台灣好行,宜蘭輕旅行,羅東一日遊,冬山河一日遊,宜蘭住宿優惠,羅東林場,宜蘭傳統藝術中心,羅東夜市

為了擺脫＂身為宜蘭女婿卻不知道宜蘭哪裡好玩＂的這個稱號，圍事持續努力在宜蘭各地趴趴走為大家介紹宜蘭好玩好吃的景點！

跟圍事太太商量了一下，上回買了非常超值的台灣好行礁溪線的套票後大獲好評，連我岳母大人都覺得好划算所以計劃也帶她去礁溪走一天，但目前最想介紹的應該是………羅東以及冬山河！畢竟圍事跟太太就在羅東上課，而冬山河則是每次上下班都要經過的地方，如果連這幾個地方都不熟的話怎麼跟人家介紹我是宜蘭的半子呢！（握拳

於是就又跑去網站看看台灣好行有沒有適合的套票………喔！冬山河線是從羅東轉運站出發往宜蘭傳統藝術園區的，而且也會經過羅東的景點，就決定是他了～出來吧冬山藝遊套票一日遊券！！！

台灣好行礁溪線超值套票

線上購票連結及套票內容

進去上方連結到雁行天下的官網後，點下方的＂台灣好行＂就可以選擇你想要的宜蘭輕旅行囉～目前有礁溪線以及冬山河線兩條路線可以選，分別有四種價格依照你想要的行程來選吧～有單人超值1日券也有雙人兩天一夜券（包含雙人套房住宿喔）。而且我覺得這個旅行套票最方便的就是可以自己安排所有的行程，不會硬性規定你要先去哪裡才能去哪裡～自由自在的，多好。

套票內容

1.台灣好行冬山河線1日券

2.宜蘭傳藝園區門票

3.手作體驗-DOZI皮革環保杯套(宜蘭傳藝園區臨水街)

4.下午茶券-吃飽沒事乾茶餐廳/路易莎咖啡(宜蘭傳藝門市)/茶宴台式餐茶館

5.宜蘭品牌手搖飲-清盞手作羅東店飲料兌換券

6.宜蘭知名伴手禮-聯全麻糬兌換券

7.指定飯店或民宿新台幣300元住宿現金折抵券（限官網訂房）

8宜蘭傳藝園區接駁到指定飯店或民宿專車（限五、六、日、一）

9.好行購物樂活券-合作店家優惠券

怕大家不知道怎麼使用這個電子套票，所以我把使用方法放在這裡～可以直接點或是拉到文章最後面也行。

台灣好行冬山河線1日券（羅東轉運站兌換)

走吧同學們，讓圍事帶著大家先來去新的羅東轉運站兌換台灣好行冬山河線1日券吧！一票在手冬山河線任我行～

羅東轉運站是剛新建沒多久的轉運站，圍事太太自己搭車回中壢的時候也都是到這裡搭客運的，我看看去哪裡換那個一日乘車券啊～喔有了！

先到首都客運的服務櫃檯，然後拿出手機點開冬山河的499套票～第一項就是一日乘車券的兌換。

兌換的方法很簡單，一樣先點入冬山河線1日券底下的＂使用此套票＂，再跟櫃檯小姐姐要這個首都客運提供的6碼核銷碼～按下確定就可以啦。

然後就可以拿到這張一日券，今天一整天只要是綠21線的觀光巴士有到的地方，都可以靠著這張一日乘車券去玩。

綠21線則是在後面的第1以及第2月台候車。

嗯嗯嗯～一看就知道是我今天要搭的台灣好行綠21線巴士～司機大哥今天一整天就拜託你啦，我有好多地方想帶大家去走走。

羅東林場（羅東林業文化園區）

第一站我要帶同學們來的當然是著名的羅東景點，羅東林業文化園區！！！咦？問我為什麼要先來這裡嗎？當然是因為我沒來過啊！！！（理直氣壯我只吃過林場肉羹而已～～～（謎之音：沒想到你在羅東上課竟然沒來過這裡？？？如果小朋友問你羅東林場好不好玩你要怎麼回答啊？？？？

