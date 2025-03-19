為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 樑記正老店牛肉湯~正字標記的實力老店!

樑記正老店牛肉湯~正字標記的實力老店!

2025-03-19 22:25:00 文字：沾墨點落
share
沾墨點落

沾墨點落

/tmp/phpUlViJb

樑記正老店牛肉湯~正字標記的實力老店!

因為看了好幾回杏源老闆分享、
所以就想說來郡西路這家
〖 樑記正老店牛肉湯〗吃吃看。

結果一吃完就愛上囉(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

/tmp/php86w2Xe

/tmp/phpOw4TCU

/tmp/phpXRk37x

果真是老字號、好口碑的存在!

/tmp/phpYghCWn(官網)

(後來看到原來非凡大探索有來採訪!
非凡報的鐵定不差 )

/tmp/phpFAZ3ZU  

♦︎［綜合湯］

裡頭有牛肉、嘴邊肉、鳳尾。

/tmp/phpX7QjRz

滿滿豐富的內在、還有既鮮又彈嫩滴質感，
（從迷人的粉紅嫩色就看得出來了！）
讓人必須給讚!

再喝口鮮甜的湯香入腹、整個舒服<⁠(⁠￣⁠︶⁠￣⁠)⁠>

/tmp/phprkPI8u

/tmp/phpwOpjNv

/tmp/php0ihnNw

 

 

 

♦︎［綜合拼盤-嘴邊肉、鳳尾］

在牛肉拼盤上桌時 心裡不禁 哇~了一聲！
這從“肉量”到肉的“質感厚度”都好實在啊(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠!

/tmp/phpPOarax

一片片看起來厚、嫩、鮮滴就是「嘴邊肉」了！

“細嫩、彈Q”的肉感搭配恰到好處的“厚度”
讓人吃的很是滿足(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)♡
（再沾點醬油膏甜與薑絲香更是涮嘴）

/tmp/phpakz5AO

另一個看起來更厚！
而且膠質很豐富的就是「鳳尾」
半筋半肉的口感加上豐富滿滿的膠質~
（嘴唇的黏性相當明顯呢!）

/tmp/phpJg5bJS

 

♦︎［牛肉烘蛋］

也是誠意滿滿的料理♡⁠

/tmp/phpE74xjo

怎說滿滿誠意呢？
我用湯匙只能“切開” 而無法切斷、
只能用筷子夾。

/tmp/phpjGq7Mr

原因就是：一盤黃亮蛋包裡頭全都是牛肉！

湯匙無論從下去只能切開蛋而切不開肉(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
煎蛋嫩香加上牛肉鮮彈滋味、下飯啊!

/tmp/phpdqWboT

因為我沒有點湯、
在吃飯時就有個老大哥熱心的用了碗清湯給我。
讓人驚訝的是 清湯裡有“肉”耶(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)

/tmp/phpmVbd92

 

♦︎［牛肉炒飯］

/tmp/php4NvtIt  

也是用看的就好吃！牛肉依舊彈嫩，
而炒飯的蛋香、蔥味兒相當鮮明呢~

/tmp/php0h5ctG

/tmp/phpDVRdFG

 

♦︎［芥藍炒牛肉］

/tmp/phphvVFBT

芥藍菜脆、牛肉彈嫩不說，
亮點是那芥藍苦脆香中的“甜”
（應該是豆瓣吧？）

/tmp/phpWDv69f

尤其配上米飯一同咀嚼，
甘甜滋味更是鮮明好食！
［真是台南特色(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)］

/tmp/phpp0eRA4  

店名：樑記正老店牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路10號

電話： 0926 830 306

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

樑記老店牛肉湯

phone
place台南市中西區郡西路10號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up