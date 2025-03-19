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長野縣飯山市入住【鍋倉高原森之家】なべくら高原.森の家的隔天清晨，就是這次的雪地健行活動，短短的一段路，我們可是花了近二個小時才走完。穿著雪鞋真能體會什麼是寸步難行啊。不過，在銀白色的世界裏漫步，四目所及都是白雪皚皚，對我們台灣人來說，真的好難得啊。Nabekura Kogen Mori-no-ie住宿，戶外走在櫸木森林中再來個雪地野餐，真的好讚!!

鍋倉高原森之家交通資訊

地址：長野縣飯山市照岡1571-15號(地圖)

交通：北陸新幹線飯山站 → JR飯山線戶漾野澤溫泉站 → 搭乘接駁巴士15分鐘抵達

距離飯山、津南 30 分鐘。距離斑尾、十日町 60 分鐘。距離長野縣小布施 90 分鐘。志賀高原：120分鐘

距離飯山、津南 30 分鐘。距離斑尾、十日町 60 分鐘。距離長野縣小布施 90 分鐘。志賀高原：120分鐘 提供接送服務（有條件）入住飯店的客人，9:00 至 18:00 接送服務。若少於此時間，請搭乘計程車。

網站 : https://nabekura.net/

鍋倉高原森之家訂房優惠

📍｜Trip｜｜

鍋倉高原森之家 雪地活動收費

Nabekura Kogen Mori-no-ie山毛櫸森林與雪原雪鞋之旅!

是【鍋倉高原森之家】的經典！

活動期間： 1月上旬～3月

依積雪狀況，活動舉辦時間可能會提早或延後。

依積雪狀況，活動舉辦時間可能會提早或延後。 對象：小學生以上

費用：2人以上：6,000日元

其他全年體驗方案

鍋倉高原森之家 森林小屋

なべくら高原.森の家【鍋倉高原森之家】森林小屋的下雪模樣

【鍋倉高原森之家】森林小屋的夏天被森林環繞的模樣

配有廚房、淋浴、閣樓、無線網路、淋浴衛生間和空調，住起來很舒服

上面三張照片來自官網

鍋倉高原森之家 雪地行走

我們前一晚住的森林小屋，整地過的雪地相當平整!! 早上起來這已有一層樓高的雪量了!

今天的活動時間約二小時!!

我們在雪地中穿著雪鞋才能行走!! 這是現代版的!! 之前曾穿過用竹編的，但好像竹編的穿起來比較輕盈

哈哈，要不是穿著雪鞋，還真以為是專業的滑雪選手呢

帶著雪鏡、手套，穿著雪鞋，全副武裝!! 也可以帶雪杖幫助行走~~出發囉

我們從小木屋那裏開始走，從古民宅那裏下山，再由接泊車送我們回櫃檯中心

活動時間約二小時左右





一開始真的是舉步維艱，真的忘了怎麼走路了，趴達趴達的一步一步慢慢往前走!!

左邊這位是專業的嚮導，會講中文哦!! 在他的帶領下，我們開始今天一早的活動





還好走了一會兒，忘了腳下穿的雪鞋，反倒走的比較快了

愈往裏走，風景更美麗!! 大家走走停停，拍個不停

前方就是鍋倉高原了!

教練說這是兔子腳印!! 在雪地中特別明顯!!

媽呀，這裏隨便一踩都到膝蓋左右的深度了!! 穿著雪鞋陷在裏面還真拔不出來呢!

這裏一不小心就會摔倒在地，連相機都吃雪了，沒有旁人的協助，真的爬不起來







哈哈，這幾張還真像幫戶外用品店拍宣傳照呢

一二三，躺!!

躺臥在雪地真是舒服暢快，雖然穿多了身體裏很熱，但外面冰冰涼涼的

而且這裏只有我們幾個人的聲音，其他的聲音幾乎都沒有，真的有萬瀨俱寂的感覺，非常寧靜!!







老天爺真的厚愛我們啊，給我們大大的晴天!!





教練示範在雪地裏奔跑!! 但真的非常人所能及，我們連動都有困難呢，更不用說跑了





又一個不同的腳印!! 這是狐狸的





沿著指標下山囉

來到這裏每個人的童心大發，還好奇的去將樹梢上的雪撥下來呢





鍋倉高原森之家 雪地野餐

走到半路上，教練突然要我們停下來，接下來拿出背包上的雪鏟!!

我們一開始都不知道他要做什麼，原來是挖出一塊空間，並堆出雪堆當桌子用

哇，他的背包真神奇，原來裏面還有點心和飲料呢





這就是那天在飯山站看到的點心!! 香蕉奶油捲!! 香濃可口，很好吃哦





其實我們也走累了，休息一下喝杯熱茶，真的很舒服



耶~~~快二個小時的活動，真的快累死人了，一周的活動量應該有了吧





走出來是一些古民宅!!





好難得雪地行走體驗，真的永生難忘啊

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