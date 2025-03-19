太美了！牧羊人教堂Church of the Good Shepherd太美了！環境氛圍真的棒呆了😍波牧羊人教堂絕對是阿偉這次跟團紐西蘭旅遊，最想住的區域，優美環境讓人心曠神怡，《波牧羊人教堂》也真的非常獨特，特卡波不僅牧羊人教堂很有特色，同時還是紐西蘭觀星勝地，因此特卡波住宿熱度也非常高～

牧羊人教堂Church of the Good Shepherd

波牧羊人教堂是著名建築師傑明·伍爾 菲爾德在1935年建造，使用哥德式木構與在地石材搭建，小小一間目測不到20坪的大小，是全紐西蘭最小的教堂，獨特優美的地理環境，吸引全球無數新人特來此共結連理，每年都有近萬對新人結婚，是紐西蘭最多人打卡的地標教堂！

另外《波牧羊人教堂》也是最佳的紐西蘭觀星地點，景好地點棒又是免費的！喜歡星空、喜歡拍攝怎能錯過～沒有設備怕看不過癮？不用擔心！可以提前預約，16吋專業望遠鏡觀星搭配專業導覽解說，讓你好好享受星空的浪漫～

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牧羊人教堂Church of the Good Shepherd

開放時間：09:00–17:00

地址：Pioneer Drive, Lake Tekapo 7999紐西蘭 / 地圖

特卡波牧羊人教堂在哪

《波牧羊人教堂》就位在特卡波湖旁，開車旁邊有停車場，露營車要停到另一邊。

這趟來紐西蘭旅遊的時間，是11月中~12月初，所見就如照片，隨便一個角度、隨便一個畫面都是絕佳景色。

另一方向的小半島上，就是波牧羊人教堂所在，《波牧羊人教堂》是紐西蘭最小的教堂，獨特的風格與景色，讓人特一眼就WOW出聲來。

隨著距離拉近，越能感覺到《波牧羊人教堂》的魅力所在，那是一種脫離都市，只存於畫中的夢幻場景。

而緊鄰波牧羊人教堂的特卡波湖，那夢幻Tiffany色澤，就是絕美！

話說鐵橋上超好拍，光是在橋上面我就磨蹭了好久！

特卡波湖岸邊，有顏色非常繽紛看起來超浪漫的花多，這就是不少人來紐西蘭旅遊，最想要看到的魯冰花，魯冰花沿著河岸生長非常漂亮。

前往《波牧羊人教堂》有岔路，兩條路線最後會合在一起，右邊很明顯是直通教堂，左邊則是湖岸小徑。

湖邊有插一個告示牌，應該是說這方向對著冥王星，不過沒有工具的加持下，大概只會看到星芒吧？沒記錯冥王星距離我們非常遠。

《波牧羊人教堂》是著名建築師傑明·伍爾 菲爾德於1935年建造，哥德式木構基礎加上石頭堆砌，在整個紐西蘭中是獨一無二的地標等級教堂，每年有近萬對新人來此。

波牧羊人教堂開放時間是9點後，如果前一天有入住特卡波住宿，特二天不用太早過來。

《波牧羊人教堂》沒有對外開放，能進內的都是在地人，也請大家不要試圖打開門進去。

《波牧羊人教堂》整體都是石磚交疊堆砌，牢固性看起來就沒話說。

其實我非常想貼到玻璃往內拍，但牆角處有人在拍照，重點拍超久…久到我懷疑是不是在拍電影😂不然怎麼一值重複走位🤣

看來看去，還是這角度好拍，因為其他位置人好多😂

走到波牧羊人教堂後面，可以從較高角度看特卡波湖的風景。

特卡波湖湖邊步道非常漂亮，不少附近民眾或入住的遊客會來這裡散步。

《波牧羊人教堂》還有另一亮點，就是牧羊犬石雕，是專為紀念牧羊犬的辛勞而立的，雕像不在教堂內，而是在教堂一側。

這座牧羊犬石雕，就是為了感謝牧羊犬位特卡波地區的付出，刻下紀念他們的豐功偉業。

看來花的魅力，不管在國內還是國外，都讓人無法抵擋。

離開前在好看看《波牧羊人教堂》，努力用相機記錄下所有美好，回頭分享給你們。

牧羊人教堂評價

牧羊人教堂Church of the Good Shepherd真的要去走走！當然是有去紐西蘭旅遊的話～😂因為波牧羊人教堂太美了🤩，絕對值得來一趟兩趟三趟，不管是白天來看《波牧羊人教堂》與周圍風景，還是入住特卡波住宿一晚，晚上鑽出被窩來欣賞星空，一切都非常棒～

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