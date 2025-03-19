時間過好快啊！才剛過完年的感覺~

沒想到2025年第一季即將結束了！

而即將來到的就是母親節啦！

好友們大力推薦的超人氣新店中餐廳-宸軒園 粵菜海鮮 中興店

搶先推出母親節套餐(大餐)啦！

犒賞辛苦的媽媽請她吃一頓大餐很值得

記得提前訂位，才不怕母親節吃不到美食

宸軒園粵菜海鮮中興店

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02 2915 6006

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093101768198

宸軒園港式 粉.飯.麵

地址：新北市新店區安民街86號1 樓

電話：02 8666 0286

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00

歡迎加入 Mier戴小如ಇ後天美人大作戰 粉絲團

宸軒園粵菜海鮮中興店距離捷運新店區公所站大約550公尺

步行時間10分鐘左右可抵達

門口就有公車站牌「中興路一段」

不管是要搭捷運或是公車都很方便

這裡有分一樓及B1，一樓比較像是三五好友聚會

可以一起吃點港式點心小點

若是比較大型的聚餐的話，就是在B1

B1設有6~8桌的大圓桌區提供桌菜宴席服務

很適合小公司舉辦尾牙、春酒或是商務家庭聚會

如果人數夠多的話，也能打造成獨立包廂空間附設投影設備、影音設備

想要聚餐有包場需求的人，可以直接打電話向店家作詢問

他們有年菜內用、外帶、宅配！如果母親節想要在家享用桌菜，也可以外帶哦

預定請嚮官方LINE ：@708wtaxh

當然清明掃墓宸軒園也有客製化合菜可以拜拜祭祖

連結假期都正常營業唷

而我這次要分享的母親節套餐共有8,800元+10%、10,000元+10% 兩種菜色

『早鳥優惠』

4/10 前預訂，贈送 1個戚風蛋糕+2瓶飲料

4/11-25預訂，贈送 1個戚風蛋糕

趕快手刀訂起來

第一道和風櫻桃鴨 上桌的冷盤入眼簾的就是走一個浮誇又澎派的路線啊

相信媽媽看到還沒入口，那笑容一定笑到太陽穴(笑)

櫻桃鴨好吃不在話下！這是我第一次吃櫻桃鴨，真的好吃

肉質非常軟嫩可口，底盤搭配著和風醬拌著沙拉水果

非常的清爽又開胃！開始期待著下一道菜

第二道蔥油水晶雞，這是已完全去骨的雞肉唷

超喜歡吃這樣的雞肉，不用沾手

就可以吃到超級嫩口的雞肉

沾著蔥油加點蔥一起入口！整個嘴裡滿滿的著雞肉香嫩和蔥的香氣

愛吃蔥的人一定會超愛的！我真的愛到不行！

那嫩口的雞肉，真的會讓人一吃再吃

御膳佛跳牆

桌菜怎麼可以少了佛跳牆這道美味又可口的湯品呢？！

豬肚、筍絲、排骨酥、芋頭、鵪鶉蛋、栗子等等食材

美味可口的食材熬煮出濃郁又鮮美的湯頭

喝下暖呼呼的湯，整個心都暖了起來

隨便一撈都是滿滿的料！光這一道湯品就超值

養身藥膳蝦

蝦子新鮮度與否，就是看牠的殼好不好剝落

當然還要看廚師們的烹煮技術啦~

這個蝦子新鮮好剝之外，我是第一次吃到藥膳方式去烹煮

味道恰到好處，而且新鮮的蝦子就是好吃！

吃得到蝦子本身的鮮甜還可以感受到藥膳的香氣~

清蒸海石斑

我很愛吃海鮮！所以吃到目前為止我真的超級滿意的

這個石斑超大一隻~

而且清蒸石斑魚上面的蔥絲帶出魚的鮮甜

這魚肉質厚實鮮甜可口彈牙，滿滿的膠質好喜歡

全蒜豬肋排

我超愛吃肋排的！肋排就是要動手啃~((笑))

這樣才有吃肋排的過癮感覺

蒜香口感帶出肋排肉質的本身的香甜口感

而且好吃的肋排是吃完後，只剩下骨頭，上面不會剩下任何一丁點肉

一人啃一隻超級過癮的！！一隻根本不夠吃啊~~~口齒留香！好美味

櫻花蝦米糕

當然不能少了桌菜必有的米糕啦！

這是大人小孩都會喜歡的菜色之一

米糕帶點麻油的香氣，一口接著一口停不下來

錦繡八珍翅

這一道可以吃得到滿滿的魚翅，滿滿的料吃起來超過癮的

魚翅有著滿滿的膠質，含有大量的粘多醣和硫酸軟骨素對人體有許多好處

慰勞媽媽這麼辛苦的照顧一家人！必定要讓媽媽吃點暖心又暖胃的料理

小卷米粉鍋

最後再來上新鮮又美味的小卷米粉鍋

邊煮邊聞到那小卷的香氣~令人食指大動啊

米粉吸滿了海鮮煮過後的湯汁，吃下那一口，真的超級滿足的

小卷新鮮的程度就像剛打撈上岸的一樣海味十足，超級美味

精致甜美點

是好吃的椰香馬蹄條！

這是港式點心中傳統的甜點小吃

呈半透明的椰漿內餡搭配爽脆的馬蹄，使其口感甜而不膩

寶島鮮果皿

使用的就是當季的新鮮水果！新鮮水果香甜可口

母親節將到來！想要慰勞辛苦的媽媽

一定要帶上她來吃大餐

你已經想好要帶媽媽和家人要吃什麼慶祝母親節了嗎？！

宸軒園真的是最佳選擇！趕快預訂起來~

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宸軒園粵菜海鮮中興店

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02 2915 6006

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093101768198

宸軒園港式 粉.飯.麵

地址：新北市新店區安民街86號1 樓

電話：02 8666 0286

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00

來點日式料理

聚會不能少的居酒屋

天冷來點鍋物

不一樣的台式居酒屋

想吃日式燒肉

愛肉一族不能錯過的燒肉

想吃韓式燒肉

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