒果冰沙

▲▼重口味的料理過後，來上一杯芒果冰沙清新味蕾，接著享受活招牌龍蝦四吃的重頭戲－清蒸龍蝦身。

明水然樂的每份套餐可吃到1/2尾活龍蝦，雪白龍蝦肉非常輕易地就能脫殼，厚實飽滿的肉質一入口，口感彈牙鮮美。

清蒸龍蝦身

沾裹上一旁的蕃茄龍蝦醬，滿溢著幸福的好滋味，也太好吃了吧！

▼選用星級餐廳指定的國產桂丁雞，飼養過程不施打抗生素、不使用生長激素飼養，外皮煎得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁不乾柴，每一口都香到讓人好滿足，是完全不輸和牛的頂級美味。

國產桂丁雞

日本是和牛最早的發源地，其英文「Wagyu」的「Wa」是指日本、和；而「gyu」則是牛的意思，所以即稱為和牛。

和牛的特色就在於肌肉纖維之間含有豐富的脂肪細胞，「油花Marbling」的分佈越均勻越細緻，等級就越高，越能感受和牛一入口，豐富油脂融在口中的香氣與幸福感。

2400升等套餐－日本A5和牛菲力

▲師傅在料理A5和牛菲力時，還會貼心詢問每個顧客要的熟度，五分熟口感鮮嫩，七分熟口感焦香、外酥內嫩。

選擇「$1600樂饗宴」的姊妹，本來只是想小嚐一口，結果一吃就愛上這焦香的好滋味，一塊接一塊停不下來，誰說牛排吃五分熟才不算對頂級食材的褻瀆？

烏魚子炒飯

▲粒粒分明的烏魚子炒飯，鹹香烏魚子與翠綠蔥花交織，不用加入主廚附的干貝辣椒醬，就已經很香很好吃。

搭配一碗以龍蝦腳熬煮的龍蝦味噌湯，是龍蝦三吃升級為四吃的全新料理，湯頭鮮美濃郁，喝起來整個人都暖洋洋的。

龍蝦味噌湯

真沒想到，鐵板燒也能變出如此精緻的甜點。

▼吐司在炙熱的鐵板上反覆翻面，表層輕灑的糖粉隨著高溫，幻化成誘人的金黃色澤，空氣中瀰漫著濃郁的焦糖香氣，入口酥脆香甜。

焦糖吐司冰淇淋

冰淇淋夾心點綴著堅果巧克力脆片，冰涼滑順的口感與熱騰騰的焦糖吐司交織，冰火交融所帶來的豐富層次，每一口都讓人幸福不已。

▼當月壽星還會招待生日蛋糕或主廚私房甜點耶！

明水然樂推出的每一道餐點，都是歷經日本主廚與台灣主廚3個月以上的研發與創新，約莫兩個月菜色就會新增或微調內容，頂級卻符合大眾的高CP值美味，很值得再三回訪，每次來都很有新鮮感。

現場不僅有專屬的職人師傅親自料理，更有貼心的服務人員在旁，隨時為您斟茶、清理桌面，並細膩地觀察每位顧客的用餐節奏，精準地掌握上菜時機。

物價已經回不去的現在，明水然樂以大量採購的議價優勢，取得低於市場價的成本，才能夠將高端食材的價差回饋，堅持開店以來不漲價。

目前在台灣、日本已有10餘家門店，由於人氣爆漲，所以展店動作不斷。

頂級的食材、尊榮的服務、舒適的裝潢、美味的料理，更是港澳口耳相傳、來台必探的高CP值無菜單鐵板燒。

聽主廚說，2025已陸續開到台南、西門町、台中七期。

不僅如此，明水然樂還紅到國外日本、香港、新加坡，馬來西亞、澳門、美國海外直營店正緊鑼密鼓積極展店，可以說是美食另類的台灣之光。

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