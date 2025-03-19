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台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

2025-03-19 15:25:11 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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位於新北投捷運站附近的北投溫泉博物館，為國家三級古蹟！有著當時全東亞規模最大的溫泉公共浴場，仿照日本靜岡縣的伊豆山溫泉浴場所建。也是當時盛行的和洋融合風格建築，非常有看頭! 現在以北投溫泉發展史為展示主題，並保留日治時期所使用的大浴場。免費開放民眾參觀，融入現代化的互動式遊戲，真的有趣又好玩哦！

  • 名稱：北投溫泉博物館
  • 地址：台北市北投區中山路2號
  • 營業時間：
  • 週二至週日 09:00-17:00 (最後入館時間16:45)
    週一及國定假日逢週二至週五休館
  • 電話：02-28939981

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北投溫泉博物館交通停車資訊

  • 自行開車：Google導航輸入「北投溫泉博物館」即可到達
  • 停車場：可停放於新北投捷運站停車場。
  • 大眾運輸：
    捷運：搭乘淡水線至「新北投站」下車，出站後步行約5分鐘即可抵達
    公車：
  1. 搭乘216、216(區間)、218、218(區間)、266於「新北投站」下車後，循中山路步行約5分鐘即可抵達
  2. 搭乘小22至「北投公園站」後，循中山路步行約5分鐘即可抵達

北投溫泉博物館門票價位

北投溫泉博物館免門票，可入園參觀！

  1. 定時導覽不需預約，可於每場導覽開始前10分鐘至2樓視聽室前集合
  2. 導覽場次：平日（週二至週五）11：00、下午15：00，每場次約30分鐘

北投溫泉博物館空間環境

台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

北投溫泉博物館從外觀看有獨特的混搭美學
這是結合日本特有的黑色鬼瓦屋頂，又融入英國鄉村的紅磚別墅外型
帶有英國都鐸王朝的色彩，以及羅馬式的的風格，這樣的建築真的很少有

北投溫泉博物館二樓展區

大廣間

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因為樓層與路面的關係，所以一進入館內先從二樓逛起!

二樓最吸睛的就是「榻榻米活動大廳 」，又稱「大廣間」，早期來沐浴泡湯後休息的好地方
以前的視野應該更棒，現在則是可以俯看北投谷地北投公園的景色

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二樓也另有展區展示「北投溫泉鄉發展史介紹」、「北投產業展示區」、「北投社原住民 」「多媒體視聽室」
展示不同時期的北投人文風情，這裏另有個[ 台灣好萊塢展區] 北投不僅是以前台語片拍攝的絕佳場地
更以《溫泉鄉的吉他》一片享譽全台

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「榻榻米活動大廳」充滿和式氛圍，一般民眾也可以席地而坐仔細欣賞周遭的一景一物
這裏不定時還會舉辦展覽及表演

台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

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望樓

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這裏是「望樓」，可以看見一旁邊綠建築的北投圖書館，以及綠蔭盎然的北投公園，站在這裏有大戶人家的感覺

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想當年沒有這麼多的高樓大廈，風景一定更美

台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

這裏的建築細節也很有趣
有空時可別走馬看花，看一下建築的介紹會有更深的感受呢

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這些北投溫泉小物也滿值得一看的哦

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這些說明也很精采!! 看完會更了解北投溫泉博物館哦

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這些電影也都是在北投拍的哦

北投溫泉博物館一樓展區

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北投溫泉博物館一樓展區最吸睛的就是希臘羅馬風格的「溫泉大浴池」

公共浴場

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這個公共浴場早期只限男性可以泡湯，羅馬式的雕花拱柱、精緻的玻璃窗花，有點和洋混搭風
當年是東南亞最大型的溫泉浴場
最特別的是以前的人竟然是要「站著泡」！

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彩繪玻璃窗花

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浴池外側的迴廊牆上還鑲嵌著彩繪玻璃窗花，非常漂亮啊

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北投浴場

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一旁利用不同的空間展示北投溫泉的相關歷史，也有一些刷子、水瓢和水桶等很生活化的泡湯用品

大浴池、小浴池

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大浴池的另一側也有小浴池，提供當時的女性與兒童泡湯，還另設獨立的浴室和休息間，讓貴賓使用

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這個互動式遊戲設計的超有趣

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看似日式的泡湯前的洗浴身體

互動式遊戲

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沒想像鏡子中竟然出現擴增實境般的有趣畫面呢

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北投溫泉旅館林立，特色的北投那卡西文化和酒家菜文化，也是庶民生活中很重要的一部份

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台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

其他還有「台灣和世界溫泉展區」介紹溫泉的地質構造、形成原因、世界溫泉的分布等等，並介紹台灣和全球特地的知名溫泉景區
還有「北投石」是世界數千種礦石中唯一用以台灣地名命名的礦石，目前僅有台灣北投和日本玉川有這種礦物
也因為北投的青磺泉，也是全世界少有的泉質，這些點點滴滴都讓北投的文化更豐富

台北市北投區【北投溫泉博物館】百年歷史羅馬浴場和洋建築，國家三級古蹟｜新北投捷運站免門票景點

北投溫泉博物館的真的太有趣了，真的值得一來!

北投溫泉博物館附近景點美食


以上的北投溫泉博物館文章推薦給你知道。

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