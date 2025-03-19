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位於新北投捷運站附近的「北投溫泉博物館」，為國家三級古蹟！有著當時全東亞規模最大的溫泉公共浴場，仿照日本靜岡縣的伊豆山溫泉浴場所建。也是當時盛行的和洋融合風格建築，非常有看頭! 現在以北投溫泉發展史為展示主題，並保留日治時期所使用的大浴場。免費開放民眾參觀，融入現代化的互動式遊戲，真的有趣又好玩哦！



名稱：北投溫泉博物館

地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：

週二至週日 09:00-17:00 (最後入館時間16:45)

週一及國定假日逢週二至週五休館

週一及國定假日逢週二至週五休館 電話：02-28939981



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北投溫泉博物館交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入 「北投溫泉博物館」 即可到達

即可到達 停車場：可停放於新北投捷運站停車場。

大眾運輸：

捷運：搭乘淡水線至「新北投站」下車，出站後步行約5分鐘即可抵達

公車：

搭乘216、216(區間)、218、218(區間)、266於「新北投站」下車後，循中山路步行約5分鐘即可抵達 搭乘小22至「北投公園站」後，循中山路步行約5分鐘即可抵達

北投溫泉博物館門票價位

「北投溫泉博物館」免門票，可入園參觀！

定時導覽不需預約，可於每場導覽開始前10分鐘至2樓視聽室前集合 導覽場次：平日（週二至週五）11：00、下午15：00，每場次約30分鐘

北投溫泉博物館空間環境

「北投溫泉博物館」從外觀看有獨特的混搭美學

這是結合日本特有的黑色鬼瓦屋頂，又融入英國鄉村的紅磚別墅外型

帶有英國都鐸王朝的色彩，以及羅馬式的的風格，這樣的建築真的很少有

北投溫泉博物館二樓展區

大廣間

因為樓層與路面的關係，所以一進入館內先從二樓逛起!

二樓最吸睛的就是「榻榻米活動大廳 」，又稱「大廣間」，早期來沐浴泡湯後休息的好地方

以前的視野應該更棒，現在則是可以俯看北投谷地和北投公園的景色

二樓也另有展區展示「北投溫泉鄉發展史介紹」、「北投產業展示區」、「北投社原住民 」「多媒體視聽室」

展示不同時期的北投人文風情，這裏另有個[ 台灣好萊塢展區] 北投不僅是以前台語片拍攝的絕佳場地

更以《溫泉鄉的吉他》一片享譽全台

「榻榻米活動大廳」充滿和式氛圍，一般民眾也可以席地而坐仔細欣賞周遭的一景一物

這裏不定時還會舉辦展覽及表演

望樓

這裏是「望樓」，可以看見一旁邊綠建築的北投圖書館，以及綠蔭盎然的北投公園，站在這裏有大戶人家的感覺

想當年沒有這麼多的高樓大廈，風景一定更美

這裏的建築細節也很有趣

有空時可別走馬看花，看一下建築的介紹會有更深的感受呢

這些北投溫泉小物也滿值得一看的哦

這些說明也很精采!! 看完會更了解北投溫泉博物館哦

這些電影也都是在北投拍的哦

北投溫泉博物館一樓展區

「北投溫泉博物館」一樓展區最吸睛的就是希臘羅馬風格的「溫泉大浴池」

公共浴場

這個公共浴場早期只限男性可以泡湯，羅馬式的雕花拱柱、精緻的玻璃窗花，有點和洋混搭風

當年是東南亞最大型的溫泉浴場

最特別的是以前的人竟然是要「站著泡」！

彩繪玻璃窗花

浴池外側的迴廊牆上還鑲嵌著彩繪玻璃窗花，非常漂亮啊

北投浴場

一旁利用不同的空間展示北投溫泉的相關歷史，也有一些刷子、水瓢和水桶等很生活化的泡湯用品

大浴池、小浴池

大浴池的另一側也有小浴池，提供當時的女性與兒童泡湯，還另設獨立的浴室和休息間，讓貴賓使用

這個互動式遊戲設計的超有趣

看似日式的泡湯前的洗浴身體

互動式遊戲

沒想像鏡子中竟然出現擴增實境般的有趣畫面呢

北投溫泉旅館林立，特色的北投那卡西文化和酒家菜文化，也是庶民生活中很重要的一部份

其他還有「台灣和世界溫泉展區」介紹溫泉的地質構造、形成原因、世界溫泉的分布等等，並介紹台灣和全球特地的知名溫泉景區

還有「北投石」是世界數千種礦石中唯一用以台灣地名命名的礦石，目前僅有台灣北投和日本玉川有這種礦物

也因為北投的青磺泉，也是全世界少有的泉質，這些點點滴滴都讓北投的文化更豐富

「北投溫泉博物館」的真的太有趣了，真的值得一來!

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