2025燈會在桃園，主要展區在桃園機場捷運A18與A19站，最吸睛的當然就是寶可夢囉！除了有皮卡丘、卡比獸，還有進擊的巨人！這篇跟大家詳細分享交通資訊、免費停車場，拍照打卡遊玩攻略！一起來桃園旅遊吧！

桃園燈會A19交通資訊

最近熱搜關鍵字就是皮卡丘、卡比獸了，想要跟寶可夢拍照打卡的朋友們，不要跑錯場囉！寶可夢在桃園捷運A19桃園體育園區站，搭乘捷運的朋友們一下車就可以看到桃園燈會的造景！

桃園今年的燈會主題有許多棒球元素，而位於A19桃園體育園區站的樂天桃園棒球場，也是主要展場之一喔！

交通方式：

桃園2025燈會主場就在A18高鐵桃園站，對外縣市朋友們來說，高鐵應該是最方便的選項，A18逛完也可以再搭接駁車或捷運到A19桃園體育園區站去拍寶可夢！推薦開車的朋友們一個免費停車的好消息，我們這次是停在捷運A20附近的興南停車場，周末停整天竟然完全免費！(2月7日~23日停車場營運時間：星期一至四為下午1點至晚上11點，2月12日開燈日及星期五至星期日為上午9點至凌晨12點。桃園機捷A16橫山站也有開放免費停車喔)雖然停車場蠻大的，但人潮很多，建議下午3點前會比較有位子。還有周末捷運真的塞爆了很可怕！我們是平日去燈會的，人潮相較之下少很多，如果可以盡量還是平日去觀賞體驗較好，另外跟大家分享，如果你不幸遇到捷運爆滿的狀況，建議走到周邊桃園IKEA附近會比較好叫車(Uber比較快)

其他更詳細的官方交通資訊會放在文末喔！

全台唯一結合水域與特殊地貌燈區-光臨千塘國

2025桃園燈會規畫雙展區，除了在高鐵桃園站附近的主場外，更吸引我的是有寶可夢的A19桃園體育園區站-光的遊戲場，因為這邊沿著洽溪路、兒童美術館，進入青塘橋、環湖步道，不僅有燈光展演還結合了水域生態，特別浪漫迷人！

大家從捷運A19出站後，就會看到官方指標與詢問處，現場也有很多工作人員，完全不用擔心找不到，一路會經過樂天桃園棒球場、環球購物中心，接著來到兒童美術館，進入寶可夢所在的光臨千塘國。接下來就跟大家分享必打卡的拍照點還有所在位置喔！

桃園燈會 | 必打卡6大重點

1. 皮卡丘-光臨千塘國

位置：A19桃園體育園區站，沿著洽溪路到兒童美術館進入「光臨千塘國」。

拍照攻略：這區有排隊限制，盡早來卡位喔，但是太早拍不出光，所以天色一暗就速速直奔皮卡丘吧！越晚人潮越多！

2. 卡比獸-光臨千塘國

位置：A19桃園體育園區站，沿著洽溪路到兒童美術館進入「光臨千塘國」。

拍照攻略：走道規定是不能停下拍照的，要到草坪區取景，稍微遠一些也才能拍到懶洋洋躺著的卡比獸全貌喔！

3. 青塘橋-光臨千塘國

位置：A19桃園體育園區站，沿著洽溪路到兒童美術館進入「光臨千塘國」。

拍照攻略：這區越晚越迷人！建議大家先在橋邊的步道取景，可拍到美麗的青塘橋與對岸的高樓夜景，再上橋拍攝有不同的風格喔！小提醒：千塘橋有單向管制，上橋後不能往回走，不然就要繞外圍步道一大圈…我們東西掉在步道，結果只好過橋後再繞一大圈去找回來，傻眼，大家要看好自己的物品喔！

4. 進擊的巨人！一起怒吃吧！進擊美食市集！

進擊的巨人也是這次桃園燈會的一大亮點，環球購物中心旁，非常醒目的巨人，遠遠就能看到，還會隨風搖擺，看起來特別逼真！

這裡也是美食聚集地，多元市集！來到這我真的後悔不該先吃東西，超多美食，也有許多燈可賞，有座位可休憩飲食，建議來賞燈的朋友們可以來這區暴吃一番！

5. 棒球迷不可錯過！樂天桃園棒球場

位置：A19桃園體育園區站，活力發光站

巨大棒球在樂天桃園棒球場，「光耀之球」展演秀的時間是每日18:00~22:00，每整點、半點一次，「星辰樂章」舞動光影是17:00~22:00，每15分鐘演出一次，我們太早來了棒球燈還沒開始表演，有點可惜。

巨型棒球與水母燈共舞？很特別的組合，此區以棒球、海洋為主題，整排的水母燈好像看棒球的觀眾們在熱情舞動加油的樣子。

6. 千塘湖環湖步道

位置：A19桃園體育園區站，沿著洽溪路到兒童美術館進入「光臨千塘國」。

環湖步道上也有不少美麗的燈光展演，像是下圖的「千塘．光池」就像縮小版的千塘湖，以彩色光影重現生態之美。

「活力台電站」站立的彩色光柱閃耀七彩光芒，十分夢幻！

桃園市立兒童美術館建築本身就很有特色，腳力夠的朋友們可以走上階梯，俯瞰千塘湖，我們走完一大圈已經累了，哈哈。

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