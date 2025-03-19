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日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

2025-03-19 15:30:12 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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長野縣飯山市鍋倉高原森之家なべくら高原.森の家的隔天清晨，就是這次的雪地健行活動，短短的一段路，我們可是花了近二個小時才走完。穿著雪鞋真能體會什麼是寸步難行啊。不過，在銀白色的世界裏漫步，四目所及都是白雪皚皚，對我們台灣人來說，真的好難得啊。Nabekura Kogen Mori-no-ie住宿，戶外走在櫸木森林中再來個雪地野餐，真的好讚!!

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

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鍋倉高原森之家交通資訊

  • 地址：長野縣飯山市照岡1571-15號(地圖)
  • 交通：北陸新幹線飯山站 → JR飯山線戶漾野澤溫泉站 → 搭乘接駁巴士15分鐘抵達
    距離飯山、津南 30 分鐘。距離斑尾、十日町 60 分鐘。距離長野縣小布施 90 分鐘。志賀高原：120分鐘
  • 提供接送服務（有條件）入住飯店的客人，9:00 至 18:00 接送服務。若少於此時間，請搭乘計程車。
  • 網站 : https://nabekura.net/

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鍋倉高原森之家雪地活動收費

Nabekura Kogen Mori-no-ie山毛櫸森林與雪原雪鞋之旅!
鍋倉高原森之家的經典！

  • 活動期間： 1月上旬～3月
    依積雪狀況，活動舉辦時間可能會提早或延後。
  • 對象：小學生以上
  • 費用：2人以上：6,000日元
  • 其他全年體驗方案

鍋倉高原森之家森林小屋

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

なべくら高原.森の家鍋倉高原森之家森林小屋的下雪模樣

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鍋倉高原森之家森林小屋的夏天被森林環繞的模樣

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配有廚房、淋浴、閣樓、無線網路、淋浴衛生間和空調，住起來很舒服

上面三張照片來自官網

鍋倉高原森之家雪地行走

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

我們前一晚住的森林小屋，整地過的雪地相當平整!! 早上起來這已有一層樓高的雪量了!
今天的活動時間約二小時!!

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

我們在雪地中穿著雪鞋才能行走!! 這是現代版的!! 之前曾穿過用竹編的，但好像竹編的穿起來比較輕盈

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

哈哈，要不是穿著雪鞋，還真以為是專業的滑雪選手呢

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

帶著雪鏡、手套，穿著雪鞋，全副武裝!! 也可以帶雪杖幫助行走~~出發囉

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我們從小木屋那裏開始走，從古民宅那裏下山，再由接泊車送我們回櫃檯中心
活動時間約二小時左右

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 日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

一開始真的是舉步維艱，真的忘了怎麼走路了，趴達趴達的一步一步慢慢往前走!!
左邊這位是專業的嚮導，會講中文哦!! 在他的帶領下，我們開始今天一早的活動

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

還好走了一會兒，忘了腳下穿的雪鞋，反倒走的比較快了

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愈往裏走，風景更美麗!! 大家走走停停，拍個不停

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前方就是鍋倉高原了!

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教練說這是兔子腳印!! 在雪地中特別明顯!!

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媽呀，這裏隨便一踩都到膝蓋左右的深度了!! 穿著雪鞋陷在裏面還真拔不出來呢!

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這裏一不小心就會摔倒在地，連相機都吃雪了，沒有旁人的協助，真的爬不起來

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哈哈，這幾張還真像幫戶外用品店拍宣傳照呢

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一二三，躺!!

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躺臥在雪地真是舒服暢快，雖然穿多了身體裏很熱，但外面冰冰涼涼的
而且這裏只有我們幾個人的聲音，其他的聲音幾乎都沒有，真的有萬瀨俱寂的感覺，非常寧靜!!

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

老天爺真的厚愛我們啊，給我們大大的晴天!! 

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教練示範在雪地裏奔跑!! 但真的非常人所能及，我們連動都有困難呢，更不用說跑了

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又一個不同的腳印!! 這是狐狸的

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沿著指標下山囉

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來到這裏每個人的童心大發，還好奇的去將樹梢上的雪撥下來呢

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鍋倉高原森之家雪地野餐

 

日本【鍋倉高原森之家】森林裡的獨棟別墅，享受森林浴，穿著雪鞋行走在雪地森林裏野餐

走到半路上，教練突然要我們停下來，接下來拿出背包上的雪鏟!!
我們一開始都不知道他要做什麼，原來是挖出一塊空間，並堆出雪堆當桌子用

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哇，他的背包真神奇，原來裏面還有點心和飲料呢

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這就是那天在飯山站看到的點心!! 香蕉奶油捲!! 香濃可口，很好吃哦

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其實我們也走累了，休息一下喝杯熱茶，真的很舒服

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耶~~~快二個小時的活動，真的快累死人了，一周的活動量應該有了吧

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走出來是一些古民宅!!

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好難得雪地行走體驗，真的永生難忘啊

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