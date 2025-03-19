



樑記正老店牛肉湯~正字標記的實力老店!

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因為看了好幾回杏源老闆分享、

所以就想說來郡西路這家

〖 樑記正老店牛肉湯〗吃吃看。

結果一吃完就愛上囉(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

果真是老字號、好口碑的存在!

(官網)



(後來看到原來非凡大探索有來採訪!

非凡報的鐵定不差 )



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♦︎［綜合湯］

裡頭有牛肉、嘴邊肉、鳳尾。

滿滿豐富的內在、還有既鮮又彈嫩滴質感，

（從迷人的粉紅嫩色就看得出來了！）

讓人必須給讚!

再喝口鮮甜的湯香入腹、整個舒服<⁠(⁠￣⁠︶⁠￣⁠)⁠>

♦︎［綜合拼盤-嘴邊肉、鳳尾］

在牛肉拼盤上桌時 心裡不禁 哇~了一聲！

這從“肉量”到肉的“質感厚度”都好實在啊(⁠☉⁠｡⁠☉⁠)⁠!





一片片看起來厚、嫩、鮮滴就是「嘴邊肉」了！

“細嫩、彈Q”的肉感搭配恰到好處的“厚度”

讓人吃的很是滿足(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)♡

（再沾點醬油膏甜與薑絲香更是涮嘴）





另一個看起來更厚！

而且膠質很豐富的就是「鳳尾」

半筋半肉的口感加上豐富滿滿的膠質~

（嘴唇的黏性相當明顯呢!）





♦︎［牛肉烘蛋］

也是誠意滿滿的料理♡⁠





怎說滿滿誠意呢？

我用湯匙只能“切開” 而無法切斷、

只能用筷子夾。





原因就是：一盤黃亮蛋包裡頭全都是牛肉！

湯匙無論從下去只能切開蛋而切不開肉(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

煎蛋嫩香加上牛肉鮮彈滋味、下飯啊!





因為我沒有點湯、

在吃飯時就有個老大哥熱心的用了碗清湯給我。

讓人驚訝的是 清湯裡有“肉”耶(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)





♦︎［牛肉炒飯］

也是用看的就好吃！牛肉依舊彈嫩，

而炒飯的蛋香、蔥味兒相當鮮明呢~





♦︎［芥藍炒牛肉］





芥藍菜脆、牛肉彈嫩不說，

亮點是那芥藍苦脆香中的“甜”

（應該是豆瓣吧？）





尤其配上米飯一同咀嚼，

甘甜滋味更是鮮明好食！

［真是台南特色(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)］

店名：樑記正老店牛肉湯

地址：台南市中西區郡西路10號

電話： 0926 830 306