咳咳，我們先來看一下平面圖啊！（轉移話題

這裡一共有四個出入口，分別是羅東火車站，南側，北側以及中正北路出入口。今天我是從南側出入口進來的～來羅東林場玩除了古樸的日式建築之外，最推薦的就是貯木池以及環湖步道了。

步道旁擺放整齊卻又帶著苔綠的古老木材訴說著羅東林場以往的繁華。

唔？製材專賣店？在這裡還能賣什麼啊？難不成是賣木材嗎？（輕笑

啊哩，還真的是賣木材的店啊～櫃檯放了許多小巧可愛的木製品，讓人忍不住想多看幾眼。

看到我對這些原木椅感興趣，小姐姐特別過來解釋說這個叫＂提袋椅＂，兩邊皮帶往上拉像極了一個束口袋啊～（謎之音：這束口袋好像重了一點點？

也有許多打磨過已還木質本色的各式木料可以挑選～雖然我對其中一塊肖楠木的木料愛不釋手，但想到今天行程滿檔，下回再來參觀吧。

貯木池

我說啊，想知道羅東林場歷史緣由的同學請自行上網查詢，今天純粹就帶大家來這裡踏青走春的～這個貯木池顧名思義就是貯存木材用的，再往前有個小碼頭可以把木材拉上岸放上火車載運。同行友人說看起來有點雜亂，但我就愛這錯落有緻的特殊美感。

不再負責貯木重任的貯木池有了另一個重要的工作，成群的留鳥以及候鳥把這裡當成自己家啦～照片裡看來應該是花嘴鴨一類的候鳥～讓整個貯木池搖身一變成為了羅東重要的生態池！沿著環湖步道走一圈多看看這些嬌客吧。

讓斑駁的鐵軌帶著我們往前走，前面好像有個火車站？？？

竹林火車站

竹林火車站現已改為志工室，昔日的月台也變成露天雅座～遊客如織穿園踏青，累了就來這裡歇腳乘涼。

竹林火車站維護的相當好，裡面也放著不少關於羅東林場的資料。

綠皮火車厢裡的一隅，連座椅都改成原木椅了～大家也可以上去坐坐休息喔。

環湖步道四週圍滿滿日式風情的木製建物也是我捨不得離開的原因之一，俯仰之間皆是美景，無奈耳邊又傳來陣陣催促的聲音：欸小哥～快點我們餓了啦～來去吃飯了！快點快點！

宜蘭知名伴手禮-聯全麻糬兌換券

從中正北路的出口出了羅東林場，對面就是聯全麻糬的林場店了，還記得不？我們這次買的台灣好行冬山河線的499套票裡就包含了聯全的兌換券喔！先去換吧～

一樣啊，拿出我的手機打開套票，找到聯全麻糬的兌換券～輸入店家的六碼核銷碼之後就可以選一顆麻糬啦～強調一下因為聯全的麻糬沒加任何的防腐劑啊，所以保存期限最多只有三天，不要放到忘記吃就可惜了啊～這裡的麻糬皮可是超Q的我太太超愛吃呢。

上回帶了包這個小情人麻糬給太太吃，她很喜歡～喔？這裡也有賣金少爺花生糖啊？？？同學們這個我超愛吃的！

下午茶券三選一（羅東茶宴）

接下來我們散散步吧？如果同學們曾經開車來我們羅東的話啊，應該都曾經路過這兒才對。不管白天或夜裡，茶宴都有她獨特的美感。

特別來這裡不為別的，因為茶宴也是台灣好行套票的配合店家喔！本來想著逛完林場來這裡休息一下喝點飲料的，但三個人想了想，因為在傳藝中心裡還有兩家可以兌換下午茶券的店家～不如下午茶留著到宜蘭傳藝園區裡面使用，先在這裡自費吃中飯好了！

