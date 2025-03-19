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【新店美食】宸軒園 粵菜海鮮｜港式小點｜母親節桌菜｜新店餐廳推薦

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2025-03-19 20:52:00 文字：范范
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范范

范范

來到新店可別錯過這家宸軒園 粵菜海鮮，

由香港老師傅駐店，

除了有特色餐點，還有港式小點、母親節桌菜等可以選，

非常適合與三五好友來這聚餐

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宸軒園對面是獅子山，

特別適合爬山過後來這用餐，放鬆一下

距離新店區公所捷運站8分鐘，

停車位於新店區公所或是兩側找一下

大新街9巷(停車場走過來五分鐘)

搭公車的朋友可以搭到中興路一段(公車路線8/647/綠3)直達門口

非常便利

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一樓有一間8人包廂，

還有4人座位區、大圓桌，

B1還有6-8桌的大圓桌提供桌菜宴席服務(附有歡唱設備)

非常適合小公司來這辦尾牙、春酒、商務家庭聚餐等都適合，

除了宴客辦桌，這裡也有提供外燴桌菜服務，

遊覽車可以容納兩台10桌

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8人包廂

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B16-8桌的大圓桌提供桌菜宴席服務(附有歡唱設備)

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宸軒園 粵菜海鮮餐點非常的多樣化，

有單點，

也有年菜內用、外帶、宅配，母親節桌菜也可以外帶預定，

滿足每個人不同的喜好及需求

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母親節套餐有2種價位可以選，

菜色看起來都很不錯，

喜歡的朋友快預定起來喔~

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飲料有茶飲和港式飲品可以選

喜歡喝甜飲的可以選擇小姊姊奶茶、港式鴛鴦，

喜歡喝酸甜感的朋友可以選港式凍檸茶，搭配餐飲開胃又解膩

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茶資每位20元有香片、普洱、烏龍可以選

我們選了烏龍喝起來清爽又順口，搭配餐點剛剛好

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果律鮮蝦球

蝦仁新鮮脆嫩，

外酥內多汁，

底下還搭配了蘋果丁，

整體嚐起來清新又爽口

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乾炒牛河粉

河粉吸飽了醬汁，

嚐起來鹹香涮嘴又Q彈，

牛肉嫩口鮮香，

是非常有層次又不膩口的美味，

很推薦大家有來可以試試喔~

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金牌脆皮雞

表皮金黃酥脆，

雞肉紮實又有嚼感，

上面灑了滿滿的蒜末，

更增添口感與層次

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京都子排

醬汁的調味非常不錯，

嚐起來滑嫩又多汁，

鹹甜且不乾柴，

是讓人一試就愛上的美味

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麻辣水煮牛

牛肉嫩口又不失嚼感，

湯底中還有豆芽非常清脆，

整體嚐起來麻香辣口，

是一道非常下飯的美味

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脆皮海鮮捲

外脆內嫩又有彈性，

有海鮮的鮮味，

還有酥脆外皮的香氣，

一口咬下卡滋卡滋的表皮，

吃圯來相當過癮

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魚子蒸燒賣

結合了海陸的美味，

嚐起來鮮甜多汁，

鹹香又有層次感，

也是我吃港點必點的美味

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水晶蝦餃皇

表皮薄又帶點透明的樣子，

裡面包覆了Q彈的蝦仁，

整體嚐起來鮮美順口，

我一個人吃一籠也沒問題

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爆漿芝麻球

表面有滿滿的黑白芝麻，

表皮酥香又有彈性，

內餡的芝麻非常香，

也不會很甜膩，

餐後來一份剛剛好

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奶黃流沙包

白白胖胖的麵皮，

輕輕剝開內餡的奶黃會爆漿，

鬆軟的麵皮，搭配著又香又濃的奶黃餡，

滑順且香氣迷人，

是我非常愛的一款港點

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宸軒園菜色豐富又多樣化，無論是想吃桌菜、港點都可以，

這裡也可以單點，就算人少隨時想吃粵菜也能吃，
 
不過我還是推薦多點人一起來，
 
才能吃到更多菜色喔~

活動訊息:

出示本文享

1.主食粉飯麵全面八折

2.單點炒菜類3樣以上

附贈白飯一碗

店家資訊:

宸軒園-中興店

地址:新北市新店區中興路一段141號

電話:02 2915 6006

營業時間:11:00~14:30 17:00~21:00 

連續假期都正常營業

預定、請洽官方LINE:@708wtaxh

宸軒園-中興店粉絲團

 

宸軒園-安民店

地址:新店區安民街86號

電話: 02 8666 0286

宸軒園-安民店粉絲團

#新店美食 #宸軒園 #粵菜海鮮 #港式小點 #母親節桌菜 #新店餐廳推薦

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

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phone02-86660286
place新北市新店區安民街86號
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服務品質
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裝潢氣氛
5.00
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