2025台灣燈會在桃園 ​

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2025台灣燈會在桃園 已經於2/7起搶先登場適合親子同樂光的遊戲場，接著在2/12主副燈正式開始，桃園燈會活動期間展出到2/23。打造適合親子與結合文化的光影燈藝活動，期間限定展出的元宵節花燈活動，週邊景點還有兒童美術館、華泰名品城，很推薦親子安排的桃園一日遊來這走走逛逛吧!

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2025台灣燈會在桃園-展區地圖和交通資訊(圖表摘錄官網資訊)

​ 這次台灣燈會在桃園主要展區都在桃園高鐵站的A18高鐵桃園站前廣場和A19桃園體育園區站周邊展出 ​ 交通管制可以參考這張圖，A18和A19展區全時段管制，其餘週邊管制時間在週一到週四13-23時，以及週五到週日9時到23時 ​ 公共運輸的交通指南可以參考這張圖，包括高鐵、捷運、台鐵和接駁車都可以抵達桃園燈會的展場 ​ YouBike自行車的服務資訊 ​ A18展區的交通前往資訊 ​ A19展區的交通前往資訊 ​ 停車場資訊開車前來的停車場資訊看這張圖表 ​ 接駁車的停靠站點和時間表提供4條路線接駁車，每一條線的接駁時間都不太一樣，可以參考此圖 2025台灣燈會在桃園-寶可夢小提燈、寶可夢特典卡和生肖蛇提燈領取方式

來到桃園燈會現場，可以領取蛇年提燈、寶可夢提燈還有寶可夢特典卡，分享領取方式如下

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寶可夢小提燈領取地點在兒童美術館旁的「光臨千塘國」燈區，在2/23前下載「遊桃園APP」並加入會員取得兌換券，每日下午2時至8時限量排隊兌換～家人假日前往大概排了45分鐘就拿到

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寶可夢特典卡領取地點在兒童美術館旁的「光臨千塘國」燈區，每日下午2時開始排隊領取，限量發放

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台灣燈會的蛇年提燈，以靈活多變的玩具蛇為設計概念，領取地點在「A18主燈展演場」，2/12-2/23每日15:00開始每人限領1盞每日限量發放

2025台灣燈會在桃園-展區介紹 (主燈展演場)

主燈展演場有六大燈區規劃了一座主燈和兩座副燈，以棒球場出發結合工藝、互動科技還有傳統技藝來展現桃園的在地特色

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每日18:00-22:00主燈副燈每半小時都有3分鐘燈光秀

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燈區展演活動時間表(官方資訊)

2025台灣燈會在桃園-展區介紹 (光的遊戲場)

光的遊戲場規劃五大燈區主打親子和遊戲的燈光互動，讓燈會變得更有創意也更加好玩，非常推薦親子一定要來這一區遊玩

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光臨千塘國展區 這次最大亮點就是有寶可夢的大型人物展出(部分圖片為官方摘錄)

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青春光劇場 有許多可以上去互動的遊戲場(圖片為官方摘錄)

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活力發光站 在棒球場內展示以海洋和棒球運動為核心的燈區(圖片為官方摘錄)

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福光滿意讚展區 以宗教信仰為主的燈飾展區(圖片為官方摘錄)

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城市聚光燈 以多元文化族群為主的展區，這區白天來拍意境也很美(部分圖片為官方摘錄)

2025台灣燈會在桃園-展區介紹 (響應燈會-復興展區)

桃園13行政區響應燈會從楊梅、龜山、觀音、大園到復興等行程區都有展出，我們有去逛了復興區的花燈都是以原住民為主題，非常有特色分享如下

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復興燈區非常有特色都是以原住民為主題，還可以看到石門水庫上游景色，在2/23前都有展出喔!

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我們身邊有超多寶可夢迷，都為了可愛的皮卡丘和卡比獸前往，超有年節味道的燈會活動～可以趁著好天氣全家一起去走走逛逛

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