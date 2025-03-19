高雄除了現在正夯的吉伊卡哇主題燈會之外，在它附近的巨型Moi娃娃也是吸睛焦點！Moi娃娃是台灣新銳藝術家寧芮潔的作品，頂著一頭紅髮的Moi娃娃就趴在高雄港旅運中心樓上，近期也成為高雄醒目地標，人氣魅力不輸日本來的吉伊卡哇，如果有機會來高雄旅遊，不妨把二個地點打包一起玩喔！

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Moi娃娃地點

Moi娃娃的所在地是靠近17號碼頭的高雄港旅運中心，跟位在16~18號碼頭的冬日遊樂園近在咫尺；看完Moi娃娃還可以順路走過去逛冬日遊樂園

Moi娃娃交通

想看Moi娃娃可以搭輕軌到『旅運中心站』下車，走路過來大約1~2分鐘就可以抵達了🚶‍♀️

瞧瞧趴在高雄港旅運中心三樓的巨型Moi娃娃，可愛的攀爬姿勢，是不是萌度爆表？讓人忍不住想趨前一探究竟🕵️‍♀️

我們先去詢問戶外指揮交通的工作人員，得知Moi娃娃就在三樓，於是就先走到三樓的「海韻藝術廣場」，高雄港旅運中心的一樓入口還有這個樓層簡介

液晶螢幕跑馬燈還會出現海韻藝術廣場的開放時間，平日10:00~21:00，假日9:30~21:00，最後入場時間是晚上8:30

一出電梯就能看到地上紅色的箭頭標示，上面還寫著「看Moi跟我走」，是不是很貼心呢？

很快就看到這個寫著「藝術入大港」的簡介，原來是承億亞灣藝術節旅運中心特展，展出日期是2024/12/20~2025/2/2，但我們是2/7到訪，展覽竟然還在，是否有延期就不得而知了

走到三樓的海韻藝術廣場一瞧，原來這裡總共有三尊Moi娃娃，一尊正在偷爬牆，另一尊翹腳曬太陽，還有一隻正騎在恐龍背上，光這幾尊娃娃就可以讓大家尖叫連連，高呼好可愛了！

除了Moi娃娃，我覺得這棵音樂樹的裝置藝術也頗有創意，底下的黑白鍵盤是音樂的象徵，搭配樹上吊掛的各式風鈴，每次風一吹過就會叮噹作響，晚上來還會打燈，看起來更添幾許浪漫

我正忙著四處錄影拍照時，又被秋華捕捉到我認真工作的神情，這張站在Moi娃娃底下的照片，正好可當人形比例尺，讓大家看看Moi娃娃到底有多巨大？

抬頭一瞧，另一個Moi娃娃正翹著二郎腿，坐在另一棟建築的窗口曬太陽，是不是萌翻了？

不過離我們最近的還是騎恐龍的這一隻，地上還有警語：「禁止攀爬」，所以大家站在旁邊拍照就好

我們原本架好自拍棒想要拍張合照，誰知剛好遇到熱心的路人自告奮勇要幫我們拍，於是就留下這張開開心心的出遊照

三樓的海韻廣場視野絕佳，除了可遠眺高雄港灣之外，還能俯視下方的冬日遊樂園和漂浮在流行音樂中心前面的小八，上週五天氣晴朗人潮頗多，週六雖然寒流來襲，依然減緩不了大家對吉伊卡哇的熱情啊！

看完三樓海韻廣場的戶外展出，我們又爬到四樓來看漫波展，據說從四樓拍才能拍到Moi娃娃的正面

沒想到才一爬上四樓就忍不住驚叫連連：「哇～真是可愛到萌翻了！」這麼多紅頭髮的Moi娃娃，把我們都看到童心噴發了！這些圍成一圈的Moi娃娃是在舉行甚麼秘密儀式嗎？

還有這隻翹著二郎腿，仰頭坐在椅子上的Moi，應該是窗戶外面那隻的雛型吧？

騎恐龍的縮小版也有，不過這裡還有個請勿觸摸的標誌，希望來看展的大家都能好好愛護Moi喔！

轉頭一瞧，竟然連Moi娃娃的禮盒都有，可愛的造型餅乾，收到的人應該會捨不得吃吧？

我們正在室內拍得不亦樂乎時，別具慧眼的秋華又捕捉到這個讓我很滿意的照片，不但有我專注拍攝的模樣，還有高雄港的落日和巨型Moi娃娃當背景，根本擠霸昏💯！

Moi娃娃是台灣藝術家寧芮潔的作品，擷取自承億官網敘述她的創作脈絡是因為MOI是法文的「我」，也等於是英文”I am”的意思。MOI小女孩是其內心童年的象徵，從「年幼的家」與「記憶中的故事」，去串起創作的脈絡核心

這個「大海中的那一片森林」也是寧芮潔這次的主要展覽主題之一，除了牆上畫作，還有很多雕塑的立體作品，非常顛覆人們的想像

我們這群世新社服團同學，時隔十年再一起出門同遊，真是不容易，大家都抵擋不住笑容滿面

最後跟叮噹一起突發奇想，來跟Moi娃娃一起拍搞笑照片，是不是格外有趣呢？

高雄港旅運中心 地址：高雄市苓雅區海邊路5號