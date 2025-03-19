捷運西門站餐廳推薦/西門町聚餐餐廳推薦

♥狂一鍋酸菜魚♥是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌

同時也是2025樂多多集團最新力作,台北店位在熱鬧的西門町商圈

現在不用再去排隊當刁民,來這裡就可以吃到美味不嗆辣,用料豐富的酸菜魚

主打Tiffany色系的用餐環境超夢幻,來這裡不僅可以吃美食可以拍網美打卡照,內用還有養身熱飲無限供應超貼心!!

耗費6年只為『台灣人最愛的酸菜魚口味』(團隊癡迷研發三大台灣人最愛)

一.自然不做作:試錯幾千次的獨家酸辣黃金比例

二.還想再回來:換了幾百種食材只為有回甘後韻

三.讓手機先吃:愛吃舉手投足年輕萬歲出奇時尚

♥狂一鍋酸菜魚-台北西門店♥

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓



營業時間：11:00～23:00

電話：02-2361-0202

FB粉絲團:https://www.facebook.com/KYG.suancaifish

交通方式:捷運西門站6號出口步行約5分鐘



檢視較大的地圖

1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味。2025跨界翻玩向經典致敬 品狂一鍋 美學一生

♥狂一鍋酸菜魚-台北西門店♥ 的交通很方便,從捷運西門站六號出口出站

往中華路的方向走3~5分鐘就會看到

熱門用餐時段從一樓就開始排隊真的誇張

餐廳位於四樓,可以搭乘手扶梯或是電梯直接上到四樓

電梯門一打開映入眼簾的是滿滿的Tiffany色系~夢幻度破表

要不是有大大的酸菜魚招牌~我還以為是走到咖啡廳哩!!!

可愛的菱格紋地板搭配大大的精品藍色蝴蝶結牆

完全就是時尚走秀伸展台

女孩們當然一定要來拍照感受一下時尚氛圍

我真的是來吃酸菜魚的啦哈哈哈

熱門用餐時間都需要排隊等候,入口處有取號機,可以取號之後在旁邊稍作休息

等待工作人員帶位進場

♥狂一鍋酸菜魚-台北西門店♥主打 『酸菜魚很愛玩』三冠玩

一. 愈藍愈好玩:精品藍世界

二. AI玩主廚:AI玩菜單

三. 邊吃邊玩:開心追求時尚 挑高明亮用餐環境，座椅很舒適，桌與桌間很寬敞

餐廳內座位還不少,Tiffany藍特製座椅搭配質感桌面

在這樣的用餐環境吃酸菜魚感覺都高級了起來阿哈哈

桌子側邊抽屜打開有超美的公筷.紙巾.濕紙巾以及牙線

♥狂一鍋酸菜魚♥主打『蕭鼓傳情酸菜魚』『邦香四溢番茄鮮』兩種湯頭

貼心分成三種尺寸包含機車包.托特包.鉑金包適合不同用餐人數

鍋底本身就會有魚片.豬五花.寬冬粉以及酸菜,想要另外加配料的話點餐時就可以先加點

另外還有涼菜.炸物小食以及飲品等選擇

『台灣人最愛的酸菜魚口味』:狂一鍋「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底

是主理人狂少歷時六年專注一鍋後韻回甘的酸菜魚，職人謹獻台灣人最愛的口味。

既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了「邦香四溢番茄鮮」令人著迷的鮮香美味。

第一次造訪不知道要吃什麼,也可以直接點這個人氣票選網紅餐

價格也相對優惠唷!!

這邊必須要提一下他們家的白飯,選用的是米界高材生,霧峰益全香米

而且還是使用日本象印的電鍋煮,非常厲害!喜歡吃白米飯的人一定會喜歡

內用免費招待熱飲,全都是自助取用

如英式下午茶般的優雅茶罐

裡面分別是陳皮.洛神花以及玫瑰花

可以依照提示的黃金比例來沖泡,天冷喝上一杯相當暖心

以黃金比例搭配後自行沖泡

不管是仙女開心配方或是女神快樂配方都是養生好喝又解膩喔!

