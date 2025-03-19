來到新店可別錯過這家宸軒園 粵菜海鮮，

由香港老師傅駐店，

除了有特色餐點，還有港式小點、母親節桌菜等可以選，

非常適合與三五好友來這聚餐

宸軒園對面是獅子山，

特別適合爬山過後來這用餐，放鬆一下

距離新店區公所捷運站8分鐘，

停車位於新店區公所或是兩側找一下

大新街9巷(停車場走過來五分鐘)

搭公車的朋友可以搭到中興路一段(公車路線8/647/綠3)直達門口

非常便利

一樓有一間8人包廂，

還有4人座位區、大圓桌，

B1還有6-8桌的大圓桌提供桌菜宴席服務(附有歡唱設備)

非常適合小公司來這辦尾牙、春酒、商務家庭聚餐等都適合，

除了宴客辦桌，這裡也有提供外燴桌菜服務，

遊覽車可以容納兩台10桌

8人包廂

B16-8桌的大圓桌提供桌菜宴席服務(附有歡唱設備)

宸軒園 粵菜海鮮餐點非常的多樣化，

有單點，

也有年菜內用、外帶、宅配，母親節桌菜也可以外帶預定，

滿足每個人不同的喜好及需求

母親節套餐有2種價位可以選，

菜色看起來都很不錯，

喜歡的朋友快預定起來喔~

飲料有茶飲和港式飲品可以選

喜歡喝甜飲的可以選擇小姊姊奶茶、港式鴛鴦，

喜歡喝酸甜感的朋友可以選港式凍檸茶，搭配餐飲開胃又解膩

茶資每位20元有香片、普洱、烏龍可以選

我們選了烏龍喝起來清爽又順口，搭配餐點剛剛好

果律鮮蝦球

蝦仁新鮮脆嫩，

外酥內多汁，

底下還搭配了蘋果丁，

整體嚐起來清新又爽口

乾炒牛河粉

河粉吸飽了醬汁，

嚐起來鹹香涮嘴又Q彈，

牛肉嫩口鮮香，

是非常有層次又不膩口的美味，

很推薦大家有來可以試試喔~

金牌脆皮雞

表皮金黃酥脆，

雞肉紮實又有嚼感，

上面灑了滿滿的蒜末，

更增添口感與層次

京都子排

醬汁的調味非常不錯，

嚐起來滑嫩又多汁，

鹹甜且不乾柴，

是讓人一試就愛上的美味

麻辣水煮牛

牛肉嫩口又不失嚼感，

湯底中還有豆芽非常清脆，

整體嚐起來麻香辣口，

是一道非常下飯的美味

脆皮海鮮捲

外脆內嫩又有彈性，

有海鮮的鮮味，

還有酥脆外皮的香氣，

一口咬下卡滋卡滋的表皮，

吃圯來相當過癮

魚子蒸燒賣

結合了海陸的美味，

嚐起來鮮甜多汁，

鹹香又有層次感，

也是我吃港點必點的美味

水晶蝦餃皇

表皮薄又帶點透明的樣子，

裡面包覆了Q彈的蝦仁，

整體嚐起來鮮美順口，

我一個人吃一籠也沒問題

爆漿芝麻球

表面有滿滿的黑白芝麻，

表皮酥香又有彈性，

內餡的芝麻非常香，

也不會很甜膩，

餐後來一份剛剛好

奶黃流沙包

白白胖胖的麵皮，

輕輕剝開內餡的奶黃會爆漿，

鬆軟的麵皮，搭配著又香又濃的奶黃餡，

滑順且香氣迷人，

是我非常愛的一款港點

宸軒園菜色豐富又多樣化，無論是想吃桌菜、港點都可以，

這裡也可以單點，就算人少隨時想吃粵菜也能吃，

不過我還是推薦多點人一起來，

才能吃到更多菜色喔~

活動訊息:

出示本文享

1.主食粉飯麵全面八折

2.單點炒菜類3樣以上

附贈白飯一碗

店家資訊:

宸軒園-中興店

地址:新北市新店區中興路一段141號

電話:02 2915 6006

營業時間:11:00~14:30 17:00~21:00

連續假期都正常營業

預定、請洽官方LINE:@708wtaxh

宸軒園-中興店粉絲團

宸軒園-安民店

地址:新店區安民街86號

電話: 02 8666 0286

宸軒園-安民店粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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