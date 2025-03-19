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苗栗縣頭份市「Good·day 好日子雞蛋糕」頭份竹南必吃下午茶在這

2025-03-19 14:05:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

嗨～我是沁👱🏻‍♀️

苗栗縣頭份市「Good·day 好日子雞蛋糕」頭份竹南必吃下午茶在這

你們也跟我一樣超愛雞蛋糕的嗎✨🥰
頭份東民三街上的「Good·day 好日子雞蛋糕」💘
真的是我近期吃過最好吃的雞蛋糕了‼️
除了口味多樣之外雞蛋糕餡料都是老闆費時熬煮！
每一顆餡料都是給好給滿👍🏻
且Good·day 好日子雞蛋糕4月份要在竹南開分店啦
⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）
苗栗縣頭份市「Good·day 好日子雞蛋糕」頭份竹南必吃下午茶在這

｜奶油$55
奶油絕對是最經典必點口味之一💘！
剛出爐熱騰騰，大口咬下真的超滿足

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｜芋泥$65
芋泥控真的會愛😜
芋泥都是老闆親自熬煮而成
完全不甜膩也吃的到些微芋泥顆粒🫶🏻

｜巧克力卡士達$65
入口迷人巧克力香氣伴隨著卡士達奶香在嘴裡散開🍫
甜而不膩真的超好吃😋

｜芝麻奶酥$65
芝麻奶酥真的超驚豔！
超濃郁芝麻香搭配奶酥
香氣口感大大升級⬆️

｜噠啵起司$65
老闆的起司放的不手軟🧀
大口咬下起司還牽絲
滿滿鹹香起司真的超好吃😍

苗栗縣頭份市「Good·day 好日子雞蛋糕」頭份竹南必吃下午茶在這

｜草莓乳酪$65
草莓季怎麼能少了草莓乳酪口味呢🍓
有著草莓的酸甜香氣與乳酪香完美融合
草莓控一定要買！！！

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｜顆粒花生醬$65
口感派的一定要買
吃的到花生顆粒口感的口味🥜
花生香氣濃郁卻不膩🥰

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⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）

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Good·day 好日子雞蛋糕
@goooday923 （當天口味會公布在IG動態）
訂購LINE｜@053mhbhv
地址｜351苗栗縣頭份市東民三街15號
時間｜14:00-20:00

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Good·day 好日子雞蛋糕

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place苗栗縣頭份市東民三街15號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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