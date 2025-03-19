到阿蘇火山當然要往火山口去參觀

只不過需要人品來看是否能觀看到火山口

除了自駕當然還有直升機以及巴士不一樣的交通方式

本篇依次分享交通位置， 火山口景點心得 ，周遭景點參觀心得以及相關連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

阿蘇火山中岳火山口有幾個可以到達的方式

因為我們是從阿蘇火車站自駕出發

所以就從草千里之濱之後直接過來



檢視較大的地圖

開車不用十分鐘就到了十分方便

停車的話需要額外支付費用

可以依照自己的體力決定停在哪裡

也看到很多人是爬山當運動將車停在阿蘇山上總站的地方走上來

交通巴士也是有一路開到待避場旁

至於為何會說要靠人品呢?

因為上來阿蘇火山是不見得可以走到火山口附近觀望的

如果當天阿蘇火山的活動較為活躍

會有對人體不好的氣體產生

也就會封閉部分步道

(相關網站連結附於文末)

而我們今天是很幸運地全開放的壯態

周邊的避難所

都是在提醒著我們阿蘇火山仍然是活火山

會有噴發的可能

公佈欄上也有說如果有呼吸相關疾病的不建議靠近參觀

這時一路往前走，火山口的熱氣騰騰就變得明顯

周邊的岩石紋理也是頗有觀賞價值

最靠近的地方則可以看到下方蒸騰的溫泉

頭上也不時就有來參觀的直升機

路上也有很多祈願堆疊出來的石堆

再次讚嘆大自然的鬼斧神工

要注意每個不同時節的閉館時間喔!

之後我們也開始往下走去另一個順遊景點

這裡有登山口

但今天時間不多就沒想去真的爬山

砂千里之濱這也是可以來看看

可以看的出來因為火山地質的關係而成為的荒原

以及往上走後登山路過的人們做成的石堆

整個就是很好拍照片的地方啊!

如果天氣好加上適當的搭配

一定會有很多美照輸出

周邊景點這次順遊的還有草千里跟米塚及阿蘇神社

不過米塚其實是有角度之分的

換到別的角度來看其實沒那麼可愛

也無法接近到可以往上攀爬

所以真的停路邊拍個照片就好了

阿蘇神社反而更有特色

是阿蘇地區最悠久的神社

是全國450座阿蘇神社的總社

其中的牌樓在熊本大地震時還被震毀過

現在則是完全修復

整體的園區不算大

如果加上買御守的時間

大概1~1.5小時就夠了

當然還是多少有工程進行中的痕跡

整體因為人不多逛起來還是很舒服的

旁邊和前面也都有停車場可以利用

整體看起來的感覺還是很美

也有很多可以利用拍照的地方

自然也有繪馬可以讓人填寫

大鳥居跟著周圍的山巒也是別有風情

旁邊則有商店街可以逛一逛

雖然營業時間大多說到五點

但是四點過來已經有很多店都關了

而且周圍有非常多不一樣的源泉

可以看是要求財還是求姻緣都有

商店街好好逛的話可以再加一個小時

其他相關連結

阿蘇火山口情報請點我

阿蘇神社官方網站請點我