尤其裡面的裝潢真的太棒了，一派的古色古香，能像這位先生一樣點一壺茶坐在窗邊，看書品茗也是一大樂事。

二樓的話側又是另一種風情，頗有種昔時上海的風味？

不好意思一看到漂亮的室內我就反射性地跑去拍照，等我下樓之後………我說吉米哥，你加我再加上你朋友總共也就三個人不是嗎？？？這一桌是不是太豐盛了？你們兩個是不是獅子座的？我就說不能讓獅子座點菜嘛！（謎之音：啊不就還好你不在？不然菜應該更多！！！

原以為茶宴只是喝下午茶的地方，沒想到這裡竟然主推是合菜料理！而且每樣都很合我的口味～

國立傳統藝術中心

同學們應該對宜蘭傳藝園區都不陌生吧？來來來，我們搭綠21線的台灣好行巴士就可以來去傳藝玩啦～大門口的這一對竹編的筊真可愛～是聖筊呢！

宜蘭傳藝園區門票

請記得拿出你的手機打開台灣好行的冬山河套票，裡面已經包含了宜蘭傳藝園區的入場券了喔！不要再跑去排隊花150元買全票了啊你們！在這個入口跟服務人員索取六碼核銷碼輸入完成，手背上蓋上宜蘭傳藝園區的入場章後就可以進去啦。

啊先跟大家說一下，現在這裡有個傳藝大駐園的活動！這個齊天大聖鬧龍宮的戲碼會一直表演到明年的一月初～千萬不要錯過了。

文昌祠廟前廣場

進了傳藝之後，順著魯班街一直走就可以到最熱鬧的臨水街以及文昌祠了，不管是整年駐園演出的齊天大聖鬧龍宮或是每月更換的主題劇場都會在這裡進行表演喔～大家要記好開場的時間，早早來佔個好位置～

我是二月底去的，那時的主題劇場是＂婆姐賀新春＂，演出時間的話是週一～週四13:00，週五週六週日則是13:00，15:30各有一場~而齊天大聖鬧龍宮則是每天的10:30及14:00各演出一場。（筆記中

臨水街景

看了看時間，離婆姐賀新春的表演還有半個多小時，我們來去臨水街逛逛吧！臨水街是傳統藝術中心裡最熱鬧的地方了，久不曾來傳藝遊玩，總覺得這次臨水街上的佈置非常別緻，原來竟然跟今年傳藝主打的＂百花齊天＂這個主軸相呼應。

碩大生動的枝椏上長著豔麗奪目的巨型牡丹，佐以沿街佈放的大小燈籠～這燈籠看著就像是果實一樣，怎樣大家應該都想到了吧？整條臨水街原來就是齊天大聖住的仙境花果山啦～（謎之音：所以你就是花果山裡的一隻胖猴子？？？

兩旁的店家各有特色，有吃有喝有玩～大家慢慢逛啊～記得等等要去看婆姐喔。

像這家專賣傳統點心的店鋪，還特別請師傅現場表演龍鬚糖的製作。

手作體驗-DOZI皮革環保杯套(宜蘭傳藝園區臨水街)

來來來，臨水街上商家眾多，許多店裡都有獨具特色的DＩＹ可以讓遊客們試試，像這家牛革就可以來體驗皮革手作，重點又來啦～拿出手機打開套票啊各位～沒錯！聽到這句話就要想到，台灣好行冬山線的旅遊套票裡就包含了來這家＂牛革客製專門所＂玩皮革DＩＹ喔。

