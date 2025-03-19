台灣地型多山多森林，山林的生態環境非常得豐富多元，尤其中部位處熱帶與亞熱帶交接處，更是一處天然的生態寶庫，先不說這裡有多少的台灣特有種動植物，光是看那鬱鬱蔥蔥的森林與潺潺的沁人溪谷，就值得我們探訪。趁著假期，我們一起到台灣中部的森林裡來一趟與大自然的約會吧！ 中部森林遊樂區推薦 ，五大好玩森林遊樂區分享給大家。

▼金黃色調的奧萬大森林遊樂區。



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森林好好玩｜大雪山國家森林遊樂區

大雪山國家森林遊樂區涵蓋了鐵杉林、檜木林及以殼斗科植物為主的暖溫帶闊葉林等，每一生態帶均有代表性的巨木留存，是林務局所轄的森林中林相變化最為細膩的遊樂區。

這裡距離台中的東勢只需要一小時的車程，是中部民眾假日踏青的好去處，大雪山的海拔超過2000公尺，加上枝葉繁茂的樹林，氣候相當涼爽宜人，遊樂園中推薦最美的景色，當屬小神木步道與木馬道一帶的原始扁柏巨木林。在園區最裡頭，有一顆超過1400歲的大神木，是你一定要前來朝聖的景點。

森林好好玩｜八仙山國家森林遊樂區

八仙山森林遊樂區位於台中市和平區境內，海拔介於700至2,500公尺間，八仙山最令人流連忘返的便是它的溪水，這裡是佳保溪和十文溪的交接匯入處，因為山勢較陡，水量充沛，溪水較為湍急，固水質非常清澈，冰藍色的溪水衝刷著巨石，激起層層水花，相當美麗。

八仙山的開發始於雲霧中珍貴的檜木林。1911年，日人因八仙山標高將近八千日尺（7,998日尺，約為2,410公尺），固以較相近且典雅的「八仙山」為名。如果要認真的爬八仙山，並不是件簡單的事，八仙山主峰是「谷關七雄」之首，山路約只有6公里，但是海拔落差卻高達1300公尺，來回需約8小時左右，若不是裝備齊全，千萬不可隨意挑戰。

▼谷關七雄是許多登山人必挑戰的項目之一。





▼雲霧繚繞的八仙山讓人著迷。





▼八仙山的日出也非常迷人。





森林好好玩｜奧萬大國家森林遊樂區

到了秋天，身邊一定會有很多人討論，要不要去奧萬大賞楓？奧萬大國家森林遊樂園可以說是全台灣知名度最高的賞楓景點之一，奧萬大國家森林遊樂區全區位於萬大溪中游北岸，距離埔里約1小時車程，位於萬大水庫後方，原為賽德克部落，日本世代開始進行水力發電建設，在1994年後才成為國家森林遊樂區。

除了秋天必訪的天然楓香純林之外，其實奧萬大的櫻花也不遑多讓，每年的一月中旬到二月底，是奧萬大櫻花林盛開的季節，放眼望去的粉色櫻花，風一吹來陣陣撒落的櫻吹雪，真的是太浪漫了。而長180公尺、高90公尺的奧萬大吊橋，也是遊客必遊的景點，站在吊橋上可以眺望萬大溪南北交匯，非常壯觀，千萬不可錯過。

▼奧萬大的櫻花不比楓葉遜色。





▼金色的奧萬大森林遊樂區，美的像國外。









森林好好玩｜合歡山國家森林遊樂區

合歡山國家森林遊樂區位於花蓮縣與南投縣中間，海拔高2,300~3,400公尺，面積457.61公頃，是全臺灣海拔最高的國家森林遊樂區，同時也是台灣第一座國家森林遊樂區，合歡山週遭的景觀相當多元，與其他高山相連綿延，除了合歡山群峰，沿路還可觀賞到奇萊連峰、中央尖山、南湖大山、玉山等台灣知名高山。

合歡山有相當多的高山特有植物，冷杉林與箭竹草原是合歡山的代表景觀，另外如玉山杜鵑、梅花草、虎仗…等各式花朵，將合歡山妝點得五彩繽紛。冬季的合歡山是全台追雪的聖地，每當寒流來襲，前往合歡山的路上，便塞滿了賞雪的民眾，在亞熱帶的台灣，能看到滿地銀白的景象，也只有合歡山能完成這個願望。

▼合歡山步道對於登山者來說，是很好到達的步道，可以節省不少力氣。





▼登上頂峰的美景，無限迷人。





▼最迷人的高山公路與雲海。





森林好好玩｜鳳凰谷鳥園生態園區

南投縣鹿谷鄉不只有茶葉非常出名，還有一個佔地多達30多公頃的鳳凰谷鳥園，裡頭飼養著許多珍禽異鳥，超過100百多種的鳥類，以及定期的互動教學、VR體驗、生命演示區，還有四季花草、森林溜滑梯、瀑布吊橋…等多種活動與景區，讓人花上一整天的時間都不見得玩得透徹。

園區規劃了ABCD四種參觀區域，遊客們可以依自己的能力選擇路線，不用擔心體力負荷不了。鸚鵡園裡有超過十種以上的鸚鵡，你知道全世界智商與壽命最長的是哪一種嗎？

珍禽園裡有世界各地的珍稀鳥類，你可以看到活生生的鳥類生活在展示籠中，而非只是書本裡單調無趣的圖片。孔雀園裡的孔雀個個爭奇鬥豔，你知道原來孔雀還有分成藍孔雀與綠孔雀嗎？你知道原來烏骨雞的羽毛是白色的嗎？你知道如何分辨鴯鶓與鴕鳥嗎？來鳳凰谷鳥園走一趟吧！

▼鸛鵲樓建於森林裡頭，搭上雲霧繚繞，仙氣十足。





▼不只是賞鳥，這裡也有濃密的森林，來一次健康的森林浴也很不錯。







