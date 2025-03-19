你們也跟我一樣超愛雞蛋糕的嗎✨🥰

頭份東民三街上的「Good·day 好日子雞蛋糕」💘

真的是我近期吃過最好吃的雞蛋糕了‼️

除了口味多樣之外雞蛋糕餡料都是老闆費時熬煮！

每一顆餡料都是給好給滿👍🏻

且Good·day 好日子雞蛋糕4月份要在竹南開分店啦

⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）



｜奶油$55

奶油絕對是最經典必點口味之一💘！

剛出爐熱騰騰，大口咬下真的超滿足

｜芋泥$65

芋泥控真的會愛😜

芋泥都是老闆親自熬煮而成

完全不甜膩也吃的到些微芋泥顆粒🫶🏻

｜巧克力卡士達$65

入口迷人巧克力香氣伴隨著卡士達奶香在嘴裡散開🍫

甜而不膩真的超好吃😋

｜芝麻奶酥$65

芝麻奶酥真的超驚豔！

超濃郁芝麻香搭配奶酥

香氣口感大大升級⬆️

｜噠啵起司$65

老闆的起司放的不手軟🧀

大口咬下起司還牽絲

滿滿鹹香起司真的超好吃😍

｜草莓乳酪$65

草莓季怎麼能少了草莓乳酪口味呢🍓

有著草莓的酸甜香氣與乳酪香完美融合

草莓控一定要買！！！

｜顆粒花生醬$65

口感派的一定要買

吃的到花生顆粒口感的口味🥜

花生香氣濃郁卻不膩🥰

⚠️竹南店：苗栗縣竹南鎮自由街67號（西貢牛肉麵前）

Good·day 好日子雞蛋糕

@goooday923 （當天口味會公布在IG動態）

訂購LINE｜@053mhbhv

地址｜351苗栗縣頭份市東民三街15號

時間｜14:00-20:00