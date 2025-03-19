藤山步道位於彰化跟南投之間，為八卦山下眾多步道之一，每年4-5月油桐花盛開時吸引大批賞花遊客和健行山友，步道平緩設施完整，是一條難度不高，又能欣賞彰化美景、品嘗小吃的大眾路線。如果來到彰化只走藤山步道不過癮，附近還有二百崁、四百崁、萬里長城步道、猴探井天空之橋、微笑天梯等路線可以繼續攻略。

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彰化員林藤山步道

「藤山步道」位於彰化縣員林市，員南路過縣立員林運動公園1公里後就是步道入口停車處。此處地名由來因早期八卦山一帶出產黃藤，藤類是食用、編織生活中常用植物所以有藤山之名。藤山步道是員林地區最具人氣的休閒步道。藤山步道全段由水泥鋪設舒適平緩且公共設施完善，鄰近有多條路線相接，難度非常低適合全家大小郊山健走。

藤山步道｜交通資訊

地址：彰化縣員林市員南路394號 (經過縣立員林運動中心直行到底)

入口處：藤山園彩繪牆旁

停車場：藤山園停車場(點我導航)，或可停放員南路兩側白線

大眾運輸：搭乘彰化客運[6925]南投-樟普寮-員林路線到「六分寮」站下車

藤山步道｜油桐花季

每年四五月滿山遍野的油桐，是客家人早年重要的經濟作物，近日油桐花已成為台灣賞花重點之一，油桐歷史可朔源自日據時代，日本人發現樹裡「桐油」的經濟價值，進而引進而種植，其中分布面積最廣為桃竹苗及中部山區，此外嘉義以北各縣市也都有機會可一睹油桐花的身影。

藤山步道近年更因為4、5月油桐花盛開而聲名大噪，兩側林蔭涼爽攤商林立，每到周末就成為另類的健行菜市場。此外，步道旁設立許多台灣民俗俚語及疊字碑，除了鍛鍊腳力還可以轉動腦筋！

藤山步道｜步道資訊

藤山步道全長約2公里，坡度平緩無台階，適合全家親子同行，到達三星宮後折返。若續行可抵達鳳鳴社區，續接上八卦山139縣道順遊微熱山丘、望高寮觀景平台或萬里長城步道、二百崁、四百崁步道等景點完成環型走法。

步行時間：往返2小時 步道長度：單程2公里 海拔高度：291~418公尺 步道難度：★☆☆☆☆ 步道類型：柏油路

藤山步道｜路線資訊

藤山步道路線

藤山步道路線很多樣，沿途有許多叉路捷徑可以相通，這邊列出三種主要走法，可以依照體力和時間選擇不同的路線：

路線一：原路來回：藤山園停車場→員獅亭→藤山步道→三星宮(約1小時)

路線二：O型環線：藤山園停車場→員獅亭→藤山步道→三星宮→鳳天宮→臥龍坡步道→藤山園停車場(約2小時)

路線三：延伸走法：三星宮後續走至鳳鳴池，再原路或由員南大馬路折返。(約2小時)

開車從員林員南路直行過縣立運動中心後到達步道起點的藤山園停車場，過藤山橋後有面彩繪牆即是步道起點，從右側緩坡起登，柏油路面寬大好走，即使推著嬰兒車也可以輕鬆前行，從起點處開始就有許多小店沿街擺攤。

剛走不久，15分鐘後就抵達第一個觀景休息區「員獅亭」，視野可眺望整個員林地區及76號東西快速道路，從步道至涼亭可以看見許多「合體字」石牌，其實就是一種古代字體，時至今日演變成文字的創意表現，林林總總約有25座。另一個沿途可見的標語就是台灣文學相關的「疊字」及「台灣俚語」路牌，算算也有100個分布整條步道，除了欣賞彰化自然美景外還能多認識鄉土文化，員林市公所與地方團體的用心布置，讓藤山步道走起來充滿趣味及驚喜，腳步跟腦子可說是從步道頭運轉到步道尾！

因為步道交通易達，路線也平易近人適合全家大小一同健行，藤山步道從原本油桐花小徑漸漸成了員林人氣健行運動首選，每年公所也會在此舉辦賞花健行活動。有了登山人潮自然就吸引許多小攤商沿街進駐，從小吃水果到登山健行裝備五花八門，第一次來到此地的遊客可能還會誤以為是個小市場呢！健行時邊逛邊吃邊也成了藤山步道另一種風景，而也許是爬山使旅人心情好、肺活量也大了起來，更想高歌一曲，步道上可見多家卡拉ok站，一路歡唱讓整條步道熱熱鬧鬧的，雖然遊客與擺攤商家眾多，但長期下來也逐漸衍伸景觀雜亂及街道占用的情形，喜歡寧靜獨行的山友則建議提早出發或平日前來。

來到藤山步道後段有間必經小店絕不能錯過，「安徽手工包子饅頭」一聽就知道是師傅是外省手藝，使用老麵發酵，外皮蓬鬆口感緊實，口味從葷素鹹甜都有，吃下肚也不脹氣，豆漿也使用非基改黃豆磨成口感香醇，許多山友不遠千里為了嘗一口登頂後的手工包子，滿足口腹之慾然後再外帶一大袋回家，都忘了是來登山消耗熱量了呢！

臥龍坡步道路線

藤山園停車場→臥龍坡步道口→700公尺→土地公廟福星宮→700公尺→將爺廟

員南路登山口石碑題有「卧傲山青雲自在，龍翔東海壽長春」，一路石階梯上坡，需一鼓作氣走上頂端，來到最高點「允秀亭」可以小休喘口氣，眺望彰化風景，步道盡頭可抵達六分寮土地公、鳳天宮。有趣的是，此處不論地名或廟宇多有龍鳳出現，如臥龍坡、鳳鳴區、鳳天宮等等，頗有龍鳳呈祥的吉祥之意。因臥龍坡步道大致為石階梯，建議順走員南路或藤山步道返回登山口才不會太無趣，對膝蓋的負擔也比較輕喔！

藤山步道｜附近景點

微熱山丘 南投三合院門市

微熱山丘，這間位在彰化南投交界八卦山上的鳳梨酥專賣店，是193縣道上必訪名店，從小小三合院賣店開始，微熱山丘系列產品以嚴選台灣天然水果作為原料基底，未加入任何人工香料細心烘培，屢屢獲獎已經成為台灣鳳梨酥的最佳代表品牌，目前有台北、高雄分店及各地百貨TO GO專賣店外，更插旗東京、上海、新加坡等國際大城。

百果山溜滑梯

百果山風景區，彰化人的共同回憶，入口短詩「百果花香，山泉甘甜，蜜餞可口，風景綺麗」有著彰化八卦山特有的人文風土描述，園區內有許多隱藏景點值得拜訪。大象溜滑梯，磨石子傳統溜滑梯是這裡的地標遊樂設施，全台最長最彎將近45度的溜滑梯一定不能錯過，小朋友建議有大人陪同並穿著稍有厚度的衣褲。員林神社，現已改名為「浩然台」，巨大鳥居也改建為中國式牌坊，但表參道周遭還是可以見到石燈籠、狛犬、御手洗等遺址，可以看出早期神社位置分布。