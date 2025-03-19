時間過好快啊！才剛過完年的感覺~
沒想到2025年第一季即將結束了！
而即將來到的就是母親節啦！
好友們大力推薦的超人氣新店中餐廳-宸軒園 粵菜海鮮 中興店
搶先推出母親節套餐(大餐)啦！
犒賞辛苦的媽媽請她吃一頓大餐很值得
記得提前訂位，才不怕母親節吃不到美食
宸軒園粵菜海鮮中興店
地址：新北市新店區中興路一段141號
電話：02 2915 6006
營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00
粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093101768198
宸軒園港式 粉.飯.麵
地址：新北市新店區安民街86號1 樓
電話：02 8666 0286
營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00
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宸軒園粵菜海鮮中興店距離捷運新店區公所站大約550公尺
步行時間10分鐘左右可抵達
門口就有公車站牌「中興路一段」
不管是要搭捷運或是公車都很方便
這裡有分一樓及B1，一樓比較像是三五好友聚會
可以一起吃點港式點心小點
若是比較大型的聚餐的話，就是在B1
B1設有6~8桌的大圓桌區提供桌菜宴席服務
很適合小公司舉辦尾牙、春酒或是商務家庭聚會
如果人數夠多的話，也能打造成獨立包廂空間附設投影設備、影音設備
想要聚餐有包場需求的人，可以直接打電話向店家作詢問
他們有年菜內用、外帶、宅配！如果母親節想要在家享用桌菜，也可以外帶哦
預定請嚮官方LINE ：@708wtaxh
當然清明掃墓宸軒園也有客製化合菜可以拜拜祭祖
連結假期都正常營業唷
而我這次要分享的母親節套餐共有8,800元+10%、10,000元+10% 兩種菜色
『早鳥優惠』
4/10 前預訂，贈送 1個戚風蛋糕+2瓶飲料
4/11-25預訂，贈送 1個戚風蛋糕
趕快手刀訂起來
第一道和風櫻桃鴨 上桌的冷盤入眼簾的就是走一個浮誇又澎派的路線啊
相信媽媽看到還沒入口，那笑容一定笑到太陽穴(笑)
櫻桃鴨好吃不在話下！這是我第一次吃櫻桃鴨，真的好吃
肉質非常軟嫩可口，底盤搭配著和風醬拌著沙拉水果
非常的清爽又開胃！開始期待著下一道菜
第二道蔥油水晶雞，這是已完全去骨的雞肉唷
超喜歡吃這樣的雞肉，不用沾手
就可以吃到超級嫩口的雞肉
沾著蔥油加點蔥一起入口！整個嘴裡滿滿的著雞肉香嫩和蔥的香氣
愛吃蔥的人一定會超愛的！我真的愛到不行！
那嫩口的雞肉，真的會讓人一吃再吃
御膳佛跳牆
桌菜怎麼可以少了佛跳牆這道美味又可口的湯品呢？！
豬肚、筍絲、排骨酥、芋頭、鵪鶉蛋、栗子等等食材
美味可口的食材熬煮出濃郁又鮮美的湯頭
喝下暖呼呼的湯，整個心都暖了起來
隨便一撈都是滿滿的料！光這一道湯品就超值
養身藥膳蝦
蝦子新鮮度與否，就是看牠的殼好不好剝落
當然還要看廚師們的烹煮技術啦~
這個蝦子新鮮好剝之外，我是第一次吃到藥膳方式去烹煮
味道恰到好處，而且新鮮的蝦子就是好吃！
吃得到蝦子本身的鮮甜還可以感受到藥膳的香氣~
清蒸海石斑
我很愛吃海鮮！所以吃到目前為止我真的超級滿意的
這個石斑超大一隻~
而且清蒸石斑魚上面的蔥絲帶出魚的鮮甜
這魚肉質厚實鮮甜可口彈牙，滿滿的膠質好喜歡
全蒜豬肋排
我超愛吃肋排的！肋排就是要動手啃~((笑))
這樣才有吃肋排的過癮感覺
蒜香口感帶出肋排肉質的本身的香甜口感
而且好吃的肋排是吃完後，只剩下骨頭，上面不會剩下任何一丁點肉
一人啃一隻超級過癮的！！一隻根本不夠吃啊~~~口齒留香！好美味
櫻花蝦米糕
當然不能少了桌菜必有的米糕啦！
這是大人小孩都會喜歡的菜色之一
米糕帶點麻油的香氣，一口接著一口停不下來
錦繡八珍翅
這一道可以吃得到滿滿的魚翅，滿滿的料吃起來超過癮的
魚翅有著滿滿的膠質，含有大量的粘多醣和硫酸軟骨素對人體有許多好處
慰勞媽媽這麼辛苦的照顧一家人！必定要讓媽媽吃點暖心又暖胃的料理
小卷米粉鍋
最後再來上新鮮又美味的小卷米粉鍋
邊煮邊聞到那小卷的香氣~令人食指大動啊
米粉吸滿了海鮮煮過後的湯汁，吃下那一口，真的超級滿足的
小卷新鮮的程度就像剛打撈上岸的一樣海味十足，超級美味
精致甜美點
是好吃的椰香馬蹄條！
這是港式點心中傳統的甜點小吃
呈半透明的椰漿內餡搭配爽脆的馬蹄，使其口感甜而不膩
寶島鮮果皿
使用的就是當季的新鮮水果！新鮮水果香甜可口
母親節將到來！想要慰勞辛苦的媽媽
一定要帶上她來吃大餐
你已經想好要帶媽媽和家人要吃什麼慶祝母親節了嗎？！
宸軒園真的是最佳選擇！趕快預訂起來~
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宸軒園粵菜海鮮中興店
地址：新北市新店區中興路一段141號
電話：02 2915 6006
營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00
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宸軒園港式 粉.飯.麵
地址：新北市新店區安民街86號1 樓
電話：02 8666 0286
營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00
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