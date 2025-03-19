員林兔鹿馬公園｜員林市免費景點推薦共融公園好玩！小小消防車、高塔溜滑梯、極速滑索丘

員林市多了新景點，兔鹿馬公園來過嗎？員林市好適合生活，擁有好幾處親子共融的地方，玩起來都覺得很不錯，取名「兔馬鹿公園」用可愛的動物諧音來代表「Tomorrow Park」，兔鹿馬公園裡面設施雖然不多，可是玩起來卻一點也不擁擠，勇氣挑戰高塔、高塔溜滑梯、小小消防車、沙池、溜滑梯、盪鞦韆皆有，旁邊也有附設付費停車場、有洗手間～雖然沒有綠蔭遮蔽，但整個規劃不是炎熱天氣來這裡玩真不錯呢！

Contents Toggle

員林市景點兔鹿馬公園在哪？

員林兔鹿馬公園，位在彰化縣員林市員林大道六段200號，旁邊就是員林消防局，位置好找也好停車。

小小消防車

可愛的消防車，有小朋友在裡面玩～這還挺好玩的呢！

迷你版的車車讓很多小朋友佔著方向盤一直玩耍～輪流輪流！真的好玩

勇氣挑戰高塔、高塔溜滑梯

長長的勇氣挑戰高塔，高達9.6公尺高的巨塔，好多小朋友都會往上爬，爸媽則要在下面看，小心為上。

員林兔鹿馬公園真的很好棒，讓小朋友放電兩小時絕對不是問題呀！

長長的坡道也很適合推車來呦！

極速滑索丘

玩極速滑索丘建議不要滑太快，雖然好玩但是有時候小朋友會鬆脫，就很容易掉下來。

沙池跟盪鞦韆是一塊的，天氣不熱在這裡玩就不會擔心曬成乾，爸媽可以坐在旁邊滑手機～

還有很多運動器材可以玩，老少咸宜的好地方。

如果你怕高，長長的溜滑梯可以滑一下，也是很好玩的！

員林市多了新景點，兔鹿馬公園，玩起來都覺得很不錯，取名「兔馬鹿公園」用可愛的動物諧音來代表「Tomorrow Park」，兔鹿馬公園裡面設施雖然不多，可是玩起來卻一點也不擁擠，勇氣挑戰高塔、高塔溜滑梯、小小消防車、沙池、溜滑梯、、極速滑索丘、盪鞦韆皆有，旁邊也有附設付費停車場、有洗手間～雖然沒有綠蔭遮蔽，但整個規劃不是炎熱天氣來這裡玩真不錯呢！

兔鹿馬公園

住址：彰化縣員林市員林大道六段200號