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嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界

2025-03-19 15:15:28 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

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嘉義螢火蟲季來臨，來嘉義賞螢卻不知道要住哪?看這篇讓你秒下決定!一趟從外縣市或嘉義市區來到阿里山，螢火蟲出沒時間又大概在晚間七點至八點左右，千里迢迢上來又要舟車勞頓下山，也太辛苦了吧!本篇就介紹五間阿里山優質民宿，重點是有提供免費賞螢導覽體驗，讓你除了看到螢光閃閃外，還能了解螢火蟲的生態環境哦。

重點整理：

嘉義螢火蟲季住宿｜鷺露茶居 

👉Google評價：4.5顆星。
👉民宿地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭28之1號 (Google map)
👉訂房優惠：｜
嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源： 鷺露茶居

鷺露茶居位在阿里山的太興社區，最有名的就是九月份的黃頭鷺季，成群上萬隻的黃頭鷺一齊飛過，那景色何其壯觀，但你一定沒有想到，四月份的螢火蟲季，在太興也造成了轟動，而且就在鷺露茶居旁的飛瀑步道，只是晚上步道沒有任何光源，就算有結伴一起走也怕怕的，所以民宿非常貼心的提供免費賞螢導覽，以最安全而且不會傷害螢火蟲的方式，帶領大家走入飛瀑步道，感受被眾多螢火蟲圍繞的感覺，真的好浪漫。

嘉義螢火蟲季住宿阿漢的家 

👉Google評價：4.2顆星。
👉地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村79號 (Google map)
👉訂房優惠：｜

嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界

阿漢的家位在瑞里社區，只要想到瑞里的住宿，許多人腦中第一個浮現的就是阿漢的家，只要開車到民宿外面，就會有種來到世外桃源的感覺，而小木屋室的民宿讓人感到格外的溫馨感，來到阿漢的家，一定要來到他們的茶桌喝上一杯阿里山茶，偷偷說老闆娘可是專業司茶人，來到這喝上一口茶真是賺到了～重點是！阿漢的家有一個賞螢秘境，是只有老闆才能帶著遊客秘密賞螢的好地方，只要螢火蟲季一到，螢光閃閃的畫面不輸其他熱門賞螢景點哦，而阿漢的家也提供住宿的旅客免費賞螢導覽，一起來一趟秘境，感受不一樣的賞螢空間吧～

嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界

嘉義螢火蟲季住宿瑞里印象咖啡木屋民宿 

👉Google評價：4.6顆星。
👉民宿地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林98號 (Google map)
👉訂房：官網
嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：瑞里印象區民宿

瑞里印象咖啡木屋民宿也位在瑞里社區這間民宿最大的特點就是他們的阿里山咖啡，從走進民宿的那一刻，就能聞到滿屋四溢的咖啡香氣，就連晚上喝咖啡會睡不著的人，也會忍不住想跟老闆來一杯民宿特調😂，除了能品嚐民宿的高山咖啡外，還可以體驗咖啡DIY，從無到有自己調配出一杯香醇咖啡，喝的時候一定特別有感，畢竟是自己手沖的咖啡呀!當然，在阿里山賞螢的季節時，瑞里印象咖啡木屋民宿也提供住宿的遊客免費賞螢導覽唷，跟著民宿老闆一起走進螢火蟲的世界吧！

嘉義螢火蟲季推薦｜瑞里茗園茶葉民宿 

👉Google評價：4.4顆星。
👉地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村89號 (Google map)
👉訂房優惠：AsiaYo
嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：瑞里茗園茶葉＆茶叁代

再來要推薦的瑞里茗園茶葉民宿也位在瑞里社區，除了提供免費的賞螢導覽體驗之外，一定要大推他們的餐點，來到這沒嚐過老闆娘的精湛廚藝，別說你有住過茗園茶葉民宿!光用想的都要流口水了，而且民宿還有提供採茶、製茶體驗，讓大家在賞螢之前能規劃一系列豐富行程，為這趟賞螢的旅程劃下完美的句點。

嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：瑞里茗園茶葉＆茶叁代

嘉義螢火蟲季住宿阿里山觀星園生態民宿 

👉Google評價：4.3顆星。
👉地址：嘉義縣竹崎鄉光華村2鄰頂笨仔23-8號 (Google map)
👉訂房：官網
嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：觀星園休閒民宿

阿里山觀星園生態民宿位於光華社區，來到這能夠一次滿足五星體驗，第一顆星是天上的滿天星斗，第二顆星是樹上的白面鼯鼠，第三顆星是草上飛舞的螢火蟲、第四顆星是地上發出幽幽光芒的螢光蕈，第五顆星則是在溪裡的鯝魚，具有豐富生態的光華社區，每到賞螢季節總是一房難求，而觀星園生態民宿依舊於賞螢期間提供住宿遊客免費賞螢導覽，帶著大家走一趟賞螢步道，跟螢火蟲一起浪漫一下。

嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：觀星園休閒民宿

嘉義螢火蟲季住宿嘉娜民宿 

👉Google評價：4.5顆星。
👉民宿地址：嘉義縣阿里山鄉里佳61號 (Google map)
👉訂房電話：05-2511383
嘉義縣梅山鄉2025嘉義螢火蟲｜六間免費嘉義賞螢導覽體驗民宿，帶你走進螢火蟲的異想世界
圖片來源：嘉娜民宿- 阿里山里佳藍色部

嘉娜民宿位於里佳部落，是抬頭就能看到明亮月光跟星星的藍色部落，嘉娜民宿的老闆娘非常熱情，喜歡聽鄒族故事的人可以跟老闆娘聊天，而且她就是個經歷很多故事的闆娘呀!親切的笑容讓大家入住就像回到家一樣，是溫馨而不是陌生的不熟悉感，在這邊鄒族人的熱情會讓你感覺賓至如歸，而部落裡大自然的力量非常奇妙，如果你是長期住在都市裡的人，就該來里佳部落一趟，夜晚的寧靜讓你忘卻煩惱，滿山遍野的螢火蟲，是別處看不到的景象，讓里佳鄒族朋友帶你走進深山裡，探尋平常看不到的景色吧！

 

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