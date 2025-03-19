樑記正老店牛肉湯~正字標記的實力老店!
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因為看了好幾回杏源老闆分享、
所以就想說來郡西路這家
〖 樑記正老店牛肉湯〗吃吃看。
結果一吃完就愛上囉(♡ω♡ ) ~♪
果真是老字號、好口碑的存在!
(官網)
(後來看到原來非凡大探索有來採訪!
非凡報的鐵定不差 )
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♦︎［綜合湯］
裡頭有牛肉、嘴邊肉、鳳尾。
滿滿豐富的內在、還有既鮮又彈嫩滴質感，
（從迷人的粉紅嫩色就看得出來了！）
讓人必須給讚!
再喝口鮮甜的湯香入腹、整個舒服<(￣︶￣)>
♦︎［綜合拼盤-嘴邊肉、鳳尾］
在牛肉拼盤上桌時 心裡不禁 哇~了一聲！
這從“肉量”到肉的“質感厚度”都好實在啊(☉｡☉)!
一片片看起來厚、嫩、鮮滴就是「嘴邊肉」了！
“細嫩、彈Q”的肉感搭配恰到好處的“厚度”
讓人吃的很是滿足(≧▽≦)♡
（再沾點醬油膏甜與薑絲香更是涮嘴）
另一個看起來更厚！
而且膠質很豐富的就是「鳳尾」
半筋半肉的口感加上豐富滿滿的膠質~
（嘴唇的黏性相當明顯呢!）
♦︎［牛肉烘蛋］
也是誠意滿滿的料理♡
怎說滿滿誠意呢？
我用湯匙只能“切開” 而無法切斷、
只能用筷子夾。
原因就是：一盤黃亮蛋包裡頭全都是牛肉！
湯匙無論從下去只能切開蛋而切不開肉(≧▽≦)
煎蛋嫩香加上牛肉鮮彈滋味、下飯啊!
因為我沒有點湯、
在吃飯時就有個老大哥熱心的用了碗清湯給我。
讓人驚訝的是 清湯裡有“肉”耶(☆▽☆)
♦︎［牛肉炒飯］
也是用看的就好吃！牛肉依舊彈嫩，
而炒飯的蛋香、蔥味兒相當鮮明呢~
♦︎［芥藍炒牛肉］
芥藍菜脆、牛肉彈嫩不說，
亮點是那芥藍苦脆香中的“甜”
（應該是豆瓣吧？）
尤其配上米飯一同咀嚼，
甘甜滋味更是鮮明好食！
［真是台南特色(≧▽≦)］
店名：樑記正老店牛肉湯
地址：台南市中西區郡西路10號
電話： 0926 830 306