運氣不錯，本來店裡是滿座！此起彼落的木槌擊打聲不絕於耳，剛好一對母女完成了她們親手做的皮革小物心滿意足地離開了～來吧我們來看看可以做什麼吧。

一樣輸入了店家的六碼核銷碼之後就可以拿到今天要製作的皮革小物～杯套！會先由店長準備好材料後來說明整個流程，請切記沒有經過店長說明前啊不要拿著工作台上的木槌亂揮！

店長會先示範怎麼用鉚釘來固定兩個皮革部件，看完示範就可以動手做自己的杯套了。

哇～吉米哥是不是找到了自己的第二專長？這隨行杯套做的超棒的！正當我們還在店裡欣賞店長手做的各種皮製品時外面傳來一陣騷動，＂婆姐來囉！＂

衝出門一看～四位打扮得花枝招展的婆姐正引著虎虎生風的虎爺沿著臨水街踩街而來～婆姐是註生娘娘的部將，主要是負責世間小孩的出生養育～

在靠近文昌祠的時候還跟虎爺一起秀了一段表演！引得在場所有人都獻給他們熱烈掌聲鼓勵呢。

主題劇場-婆姐賀新春

除了戲台上的表演之外，婆姐們也會下來跟觀眾們互動唷～婆姐手中的羽扇在孩子的頭上輕揮，象徵著幫小孩解煞祈福～好羨慕啊～今天好像全宜蘭的安親班都帶來這裡校外教學的樣子，整個廟前廣場都是小朋友！好吧我老人家就不要去跟小朋友搶這個互動啦（笑

風趣的主持人也會來到場邊與觀眾來互動，現場就開始有獎徵答了。

畫舫遊園

欣賞完劇團的演出後我散著步來到了拱橋這裡，這裡有畫舫船的遊園體驗～少少的錢就可以搭著船在傳藝園區的河道上遊園真不錯。

從乘船處往上就可以看到臨水街上最醒目的地標，＂謝謝平安大燈籠＂！這兩盞大燈籠也吸引了不少遊客來拍照打卡。

駐園表演-齊天大聖鬧龍宮

回到文昌祠的時候發現人更多了，啊哩！我竟然玩到忘記了齊天大聖鬧龍宮的戲碼已經開始了～（狂奔

還好還來得及看著美猴王跟他的猴子猴孫們正在商量怎麼去大鬧龍宮ＸＤ

這個台子也做成可活動式的，身手矯健的猴子利用彈力索正表演著各式特技。

來啦～跟著齊天大聖一起去大鬧龍宮吧～話說同學們在參加踩街的時候啊要注意不要為了拍照或是錄影而擋在踩街隊伍的路徑上喔，旁邊也會有工作人員加以疏導的要聽話喔。

食光走廊

傳藝這麼大，逛累了走到餓了的時候呢，大家記得來旁邊這條食光走廊喔！各式的美食都在這裡啦～堪稱是國立傳統藝術中心的美食一條街啊～（流口水

好行購物樂活券（BF BURGER傳藝店消費優惠）

對了對了，在食光走廊入口的這家BF BURGER也是好行購物樂活券的配合商家喔！是由一對年輕好客的夫妻一起經營的餐廳。

而且除了大家推薦必吃的漢堡以及義大利麵之外啊，還把宜蘭名產鴨賞加到捲餅裡，做出風味獨特的墨西哥捲餅喔～

加上特調的醬汁以及生菜來中和口味略重的鴨賞，非常好吃！（姆指

下午茶券-吃飽沒事乾茶餐廳

今天的天氣有點熱！看到這家吃飽沒事乾的凍檸茶是不是也讓大家心動了呢？走！進來喝一杯透心涼的茶飲再搭配一個冰火波羅包！但點餐之前一樣啊，拿出手機打開台灣好行的冬山河套票，沒錯你猜對了，套票裡不是有附一個下午茶嗎？就是在這家吃飽沒事乾兌換的啦～～～

兌換的流程相信同學們都很熟了啊，輸入店家給的六碼核銷碼後就可以換到這組好喝好吃的下午茶啦～而且值得一提的是吃飽沒事乾除了強調現點現做的餐點之外，同時也是一家伊斯蘭教認證餐廳呢。

