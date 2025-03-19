鏊屋主打串燒烤物、壽司、特色日本料理，在三重.蘆洲.新莊都有分店。每一間都是傳統的日式風格居酒屋，這次來到三重店～還有限定 $549酒類無限暢飲 ！有梅酒.柚子酒.清酒可以選擇 CP值超級高!! 還有一系列的日式酒類選擇，從清酒、啤酒到燒酒等多樣選擇，應有盡有。愛喝酒的朋友們別錯過了🍻

鏊屋 串燒/壽司/酒場 餐點

鏊屋 串燒/壽司/酒場 環境

一進入「鏊屋」，立刻被其溫馨而具有日式風情的裝潢吸引。木質的桌椅、燈光昏黃柔和，讓人感覺彷彿置身於日本的小巷酒場。店內座位還滿多的，晚餐時段生意很好~可以提早先訂位，適合三五好友小聚的好地方

門口大燈籠很引人注目

鏊屋 串燒/壽司/酒場 三重店門口

內裝潢很有氣氛

位置滿多的

櫃台招財貓 特色日式裝飾 氣氛燈籠 造型公仔 吧檯座位區

用滿滿的酒類瓶罐、介紹酒的種類布條裝飾

整個空間都讓人彷彿在日本的感覺

長桌可容納6~8人左右適合聚餐

鏊屋 串燒/壽司/酒場 菜單

把滿滿的餐點照片都貼上牆上 滿特別的

鏊屋 串燒/壽司/酒場 餐點

鏊屋燒

這道菜是「鏊屋」的招牌之一，可以在居酒屋吃到大阪燒真的還滿特別的！更有置身日本的感覺～上方滿滿的柴魚提升香氣，內陷多料，魷魚大塊，大家很可以試試！

鏊屋燒

鏊屋燒 配料相當多

烤飯糰

這道烤飯糰是日式小食中的經典，外面燒烤過後，表面微焦，搭配少許的醬油、海苔，滿滿濃厚的日式風味，要記得趁熱吃喔！不然放太久會硬掉。

烤飯糰

牛小排

是肉肉控的朋友們必點～燒烤過後保持肉質的嫩滑多汁，咬上一口，肉香四溢！

粉嫩多汁的牛小排

牛小排剝皮辣椒串

微辣牛小排剝皮辣椒串相當有創意，這個串烤我覺得很好吃!

牛小排剝皮辣椒串

腐皮秋葵串

使用腐皮包裹秋葵，外焦脆，內部的秋葵則保持著爽脆的口感，相當有創意的組合我很喜歡

腐皮秋葵串

金沙雞肉串

雞肉串是居酒屋必點的經典，而「金沙雞肉串」則帶有一點濃郁的鹹香味，撒上一層金沙粉，雞肉的鮮嫩與金沙的香脆相得益彰

金沙雞肉串

一夜干

一夜干絕對也是居酒屋的必點品項，烤得滿不錯吃的

一夜干

綜合生魚片

在鏊屋也可以吃到新鮮的現切生魚片，搭配當季最鮮美的魚種，可以品嚐到每一種海味的精華

鮭魚 鮪魚 紅甘

綜合炙燒壽司8貫

喜歡鮭魚的朋友們必須點炙燒壽司！焦糖、起司、明太子、原味，這四個口味真的都很好吃

焦糖、起司、明太子、原味

胡麻松阪豬

松阪豬的口感脆脆的，配上胡麻醬更清爽，我喜歡這個組合

胡麻松阪豬

和風沙拉

前面覺得口味太重時可以來吃點沙拉中和一下口味

和風沙拉

酒煮蛤蜊

酒煮蛤蜊也是我去居酒屋都會點的品項，鏊屋的蛤蜊飽滿大顆！給過！

酒煮蛤蜊

明太子香菇

這個明太子香菇很厲害！入口就會爆開的明太子配上軟嫩的香菇特別的香～

明太子香菇

奶香金針菇

愛吃起司跟奶味的朋友們也可以試試奶香金針菇

奶香金針菇

奶香金針菇

鏊屋餐點多元，也都很不錯！還有啤酒喝到飽～而且在新莊、三重、蘆洲都有店，大家有機會也來嘗試吧！

店家資訊

三重店

📪地址：新北市三重區過圳街88號

🈺️營業：17:00-01:00

蘆洲店

📪地址：新北市蘆洲區三民路110巷6號

🈺️營業：17:00-01:00

新莊店

📪地址：新北市新莊區中正路881-10號

🈺️營業：17:00-01:00

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