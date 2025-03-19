鏊屋 串燒/壽司/酒場 三重店
鏊屋主打串燒烤物、壽司、特色日本料理，在三重.蘆洲.新莊都有分店。每一間都是傳統的日式風格居酒屋，這次來到三重店～還有限定$549酒類無限暢飲！有梅酒.柚子酒.清酒可以選擇 CP值超級高!! 還有一系列的日式酒類選擇，從清酒、啤酒到燒酒等多樣選擇，應有盡有。愛喝酒的朋友們別錯過了🍻
鏊屋 串燒/壽司/酒場 環境
一進入「鏊屋」，立刻被其溫馨而具有日式風情的裝潢吸引。木質的桌椅、燈光昏黃柔和，讓人感覺彷彿置身於日本的小巷酒場。店內座位還滿多的，晚餐時段生意很好~可以提早先訂位，適合三五好友小聚的好地方
鏊屋 串燒/壽司/酒場 菜單
鏊屋 串燒/壽司/酒場 餐點
鏊屋燒
這道菜是「鏊屋」的招牌之一，可以在居酒屋吃到大阪燒真的還滿特別的！更有置身日本的感覺～上方滿滿的柴魚提升香氣，內陷多料，魷魚大塊，大家很可以試試！
烤飯糰
這道烤飯糰是日式小食中的經典，外面燒烤過後，表面微焦，搭配少許的醬油、海苔，滿滿濃厚的日式風味，要記得趁熱吃喔！不然放太久會硬掉。
牛小排
是肉肉控的朋友們必點～燒烤過後保持肉質的嫩滑多汁，咬上一口，肉香四溢！
牛小排剝皮辣椒串
微辣牛小排剝皮辣椒串相當有創意，這個串烤我覺得很好吃!
腐皮秋葵串
使用腐皮包裹秋葵，外焦脆，內部的秋葵則保持著爽脆的口感，相當有創意的組合我很喜歡
金沙雞肉串
雞肉串是居酒屋必點的經典，而「金沙雞肉串」則帶有一點濃郁的鹹香味，撒上一層金沙粉，雞肉的鮮嫩與金沙的香脆相得益彰
一夜干
一夜干絕對也是居酒屋的必點品項，烤得滿不錯吃的
綜合生魚片
在鏊屋也可以吃到新鮮的現切生魚片，搭配當季最鮮美的魚種，可以品嚐到每一種海味的精華
綜合炙燒壽司8貫
喜歡鮭魚的朋友們必須點炙燒壽司！焦糖、起司、明太子、原味，這四個口味真的都很好吃
胡麻松阪豬
松阪豬的口感脆脆的，配上胡麻醬更清爽，我喜歡這個組合
和風沙拉
前面覺得口味太重時可以來吃點沙拉中和一下口味
酒煮蛤蜊
酒煮蛤蜊也是我去居酒屋都會點的品項，鏊屋的蛤蜊飽滿大顆！給過！
明太子香菇
這個明太子香菇很厲害！入口就會爆開的明太子配上軟嫩的香菇特別的香～
奶香金針菇
愛吃起司跟奶味的朋友們也可以試試奶香金針菇
鏊屋餐點多元，也都很不錯！還有啤酒喝到飽～而且在新莊、三重、蘆洲都有店，大家有機會也來嘗試吧！
店家資訊
三重店
📪地址：新北市三重區過圳街88號
🈺️營業：17:00-01:00
蘆洲店
📪地址：新北市蘆洲區三民路110巷6號
🈺️營業：17:00-01:00
新莊店
📪地址：新北市新莊區中正路881-10號
🈺️營業：17:00-01:00
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