除了消暑清涼的凍檸茶之外，看看這個外酥內涼又香甜的冰火波蘿油！外面的波蘿口感真酥脆～太滿足了。

吃飽喝足後看到這位超美麗的小姐姐在廟前廣場表演，一手琵琶出神入化，猶如大珠小珠落玉盤一般～還可以開放點歌！（鼓掌

好啦各位，快樂的時光總是來匆匆去匆匆，讓我們搭上綠21的巴士回羅東吧～

羅東夜市

嗯，想說離太太下課的時間還有一個小時嘛，走，大家來去逛逛觀光客必來的景點～羅東夜市吧！是說小哥我也蠻久沒來了ＸＤ

不過夜市旁的這間福德廟我們倒是常來，香火鼎盛～各行各業的人都常來參拜。而且我們每次來都看到超多業務人員的喔！想必一定是土地公爺爺有保祐吧！（跪拜

再往後面走會發現一大堆人在排隊，當然不是排公廁啦～是排隔壁的阿灶伯羊肉湯的客人啦，以前都是在門口那邊等的，後來因為排隊人流太多怕影響到交通所以才請大家到後面這裡。

座無虛席生意真的太好！記得十幾年前太太第一次帶我來羅東夜市也是先帶我來吃這個羊肉湯呢。

後面的潤餅捲也是大排長龍！

在比較後面的攤商老闆們也是用盡了力氣在招攬客人呢～做生意真的辛苦了。

不過我個人最想試試的是這家在夜市正後方的三星葱多餅！可是人潮排到公園裡去啦～～～～

感覺長得有點像水煎包，但是用油半煎炸的料理手法讓我非常好奇！（筆記

哎！孩子你這樣不行，讓哥哥來教你怎麼玩這個套圈圈吧！（謎之音：槽點太多了不知道怎麼來吐槽你啊……應該是伯伯不是哥哥吧？？？？？

從全家這邊逛出來的時候又遇到一大串的排隊人潮！龍鳳腿跟春捲好像也不錯？（筆記

可惜的是我跟太太最愛吃的狀元糕今天沒來擺攤！因為每逢期中或期末考的時候啊，太太總是想方設法地希望孩子們成績好～除了幫他們好好複習之外還會買文具來跟土地公爺爺祈求，也會來買幾盒狀元糕來分給大家吃，希望他們都能考滿分當狀元ＸＤ

宜蘭品牌手搖飲-清盞手作羅東店飲料兌換券

可別忘了超值的冬山河旅遊套票裡還有一張我們宜蘭品牌手搖飲-清盞手作羅東店飲料兌換券可以去兌換喔！

清盞手作洋行是宜蘭在地的品牌，各式茶飲強調新鮮天然健康純正！太太非常愛她們家的奶蓋系列，所以我特別換了一杯紅堤cheese奶蓋，等她下課的時候再送去給她喝～（謎之音：是不是因為今天偷跑出來玩心虛啦？？？

套票使用方法

當你從台灣好行網站成功購買套票後會收到一個加入line好友的連結，把宜蘭低碳旅遊通加入line好友之後進入聊天畫面，底下就會出現＂我的票券＂的選項，點下去就能看到內容啦！

我這次買的是冬山河線-冬山藝遊套票499元(一日券)

套票內容也是非常豐富又超值，傳藝門票啦下午茶券啦手作體驗啦手搖飲兌換啦伴手禮兌換等等，太棒了。

再來跟大家介紹一下怎麼使用這個套票啊，比如說我想去兌換聯全麻糬，我只要在櫃檯跟服務人員說要用台灣好行的套票，拿出手機點那個＂使用票券＂，櫃檯人員會給我六碼數字的核銷碼～按下確定後聯全麻糬的櫃檯人員就會收到通知，就可以換到一顆好吃的麻糬啦，用起來很方便呢，每一間配合店家的核銷碼都不一樣喔～

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