主角酸菜魚還沒上桌前,可以先點一些小點來開開胃

百年傳世蓮藕香$80

加入酸甜柚子醬醃漬的切片蓮藕吃起來脆口甜香,開胃解膩又解辣

達人知味娃娃菜$90

就是一般中式餐館的上湯娃娃菜縮小版,看似小小一碗但其實分量蠻足的

吸飽清爽湯底的娃娃菜多汁香甜,來盤蔬菜營養均衡一下是必須的!!

奈人擋住饅頭香$110

外酥內蓬甜鹹交融的炸饅頭推薦你們一定要點!!





可以手撕一層層下來沾著煉乳一起入口

如果不點白飯的話選擇這個當主食也不錯!

鍋巴$89

鍋巴可以單吃也可以放到酸菜魚裡,單吃就很脆口帶米香

小菲自己喜歡沾著煉乳吃甜甜的也很對味呢!

香氣撲鼻香酥雞$150

若是無肉不歡的朋友推薦你們也可以點這道香酥雞!!!

炸到金黃香酥的雞塊多汁又軟嫩

本身調味就已經很夠吃起來好涮嘴阿!!!

兒女情長鴨血辣$60

熬煮到滑嫩入味的鴨血如果凍般Q嫩,小辣不刺喉

就像在吃麻辣鍋的鴨血一樣~喜歡鴨血的朋友必點阿!

蕭鼓傳情酸菜魚-機車包 $630

暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底

是主理人狂少歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚，職人謹獻

完全就是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶

經過AI調整到最適合台灣人口味的辣度,麻香十足

平常不吃辣的小菲也非常喜歡,對我來說大概就是小辣的程度而已

若是覺得不夠辣的話,，可以免費加野山椒

若是覺得湯頭太鹹也可以免費加豚骨高湯

多麼貼心的服務阿!!!

托特包的份量最適合閨蜜2 個人聚餐,吃不完的可以打包回家

加料繼續吃湯頭仍然一級棒啊!!!

裡面的魚片不少~吃起來嫩口鮮甜,重點是無刺!!!!怕吃魚的朋友也可以放心大口吃

除了滿滿魚片之外裡面還有豬五花,肉嫩帶咬勁,配上酸香湯底簡直絕配

堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜

孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角

前面有提到他們家的白飯很厲害,而且可以選擇要點半碗或是一碗

直接幫你裝到尖起來很有誠意耶!

放上滿滿酸菜魚配料,再淋上湯汁根本就是白飯殺手阿!!!

邦香四溢番茄鮮-機車包$630

不吃辣的朋友請直接點番茄湯底口味,一樣是不會讓你失望的美味

整顆番茄下去熬煮的湯底帶有番茄清香又不會過酸,和魚肉完美融合

正中間放上檸檬切片在吃之前可以先和湯底稍微攪拌一下再開吃,吃起來會更加清爽不膩口

除了魚肉.之外還有金針菇.脆口木耳等,配料超豐富阿!!!

隨手撈都是滿滿的豬五花肉.還有新鮮魚片,其實單吃這一鍋就已經相當有飽足感了

更別說裡面還有吸附了滿滿湯汁的寬冬粉,滑溜順口超美味!!!

小菲這天沒吃完打包回家隔天放到電鍋裡簡單蒸過就上桌

球哥邊吃邊喊這也太好吃了~看來只好下次再帶他去現場吃啦哈哈哈

現場加入會員就會贈送飲品

我們這次點了兩款飲品-登高望遠烏梅醉和威然自得奶茶醇

烏梅汁酸甜解渴渴,奶茶濃郁香甜,都是酸菜魚的好朋友!!

聽店長說姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，廣受來台遊客追捧

狂一鍋也將前進香港、新加坡開店！儼然是餐飲界的台灣之光！

不只好吃又時尚,來西門町聚餐首選就是♥狂一鍋酸菜魚♥啦!!

♥狂一鍋酸菜魚-台北西門店♥

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓



營業時間：11:00～23:00

電話：02-2361-0202

FB粉絲團:https://www.facebook.com/KYG.suancaifish

交通方式:捷運西門站6號出口步行約5分鐘

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

再請大家幫小菲點進去按個讚唷!!感恩感恩!

文章標籤