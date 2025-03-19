你們也跟我一樣超愛雞蛋糕的嗎✨🥰
頭份東民三街上的「Good·day 好日子雞蛋糕」💘
真的是我近期吃過最好吃的雞蛋糕了‼️
除了口味多樣之外雞蛋糕餡料都是老闆費時熬煮！
每一顆餡料都是給好給滿👍🏻
且Good·day 好日子雞蛋糕4月份要在竹南開分店啦
⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）
｜奶油$55
奶油絕對是最經典必點口味之一💘！
剛出爐熱騰騰，大口咬下真的超滿足
｜芋泥$65
芋泥控真的會愛😜
芋泥都是老闆親自熬煮而成
完全不甜膩也吃的到些微芋泥顆粒🫶🏻
｜巧克力卡士達$65
入口迷人巧克力香氣伴隨著卡士達奶香在嘴裡散開🍫
甜而不膩真的超好吃😋
｜芝麻奶酥$65
芝麻奶酥真的超驚豔！
超濃郁芝麻香搭配奶酥
香氣口感大大升級⬆️
｜噠啵起司$65
老闆的起司放的不手軟🧀
大口咬下起司還牽絲
滿滿鹹香起司真的超好吃😍
｜草莓乳酪$65
草莓季怎麼能少了草莓乳酪口味呢🍓
有著草莓的酸甜香氣與乳酪香完美融合
草莓控一定要買！！！
｜顆粒花生醬$65
口感派的一定要買
吃的到花生顆粒口感的口味🥜
花生香氣濃郁卻不膩🥰
⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）
Good·day 好日子雞蛋糕
@goooday923 （當天口味會公布在IG動態）
訂購LINE｜@053mhbhv
地址｜351苗栗縣頭份市東民三街15號
時間｜14:00-20:00