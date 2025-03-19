嘉義螢火蟲季來臨，來嘉義賞螢卻不知道要住哪?看這篇讓你秒下決定!一趟從外縣市或嘉義市區來到阿里山，螢火蟲出沒時間又大概在晚間七點至八點左右，千里迢迢上來又要舟車勞頓下山，也太辛苦了吧!本篇就介紹五間阿里山優質民宿，重點是有提供免費賞螢導覽體驗，讓你除了看到螢光閃閃外，還能了解螢火蟲的生態環境哦。

螢火蟲季推薦

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嘉義螢火蟲季住宿｜鷺露茶居

鷺露茶居位在阿里山的太興社區，最有名的就是九月份的黃頭鷺季，成群上萬隻的黃頭鷺一齊飛過，那景色何其壯觀，但你一定沒有想到，四月份的螢火蟲季，在太興也造成了轟動，而且就在鷺露茶居旁的飛瀑步道，只是晚上步道沒有任何光源，就算有結伴一起走也怕怕的，所以民宿非常貼心的提供免費賞螢導覽，以最安全而且不會傷害螢火蟲的方式，帶領大家走入飛瀑步道，感受被眾多螢火蟲圍繞的感覺，真的好浪漫。

嘉義螢火蟲季住宿｜阿漢的家

阿漢的家位在瑞里社區，只要想到瑞里的住宿，許多人腦中第一個浮現的就是阿漢的家，只要開車到民宿外面，就會有種來到世外桃源的感覺，而小木屋室的民宿讓人感到格外的溫馨感，來到阿漢的家，一定要來到他們的茶桌喝上一杯阿里山茶，偷偷說老闆娘可是專業司茶人，來到這喝上一口茶真是賺到了～重點是！阿漢的家有一個賞螢秘境，是只有老闆才能帶著遊客秘密賞螢的好地方，只要螢火蟲季一到，螢光閃閃的畫面不輸其他熱門賞螢景點哦，而阿漢的家也提供住宿的旅客免費賞螢導覽，一起來一趟秘境，感受不一樣的賞螢空間吧～

嘉義螢火蟲季住宿｜瑞里印象咖啡木屋民宿

圖片來源：瑞里印象區民宿

瑞里印象咖啡木屋民宿也位在瑞里社區，這間民宿最大的特點就是他們的阿里山咖啡，從走進民宿的那一刻，就能聞到滿屋四溢的咖啡香氣，就連晚上喝咖啡會睡不著的人，也會忍不住想跟老闆來一杯民宿特調😂，除了能品嚐民宿的高山咖啡外，還可以體驗咖啡DIY，從無到有自己調配出一杯香醇咖啡，喝的時候一定特別有感，畢竟是自己手沖的咖啡呀!當然，在阿里山賞螢的季節時，瑞里印象咖啡木屋民宿也提供住宿的遊客免費賞螢導覽唷，跟著民宿老闆一起走進螢火蟲的世界吧！

嘉義螢火蟲季推薦｜瑞里茗園茶葉民宿

再來要推薦的瑞里茗園茶葉民宿也位在瑞里社區，除了提供免費的賞螢導覽體驗之外，一定要大推他們的餐點，來到這沒嚐過老闆娘的精湛廚藝，別說你有住過茗園茶葉民宿!光用想的都要流口水了，而且民宿還有提供採茶、製茶體驗，讓大家在賞螢之前能規劃一系列豐富行程，為這趟賞螢的旅程劃下完美的句點。

嘉義螢火蟲季住宿｜阿里山觀星園生態民宿

圖片來源：觀星園休閒民宿

阿里山觀星園生態民宿位於光華社區，來到這能夠一次滿足五星體驗，第一顆星是天上的滿天星斗，第二顆星是樹上的白面鼯鼠，第三顆星是草上飛舞的螢火蟲、第四顆星是地上發出幽幽光芒的螢光蕈，第五顆星則是在溪裡的鯝魚，具有豐富生態的光華社區，每到賞螢季節總是一房難求，而觀星園生態民宿依舊於賞螢期間提供住宿遊客免費賞螢導覽，帶著大家走一趟賞螢步道，跟螢火蟲一起浪漫一下。

圖片來源：觀星園休閒民宿

嘉義螢火蟲季住宿｜嘉娜民宿

嘉娜民宿位於里佳部落，是抬頭就能看到明亮月光跟星星的藍色部落，嘉娜民宿的老闆娘非常熱情，喜歡聽鄒族故事的人可以跟老闆娘聊天，而且她就是個經歷很多故事的闆娘呀!親切的笑容讓大家入住就像回到家一樣，是溫馨而不是陌生的不熟悉感，在這邊鄒族人的熱情會讓你感覺賓至如歸，而部落裡大自然的力量非常奇妙，如果你是長期住在都市裡的人，就該來里佳部落一趟，夜晚的寧靜讓你忘卻煩惱，滿山遍野的螢火蟲，是別處看不到的景象，讓里佳鄒族朋友帶你走進深山裡，探尋平常看不到的景色吧！